WhatsApp werkt aan support voor meerdere accounts in iOS-app

Er is een bètaversie van WhatsApp voor iOS opgedoken waaruit blijkt dat er wordt gewerkt aan ondersteuning voor meerdere accounts binnen de iOS-app. Android-gebruikers beschikken sinds 2023 over deze functie.

Ondersteuning meerdere accounts in WhatsApp. Bron: WABetaInfo

WABetaInfo schrijft in een blogpost dat gebruikers de accounts via het instellingenmenu zullen kunnen toevoegen. Daar wordt het mogelijk om zowel een hoofd- als een nevenaccount in te stellen. Uit een screenshot blijkt ook dat de iOS-app herstart zal moeten worden als de gebruiker wil wisselen van account. Het is niet duidelijk of deze handeling ook nodig zal zijn in de definitieve versie van WhatsApp met ondersteuning voor deze functie.

WhatsApp heeft nog niet officieel gecommuniceerd over de bètaversie van de iOS-app. Android-gebruikers beschikken sinds 2023 over deze functie.