Apple verzet zich tegen Indiase wet die USB-C op iPhone 14 en ouder verplicht

Apple verzet zich tegen de Indiase versie van de Europese wet die USB-C als universele laadpoort afdwingt. Die Indiase versie van de wet verplicht ook oudere telefoons om een USB-C-poort te hebben.

Als Apple zich aan de wet moet houden, kan het niet zoveel iPhones in India maken als beloofd, zou Apple tegen de Indiase overheid hebben gezegd, meldt Reuters. Dat raakt ook de Indiase overheid, die zoveel mogelijk hardware in het land wil laten maken. Veel in India geproduceerde iPhones zijn oudere modellen, omdat die in het land door de lagere prijzen goed verkopen. De oudere iPhones zouden bij het ingaan van de wet vermoedelijk uit de verkoop moeten.

Apple heeft zich verzet tegen de verplichting om oudere telefoons aan te moeten passen. Volgens het bedrijf heeft het langer de tijd nodig om te kunnen voldoen aan de wet met deze tekst. Als de fabrikant oudere telefoons niet hoeft aan te passen, is het wel mogelijk om bij het ingaan van de wet in juli 2025 te voldoen. De Indiase regering neemt later een beslissing over de precieze implementatie van de wet. Op dit moment hebben alleen iPhone 15-modellen een USB-C-poort. Alle andere modellen hebben Lightning-poorten.