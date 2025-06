Apple kondigt nieuwe iPhones op 12 september aan tijdens 'Wonderlust'-evenement

Apple presenteert zijn nieuwe iPhones en waarschijnlijk tablets en smartwatches op 12 september. Het bedrijf organiseert dan een evenement.

Apple heeft uitnodigingen verstuurd voor een evenement dat plaatsvindt op 12 september om 19.00 Nederlandse tijd. Het evenement heeft als titel Wonderlust.

Tijdens dat jaarlijkse presentatiemoment toont Apple altijd zijn nieuwe iPhones. Dit jaar brengt het bedrijf sowieso de iPhone 15 uit en toont het tijdens de presentatie ook de iPhone 15 Plus, 15 Pro en Pro Max. Uit eerdere geruchten bleek al dat in ieder geval een aantal van de telefoons niet meer Apples eigen Lightning-connector zullen krijgen, maar een USB-C-aansluiting. Het is nog niet bekend of dat ook voor de standaard iPhone 15 geldt of alleen voor de Pro- of Plus-modellen, maar aangezien Apple tot die stap wordt gedwongen door de Europese Commissie lijkt het voor de hand te liggen dat dat voor alle modellen het geval is.

Eerdere geruchten stelden al dat de telefoons op 12 september zouden worden aangekondigd en vervolgens op 22 september in de winkel zouden liggen. Naar verwachting kondigt Apple op het evenement ook de Apple Watch Series 9 en een nieuwe iPad aan.