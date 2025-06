Poikosoft heeft versie 11.4 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. Sinds versie 11.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.4 C++ compilers, libraries and runtime updates, performande benefits and general improvements

FFmpeg 6.1 decoder

FFmpeg 6.1 AC-3 encoder

Monkey's Audio [ APE ] 10.29 Codec

Adjusted metadata window edit-field margins (for usability)

Keyboard shortcut [ F8 ] to start Rip CD / Convert

Added tab stops to output audio format parameters' combo boxes (for accessibility)

Bugfix: 'Copy external Cover Art file from Source Folder' feature in Audio Converter (Options) did not reliably work (the output folder was not always available/created when trying to copy the image file) Changes in version 11.3.1 Updated JPEG support (updated libjpeg6b to mozjpeg 4.1.1/libjpeg8d) Up to 20% smaller JPEG files with improved visual quality Improved JPEG decoding performance (faster UI with JPEG cover art) Non-standard JPEGs with more than 10 blocks/MCU now loaded without errors

User interface improvements (icons, menus, languages)