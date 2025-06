Huawei brengt MateBook X Pro '24, MatePad 11,5"S en FreeBuds 6i uit in Nederland

De Huawei MateBook X Pro 2024, MatePad 11,5"S en FreeBuds 6i zijn vanaf 4 juni beschikbaar in Nederland. De apparaten zijn eerder al in andere landen uitgebracht. De laptop is verkrijgbaar van 2.000 euro en de tablet vanaf 400 euro. De draadloze oordoppen kosten 100 euro.

De nieuwste versie van de Huawei MateBook X Pro weegt iets minder dan 1 kilogram en is 13,5mm dik. De laptop beschikt over een flexibel oledscherm van 14,2" met een resolutie van 3120x2080 pixels en een beeldverhouding van 3:2. Daarnaast heeft het scherm een verversingssnelheid van 120Hz. De laptop is beschikbaar met Intel Core Ultra 9 185H- of Ultra 7 155H-processor. De accucapaciteit is verhoogd in vergelijking met de vorige generatie, van 60 naar 70Wh. Volgens Huawei moet dit 11 uur aan video kijken mogelijk maken. Dankzij 90W-snelladen moet de laptop na 10 minuten opladen weer 2 uur kunnen functioneren.

De Chinese fabrikant brengt daarnaast de MatePad 11.5"S uit in Nederland. De tablet heeft een PaperMatte Display die reflecties moet verlagen, waardoor het apparaat bruikbaar is in omgevingen met veel lichtinval. De tablet heeft een 3:2-beeldverhouding, een beeldverversing van 144Hz en een resolutie van 2800x1840 pixels.

Daarnaast maakt Huawei de FreeBuds 6i beschikbaar in Nederland. De draadloze oordoppen bieden actieve ruisonderdrukking en moeten over een verbeterde geluidskwaliteit en accuduur beschikken. De oordoppen moeten over een 50 procent krachtigere bas beschikken en bieden ondersteuning voor de LDAC-codec en Hi-Res Audio Wireless. De FreeBuds 6i moeten 8 uur aan accuduur bieden. Inclusief oplaadcase komt de totale afspeeltijd volgens Huawei uit op 35 uur. Daarnaast moet een oplaadbeurt van 10 minuten voor 4 uur aan luistertijd geven. De oordoppen zijn beschikbaar in de kleuren zwart, wit en paars.