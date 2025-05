Huawei introduceert Watch FIT 3-smartwatch voor 160 euro

Huawei heeft de Watch FIT 3 aangekondigd, als opvolger van de Watch FIT 2. De derde versie heeft een iets groter scherm, met een vergelijkbaar, rechthoekig ontwerp. Huawei zegt daarnaast de software te hebben verbeterd. De Watch FIT 3 komt in mei uit in Nederland en België.

De Huawei Watch FIT 3 heeft een 1,82"-amoledscherm met een resolutie van 480x408 pixels. De FIT 2 had een 1,74"-scherm met resolutie van 480x336 pixels. Huawei zegt dat het scherm van de FIT 3 35,1x29,9mm groot is en een pixeldichtheid van 347ppi heeft. Het apparaat is 9,9mm dik en weegt 26 gram; daarmee is de Watch FIT 3 de lichtste en dunste Watch FIT-smartwatch, claimt Huawei.

De smartwatch krijgt een 400mAh-accu die een accuduur van maximaal 10 dagen biedt. Verder krijgt de smartwatch onder meer gps- en Galileo-ondersteuning en heeft de wearable een versnellings- en zwaartekrachtsensor, maar geen barometer, lichaamstemperatuursensor of hartritmesensor. De smartwatch ondersteunt Bluetooth 5.2

Huawei zegt de Stay Fit-app te hebben geüpgraded, waardoor onder meer de voedseldatabase meer landen en regio's moet dekken, en er een nieuwe voedingsanalysefunctie is. Het horloge krijgt ook de Smart Sports-functie, die oefeningen kan aanbevelen aan de hand van de gebruikersgewoonten en weersomstandigheden. Verder zou het horloge een betere slaapscoresysteem hebben en beter de bloedzuurstofwaarde kunnen meten. De Watch FIT 3 is nu te preorderen in Nederland en is vanaf 22 mei beschikbaar in België.