'Apple wil dat leveranciers accu's voor iPhone 16 in India maken'

Apple wil dat leveranciers accu's voor zijn iPhone 16-modellen in India gaan maken, zo meldt zakenkrant Financial Times. De Japanse leverancier TDK heeft onlangs een accufabriek in India geopend.

Apple heeft de voorkeur voor India als plaats om accu's te maken uitgesproken naar leveranciers, meldt FT. De iPhone-maker probeert leveranciers als Desay ertoe over te halen om fabrieken in India te openen, terwijl het Taiwanese Simplo Technology volgens Apple zijn productie in India kan opschalen. Niet alle iPhone-accu's komen uit het land. Als de productie van accu's voor de iPhone 16 goed gaat, zou Apple meer accu's in India willen laten maken.

De elektronicamaker wil minder afhankelijk zijn van China in de productie van iPhones. Dat verkleint risico's, omdat er met de spreiding van productie over China, India en Vietnam geen enkele overheid is met veel macht over Apple. Die afhankelijkheid trof Apple onder meer in de coronapandemie, toen Chinese fabrieken grotendeels stilvielen vanwege maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.