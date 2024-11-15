Epic Games brengt Unreal Engine 5.5 uit

Epic Games heeft eerder deze week Unreal Engine 5.5 uitgebracht. De nieuwste versie van de populaire engine bevat verschillende nieuwe features voor ontwikkelaars, waaronder verbeterde belichting, animatietools en ondersteuning voor mobiele apparaten.

De patchnotes op de website van Unreal Engine bevatten een uitgebreide lijst met verbeteringen. Ontwikkelaars moeten enerzijds eenvoudiger personages kunnen animeren door meer functionaliteit in de animatie-editor, waaronder een uitgebreidere interface met betere filtering en toegang tot meer eigenschappen, en de toevoeging van niet-destructieve animatielagen. Anderzijds is de MetaHuman Animator voortaan in staat om gezichtsuitdrukkingen van een digitaal personage te genereren op basis van enkel een stemopname. Tot dusver was hiervoor ook beeldmateriaal nodig.

Epic Games heeft daarnaast veel aandacht besteed aan rendertechnieken voor verlichting. Mega Lights is een experimentele functie die het mogelijk maakt om duizenden verschillende lichtbronnen in een enkele scène te verwerken. De ontwikkelaar heeft ook een denoiser toegevoegd om de kwaliteit van raytracing te verbeteren. Lumen kan nu op 60Hz draaien 'op platformen met hardwareondersteuning'. Verder is Path Tracer 'production ready' en is er ondersteuning voor Linux toegevoegd.

Naast verbeteringen voor filmproductie biedt Unreal Engine 5.5 tot slot ook handige toevoegingen voor ontwikkelaars die aan mobiele games werken. De Mobile Forward Renderer moet de beeldkwaliteit verhogen door allerlei nieuwe features toe te voegen. De Mobile Previewer biedt dan weer de mogelijkheid om een spel te testen op basis van profielen voor specifieke Android-apparaten.