Huawei: mobiele diensten hebben 580 miljoen maandelijkse gebruikers

Huawei claimt dat er 580 miljoen actieve gebruikers zijn van HMS, Huawei Mobile Services. Het besturingssysteem HarmonyOS staat inmiddels op meer dan 800 miljoen apparaten, zo claimt de fabrikant in zijn jaarverslag.

Ook appstore App Gallery heeft 580 miljoen maandelijkse gebruikers, zegt Huawei in zijn jaarverslag. Die zitten vooral in China, waar de fabrikant een grote naam is op gebied van smartphones. Ook zijn diensten als Huawei Music en Browser hebben meer dan 100 miljoen maandelijkse gebruikers. De eigen kaartendienst Petal Maps is in gebruik bij 40 miljoen maandelijkse gebruikers.

Huawei boekte een hogere omzet en winst dan vorig jaar, al kwam dat niet door de Europese markt. Van de omzet komt 67 procent uit China en dat aandeel stijgt. Het aandeel uit EMEA, een samentrekking van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, daalde juist met enkele procentpunten en komt uit op 21 procent. De meeste omzet van Huawei komt uit de divisie 'ICT-infrastructuur', waaronder zijn netwerkapparatuur. Die zorgt voor de helft van de omzet. Een derde van de omzet komt uit producten voor consumenten, zoals telefoons.

Huawei Watch GT 4 Hero
Huawei Watch GT 4 Hero

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 19:10 30

02-04-2024 • 19:10

30

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Reacties (30)

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dasiro 2 april 2024 19:57
ik vraag me af hoe lang ze hun toestellen en apparatuur nog gaan blijven bannen in het westen. Technisch stonden ze al aan de wereldtop en ondanks deze terugval zullen ze nog meer verzelfstandigen en de rest van de wereld blijven aanspreken.

Samenwerking is goed, maar soms is tegenwerking nog beter om vooruitgang te boeken (voor beide kampen).
Luchtbakker @dasiro2 april 2024 20:29
Ergens kan je natuurlijk ook de vraag stellen of spionage vanuit China (in Huawei os) niet minstens net zo erg is als het Amerikaanse Google met Google. Het enige wat Google levend houd is advertenties. Dus waarom zou Google niet het doel hebben minstens net zo veel data te verzamelen?
dasiro @Luchtbakker2 april 2024 21:01
klopt en nog een hoop andere bedrijven/entiteiten/mogendheden. De tijd dat mensen nog wisten waar hun gegevens waren dateert alweer uit een tijdperk dat al enkele decennia voorbij is.
Slijpschuiver @Luchtbakker2 april 2024 22:11
Hoe brutaal en verschrikkelijk ik Google t.a.v. hun disrespect vor de privacy ook vind, ik heb toch liever Google, die geld wil verdienen, dan een staat die mij onder controle wil houden.
TheVivaldi @Slijpschuiver2 april 2024 22:34
Wat zou China met jouw gegevens moeten? Google is een Westers bedrijf, dus die zit veel dichter op je dan Huawei.
OruBLMsFrl @TheVivaldi2 april 2024 23:19
Waarschijnlijk wil China jou en alle westerlingen wel met constante manipulaties ongevoelig maken voor de situatie met de Oeigoeren en Taiwan. Oorlogsmoe, al dat vervelende nieuws en zo. Heel ver weg van Nederland. Google en Facebook en vooral Rusland zijn iets om je druk over te maken, niet China. Dat willen ze dat je denkt en als het eenmaal bij genoeg mensen ver genoeg ingezonken is, dan nemen ze even Hong Kong over, of Taiwan, of de zuidzee, of je hele privacy met TikTok, WeChat en al die andere fijne diensten.
En dat zulke oorlogsmoedheid Rusland ook goed uitkomt, en zo nog een paar landen, en dat China daar niet de slechtste relaties mee heeft, allemaal deel van de Chinese lange termijn strategie. Hoe meer mensen zich nu richten op Rusland, hoe meewariger we allemaal zullen zijn als China straks hun volgende geopolitieke zet doet.
Feit is, Google is niet fijn, Meta is niet fijn, Rusland is niet fijn, China is niet fijn. Maar je brein kan maar zoveel tegelijk aan, en zulke psychologische en politieke tactieken werken gewoon. Daarom wil China dus heel graag jouw gegevens, en al die anderen ook. Het is continu jouw wilskracht tegen hun overtuigingskracht, of dat nu advertenties of andere propaganda is, het zijn allemaal niet je vrienden en internet kent geen grenzen.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 24 juli 2024 01:06]

amigob2 @Kvibe3 april 2024 09:36
Nou als je het lijstje opschrijft over de US, dan is China nog niet zo erg
Blijkbaar vinden we het erg dat 5% van de Oeigoeroe bevolking in gevangenschap leven, Maar dat dit zelfde percentage zwarte medemens in bepaalde staten in de US in de gevangenis zitten vinden we niet erg .
En dan het laatste, gewoon een Oorlog uit lokken met Iran door een Iraanse Ambassade te bombarderen.
Als het de US is het allemaal maar goed,

Even voor de duidelijkheid hier boven staan alleen maar feiten die gewoon op betrouwbare sites te vinden zijn.

[Reactie gewijzigd door amigob2 op 24 juli 2024 01:06]

watercoolertje
@amigob23 april 2024 13:55
En dan het laatste, gewoon een Oorlog uit lokken met Iran door een Iraanse Ambassade te bombarderen.
Wat voor bronnen heb jij dan dat het de VS was?
Even voor de duidelijkheid hier boven staan alleen maar feiten die gewoon op betrouwbare sites te vinden zijn.
Die je voor het gemak maar even niet mee linkt :)
Traveljack @Slijpschuiver4 april 2024 06:38
En wat willen "ze" controleren?
Rzarect0r @Slijpschuiver2 april 2024 22:14
8)7 Denk dat Google meer controle uitoefent op de gemiddelde persoon in het westen dan een Huawei.
socialhugo @Luchtbakker3 april 2024 11:12
Ik ben ervan overtuigd dat Amerika meer informatie over ons verzamelt dan China. Bijna alle software die we gebruiken is Amerikaans. Mensen geven klakkeloos hun gegevens aan Apple en Google.
Vergeet niet de hele 9/11 toestand. Destijds hebben de Amerikanen de patriot act opgesteld en zichzelf toegestaan om massaal gegevens in te kijken van niet USA burgers. Denk ook even terug aan Snowden.
De ban op Huawei is door Amerika ingegeven en volgens mij komt dat simpelweg omdat ze technologisch te groot werden. Amerikanen vinden de vrije wereldmarkt heel goed, maar alleen als ze zelf 'winnen'. En dat zie je terug in allerlei politieke beslissingen wat al begon bij Trump.
killergrave 2 april 2024 19:47
Dat Huawei, sinds dat ze zijn verbannen uit het Google ecosysteem. Aardig op weg zijn met hun eigen ecosysteem. Even heel kort door de bocht. Niet alleen de OS, maar ook de marketplace, en api's eromheen. Met zo veel gebruikers zou het "indien goed toegepast" best winstgeven kunnen zijn.
TheVivaldi @killergrave2 april 2024 22:33
Ja, iedereen voorspelde vanaf het begin het einde van Huawei, maar het einde lijkt nog lang niet in zich.
The Zep Man 2 april 2024 20:44
Distributie telefoonmerken in China tussen 2022-Q3 en 2023-Q4

Als je het zo ziet is Huawei vergelijkbaar met de drie andere grootste binnenlandse smartphonemakers.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 01:06]

Deodorex 2 april 2024 19:44
En wat is precies de boodschap van dit bericht? Ik mis m even.
Blokker_1999
@Deodorex2 april 2024 19:45
Dat Huawei helemaal niet dood is.
LOTG @Blokker_19992 april 2024 19:51
Had iemand dat dan gedacht? De Chinese markt is groot genoeg met bijna 1.5 miljard mensen.

Dat is ook de reden dat veel westerse bedrijven maar wat graag buigen voor de overheid daar.
FooBarWidget @LOTG2 april 2024 21:49
Je hebt zeker al die nieuwsberichten van de afgelopen jaren gemist waarin geclaimd wordt dat Huawei op het rand van afgrond stond. Toen Huawei ging uitbreiden naar andere sectoren, zoals agrarische technologie, verschenen er nog allerlei artikelen die ze uitlachten voor grijpen naar willekeurige onmogelijke kansen. En nu hebben ze zelfs een eigen elektrische voertuig divisie, iets wat Apple niet gelukt is.
Deodorex @Blokker_19992 april 2024 20:41
Dank voor de verduidelijking
vinkjb @Deodorex2 april 2024 19:57
Still alive, zonder google shit gaat het ook prima.
Zyphlan
@vinkjb2 april 2024 20:03
De google shit kon je toch al niet gebruiken in het land waar ze zitten dus had al 0 toegevoegde waarde.
Ted_W @Zyphlan2 april 2024 23:14
Je was vergeten dat Huawei destijds buiten China ook hard aan de weg timmerde? Velen dachten dat het de ondergang van Huawei zou worden zonder Google en andere restricties uit het westen. Net zoals velen nog steeds denken dat China niet zonder het westen kan.
Zyphlan
@Ted_W2 april 2024 23:59
Maar zoals je leest uit de post:
Van de omzet komt 67 procent uit China en dat aandeel stijgt
teron-gorefiend 3 april 2024 10:46
Ik had meer petal maps gebruikers verwacht. Ik gebruik petal maps voor alles. Veel beter (en mooier) dan google of apple maps.
JoHnnY-Btm @teron-gorefiend3 april 2024 11:58
ik gebruik met regelmaat de petal browser, onder huawei wordt die aangeven als huawei browser op google play is die te vinden onder petal browser en ziet er ook ietsje anders uit maar dezelfde werking.
teron-gorefiend @JoHnnY-Btm4 april 2024 00:45
Waarom gebruik je petal browser? in plaats van andere browsers?
JoHnnY-Btm @teron-gorefiend4 april 2024 08:30
ik gebriuk over het algemeen chrome, firefox maar met regelmaat ook petal browser op mijn smartphone meer in geval als ik een link of website niet vertrouw dan open ik het niet met chrome.

daarnaast vind ik petal browser vaak ook wel prettiger werken ten opzichte van de chrome browser die ik vaak ook vervang voor de firefox browser. het is meer een beveiligings use case of als ik met meerdere accounts van een website wil inloggen dan hoef ik niet in en uit te loggen

[Reactie gewijzigd door JoHnnY-Btm op 24 juli 2024 01:06]

JoHnnY-Btm 3 april 2024 11:59
zolang een bedrijf als Huawei of elk chinees mogelijk gevaarlijk bedrijf niet in handen is van de VS zullen ze dat zien als staatsgevaarlijk. maar wat doet Google, Facebook, Meta, Instagram dan?

correct die doen precies hetzelfde

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