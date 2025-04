Versie 3.0.2 van WingetUI is uitgekomen. Dit programma dient als grafische gebruikersinterface voor de bekendste softwarebeheerprogramma's voor Windows, namelijk Winget, Chocolatey en Scoop. Met die packagemanagers kan software vanaf de commandline worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd worden, en WingetUI probeert dat dus eenvoudiger te maken. Het programma is open source, in veel talen te gebruiken waaronder in het Nederlands, heeft een donker thema en geeft notificaties als er nieuwe versies van geïnstalleerde programma's beschikbaar zijn. WingetUI zal overigens binnenkort zijn naam veranderen naar UnigetUI om zo beter aan te geven dat het niet gerelateerd is aan Winget. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

WingetUI 3.0.2 Important note: WingetUI will soon become UnigetUI. Please see #1900 for more details. Changelog This unplanned release does fix recent crashes introduced by .NET 8.0.4. It also attempts to fix issues with the App Sdk.

WingetUI can now be run as administrator from local accounts