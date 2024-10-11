Apple opent grootste onderzoeklab buiten de VS in Chinese stad Shenzhen

Apple opent een laboratorium voor toegepast onderzoek in de Chinese stad Shenzhen. In deze vestiging zal worden gewerkt aan producten zoals de iPhone, iPad en Vision Pro. Het moet het 'meest uitgebreide' lab van het bedrijf buiten de VS worden.

De faciliteit is gevestigd in de Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone, schrijft South China Morning Post. Het wordt Apples R&D-hub in de Greater Bay Area, die bestaat uit Hong Kong, Macau en negen steden in de Guangdong-provincie. Naast onderzoek naar nieuwe producten moet de nieuwe vestiging de samenwerking met lokale leveranciers versterken.

Het laboratorium heeft een oppervlakte van 20.000m2 en moet uiteindelijk meer dan 1000 werknemers uit binnen- en buitenland tewerkstellen. Hierdoor wordt het naar verluidt het 'meest uitgebreide' Apple-lab buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf gaf in maart aan dat het onderzoekscentra heeft geopend in Peking, Shanghai, Suzhou en Shenzhen. Er is dubbel zoveel R&D-personeel aan de slag in China als vijf jaar geleden.

Apple wil met deze nieuwe laboratoria zijn aanwezigheid in China versterken, waar het te kampen heeft met felle concurrentie. In het tweede kwartaal van dit jaar was Apple de zesde grootste smartphoneverkoper in China, na vivo, Huawei, OPPO, Honor en Xiaomi. Het is de eerste keer in jaren dat de fabrikant niet meer in de top vijf staat.