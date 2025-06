'Apple wil meer iPhones laten produceren in India'

Apple wil de komende tijd procentueel meer iPhones laten produceren in India. Daarom is een fabriek van Foxconn in India al begonnen met de productie van iPhone 15-modellen. Leveringen moeten beginnen enkele weken na de release van de telefoon.

Het verplaatsen van een groter deel van de iPhone-productie naar India moet het risico verlagen voor Apple, zo schrijft Bloomberg. Daarom is de massaproductie van iPhone 15-modellen in de Indiase stad Sriperumbudur al begonnen. De 'Indiase' modellen moeten enkele weken na de exemplaren uit China op de markt verschijnen.

Een van de moeilijkheden van productie in India is de aanlevering van onderdelen. Veel leveranciers zitten in China, waardoor Apple de onderdelen moet importeren in India voor de assemblage. Bij productie in China ligt de fabriek dichterbij die van de toeleveranciers, wat het proces sneller maakt. Het is al langer duidelijk dat Apple een deel van de productie van zijn producten verplaatst naar India en Thailand. Inmiddels komt 7 procent van de wereldwijd gemaakte iPhones al uit India.