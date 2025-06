AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor videokaarten uitgerust met een rdna-gpu. In versie 23.30.13.01, die als bètaversie wordt aangeboden, heeft AMD onder meer verbeteringen voor het spel Avatar: Frontiers of Pandora aangebracht. De optie om naar de fabrieksinstellingen terug te keren, is nog altijd uitgeschakeld om het onherstelbaar beschadigen van een Windows-installatie te voorkomen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Game Support Avatar: Frontiers of Pandora Known Issues Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.

Intermittent corruption may be observed on the racetrack while playing EA Sports WRC.

Stars may intermittently fail to appear while playing Crysis Remastered.

Intermittent micro-stuttering may be experienced when running Chromium-based browsers on systems that pair a Radeon™ RX 7000 series GPU with a secondary display connected to an AMD Ryzen™ 7000 series processor. Important Notes Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.

For users who previously installed an AMD Software insider preview driver, running AMD Cleanup Utility is recommended before installing this driver.