Huawei onthult nieuwe Pura 70-serie voor Chinese markt

Huawei kondigt voor de thuismarkt de Pura 70-serie smartphones aan. Het gaat om de Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ en Ultra. De instapmodellen van de vier varianten kosten omgerekend tussen de 712 en 1294 euro. Het is niet duidelijk of de smartphones ook internationaal uitkomen.

De instapversie van de Huawei Pura 70 beschikt over een 6,6"-oledscherm met een resolutie van 2760x1256 pixels en een 120Hz-verversingssnelheid. Het toestel heeft 12GB geheugen en ten minste 256GB opslagruimte, wat overigens niet uitbreidbaar is met een SD-kaart. De accu heeft een capaciteit van 4900mAh en ondersteunt tot 66W-snelladen of draadloos laden met een vermogen van 50W. Het driehoekige camera-eiland is voorzien van een 50-megapixelhoofdcamera, een 12-megapixeltelelens en een 13-megapixel-ultrawide. Alle Pura 70-varianten worden aangedreven door een Kirin 9010-soc, waar Huawei geen specificaties over deelt.

De Huawei Pura 70 Pro en Pro+ komen sterk overeen. De toestellen hebben een 6,8"-oledscherm van 2844x1260 pixels en een 120Hz-verversingssnelheid. De accu heeft een capaciteit van 5050mAh, en ondersteunt tot 100W bedraad opladen en 80W draadloos. De camera's zijn grotendeels dezelfde als bij de reguliere Pura 70, afgezien van een 48-megapixeltelelens. Het voornaamste verschil tussen de Pura 70 Pro en Pro+ is het paneel op de achterkant. Daarnaast heeft de Pro+ 16GB in plaats van 12GB werkgeheugen.

Tot slot presenteert Huawei de Pura 70 Ultra. Het topmodel heeft grotendeels dezelfde specificaties als de Pro-varianten, maar een iets grotere accu en een 40-megapixel-ultrawidelens. De Ultra heeft standaard 16GB werkgeheugen en 512GB of 1TB opslagruimte, afhankelijk van de configuratie.

De Huawei Pura 70, Pura 70+ en Pura Ultra