Epic laat makers later dit jaar andere software dan games in Games Store zetten

Epic Games wil zijn Store later dit jaar ook geschikt maken voor andere typen software dan games. Ontwikkelaars krijgen dan de mogelijkheid die zelf te publiceren. De uitgever werkt verder aan de mogelijkheid games cadeau te doen en komt met een vernieuwde downloadmanager.

Epic Games schrijft dat in een terugblik op 2024. Daarin kijkt de uitgever van de Epic Games Store ook vooruit naar het komende jaar. Het bedrijf zegt daarbij dat het later dit jaar de mogelijkheid aanbiedt om andere software dan alleen games aan te bieden. Het bedrijf zegt niet om wat voor software dat dan zou mogen gaan. Ontwikkelaars kunnen software publiceren via de Self Publishing-tool die Epic nu al aanbiedt. Die maakt het al mogelijk om software aan te bieden die gerelateerd is aan games, maar geen game is.

Het wordt later dit jaar ook mogelijk om games cadeau te doen aan andere spelers, een functie die in andere gamewinkels zoals Steam al langer zit. Epic zegt ook dat het in het eerste kwartaal van het jaar een nieuwe downloadmanager wil uitbrengen voor de pc- en macOS-clients. De launcher krijgt dan onder meer functionaliteit om te bepalen wanneer updates worden binnengehaald, om een downloadrij aan te maken en om downloads in te plannen. Epic wilde die features al eind vorig jaar uitbrengen, maar stelde dat uit.

Verder krijgt de gamelauncher ondersteuning voor het preloaden van games. Gebruikers kunnen een game dan downloaden en installeren als ze die als preorder hebben gekocht en het spel na de release direct spelen. Verder werkt Epic aan een nieuwe zoekfunctie en komen er meer integraties voor sociale media en chatberichten.

Epic zegt dat het in het afgelopen jaar 295 miljoen gebruikers had voor de Store op de pc. Dat zijn er 25 miljoen meer dan een jaar eerder volgens het bedrijf. 37,2 miljoen gebruikers waren dagelijks actief. Het aantal accounts verdeeld over alle platforms lag volgens het bedrijf op 898 miljoen. Het bedrijf zegt dat er inmiddels 4000 games in de winkel staan, waarvan er 1100 vorig jaar uitkwamen.