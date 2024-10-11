Apple opent grootste onderzoeklab buiten de VS in Chinese stad Shenzhen

Apple opent een laboratorium voor toegepast onderzoek in de Chinese stad Shenzhen. In deze vestiging zal worden gewerkt aan producten zoals de iPhone, iPad en Vision Pro. Het moet het 'meest uitgebreide' lab van het bedrijf buiten de VS worden.

De faciliteit is gevestigd in de Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone, schrijft South China Morning Post. Het wordt Apples R&D-hub in de Greater Bay Area, die bestaat uit Hong Kong, Macau en negen steden in de Guangdong-provincie. Naast onderzoek naar nieuwe producten moet de nieuwe vestiging de samenwerking met lokale leveranciers versterken.

Het laboratorium heeft een oppervlakte van 20.000m2 en moet uiteindelijk meer dan 1000 werknemers uit binnen- en buitenland tewerkstellen. Hierdoor wordt het naar verluidt het 'meest uitgebreide' Apple-lab buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf gaf in maart aan dat het onderzoekscentra heeft geopend in Peking, Shanghai, Suzhou en Shenzhen. Er is dubbel zoveel R&D-personeel aan de slag in China als vijf jaar geleden.

Apple wil met deze nieuwe laboratoria zijn aanwezigheid in China versterken, waar het te kampen heeft met felle concurrentie. In het tweede kwartaal van dit jaar was Apple de zesde grootste smartphoneverkoper in China, na vivo, Huawei, OPPO, Honor en Xiaomi. Het is de eerste keer in jaren dat de fabrikant niet meer in de top vijf staat.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 15:08
65 • submitter: eprillios

11-10-2024 • 15:08

65

Submitter: eprillios

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Reacties (65)

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downtime 11 oktober 2024 15:14
Dus Apple steekt z'n kop dieper in de muil van de draak en hoopt dat ie er niet afgebeten wordt.
Menesis @downtime11 oktober 2024 15:21
Ja daar lijkt het wel op. Tegelijkertijd is Shenzhen ook wel het boiling point van consumentenelectronica waarvan ik zo snel niet iets gelijkwaardigs in EU of VS zou kunnen noemen.
wildhagen
@Menesis11 oktober 2024 15:24
Wellicht komt Silicon Valley nog het dichtst in de buurt.

Maar Shenzhen is wel de hotspot waar de meeste hightech zit in China op het gebied van ICT inderdaad. Ook Shanghai is op dat vlak een soortgelijke hotspot met veel bedrijven in die sector.
Haruhi @wildhagen11 oktober 2024 16:06
Het mooiste is nog dat je zowel de handjes als slimme koppen daar hebt lopen. Heb je een idee, dan kan je het 20 uur later in elkaar gezet hebben/laten zetten. In de omgeving van Sillicon valley zijn alle handjes al weg.
YopY @Haruhi11 oktober 2024 17:01
Of ze willen allemaal eerst geld / aandelen / je verkooppraatje zien.
elteck @Haruhi12 oktober 2024 01:37
Ja da's waar. De maakindustrie van de hele wereld zit zo'n beetje in hun achterland. Ik werk in silicon valley, en ben een aantal keer in Chenzen geweest. Silicon Valley is duur, daarom zul je hier geen bedrijven vinden die produkten maken met lagere marges (audio, witgoed, etc.), die je wel in Chenzen kan vinden. Opmerkelijk gegeven dat die regio ook aardig prijzig is geworden. Chenzen is een dynamische omgeving, met veel talent, maar zou het niet willen vergelijken met Silicon Valley. Chenzen is voor en door Chinezen, een groot land met heel veel talent. Silicon Valley is daarintegen een internationale omgeving. Hier zie je mensen vanuit de hele wereld bij elkaar, China, India, Afrika, Noord en Zuid Amerika, Oost en West Europa. Hier en daar ook nog wel een Amerikaan, maar dat is wel een minderheid. Al die culturen bij elkaar geeft het een andere dynamiek.
Blokker_1999
@downtime11 oktober 2024 16:13
Ik kan ook de vraag stellen: waarom steeds terugkeren op een wij vs zij stelling? Worden we daar echt beter van?

China is 1 van de drukst bevolkte gebieden, 1 van de grootste economieen ter wereld. Waarom zou je daar niet naartoe trekken? In vele opzichten lopen zij vandaag zelfs voor op de VS en het westen.

En je weet dat je nog jaren gaat produceren in dat land, dat er enorm veel RnD wordt gedaan in China, dus waarom niet daar een lab openen om te kijken wat je kunt gebruiken en toepassen van wat er in China ontwikkelt wordt? Moet je dan aan de zijlijn blijven staan en zien hoe de Chinese concurenten op een gegeven moment mogelijks je voorbijsteken op gebied van innovatie?
IStealYourGun @Blokker_199911 oktober 2024 16:52
Ik heb altijd wel verstaan dat je niet rechtstreeks kan handelen met China en met een lokale partner moet werken. M.a.w. Alles wat je in China ontwikkeld is eigendom van een Chinees bedrijf en je kan die kennis niet zomaar exporteren naar het westen.
NielsFL @IStealYourGun11 oktober 2024 19:10
Een JV is alleen noodzakelijk voor bepaalde industrieën, zoals auto’s. Voor andere producten is een WFOE (wholly foreign owned enterprise) toegestaan.

Overigens is het in Nederland ook niet zo eenvoudig een BV op te richten zonder een Nederlander een vinger in de pap te geven.
SuperDre @IStealYourGun11 oktober 2024 23:38
en je kan die kennis niet zomaar exporteren naar het westen.
En hoe is dat anders dan bv in de VS? Als je in de VS als een bedrijf daar neerstrijkt, en daar zaken ontwikkelt, dan mag je ook niet die kennis zomaar buiten de VS exporteren, ondanks dat het ontwikkelt is door buitenlandse werknemers.
Mathijs Kok @SuperDre12 oktober 2024 19:24
dan mag je ook niet die kennis zomaar buiten de VS exporteren, ondanks dat het ontwikkelt is door buitenlandse werknemers.
Jawel hoor. Er zijn alleen wat beperkingen voor bepaalde kennisgebieden en wat landen maar verder is het gewoon 100% vrij. Alles wat mijn Vegas lab doet mag ik gewoon wereldwijd gebruiken.
YopY @Blokker_199911 oktober 2024 17:07
Op zakelijk gebied heb je inderdaad een punt, maar als het gaat om o.a. ASML komt de (geo) politiek en militaire zaken in beeld, evenals de overlap met de zakenwereld daar.

Het argument dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om chiptechnologie niet naar China of Rusland te exporteren is dat ze die kunnen gebruiken voor high tech chips voor high tech wapentuig, wat de andere wereldmachten (vnl de VS) niet fijn vinden.

Ik bedoel persoonlijk snap ik het niet echt, aangezien de chips in bijv. geleide bommen echt niet zo high tech hoeven te zijn - chip tech van 20, 30 jaar geleden is voldoende, toch? Daarnaast gaat het in een oorlog niet eens zozeer over wie de meest geavanceerde technologie heeft, wat je bijvoorbeeld kunt zien in Oekraine waar eventuele technologische voordelen minder belangrijk zijn dan manschappen en voorraden. Veel wordt daar met domme artillerie (100 jaar oude technologie) of drones (goedkoop) gedaan. Een nieuwe ASML machine gaat daar echt geen verschil uitmaken, noch een drone van 100 miljoen.

Nee, ik geloof persoonlijk dat het wapentuig-argument een poging is om de eigen markten te beschermen. Als China die technologie en machines in handen krijgt kunnen ze gaan concurreren met de Intels, AMDs, ARMs en nVidias van europa / de VS, en aangezien ze enorm schaalbaar zijn en diepgaande overheidssteun / inmenging hebben zouden ze die bedrijven er heel snel uitprijzen.
elteck @Blokker_199912 oktober 2024 02:00
Wat je zegt klinkt logisch . Het zou ook kunnen dat ze produkten specifiek voor de Chineze markt willen gaan maken.
Persoonlijk denk ik dat je dit niet los kunt zien van de frictie tussen de VS en China, die niet bepaald afneemt. Er zijn meerdere bedrijven die een "voor en door China" beleid voeren. Westerse bedrijven die producten ontwikkelen en fabriceren in China voor de Chineze markt. Je hebt dan niets te maken met handelsrestricties. Je loopt dan ook geen risico om ineens door een handels bloccade getroffen te worden, vanwege westerse technologie die niet geexporteerd mag worden (zie AMSL).
IamGrimm @Blokker_199911 oktober 2024 16:22
Het is vrij simpel. Zo'n zelfde houding hadden we jegens Rusland. Die weet het vervolgens te vertiefen voor iedereen.

China is hetzelfde. Zij zeggen luidkeels en zonder gene dat zij Taiwan willen hebben, goedschiks of kwaadschiks. Dus zij gaan hetzelfde doen wat Rusland een aantal jaar besloot. Kan je de klok op gelijk zetten.

Dus ja, ik denk dat we daar uiteindelijk beter van worden. Net als energie afhankelijkheid ons flink gebeten heeft in de afgelopen paar jaar, is de manufactoring afhankelijkheid ook een potentieel probleem.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 11 oktober 2024 16:22]

SuperDre @IamGrimm11 oktober 2024 23:35
Wat jij denk dat Rusland enkele jaren geleden besloot is niet correct, het is zeker geen lieverdje, maar de werkelijke situatie/aanleiding is toch anders dan dat menig westerse media/overheden je wil laten geloven.
porky-nl @SuperDre12 oktober 2024 10:20
En jij weet de waarheid wel dan? Deel het dan even!
wooha @Rob Voets11 oktober 2024 20:15
Was het niet de vroegere regering van China die naar Taiwan is verjaagd dat onderdeel van China is?

Beide zijn/waren voor één China, maar niet onder dezelfde regering.

Tijden veranderen.
Rob Voets @wooha11 oktober 2024 20:24
Volksrepubliek China wordt algemeen erkend als legitiem China. Deze is ook vertegenwoordigd in de VN. Er is inderdaad een tijd geweest dat Nationalistisch China de vertegenwoordiger was in de VN.
wooha @Rob Voets11 oktober 2024 22:08
Maar waarom moeten de gebieden persé verenigd worden onder één staat als de mensen in beide gebieden al zo lang onafhankelijk van elkaar een bestaan hebben opgebouwd? De-facto bestaat er al generaties lang een splitsing tussen CPC en KMT gebied.

Moet dit alleen omdat het gedeelde gebied ooit onder één heerschappij leefde? Gaat het nog steeds om het bevrijden van de arbeiders door de CPC?

Voorzover ik begrijp hebben de bewoners van Taiwan nooit onder invloed van de CPC of voorgangers geleefd. Tot 1895 heerste de Qing dynastie en tussen 1895 en 1945 werd het bezet door Japan. Daarna werd het overgedragen aan de ROC en maakte KMT grotendeels de dienst uit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan#Japanese_rule_(1895–1945)
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan#Republic_of_China_(1945–present)

Moet het intussen niet gewoon maar eens gaan om de behoefte van de bewoners van Taiwan? Willen ze de CPC? Worden ze onderdrukt waardoor ze geen vrije keuze voor de CPC kunnen maken?

Misschien is het de bedoeling van de CPC dat er niets gaat veranderen op Taiwan na een vereniging? Heeft dat in Hong-Kong gewerkt?

Edit: Tweakers verknoeit URL's met streepjes.

[Reactie gewijzigd door wooha op 11 oktober 2024 22:11]

Verwijderd @wooha12 oktober 2024 10:55
Wooha, waar trek je de grens en vanuit welke bril kijk je?

Als je zo beredendeert, kan je EU ook deels opsplitsen omdat bepaalde gebieden zich totaal ''onafhankelijk'' voelen. Spanje. Schotland. Ierland, enzovoort. Of USA nu, mag Amerika niet eens zijn, want EU heeft het gewoon destijds overgenomen. Trouwens, HK is gewoon van China - GB had dat destijds gekregen als schat omdat China zijn opiumoorlog verloor - iets wat mensen hier vergeten wie hier de boosdoener is.

We kijken allemaal heel gekleurd en worden echt op ons gevoel misleidt door andere doeleindes. Ons ''oorlogvoering'' vaak op basis van ''democratie'', ''vrijheid'', ''mensenrechten'', maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld de situatie in Gaza. Het is allemaal tenenkrommend en we bereiken nu echt een dieptepunt dat de polarisatie groter dan ooit is. Lees maar voor 't gemak de commentaar onder een random NOS bericht op instagram.

Hoe dan ook, ik denk landen moeten vooral met hun eigen dingen bemoeien in hun eigen regio.

Op tweakers wordt vaak de moraal ridder uitgehangen van zij vs. wij, en goed vs. slecht, maar we zijn allemaal hetzelfde. We willen allemaal ons eigen resources en gebieden securen, sommige doen dat ''defensiever'' of economisch (China, etc.) en sommigen doen dat aggressief (Amerika, NAVO, heel dat ''gedoe'' in midden oosten door bemoeizucht van het westen m.b.t olie). Waarom kunnen we niet gewoon leuk met elkaar samenleven en minder belasting betalen (ey, meer geld overhouden aan leuke dingen), onze faciliteiten en beleid in ons eigen land verbeteren. Maar nee, shit gaat naar de oorlogsindustrie of we hebben een asiel ''crisis''. Het is een joke allemaal.
wooha @Verwijderd13 oktober 2024 03:20
Je creëert een schijntegenstelling tussen wat ik schreef en wat jij als voorbeelden noemt. Ik argumenteer niet voor het veranderen van de de-facto soevereiniteit in stabiele gebieden en al helemaal niet op een gewelddadige manier of zonder overeenstemming tussen betrokken partijen. En ik argumenteer ook niet voor (neo)kolonialisme of onderdrukking of het door derden in stand houden ervan. Ook keur ik het stoken van verschillende regionale en globale partijen in een regio niet goed.

Ik vind het alleen geen goede zaak als de sterkste in een regio zijn gang kan gaan ten koste van mensen die al generaties lang in een stabiele situatie leven en daar anderen geen kwaad mee doen. Als er iets wijzigt dan zou dat vreedzaam en in overleg tussen de betrokkenen moeten gebeuren. Niet omdat één van de partijen een historisch recht meent te hebben op het grondgebied waarop de ander al generaties lang woont. Noem me maar een moraalridder of polariserend. De wereld heeft genoeg van die ellende meegemaakt.

Hoe je dat moet ondersteunen en of je dat zelfs wil afdwingen staat daar los van.

Ik ben realist genoeg om te weten dat dit in de praktijk niet altijd zo werkt, zeker niet als het direct tegen belangen van betrokken partijen in gaat. Defensie opheffen is voorlopig een illusie.

Asielcrisis en migratie is weer een heel ander verhaal.
ashwin911 @Rob Voets11 oktober 2024 21:37
Okay Tankie
IamGrimm @Rob Voets14 oktober 2024 09:51
Dat is onbelangrijk voor het argument dat ik maak.

Daarnaast ben ik het niet eens met het beladen woordgebruik maargoed, daar ga ik gewoon niet op in.
Zeekr001 @downtime11 oktober 2024 15:46
Dat was ook mijn eerste reactie. Ik snap ook niet dat de politiek in de VS daar niet iets van vindt. Ik vind het erg opvallend en als fervent apple user weet ik ook niet of ik hier zo blij van wordt.
Ted_W @Zeekr00111 oktober 2024 16:15
Misschien vindt de politiek in de VS dit wel prima omdat Apple een Amerikaans bedrijf is? Tesla doet toch ook nog volop zaken met China? Om maar niet te noemen de talloze Amerikaanse ketens die veel geld verdienen in China.
Praetextatus @downtime11 oktober 2024 16:08
ik snap niet helemaal wat je bedoelt?
themadone @downtime11 oktober 2024 18:07
Denk eerder dat ze China only iPhones gaan maken op een soc van 5 jaar geleden zodat het ook met de enbargos kan. En zonder lokale vestiging kom je in China nergens.

Apple blij want ze kunnen de Chinezen 8-900 euro de zak uit gaan kloppen voor iets wat een paar tientjes aan hardware waard is.

China blij want die kunnen al hun backdoors en limitaties in het nieuwe cIOS gaan laten bouwen door de verplicht aan Apple opgelegde medewerkers.

Win-win behalve voor de Chinezen zelf want die krijgen wederom niet de mogelijkheid om onder de CCP vandaan te komen.
ronka @themadone11 oktober 2024 20:33
Denk je nou echt dat Apple de nieuwe iphones gaan uitbrengen met b.v. Apple A12/A13/A14 SOCS? en niet de laatste en hun beste Chipset?
SuperDre @themadone11 oktober 2024 23:41
Het gaat om een onderzoekslab, en dus ontwikkeling van nieuwe technologieeen, en laat China nou verre van achterlopen op ontwikkelen van tech. Ja, ze lopen misschien wat achter met het ontwikkelen van machines om geavanceerde chips te maken, maar ook daar komt nu volle vaart in dankzij de sancties van de VS (wat uiteindelijk dus alleen maar de VS in de nabije toekomst verder achteruit zal zetten).
the-body 11 oktober 2024 15:52
En ASML mag van de VS niet eens meer eenvoudige machines, onderhoudscontracten en dergelijke aan China verkopen, en dit mag wel van diezelfde overheid? Aan de bak Schoof!
Batur @the-body11 oktober 2024 16:43
We zijn aardig gebrainwashed over de motieven voor belemmering. Het gaat volgens mij altijd om geld. Als het om de mens zou gaan, dan hadden de VS een sociaal vangnet en voldoende gezondheidszorg geboden voor eigen burgers :p
NoTechSupport @Batur12 oktober 2024 18:16
Het gaat altijd om macht en hoe die gekanaliseerd wordt. In China finaal altijd 100% via de overheid. In een democratie (en de VS is daarin zeker geen goed voorbeeld) is de macht verdeeld.

Daarnaast zorgt de nationalistische houding van Xi ervoor dat de economie van de EU, VS etc bedreigd worden op vlak van energievoorziening, telecommunicatie, ... Als je dat onbeantwoord laat zit je binnen enkele maanden tot jaren met een Russische situatie tov China wanneer (niet als) ze Taiwan aanvallen (of Vietnam, India, Filipijnen, )
NoTechSupport @the-body12 oktober 2024 18:09
Twee zaken die niet te vergelijken zijn.
m_snel @the-body12 oktober 2024 22:27
ASML heeft op veel locaties vestigingen, zelfs in China . Als ik me niet vergis zelfs meer dan een.
vrije_vogel 11 oktober 2024 15:31
Een goede en belangrijke stap. Uiteindelijk zullen we toch een vorm van samenwerking moeten vinden.
Het opwerpen van barrières - het enige waar overheden (wederzijds) in lijken te denken - leidt tot vervreemding. Door de aanwezigheid van Apple ontstaat er weer zoiets als gemeenschappelijk belang.
Anonyymm @vrije_vogel11 oktober 2024 15:39
Eens. Overheden lijken op dit moment alleen aan zichzelf te denken en ik zie veel korte termijn denken. Waar een wil is, is een weg. Uiteindelijk gaan ze manieren verzinnen om alles zelf te kunnen en voordat je het weet, wordt je voorbij gestreefd. Maar goed, dat is een ander topic.

Ik vind het wel gewaagd van Apple. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurd als Trump volgende maand de verkiezingen wint.
YopY @Anonyymm11 oktober 2024 17:10
Morbide benieuwd, maar ik hoop het echt niet, dat is een volgende shift naar rechts. Ik ben blij dat de uiteindelijke schade van zijn vorige termijn meevalt, maar vooral omdat er toen nog meer checks & balances in de plaats waren. Bij een tweede termijn zal hun doel zijn om die weg te halen. Een mogelijke uitkomst dat voor ons relevant is, is dat de VS de hulp aan Oekraine stopt en / of uit de NAVO stapt, wat mogelijk verregaande consequenties zal hebben als bijv. een Rusland z'n kans grijpt.

Ik bedoel ik hoop dat Europa, als dat gebeurt, hun eigen oorlogsmachine op peil heeft en eventuele restricties van het gebruik van Amerikaans wapentuig negeert zodat het niet verder escaleert, maar dat zijn doemscenarios.
Ted_W @TStick11 oktober 2024 15:59
Beetje kort door de bocht. Je zegt zelf al dat het om geld gaat en we hebben decennia lang gebruik gemaakt van China's goedkope arbeid en infrastructuur om echt heel erg veel geld mee te verdienen, maar we blijven alleen maar hameren op diefstal en patenten alsof het voordeel alleen maar eenrichtingsverkeer is. Waarom zou China, of welk ander land dan ook, alleen maar goedkope handjes moeten zijn voor het Westen?

Op de lange termijn juich ik samenwerking alleen maar toe. Laten we dan niet tot 12 cijfers achter de komma precies uitrekenen wie meer profiteert van de ander. Dat is altijd beter dan elkaar in een (koude) oorlog jagen.

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 11 oktober 2024 16:08]

TStick @Ted_W19 oktober 2024 11:28
Wat is hier kort door de bocht aan ? Globalisatie is lange tijd gepresenteerd als het recept voor wereldvrede. Fukuyama's "het einde van de geschiedenis". Inmiddels is dankzij globalisering in China een enorme middenklasse opgestaan, maar de gedroomde vrijheid, democratie en gelijkschakeling met de rest van de wereld waarvan men fantaseerde dat die er wel achteraan zou komen is niets terecht gekomen.

Sterker nog, we zijn wellicht dichter bij een wereldomvattend conflict aangeland dan ooit. Zoals je nu ook ziet gebeuren bewegen we langzaam terug naar een tijd van protectionisme en blokvorming. Mogelijk al te laat.

Eenrichtingsverkeer was wellicht sprake van in de jaren '90. Die tijd is voorbij. Nu is er sprake van eenrichtingsverkeer de andere kant uit. Met andere woorden, samenwerken is niet meer in ons strategisch belang. Uiteraard protesteert het grootkapitaal nog. Maar die moeten maar eens naar hun portfolio gaan kijken, is mijn advies. Zie de afschrijvingen maar voor het bedrijfsleven in Rusland. Dat is peanuts in vergelijking met wat er in China op het spel staat.

Samenwerking is mooi. Maar er is in toenemende mate geen sprake meer van het belangrijkste element: samen.
LiMy 11 oktober 2024 15:35
Bijzonder.
Want dit is geen High-Tech waar allemaal restricties voor nodig zijn?
Onee, wacht, het is om een US bedrijf te supporten..
Bumpy_NL @LiMy11 oktober 2024 15:55
Het gaat om technologie die militair gezien een voordeel kan bieden. Dit is hier niet van toepassing.
Ted_W @Bumpy_NL11 oktober 2024 16:24
En hoe zit het dan met Chinese EV's? Of Huawei? De ene keer is het militair voordeel, de andere keer spionage of nationale veiligheid. En anders gaat het om overheidssubsidies. Wie weet nog waar het echt om gaat?
Batur @Ted_W11 oktober 2024 16:42
Het gaat altijd om geld, ook militair voordeel is ten behoeve van geld
YopY @Batur11 oktober 2024 17:12
Militair voordeel is een sterk politiek argument om de vrije internationale markt in te perken. Voor ASML en co zou het prima zijn als ze vrij mochten handelen met China, het zal de aandeelhouders een worst wezen wat ze vervolgens met de apparaten doen. (over het algemeen bedoel ik, d'r zullen vast individuen zijn die morele bezwaren hebben maar die worden eruit gestemd door mensen met geld. En mensen met geld kan ook China zijn)
Batur @YopY11 oktober 2024 17:39
Jazeker. Veel aandeelhouders zullen geen bezwaar hebben om over lijken te gaan. Gretigheid en hebzucht zijn uiterste doelen. Aandeelhouderschap zou bijna verboden moeten worden
Bumpy_NL @Ted_W12 oktober 2024 02:53
Met "high tech" restricties vermoed ik dat @LiMy doelt op de export restricties die de VS heeft opgelegd voor producten en kennis die militair voordeel kunnen bieden die (deels) hun oorsprong in de VS hebben. Dat is, zoals ik in mijn reactie noemde, niet van toepassing op het onderwerp van het artikel.

Huawei en Chinese EVs zijn Chinese export en dus geheel wat anders. Ik snap de relevantie niet. Het lijkt er op dat je een punt wil maken, maar ik snap het niet.
sdziscool 11 oktober 2024 16:15
Vreemd, met opkomend protectionisme van alle landen had ik niet verwacht dat Apple, het "Amerikaanse" "Designed by Apple in California" bedrijf iets begint in China. Misschien dat productiviteit van hogeropgeleiden in de westerse wereld, vooral na corona, toch wat tegenvalt nu iedereen erachter is gekomen dat werk niet het belangrijkste is in het leven, waar dat in china mogelijk nog wel geld (Jack Ma's 996).
YopY @sdziscool11 oktober 2024 17:14
Ze hebben anders jaren geleden veel productie naar China verplaatst, deels ivm kosten, deels ivm schaalbaarheid. Apple had een tijdlang die "trots" dat alles in de VS gedaan werd, maar toen werd de iphone populair en groeide het bedrijf tot een biljoenenbedrijf.
sdziscool @YopY11 oktober 2024 17:33
dat manuele arbeid niet meer in de VS gedaan is was te verwachten. Maar onderzoek betreft een andere werkvorm die tot recent vaak was overgelaten aan de VS en Europa die alle research deden. Om te zien dat USA centraal Apple, wat best impopulair is geworden in China zelfs, nu juist hun onderzoek daar deels wil laten uitvoeren is bijzonder interessant in mijn opinie.
Roel1966 11 oktober 2024 22:32
Iets zegt mij dat Amerika er misschien toch langzaam maar zeker achter gekomen is dat maar alles in eigen land te gaan produceren dus geen haalbare kaart is. Ook China is niet stil blijven staan en echt niet meer het China was van jaren geleden, goedkoop en vaak van echt minderen kwaliteit. Zakelijk gezien denk ik dan van wees niet dom en beter met mekaar samen werken dan mekaar tegen werken.

Dus ja, prima toch dat dan zo'n in Amerika 'gerennomeerd' bedrijf als Apple deze stap zet en wie weet, misschien volgt Tesla ook nog wel eens. Zeker als je ziet dat de Chinese EV's steeds meer in trek beginnen te komen en kwalitatief gezien echt niet zoveel minder zijn als een Tesla.
honey 12 oktober 2024 08:39
De Europese markt wordt steeds minder belangrijk voor Apple en logisch dat ze dichter tegen China gaan aankruipen. Alle ethische bezwaren en risico's zijn met geld snel bedekt. Apple moet nu even hopen dat de oorlog nog even laat wachten.
Voor China ook erg interessant.
evandj 12 oktober 2024 13:43
Een groot onderzoekscentrum bouwen in China en daarna verstomd staan dat de Chinese overheid hun technologie heeft "geleend". Al wat daar onderzocht wordt kan enkel maar ten goede komen van Xiaomi, Honor en OnePlus.
michelb76 12 oktober 2024 16:43
Hoe ga je dit beveiligen? Lijkt me sterk dat dit lab verbindingen gaat krijgen met servers in Cupertino.
Dark Angel 58 14 oktober 2024 11:31
Goed zo Apple, dat jullie China als vriend wilt houden.
Ik verwacht dat Amerikaanse overheid het niet echt leuk gaat vinden lol.

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