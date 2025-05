Google introduceert Pixel 8a met zeven jaar updates voor 549 euro

Google introduceert zijn nieuwe midrangesmartphone Pixel 8a die vanaf 549 euro gaat kosten. Net als de Pixel 8 en 8 Pro wordt de 8a voorzien van zeven jaar updates, die zowel beveiligingsupdates als Android-versie-upgrades omvatten.

De Pixel 8a heeft, net als de Pixel 7a, een 6,1"-oledscherm met 2400x1080 pixels, bedekt door Gorilla Glass 3. De refreshrate is verhoogd van 90Hz naar 120Hz en het scherm zou volgens Google 40 procent feller gaan, waarmee het een piekhelderheid van 2000cd/m² moet kunnen bereiken. De behuizing van de Pixel 8a heeft rondere hoeken, een frame van aluminium en een achterkant van grotendeels gerecycled plastic. De smartphone komt beschikbaar in zwart, wit en twee nieuwe kleuren: Baaiblauw en Aloë. Net als zijn voorganger is de Pixel 8a IP67-gecertificeerd voor waterdichtheid tot een diepte van 1 meter voor maximaal 30 minuten.

Terwijl de Pixel 7a over dezelfde Tensor G2-soc beschikte als de Pixel 7 en 7 Pro, is de Pixel 8a voorzien van de Tensor G3 die eerder in de Pixel 8 en 8 Pro te vinden was. Volgens eerdere geruchten beschikt de 8a over een versie van de Tensor G3 met een andere package, die mogelijk eerder throttlet dan bij de duurdere toestellen. De 8a beschikt verder over 8GB lpddr5x-ram en 128GB of 256GB UFS 3.1-opslag. De grotere opslagoptie is nieuw ten opzichte van de 7a. De 4492mAh-accu van de Pixel 8a kan draadloos of met 18W bedraad worden opgeladen.

De camerahardware van de Pixel 8a is ongewijzigd ten opzichte van de Pixel 7a: een 64-megapixelhoofdcamera met optische stabilisatie en een 13-megapixelultragroothoekcamera zonder autofocus. Er is een 13-megapixelfrontcamera aanwezig. Uiteraard beschikt de Pixel 8a weer over AI-functies zoals Best Take, Super Res Zoom, de Magic Editor en Audio Magic Eraser. Ook de functie Circle to Search is aanwezig.

De Pixel 8a gaat in België en Nederland vanaf 549 euro kosten, wat 40 euro meer is dan de Pixel 7a bij introductie. Het toestel is vanaf nu te preorderen en vanaf 14 mei daadwerkelijk leverbaar. In Nederland zullen de Pixel 8a, Pixel 8 en Pixel 8 Pro ook te koop zijn bij Vodafone en KPN, zoals eerder al uitlekte. Van de drie grote providers konden klanten eerder enkel terecht bij Odido voor de Pixel-toestellen. Ook de Media Markt gaat in Nederland Pixel-telefoons en bijbehorende accessoires verkopen. Die winkel voegt ook de Pixel Watch toe aan het assortiment.