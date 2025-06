'China's grootste EV-maker BYD produceert een derde van Apple iPads'

Ruim dertig procent van Apple iPads wordt geproduceerd door BYD. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen. BYD is China's grootste EV-maker en zou in 2019 begonnen zijn met de massaproductie van iPads.

Bij BYD zouden ruim 100.000 werknemers, waaronder 10.000 engineers, werken aan Apple-producten, schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen bij bedrijven en analisten. Apple leverde vorig jaar volgens Canalys zo'n 54 miljoen tablets; BYD zou dus jaarlijks rond de 16 miljoen iPads maken.

Hoewel Apple de laatste jaren juist steeds minder afhankelijk probeert te worden van China en bijvoorbeeld meer in India en Vietnam laat produceren, blijft China een belangrijk land voor het bedrijf. Daarom wil Apple ook in China en in de regio diversifiëren en minder afhankelijk worden van een klein aantal bedrijven. Zo produceert BYD nu ook het titanium frame van de iPhone Pro.

Apples relatie met BYD begon in 2009, schrijft de krant. In de jaren daarna zou BYD Apples vertrouwen hebben gewonnen, waardoor het bedrijf steeds belangrijkere componenten mocht maken, zoals metalen, glazen, keramische en saffieren onderdelen. Later kwamen daar ook assemblagetaken bij. BYD Electronics zei in 2019 een 'doorbraak' te hebben bereikt met een grote Amerikaanse klant. Hierbij zou BYD massaproductiewerk doen voor een belangrijk product van dit bedrijf. Analisten zeggen dat dit op de productie van iPads wees. Apple zou echter op dit moment niet van plan zijn om volledige iPhones door BYD te laten assembleren.

BYD maakt nu wel smartphones, onder meer voor Xiaomi. Het bedrijf produceert ook de scharnieren van vouwbare Samsung-telefoons en heeft ook Huawei als klant. BYD heeft de afgelopen jaren dan ook in China fabrieken overgenomen om de smartphoneproductiecapaciteit te kunnen vergroten. Het bedrijf heeft ook in andere landen productiecapaciteit, zoals in India. BYD probeert al langer te diversifiëren naast de autofabrikantentak. Deze elektronicatak, BYD Electronics, had in het afgelopen kwartaal een omzet van zo'n 6 miljard dollar. BYD's gehele omzet was toen 28 miljard dollar.