De verbinding tussen telefoon en oortjes

Geen fabrikant die het on the record zal toegeven, maar de reden dat zoveel duurdere telefoons geen 3,5mm-jack meer hebben, is om de markt voor draadloze bluetoothaudioproducten een boost te geven. Waarom zou je bluetoothoordopjes kopen als je simpelweg je oude bedrade oordopjes kunt inpluggen?

Het was sinds 2016 een van de aantrekkelijkste markten voor producenten om in te stappen. Bluetoothoordopjes zijn een relatief eenvoudig product, gebaseerd op een standaardtechnologie die iedereen kan gebruiken, met standaardonderdelen die makkelijk in te kopen zijn. Het is een markt met veel marge; je kunt bluetoothoordopjes maken en verkopen voor 10 euro, maar ook voor honderden euro's. De markt kende bovendien een fenomenale groei en zou niet snel verzadigd raken. Door de kleine accuutjes die niet te vervangen zijn, gooien gebruikers hun oordopjes na een paar jaar weg en kopen ze nieuwe. Daarbij is een tweedehandsmarkt voor in-earaudio met een beperkte levensduur van accu's nauwelijks een bedreiging.

Dat hebben we geweten; in de jaren na 2016 verdween de 3,5mm-jack langzaamaan van vrijwel alle dure telefoons. Inmiddels is de situatie gestabiliseerd; daarover schreven we vorige week. Ook op de markt voor bluetoothoordopjes is de eerste goudkoorts voorbij. Dus hoe staat het er nu mee?