Nederlandse ICS-creditcards werken nu met Apple Pay

Ongeveer 2,7 miljoen ICS-creditcards in Nederland zijn vanaf dinsdag te gebruiken in combinatie met Apple Pay. Dat heeft de uitgever van de creditcards bekendgemaakt. Onder meer kaarten van ABN Amro, SNS en Knab werken met ICS.

De creditcard toevoegen kan via de Toevoegen-functie in Apple Wallet, zegt ICS. Creditcards van onder meer de Rabobank werkten al wel met Apple Pay, maar de ICS-kaarten deden dat tot nu toe niet. Het was al wel langer duidelijk dat de ondersteuning eraan zat te komen. ICS heeft klanten via een mailing ook laten weten dat Apple Pay vanaf nu werkt. De creditcards van banken als ABN AMRO, SNS, RegioBank en Knab werken met ICS. Ook de creditcard van de ANWB is een ICS-kaart.