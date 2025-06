WhatsApp werkt vanaf mei niet meer op iOS-versies lager dan 15.1

WhatsApp werkt vanaf 5 mei 2025 alleen nog op iPhones met iOS 15.1 en hoger. Gebruikers met een lagere versie van het besturingssysteem zullen het OS moeten updaten. De maatregel geldt voor zowel WhatsApp als WhatsApp Business.

WABetaInfo schrijft dat iOS-gebruikers nu al ingelicht worden over de maatregel. Dat gebeurt via een melding in de iOS-app. WhatsApp meldt het nieuws ook op een ondersteuningspagina, maar daar wordt geen motivatie voor de beslissing meegegeven. WABetaInfo claimt dat de chatdienst via de wijziging nieuwere api’s kan gebruiken voor zijn dienstverlening. Volgens de website zullen WhatsApp-gebruikers met een iPhone 5s, 6 of 6 Plus getroffen worden. Deze smartphones zouden geen ondersteuning meer bieden voor iOS 15.1.