De vijfde update voor versie 6.12 van Unraid OS is uitgekomen. Met dit besturingssysteem kan een server worden opgezet voor taken als network attached storage, applicatieserver en virtualisatiehost. Het is eenvoudig op te zetten en enorm flexibel met betrekking tot de gebruikte hardware en grootte van de harde schijven. Docker wordt gebruikt om functionaliteit toe te voegen en deze apps worden door een actieve community gevalideerd en onderhouden. Er is een eenmalige aanschafprijs die afhangt van het aantal gebruikte harde schijven en ssd's. Basic kost 59 dollar en staat tot zes opslagapparaten toe, een plus-licentie kost 89 dollar voor maximaal twaalf apparaten en bij pro is dat voor 129 dollar ongelimiteerd. In versie 6.12.5 treffen we voornamelijk bugfixes en kleine verbeteringen aan.

Bug fixes and Improvements Replaced the very old 'MemTest86+' with Memtest86+ version: 6.20 There are also Boot Options available.

When 'mirror syslog to flash' is enabled, view syslog-previous at Tools -> Syslog, and in diagnostics Docker: Docker containers were not always stopping, preventing docker from unmounting

Docker containers using IPv6 on custom networks were unable to start emhttpd: if User Shares was not enabled, update_cron was not called during array Start sequence rc.nginx stop force nginx to stop shfs: Allocation method was not working correctly if 6 or more disks were specified in the 'include' mask webgui: Downgrade.php was not updated for 6.12

always show ipvlan / macvlan setting ZFS: use 'zfs import -f' to ensure pools from other systems get imported

prevent auto-spindown of unformatted devices Package Updates curl: version 8.4.0 (CVE-2023-38546 CVE-2023-38545 CVE-2023-38039)

firefox: version 119.0.r20231106151204 (AppImage)

intel-microcode: version 20231114

kernel-firmware: 20231024_4ee0175

qemu: version 7.2.0

samba: version 4.17.12 (CVE-2023-3961 CVE-2023-4091 CVE-2023-4154 CVE-2023-42669 CVE-2023-42670)

smartmontools: version 7.4

zfs: version 2.1.13 Linux kernel version 6.1.63

CONFIG_USB_NET_CDC_NCM: CDC NCM support

CONFIG_NFS_V4_1: NFS client support for NFSv4.1

CONFIG_NFS_V4_1_MIGRATION: NFSv4.1 client support for migration

CONFIG_NFS_V4_2: NFS client support for NFSv4.2

CONFIG_NFS_V4_2_READ_PLUS: NFS: Enable support for the NFSv4.2 READ_PLUS operation

CONFIG_NFSD_V4_2_INTER_SSC: NFSv4.2 inter server to server COPY