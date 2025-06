Bug leidt tot hernoemen printers van andere merken naar HP-printers in Windows

Gebruikers van Windows 10 en Windows 11 kunnen te maken krijgen met de ongewenste installatie van de HP Smart-printerapp. Bovendien hernoemt Windows printers dan naar HP-printers, ook al zijn die van andere merken.

Printers heten bij installaties die de bug hebben ineens HP LaserJet M101-M106, meldt Microsoft. Bovendien leidt het dubbelklikken op een printericoon tot een foutmelding. De bug treedt alleen op bij installaties met de Windows Store.

Gebruikers kunnen zien of ze getroffen zijn door de bug door te kijken of zonder hun tussenkomst de HP Smart-app is geïnstalleerd op hun systeem. Daarover kwamen vorige week al meldingen en het softwarebedrijf bevestigt nu het probleem. Microsoft onderzoekt de bug en belooft die binnenkort op te lossen met een update. Wat de oorzaak is van de bug is onbekend.