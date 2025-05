2K Games haalt eigen gamelauncher definitief uit pc-games

Uitgever 2K Games heeft inmiddels zijn eigen gamelauncher uit al zijn pc-games verwijderd. Dit betekent dat de spellen direct vanaf Steam, Epic Games Launcher of andere gamebibliotheken opgestart kunnen worden zonder tussenkomst van de 2K Launcher.

2KGames schreef maandag dat het een extra update had uitgerold naar Steam waarmee zijn eigen gamelauncher definitief uit de spellen is gehaald. De bestandsmap voor de 2K Launcher is vervangen door het txt-bestand 2kLauncherRemoved.txt. Het bestand is niet nodig voor het functioneren van de spellen en kan volgens 2K Games 'zonder problemen worden verwijderd'.

De uitgever is al langer bezig met het verwijderen van de 2K Launcher. In augustus werd de verplichte launcher geschrapt uit de strategiegame Civilization VI.