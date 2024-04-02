Huawei: mobiele diensten hebben 580 miljoen maandelijkse gebruikers

Huawei claimt dat er 580 miljoen actieve gebruikers zijn van HMS, Huawei Mobile Services. Het besturingssysteem HarmonyOS staat inmiddels op meer dan 800 miljoen apparaten, zo claimt de fabrikant in zijn jaarverslag.

Ook appstore App Gallery heeft 580 miljoen maandelijkse gebruikers, zegt Huawei in zijn jaarverslag. Die zitten vooral in China, waar de fabrikant een grote naam is op gebied van smartphones. Ook zijn diensten als Huawei Music en Browser hebben meer dan 100 miljoen maandelijkse gebruikers. De eigen kaartendienst Petal Maps is in gebruik bij 40 miljoen maandelijkse gebruikers.

Huawei boekte een hogere omzet en winst dan vorig jaar, al kwam dat niet door de Europese markt. Van de omzet komt 67 procent uit China en dat aandeel stijgt. Het aandeel uit EMEA, een samentrekking van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, daalde juist met enkele procentpunten en komt uit op 21 procent. De meeste omzet van Huawei komt uit de divisie 'ICT-infrastructuur', waaronder zijn netwerkapparatuur. Die zorgt voor de helft van de omzet. Een derde van de omzet komt uit producten voor consumenten, zoals telefoons.