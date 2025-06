Google en Apple geven data over pushnotificaties smartphones aan overheden

Google en Apple geven op verzoek data over pushnotificaties van smartphones met Android en iOS aan overheden. Dat heeft een Amerikaanse senator onthuld. Apple bevestigt dat en zegt vanaf nu die data in transparantierapporten op te nemen.

De Amerikaanse senator Ron Wyden onthult in zijn brief dat hij na een tip hoorde over deze praktijk. Nu Wyden erover heeft gesproken in het openbaar, kan Apple het bestaan van deze vorm van overheidsverzoeken ook bevestigen, zo zegt het bedrijf tegen Reuters. Hiervoor mocht het bedrijf er niet over spreken van de Amerikaanse overheid, maar met de brief is die geheimhouding komen te vervallen. Google heeft geen commentaar op de kwestie.

Data van pushnotificaties geeft doorgaans niet de inhoud van die meldingen weer, maar wel van welke app die komt en bevat mogelijk ook informatie over onder meer locatie van de gebruiker. Het is onbekend of bij chatberichten bijvoorbeeld een afzender zichtbaar is. Overheden kunnen die data onder meer gebruiken om een bepaald persoon in de gaten te houden. Apple verzorgt pushmeldingen via Apple Push Notification Service, Google via Firebase Cloud Messaging. Veel meldingen verlopen via een van die twee diensten, waardoor Apple en Google veel informatie hebben over pushnotificaties.