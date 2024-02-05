Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 05-02-2024 06:00 126

Uitstekende smartwatch met beperkingen

Huawei Watch GT 4 Review

05-02-2024 • 06:00

126

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Inleiding en uiterlijk

Samengevat

De Huawei Watch GT 4 is een allround smartwatch met een fraai uiterlijk en goed amoledscherm. Het horloge biedt goede (basis) smartwatchfuncties, goede sportfuncties en heeft een uitstekende batterijduur. Helaas is het appaanbod beperkt en is de integratie met Android en iOS minder goed dan die van respectieve WearOS-horloges en de Apple Watch.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Huawei Watch GT 4 46mm, Zilver (Groen)

Prijs bij publicatie: € 269,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 132,54

Bekijk alle uitvoeringen (9)

Huawei is al jaren een grote speler op de markt voor smartwatches en het bedrijf lijkt daarbij een vaste filosofie aan te houden. De horloges zijn voornamelijk gericht op sport en gezondheid, zien er stijlvol uit, hebben fraaie oledschermen en bieden een uitstekende accuduur. Omdat het uit de lengte of uit de breedte moet komen, kiest Huawei ervoor de allround smartwatchfuncties beperkt te houden. Het eigen HarmonyOS biedt minder vergaande integratie met de gekoppelde smartphone dan WearOS en Apples WatchOS, en het appaanbod is beperkt.

Huawei Watch GT4 46mm
Huawei Watch GT4 46mm

De Watch GT-serie is wat prijs-prestatie betreft waarschijnlijk het interessantst. Het nieuwste klokje in deze serie, de Watch GT 4, is verkrijgbaar in twee formaten en is in onze Pricewatch terug te vinden voor ongeveer 250 euro, afhankelijk van het model. Huawei prijst de GT-serie aan als ‘klassieke horloges die wonderen verrichten’, met ‘tot twee weken accuduur, verbeterd 24/7-gezondheidsmanagement en een wetenschappelijke work-outcoach’. De grotere 46mm-versie van de GT 4 heeft een rond scherm, omgeven door een forse, gehoekte bezel waarmee het horloge duidelijk op het mannelijke publiek is gericht. De kleinere 41mm-versie daarentegen heeft een veel dunnere bezel met goudkleurige accenten, gericht op een vrouwelijk publiek. De horloges hebben een amoledscherm met 466x466 pixels en een diagonaal van 1,43 of 1,32 inch. Behalve de schermgrootte verschilt ook de capaciteit van de ingebouwde accu, uiteraard in het voordeel van de grotere 46mm-versie. Verder zijn de GT 4-modellen identiek wat functionaliteit en bediening betreft. Wij gingen de afgelopen weken aan de slag met de grote 46mm-versie in de kleurstelling zilver met groen.

Uiterlijk

De 46mm-versie die ik heb getest, is zoals gezegd duidelijk gericht op mannen. Om de GT 4 een stoerder uiterlijk te geven, heeft Huawei de kast van verschillende vlakke kanten voorzien, waar de kast van de GT 3 nog doorlopend rond was. Het horloge is leverbaar in verschillende kleuren en met een matte of glanzende afwerking. Afhankelijk van de kast verschilt ook het meegeleverde bandje, al zijn ze onderling uitwisselbaar en kun je alle gangbare 22mm-horlogebandjes gebruiken.

Ik heb de groen met zilveren variant van de GT 4 getest. Die heeft een glanzend zilverkleurige kast met groene accenten op de binnenste rand rond het scherm en wordt geleverd met een fraai bandje dat gemaakt is van flexibel kunststof gecombineerd met ingelegde delen van geweven draad. In eerste instantie was ik bang dat dit fragiel zou zijn, maar na ruim acht weken continu gebruik zag het bandje er nog als nieuw uit.

Huawei Watch GT4 46mm

Het horloge beschikt over een watchface in de kleuren van de kast en de band. Dat geeft de Watch 4 écht een stijlvol uiterlijk, niet in de laatste plaats omdat het gebruikte oledscherm scherp en kleurrijk is. Als je de helderheid niet te hoog instelt, lijkt het net een echt horloge. De andere versies van de Watch GT 4 hebben ook watchfaces die aansluiten bij hun specifieke kleur en stijl.

Bediening, smartwatchfuncties en accuduur

Installatie

De Watch GT 4 werkt samen met de Huawei Health-app om verbinding te maken met een smartphone. Het horloge is compatibel met zowel iOS als Android. Als je een iPhone gebruikt, kun je de Health-app gewoon in de App Store downloaden. Android-gebruikers moeten dit via een omweg doen, want sinds Huawei in het zwarte boekje van de Amerikaanse overheid staat, is de Health-app niet meer te downloaden via de Play Store van Google. Het kan wel via onder andere de Galaxy Store-appwinkel van Samsung en via Huaweis eigen AppGallery-winkel. Heb je geen Samsung of Huawei-telefoon, dan moet je die AppGallery dus eerst downloaden, wat verre van ideaal is.

Interface en bediening

Wat bediening betreft is de Watch GT 4 vrij standaard. Buiten het touchscreen zijn er twee knoppen: een draai- en drukbare kroon rechtsboven en een drukknop rechtsonder. Het horloge maakt gebruik van Huaweis eigen HarmonyOS, versie 4.0.0 in het geval van ons testmodel. Uiterlijk en wat bediening betreft lijkt dat sterk op Wear OS van Google. Veeg je vanaf het homescreen naar rechts, dan zie je ‘kaarten’: schermen die in één oogopslag informatie geven over bijvoorbeeld je hartslag, sportbelasting en herstel, je agenda, algemene gezondheidsgegevens of de voortgang van jouw activiteitsdoelen vandaag. Links van het homescreen is een scherm met ‘slimme assistentie', het huidige weer en muziekbediening. Wie hoopt op integratie van een stemassistent als Google Assistant of Alexa, moet ik teleurstellen; die functionaliteit biedt de GT 4 niet. Veeg je vanaf het homescreen omhoog, dan krijg je jouw laatste smartphonenotificaties te zien. Een veegbeweging naar beneden brengt een menu met toggles in beeld, waar je bijvoorbeeld het scherm kunt vergrendelen, het horloge in slaapstand kunt zetten of naar het menu met de algemene instellingen kunt gaan.

Navigeren door menu’s of apps met boven elkaar geplaatste schermen kan door aan de kroon te draaien. Een druk op de kroon brengt je meestal terug naar de watchface. Druk je vanaf de watchface vervolgens nogmaals op de kroon, dan wordt het overzicht met alle geïnstalleerde apps geopend. De functie van de tweede knop is instelbaar, waarbij deze standaard gebruikt wordt om de trainingsapp te openen, maar je bent vrij om hier elke geïnstalleerde app aan te koppelen. In apps en bij menu’s met verschillende lagen ga je eenvoudig naar het vorige scherm terug door van links naar rechts over het scherm te vegen. De interface werkt bovendien supersnel, waarbij het horloge eigenlijk nooit hapert en het beeld altijd keurig met 60fps geüpdatet lijkt te worden.

De bediening van het horloge is daarmee prima. Het enige minpunt dat ik tijdens mijn gebruik opmerkte, is dat het horloge regelmatig ‘uit zichzelf’ van watchface wisselde. Een lange druk op de watchface biedt namelijk de mogelijkheid om te wisselen en dat gebeurt onder de mouw van een overhemd of jas nog weleens onbedoeld; het scherm is zeer gevoelig afgesteld. Ook de kroon heeft weinig druk nodig om te worden geactiveerd, waardoor ik tijdens het sporten meer dan eens onbedoeld een activiteit pauzeerde als ik mijn mouw over het horloge trok.

Smartwatchfuncties en accuduur

De horloges van Huawei zijn een beetje een vreemde eend in de bijt in smartwatchland. Ze bieden goede sportfuncties, waarover verderop meer, en prima functionerende basissmartwatchfunctionaliteit. HarmonyOS heeft bovendien een appstore waar je meer apps kunt downloaden, maar dat appaanbod is heel klein en de apps zijn vaak ook nog eens bedroevend slecht. Technisch gezien is het dus een uitbreidbaar platform, maar in de praktijk zit je eigenlijk vast aan wat Huawei standaard aan functionaliteit levert.

De Watch GT 4 kan uiteraard meldingen weergeven. Je kunt je agenda bekijken, en timers en weksignalen instellen. Er zijn een weerapp, een hoogtemeter, een kompas, een lijst met contactpersonen en een zaklampfunctie. Je kunt het horloge ook gebruiken om mee te bellen via de ingebouwde microfoon en luidspreker. Daarvoor is een bluetoothverbinding met de telefoon noodzakelijk, en deze functionaliteit is handig en werkt goed; tijdens het fietsen een gesprek aannemen en voeren via het horloge gaat uitstekend. De Watch GT 4 heeft als nieuwe functie een app om jouw calorie-inname en -verbruik te tracken, handig als je wilt afvallen of juist wilt aankomen. Helaas werkt het bijhouden van je inname niet handig; er is geen koppeling met apps met een voedseldatabase, zoals MyFitnessPal, zodat je de calorieën handmatig moet invoeren, wat zeer omslachtig is.

Huawei Watch GT4 46mm om een pols met 19cm omtrek
Huawei Watch GT4 46mm om een pols met 20cm omtrek

De verdere functionaliteit is nogal beperkt. De Watch GT 4 kan muziek afspelen als je een bluetoothheadset koppelt, maar het is niet mogelijk een streamingdienst als Spotify te koppelen om playlists te downloaden en offline af te spelen. De enige mogelijkheid om muziek op het horloge te krijgen, is door handmatig mp3’s vanaf je telefoon te kopiëren. Ook navigatiefunctionaliteit ontbreekt. Waar WearOS zich naadloos laat integreren met Google Maps, zodat je tijdens een (stads)wandeling of fietsrit aanwijzingen krijgt voor de volgende afslag, is dat met HarmonyOS niet mogelijk. Via de Huawei App Gallery kun je Petal Maps als companionapp op de Watch GT 4 gebruiken, maar dat is naar mijn mening geen volwaardig alternatief. De smartwatchfunctionaliteit van de Watch GT 4 is dus beperkt. Wat werkt, werkt goed, maar verwacht geen uitbreidingsmogelijkheid zoals iOS en WearOS bieden.

Het voordeel van deze beperkte functionaliteit is dat de accuduur van de Watch GT 4 heel goed is. Tijdens mijn test haalde ik gemiddeld tien dagen met het scherm in raise-to-wakemodus en iets meer dan vijf dagen met het scherm altijd aan. Opladen met de meegeleverde draadloze puck gaat snel voor de eerste tachtig procent; de laatste twintig procent duurt langer, waardoor volledig opladen ongeveer een uur en drie kwartier duurt.

Gezondheid en sportfuncties

Gezondheidsfuncties

De Watch GT-modellen zijn sterk gericht op sport en gezondheid, en op dat vlak doet Huawei het bijzonder goed. Het horloge biedt een groot aantal sportprofielen en kan, in tegenstelling tot veel andere horloges in deze prijsklasse, ook gekoppeld worden met externe sensors, zoals hartslagmeters, maar ook met cadans- en powermeters voor fietsen en zelfs met indoorfietstrainers. De Watch GT 4 meet, als je dat wilt, continu hartslag en stress, en, met intervallen, je bloedzuurstofsaturatie en huidtemperatuur. Het horloge telt daarnaast uiteraard stappen, en meet en analyseert je slaap, inclusief slaapfasen.

De Watch GT 4 en de Health-app op je smartphone geven daarbij goede inzichten. Het meten van slaapduur doet de Watch GT 4 goed; het nieuwe TrueSleep 3.0-algoritme herkent zeer nauwkeurig wanneer je in slaap valt en ontwaakt. Over de analyse van slaapfasen kan ik weinig zeggen; ik heb geen goede referentie om het horloge tegen af te zetten. Wel lijkt de data grotendeels overeen te komen met Fitbit-data, een van de betere platforms als het om slaapanalyse gaat. De Health-app geeft ook een slaapscore die, in mijn geval, goed overeenkomt met hoe ik mijn slaap zelf zou beoordelen. Ook geeft de app inzicht in je slaap over een langere periode en geeft hij tips om beter te slapen. De Watch GT 4 biedt daarnaast de mogelijkheid om ‘ademhalingsanalyse’ tijdens slaap uit te voeren, waarmee slaapapneu gedetecteerd moet worden. Opvallend is dat het horloge deze functie automatisch uitschakelt als je de gegevens zeven dagen niet bekijkt. Dit wordt gedaan om de accu te sparen, maar heel gebruiksvriendelijk is het niet.

Huawei Health app - Gezondheidsfuncties
Huawei Health app - Gezondheidsfuncties

Sport

Voor sportanalyse werkte Huawei tot een aantal jaar geleden samen met Firstbeat Analytics, maar sinds dat bedrijf door Garmin is overgenomen, lijkt die samenwerking beëindigd. Huawei lijkt echter niet vergeten wat het van Firstbeat geleerd heeft. Analyse van zaken als aerobe en anaerobe trainingsbelasting en herstelbehoeften zijn ook in de GT 4 te vinden en lijken sterk op wat Garmin op dat vlak biedt. De Watch GT 4 houdt ook jouw progressie over een langere periode bij en geeft voor hardlopers bijvoorbeeld ook een schatting van de lactaatdrempel en VO₂ max.

Alle sport- en gezondheidsdata komt standaard in de Health-app terecht, waarbij je er expliciet voor kunt kiezen om deze al dan niet naar de servers van Huawei te uploaden. Nadeel is dat je alle info kwijt bent als je de app deïnstalleert of je telefoon kwijtraakt; voordeel is uiteraard dat jouw gegevens niet naar Huawei geüpload worden. Kies je ervoor deze gegevens wél te uploaden of heb je dat eerder gedaan, dan is er ook een knop in de app om al jouw gegevens uit de cloud te verwijderen.

Huawei Health app - Sportfuncties
Huawei Health app - Sportfuncties

Wil je gegevens delen met andere apps, dan kan dat beperkt. Activiteiten kunnen gesynchroniseerd worden met Adidas Running, Komoot en Strava. Dat laatste kreeg ik echter niet voor elkaar. Hoewel beide apps gekoppeld waren, kwamen trainingen tijdens de testperiode niet daadwerkelijk in mijn Strava-account terecht. Uiteindelijk lukte het me wel om data via een omweg in Strava te krijgen, met de HealthSync-app voor Android, maar ideaal is dat niet.

De Watch GT 4 is voorzien van Huaweis nieuwste TrueSeen 5.5-hartslagsensor. Huawei staat bekend om zijn nauwkeurige optische hartslagmeters en deze nieuwe sensor belooft de beste tot nu toe te zijn. Ik heb het horloge de afgelopen tijd tijdens tientallen activiteiten gebruikt, waaronder hardloopsessies met intervallen, krachttraining en fietsritten op de weg, in bossen en op mountainbikeparcours. Hieronder zie je resultaten van enkele van die activiteiten met de Watch GT 4 in groen, vergeleken met een Garmin Epix 2 met optische hartslagmeter in rood en de Garmin Forerunner 964 gekoppeld aan een ECG-borstband als referentie in zwart. De korte conclusie is dat de optische hartslagmeter van de Watch GT 4 zeer goed is. Om heel snelle veranderingen van hartslag te meten, blijft een ECG-band de beste optie, maar de GT 4 komt goed mee.

Hartslagdata fietsrits
Hartslagdata fietsrit
Hartslagdata hardlopen met wisselend tempo
Hartslagdata hardlopen met wisselend tempo
Hartslagdata hardlopen 400m intervallen
Hartslagdata hardlopen 400m-intervallen

Dualband-gps

Ook de positieregistratie van de Watch GT 4 is goed. Het horloge heeft een dualband-gps-ontvanger die ervoor zorgt dat de positiebepaling ook in lastige omstandigheden, zoals onder bomen met veel bladeren en tussen hoogbouw, goed overeind blijft. In vergelijking met de veel duurdere Garmin Epix Pro, die ook over dualband-gps beschikt, lijkt de Watch GT 4 iets meer smoothing uit te voeren, waardoor bochtjes wat ronder lopen en je soms iets lijkt af te snijden, maar over het geheel gezien is de gps-registratie heel goed, ook tussen de hoogbouw in het centrum van Rotterdam.

Conclusie

De Huawei Watch GT 4 46mm, verkrijgbaar in verschillende kleuren, is een stijlvol horloge met een helder en scherp amoledscherm. De basissmartwatchfunctionaliteit is goed op orde, het horloge reageert altijd snel en de interface werkt prettig. In vergelijking met WearOS en iOS is het aanbod van thirdpartyapps zeer beperkt en integratie met bestaande Android-apps is feitelijk ook afwezig. Wel kan het horloge uiteraard notificaties weergeven, kun je je agenda raadplegen, en timers en alarms instellen. Je kunt er zelfs mee bellen via een bluetoothverbinding met je telefoon.

De Watch GT 4 heeft bovendien uitstekende sport- en gezondheidsfuncties, en biedt zelfs de mogelijkheid om er externe sensors aan te koppelen, wat we op dit prijspunt eigenlijk alleen bij Garmin en Polar zien. De nauwkeurigheid van de hartslagmeter en de gps-registratie zijn bovendien van hoog niveau. Huaweis Health-app biedt goede inzichten voor slaap, stress en sport, met daarbij informatie over aerobe en anaerobe belasting, en benodigde hersteltijd, wat we opnieuw vooral van echte sporthorloges kennen.

Het horloge heeft een uitstekende accuduur die, afhankelijk van de gekozen instellingen, tot ruim tien dagen gebruik mogelijk maakt zonder op te laden. Het is bovendien een interessant horloge voor wie vooral op zoek is naar een stijlvol klokje met goede sport- en gezondheidsfuncties. Neem die sterke punten samen met de zeer scherpe prijs van ongeveer 250 euro en je hebt een horloge dat, ondanks zijn beperkingen, zeker het overwegen waard is.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Huawei Watch GT 4 46mm, Zilver (Groen)

Prijs bij publicatie: € 269,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 132,54

Bekijk alle uitvoeringen (9)

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Reacties (126)

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cariolive23 5 februari 2024 06:13
46mm, dat is groot, erg groot. En dan een dames modelletje in 41mm? De horloges die mijn vrouw draagt, zijn 28mm of 31mm en dat vindt ze groot genoeg. 10 tot 13mm groter is gewoon heel veel. Zelf draag ik meestal een 40 of 41mm en soms een 43mm. De 43 krijgt vanwege het formaat weinig draagtijd. En dan met een smartwatch naar 46mm? Weggegooid geld
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @cariolive235 februari 2024 07:52
Ik denk dat het heel erg afhangt de breedte van je pols. Voor mij is de 46mm zeker niet groot (zie foto op 2e pagina). Voordeel van grotere horloges is - naast het grotere en daardoor beter afleesbare scherm - dat er doorgaans ook een grotere accu in zit dan bij de kleinere variant, waardoor de de accuduur vaak veel beter is.
n4m3l355 @Eric van Ballegoie5 februari 2024 10:31
Voor een man is 46 mm toch nog steeds fors, laat staan voor een vrouw. Het zou misschien wel aardig zijn om side by side een Apple Watch te laten zien. Ik denk dat daar meer mensen mee bekend zijn. Wellicht heb je een vrij grote pols dat een 46 mm nog enigzins past.
Dennism @n4m3l3555 februari 2024 12:53
Apple watch zit volgens mij ook op 41mm, 45mm of zelfs 49mm voor de Ultra.

Ik heb zelf een Watch5 Pro van Samsung, die is geloof ik 45mm, en ik was bij aanschaf ook bang dat dit groot zou zijn (voorheen droeg ik geen horloges, tenzij hele speciale gelegenheden), maar achteraf viel het me enorm mee en denk ik niet dat ik een smart watch veel kleiner zou willen. Lijkt me dan echt lastig te bedienen worden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:48]

KappeNou @n4m3l3555 februari 2024 12:32
Dit klinkt meer als een mening.
Ik vind dit te klein. En 46mm is echt het kleinste wat ik zou kopen. Liever groter.
tweaker2010 @KappeNou5 februari 2024 14:46
De gemiddelde polsmaat van een man is maat M (18-19 cm). Dus dan is 46mm voor 20 cm omtrek echt aan de grote kant hoor. De enige mening die ik hierboven lees is jouw eigen mening.
Venix1990 @KappeNou5 februari 2024 16:13
Niet echt mooi zo mega kast om een te kleine pols..
KappeNou @Venix19906 februari 2024 22:05
Zeker. Alleen wonen wij in Nederland waar je veel grote polsen hebt. Dus prima maatje voor de grote Hollander.
Van mij mag het nog groter. 46mm ziet er bij mij nog steeds ielig uit.
Venix1990 @KappeNou7 februari 2024 09:48
Iemand anders hierboven zei juist dat we in NL kleine polsen hebben.. wat is het nou. Heb zelf erg smalle polsen helaas
MornixRS @KappeNou9 februari 2024 14:10
Erg benieuwd waar je die info vandaan haalt. Heb je een onderzoek waar dat uit blijkt? Of je iets persoonlijk (te) klein of (te) groot vindt is een kwestie van smaak/mening natuurlijk. Los daarvan kun je op YouTube testen vinden waarin verschillende polsmaten worden vergeleken met verschillende horloge groottes. Ik vond persoonlijk bijvoorbeeld altijd 42mm al aan de grootte kant dat blijkt met mijn polsmaat prima te doen.
KappeNou @MornixRS10 februari 2024 08:41
Daar ging het juist om. Het zijn veel meningen.
Dus de TS raakt nog kant of wal
MornixRS @KappeNou10 februari 2024 12:28
Het ging er mij om dat jij iets stelt waar je geen onderbouwing bij levert. De gemiddelde polsgrootte in een land lijkt me namelijk niet een kwestie van een mening. Je weet het of niet.
Mitchr81 @n4m3l3555 februari 2024 15:34
Inderdaad, mening. Ik had een Garmin van 42mm en die vond ik veel te klein, nu 46mm en dat is prima, maar groter zou ook nog prima kunnen.
Dus in mijn geval niet fors en ik zie hieronder meerdere die hier net zo over denken.
Ashimar @n4m3l3555 februari 2024 20:18
Ik ben niet bekend met een Apple Watch, in tegenstelling tot wat jij denkt. Komt waarschijnlijk omdat ik sinds Steve Jobs' fratsen al een hekel aan Apple heb, maar dat terzijde.

Ik heb de voorgaande Huawei GT 2 Pro als sinds die uitkwam, mijn zoon draagt een tweedehands exemplaar van de GT 2 Pro en later heeft mijn jongere broer, na het in actie zien van de mijne, er ook een gekocht. Fantastische horloges. Ik haal 14 dagen gebruik op 1 oplading, heeft een anti-allergeen titanium horlogekast, amoled display, diverse mooie wijzerplaten gratis of "voor weinig" gevonden, saffierglas tegen krassen, de mogelijkheid een foto van mijn vrouw en/of kinderen als wijzerplaat achtergrond te kunnen gebruiken (voor romantici erg leuk), ik kan er mee zwemmen en douchen, hij kan tegen een stoot(je), mijn sport- en wandelactiviteiten worden net als mijn slaap en hartgedragingen goed 'gemonitored' en sta ik in de keuken ligt mijn telefoon (Samsung) boven, dan krijg ik nog steeds mijn berichten van whatsapp en mijn telefoontjes door. Wat wil men nog meer ? Ik begrijp niet wat men nou mist waarvoor men dan wel om de dag zou moeten opladen. Oh, en mijn zoon speelt mp3's en spelletjes (sudoku achtig) op de GT 2 Pro en ik heb zelf nog een calculator geïnstalleerd op het horloge. Oh ja, bij een plotselinge grote daling van de luchtdruk (barometer) krijg ik een weeralarm van het horloge. Hoogtemeter is ook af en toe nuttig in de bergen op vakantie.

De Huawei GT 4 Pro, bijvoorbeeld, is een nieuwer horloge van Huawei dat ik best zou willen hebben, maar ik kan het gewoon nog niet verantwoorden, want mijn GT 2 Pro doet nog alles wat ik wil en wat nodig is en ziet er veel stijlvoller uit als deze besproken GT 3 hier.
Wie kiest er nou voor groen kunstof met witte wijzerplaat ? Sorry hoor. ;-p
Maar je kunt het dus allemaal wijzigen (bandje, wijzerplaten) en daar gaat het om.

Voor mijn is het geen groot horloge, maar ik zal dan wel een "grote polsen man" zijn. Kennelijk.

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 13:48]

ikweethetbeter @Ashimar9 februari 2024 13:31
Ik ben niet bekend met een Apple Watch, in tegenstelling tot wat jij denkt. Komt waarschijnlijk omdat ik sinds Steve Jobs' fratsen al een hekel aan Apple heb, maar dat terzijde.
Ik heb een hekel aan Elon Musks fratsen, dus voor mij geen Tesla (en ruimtereisjes).
Ik heb een hekel aan Google's verzameldrift, dus voor mij geen Google, Android en Chrome.
Ik heb een hekel aan Chinese dictaturen, dus geen dingen die in China gemaakt worden of in Chinese handen zijn (Volvo, 99% van alle elektronica).

O wacht, nu kan ik helemaal niks meer...
roelst1 @ikweethetbeter9 februari 2024 15:10
Wat een domme reactie. Omdat iemand een hekel heeft aan één groot tech bedrijf, moet hij/zij een hekel hebben aan elk groot techbedrijf? Sterker nog: hij noemt in zijn reactie dat hij een Huawai smartwatch heeft..

Ik vind vis maar niks. Mag ik dan ook niet van vlees, groentes of paddenstoelen houden?

[Reactie gewijzigd door roelst1 op 22 juli 2024 13:48]

keesdewit @n4m3l3556 februari 2024 11:03
Dit is precies de "past niet in één hand" discussie die we jaren geleden ook hadden over smartphones.
Brummetje @n4m3l3556 februari 2024 18:11
Ik heb de Galaxy Watch 47mm en vind het wel meevallen. Heb ook niet bepaald grote armen ofzo.
B64 @Eric van Ballegoie5 februari 2024 14:12
Het nadeel van een grotere watch is dat er een groter scherm in zit, waardoor die grotere accu dus ook weer snel(ler) leeg is.

Treffend voorbeeld zijn de Amazfit GTR Mini en de Amazfit GTR 4; die hebben heel sterk vergelijkbare specs maar de GTR 4 heeft een groter scherm (1,28" vs 1,43") en een grotere accu (280mAh vs 475mAh). De opgegeven accuduur is echter vrijwel hetzelfde.

Wellicht heeft Huawei een veel groter verschil in accu's (zie ik niet terug in hun specs), maar de opgegeven 2x langere accutijd voor de 46mm lijkt me nogal enthousiast.

Maar goed, los daarvan - Huawei heeft ervoor gekozen om de 41mm zodanig vorm te geven dat mannen met een dunnere pols dus gewoon bij een ander merk gaan winkelen.
Elephtera @B645 februari 2024 14:56
Ik heb inmiddels al de nodige jaren een Watch GT2 46mm, en mijn vrouw de 41mm. ik haal met gemak 2 weken, inclusief 24/7 hartslag meting. Mijn vrouw haalt ongeveer een week.
De twee keer langere accutijd is daarmee helemaal niet gek.

Wel moet ik zeggen dat sinds ik geen huawei telefoon meer heb, de notificaties niet meer instantaan binnen komen op het horloge. Er kan makkelijk tot 10 sec tussen zitten.
Kamiklase1 @Eric van Ballegoie5 februari 2024 15:06
Ik heb een GT3. Ik ben enorm tevreden hiermee, maar ik wil wel opmerken dat de accuduur sterk afhankelijk is van wat je ermee doet. Ik ga 3x per week naar de sportschool, log dan alle conditie activiteiten (loopband, roeitrainer, crosstrainer, enz.) en speel ondertussen MP3's af van het horloge op mijn oortjes. Na ieder sportschoolbezoek is de accuduur zeker met 25% afgenomen. Dus ik haal zeker niet 5 of 7 dagen in de week met één accu. Maar ik heb het horloge dan ook flink gebruikt toch?

Mijn eerste GT3 is overigens gesneuveld bij het zwemmen. Ik vermoed dat de douche na het zwemmen er toch voor heeft gezorgd dat er water in is gekomen. Thuis doe ik altijd af bij het douchen, maar door het vervelende risico op diefstal doe je dit niet in het zwembad. Ik heb gelijk weer een GT3 gekocht voor een hele nette prijs gelukkig.

[Reactie gewijzigd door Kamiklase1 op 22 juli 2024 13:48]

cariolive23 @Eric van Ballegoie5 februari 2024 16:20
Scherm, ik denk dat dit hier het onderscheid maakt. Voor een mechanisch horloge, waar ik het over heb, heb je geen 46mm nodig om te zien hoe laat het is. En dat is zo'n beetje de enige toepassing. Panerai staat bekend om z'n grote horloges, 47mm, en velen vinden dit veel te groot.

Maar zoals gezegd, met een kleiner formaat krijg je een kleiner scherm en daarmee wordt het wel erg lastig om nog bruikbaar te zijn voor de smart-functies.
FloggingHank @cariolive235 februari 2024 09:17
Ik snap dit soort comments nooit. Dan is dit product toch gewoon niet voor jou/jullie?
batteries4ever @FloggingHank5 februari 2024 10:04
Ik begrijp @cariolive23 comment wel: voor mensen die een wat kleinere smartwatch zoeken is er gewoon weinig op de markt. Het geeft niet als er een paar grote zijn, zoals jij al zegt “dan koop je die dus niet”. Het gaat er meer om dat er vrijwel geen alternatieven zijn voor mensen die geen grote klomp aan hun pols willen. Mijn moeder heeft een oud horloge dat wellicht 15 mm is….
PaulHelper @batteries4ever5 februari 2024 15:21
Ik begrijp dat ook zeker en voor dagelijks gebruik snap ik dat een groot horloge minder fijn is laat staan tijdens sporten afhankelijk van hoe hij zit.
Ik vind dit ook met telefoons, vroeger waren kleine telefoons de standaard nu zijn grote telefoons dat. Het liefst zou ik elke telefoon willen maar dan 10mm in hoogte eraf en waarschijnlijk dan ook wat dunner maar dat is niet het geval dus moet ik afwegen schrijf ik telefoons af op grootte en waar zit dat punt. Ook als bijvoorbeeld een iets grotere telefoon beter bij je past qua prestaties, prijs, cameras etc.
Ik denk dat voor elk product met bepaalde afmeting wel een markt is en bedrijven zoeken de grootste markt waar mogelijk in combinatie met het beste product. Dat gaat 'ten koste' van de kleinere groepen in de extremen veel groter of (veel) kleiner.
PinusRigida @cariolive235 februari 2024 10:16
Horloge-hobbyist hier.

Jouw commentaar is niet fout of juist, maar persoonlijk, dus je laatste zinnetje slaat eigenlijk nergens op... jij vindt het weggegooid geld omwille van de grootte...

Fan zijnde van o.a. Casio G-shocks, ook de lekker grote, bvb. van de Master of G collectie kan ik gewoon zeggen dat de éne -grote- horloge de andere niet is... in deze serie is 46mm zelfs nog bescheiden. :Y)
Er zijn wel wat variabelen die een grote horloge comfortabel kunnen maken en zelfs kleiner doen aanvoelen dan ze is, bvb. gewicht, knop -en kroonpositie, maar vooral hoe jij persoonlijk je horloges draagt: hoe vast of los je ze draagt en of je iemand bent die je horloge -op- je polsgewricht draagt of erachter en ja, ook niet onbelangrijk, zéker met horloges met kroon: draag je links of rechts? (bvb. als je lekker oldschool -zoals ik- links draagt, maar daarbij ook nog vrij aanspant, én op je polsgewricht draagt , zal je wellicht last hebben van de kroon bij een groter horloge, iemand die rechts draagt merkt dit zelfs niet want de kroon zit dan de andere kant op)

Bij horloges kan je eigenlijk zelden zeggen op basis van een online artikel "oh, die is zo groot en dus oncomfortabel" je moet ze dragen om het te weten.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 13:48]

skapiche @PinusRigida5 februari 2024 11:32
Links of rechts dragen is bij smartwatches volgens mij een non-issue.
Bij mijn Garmin kan ik in ieder geval gewoon aangeven aan welke kant ik 'm draag en dan draait het scherm om. Kun je dus zelf kiezen waar de kroon (of in dit geval knoppen) zitten.
david-v @skapiche5 februari 2024 12:40
Bij een knop die precies in het midden van de behuizing te vinden is werkt dat misschien wel, maar bij deze horloge zijn het twee knoppen met verschillende functies en interacties. Deze is dan bedoeld om links te dragen zodat je met je rechterhand de knoppen kan bedienen zonder dat je het scherm bedekt met je vingers. Daar moet je wel op letten bij aanschaf. Omdat de knoppen/kroon niet in het midden maar juist boven en onder het midden geplaatst zijn heb ik daar geen last van bij dragen op mijn polsgewricht. Wel doe ik bij sporten bandje strakker én boven polsgewricht zoals aanbevolen om een betere/nauwkeuriger readout te krijgen van de sensoren.
frankhan @skapiche5 februari 2024 23:32
Samsung watch kan je gewoon links of rechts dragen.
PaulHelper @PinusRigida5 februari 2024 15:23
Ik ben niet zo into horloges als dit maar alles wat je zegt ben ik het mee eens. Er zijn zoveel real-world variabelen die je niet in alleen specs terug brengt. En alleen een diameter is dus niet genoeg om alles mee te zeggen. En er zijn heel veel mensen met ieder hun eigen voorkeur. Als er een groot haha product gemaakt wordt dan is dat met een reden.
MPC60 @cariolive235 februari 2024 06:49
Ik heb zelf een scanwatch horizon en die is 43mm. Zou niet kleiner willen want dan valt het helemaal weg tegenover de grote van m’n pols.

Zoveel smaken zoveel maten zullen we maar zeggen.
wildhagen @cariolive235 februari 2024 07:20
Ik vind die grootte juist prettig, als je een app wil draaien, hoe wil je dat bij 28 mm doen? Dan zie je nauwelijks iets en scroll je jezelf een ongeluk...

Ik heb zelf een Samsung Watch5 (non-Pro) van 44 mm, en ik vind dat toch wel het praktische minimum om de apps nog een beetje op het scherm te kunnen bekijken zonder continue te moeten scrollen.

In dat oogpunt lijkt die 46 mm van deze Huawei me juist een ideaal formaat, en zeker geen 'weggegooid geld'.
PeterChu @cariolive235 februari 2024 08:20
welke smartwatches zijn er in de 28-31mm grootte? Ik zocht onlangs iets voor mijn moeder en vond niets kleiners dan 35mm (Garmin Lily 2)
Omer @cariolive235 februari 2024 08:33
Is allemaal subjectief. Mijn vrouw en ik hebben beiden 46mm Huawei's. Ziet er perfect uit en we zouden ook niet kleiner willen.
jmsaow @cariolive235 februari 2024 09:39
Ik heb zelf de Samsung Smartwatch 4 Classic, en die is ook 46 mm, hetgeen een perfecte maat is. Ik heb echt geen grote pols en ik zou niet kleiner willen.
Speculum @cariolive235 februari 2024 10:20
hoe groter the watch hoe langer de accuduur.
Mitchr81 @cariolive235 februari 2024 15:36
Dat is een mening die je als feit brengt.
Ik had een Garmin van 42mm en die vond ik veel te klein, nu 46mm en dat is prima, maar groter zou ook nog prima kunnen.
Dus in mijn geval zeker niet te groot en ik zie hieronder meerdere die hier net zo over denken. En voor 'ons' dus geen weggegooid geld.
metalmania_666 @cariolive235 februari 2024 12:28
Ik heb nu de Suunto 7 die een doorsnede heeft van 50mm en een dikte van 15mm
Voor mij is dit geen enkel probleem. Ik wil juist geen kleiner model. Ondanks dat ik geen dikke polsen heb
sander.bass @cariolive235 februari 2024 14:40
Als je het vergelijkt met een normaal horloge dan is dat zeker waar. Ik draag zelf het liefst 36 tot 38mm, klassieke maat. Maar ik draag dan ook nooit een smartwatch.
PaulHelper @cariolive235 februari 2024 15:10
Wij als Nederlands hebben over het algemeen denk ik wel wat dunnere polsen dat zie ik ook in mijn omgeving, maar als je naar andere mensen gaat kijken varieert dat heel erg. Als je dikkere polsen hebt is het ook al heel anders. Ik denk dat het ook een stuk gewenning is, zelf vond ik een groter horloge ook wennen omdat je meer een plat vlak op je huid hebt, maar als het verder goed zit kan het mooi staan.
Als de horloge compleet je pols uit komt als het ware dan is het inderdaad wel te veel van het goede.
Saph @cariolive235 februari 2024 16:11
Dat valt best mee, er zijn veel grotere horloges op de markt. Ik heb relatief dunne polsen en draag al jaren de GT2 Pro die ook 46mm is, en dat ziet er normaal uit niet bijzonder groot o.i.d.
devfe @cariolive235 februari 2024 21:18
Grappig hoe de meningen daarin zo kunnen verschillen. Ik heb een Garmin Instinct 2X van 50mm en vind die, vergeleken met sommige G-Shocks die ik heb, echt niet groot. Verder zijn mijn polsen 18cm wat redelijk gemiddeld is.. daarnaast vind ik een kleiner horloge ook echt niet mooi staan bij mijn bouw van 105kg.. (op de goeie manier 105 ;))
cariolive23 @devfe5 februari 2024 21:28
Hier eveneens 18cm. De 105 tik ik niet aan, maar ben ook zeker niet klein gebouwd. Voor mij zijn (mechanische horloges) met een maat 41 t/m 43/44 mm ideaal. Kleiner staat/voelt heel raar, met grotere horloges bots ik overal tegenaan en ze schuiven echt niet meer onder de mouw. Ik heb nog een 45mm in de kast liggen, die ik net zo goed zou kunnen verkopen, draag ik misschien 1 a 2x per jaar.

Met een smartwatch kan ik me wel voorstellen dat je gewoon een groter scherm nodig hebt, anders wordt het zo lastig aflezen. Met een mechanisch horloge speelt dat issue niet, je hebt een paar wijzertjes en misschien een datum, en dat is het wel. Die zijn functioneel veel beperkter waardoor je met minder ruimte uit de voeten kunt.
devfe @cariolive235 februari 2024 21:31
Qua mechanische horloges ben ik het met je eens. Heb er een aantal die ik vooral draag bij nette gelegenheden, een flinke Garmin of G-Shock staat niet zo mooi bij een pak :) Dan is een wat kleiner formaat inderdaad prima. Qua sporthorloges/smartwatches is het grotere formaat inderdaad fijn vanwege schermgrootte en grotere batterij.
NIMIC @cariolive237 februari 2024 09:45
Het is natuurlijk ook gewoon een mode ding.

Wanneer ik bij de juwelier in de vitrine kijk zie ik ook veel grote horloges. Ik heb nu een 44mm smartwatch en die is net iets groter dan mijn vorige gewone horloge.

Groter zou ik idd niet fijn vinden. Maar ik ben ook niet zo groot.
bullseye1977 5 februari 2024 09:17
Wat me toch iedere keer verbaasd is dat de Accu duur hier 10 dagen is. Natuurlijk geen WearOS etc etc maar ook een Oled Scherm ook sport functies. Waarom is dan een WearOs van Samsung na 30uur op? En waarom lukt dan 5 dagen niet?
ZwolschBalletje @bullseye19775 februari 2024 10:53
Androidauthority geeft trouwens een 524mAh accu op (Huawei heeft het zelf alleen over de accuduur) waar de 44mm Samsung Galaxy Watch het met slechts 425mAh moet doen. Dat scheelt allicht alvast 20%.

Verder is het een kwestie van prioriteiten stellen. Zoals @Eric van Ballegoie al in de inleiding zegt: Huawei heeft hier niet gefocust op luxe smartwatch functionaliteit en heeft bijvoorbeeld geen accu-intensieve functie als navigatie aan boord. Ik vermoed dat ze in de andere apps ook wat minder energieslurpende mooie features hebben gestopt, wat een valide afweging is waar de accuduur van profiteert.

Ter vergelijking: mijn Garmin Instinct met monochrome display geeft aan dat-ie op dit moment nog 27 dagen accuduur over heeft. 8-)

Wat mij opvalt in de grafiekjes is iets wat mij zelf ook vaak gebeurt: je sport in een rondje, eindigt op je beginpunt maar volgens de statistieken ben je een flink aantal meters lager geëindigd dan je begonnen bent. En dat terwijl de (horizontale) plaatsbepaling in deze review juist alle lof krijgt. Ik vermoed dat dat ligt aan de temperatuurverschillen, wanneer je uit een warme woning vertrekt en je watch buiten in de kou langzaam afkoelt. Maar misschien is er iemand die dat echt weet?

[Reactie gewijzigd door ZwolschBalletje op 22 juli 2024 13:48]

david-v @ZwolschBalletje5 februari 2024 11:40
Wat mij opvalt in de grafiekjes is iets wat mij zelf ook vaak gebeurt: je sport in een rondje, eindigt op je beginpunt maar volgens de statistieken ben je een flink aantal meters lager geëindigd dan je begonnen bent. En dat terwijl de (horizontale) plaatsbepaling in deze review juist alle lof krijgt. Ik vermoed dat dat ligt aan de temperatuurverschillen, wanneer je uit een warme woning vertrekt en je watch buiten in de kou langzaam afkoelt. Maar misschien is er iemand die dat echt weet?
Volgens mij heeft dit te maken met de gebruikte techniek voor het bepalen van je hoogte. GPS is goed in horizontale verplaatsing. Hier gaat het om verticale verplaatsing en dan maken ze gebruik van een barometrische sensor. Probleem is dat de druk wel onderhevig is aan verandering. Dus de horloge moet zich wel kunnen kalibreren om de juiste hoogte aan te geven.

bron
bron 2

edit:dubbele zin weg gehaald

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 13:48]

robenroute @ZwolschBalletje5 februari 2024 11:41
De twee meest gebruikte methoden om de hoogte te bepalen zijn 1.) luchtdrukverandering en 2.) GPS. Beide methoden hebben zo hun onnauwkeurigheden. Geen idee wat deze Huawei gebruikt, maar ik denk dat het GPS-signaal hiervoor gebruikt wordt. Afhankelijk van o.a. signaalsterkte en gebruikte hard- en software, kan er eenvoudig een paar meter (!) verschil zitten in meetwaarde en realiteit.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @ZwolschBalletje5 februari 2024 12:41
De Watch GT 4 heeft ook een barometer aan boord die - voor zover mij duidelijk - samen met GPS-data gebruikt wordtr voor hoogtebepaling. Maar die hoogtebepaling is inderdaad niet het sterkste punt van dit horloge, om de barometrische hoogtemeter goed te laten werken moet je bijvoorbeeld ook regelmatig een GPS-kalibratie uitvoeren heb ik gemerkt. Dat gezegd hebbende zie ik bij vrijwel alle horloges dat hoogtemeting altijd op z'n best binnen een paar meter nauwkeurig is. Prima om een globaal beeld van stijging en daling te krijgen als je in het hooggebergte fietst of wandelt, maar inderdaad ongeschikt om kleine hoogteverschillen in de Hollandse polder nauwkeurig vast te leggen.
stefanvanvliet @bullseye19775 februari 2024 10:43
Waarschijnlijk omdat WearOS veel verbruikt. Ook de nieuwe Pixel Watch van Google komt niet verder dan circa 40 uur.
Ashimar @bullseye19775 februari 2024 20:47
Ik kan het je niet goed verklaren, sorry, maar uit mijn praktijk blijkt inderdaad dat de Huawei GT 2 Pro al jaren nu de 14 dagen continu gebruik haalt, met permanente hartslag, bloedzuurstof en slaapritme metingen aan. Het is "DE" reden dat ik voor een Huawei ging en ik was zooooo blij met het gedistingeerde uiterlijk van de GT2 Pro in donker titanium met saffierglas.
david-v @bullseye19775 februari 2024 12:23
Waarschijnlijk de processor Kirin A1 icm Harmony OS van Huawei. Beide gaan zeer zuinig om met de acuu vermoed ik.
J_van_Ekris @bullseye19775 februari 2024 14:18
Wat me toch iedere keer verbaasd is dat de Accu duur hier 10 dagen is. Natuurlijk geen WearOS etc etc maar ook een Oled Scherm ook sport functies. Waarom is dan een WearOs van Samsung na 30uur op? En waarom lukt dan 5 dagen niet?
Garmin redt dat ook met een AMOLED scherm, een vergelijkbaar setje aan sensoren en sportfuncties. Blijkbaar slurpt WearOS behoorlijk de accu leeg.
hoost749 5 februari 2024 09:58
Ik gebruik nog steeds de GT2 ben zeer tevreden en als deze het ooit begeeft koop ik een nieuwe Huawei. Er is geen betere wat betreft de accuduur ruim 10 dagen en draag hem dag en nacht. Enige probleem dat ik heb is dat de bandjes bij mij allergie (rode jeukende vlekken) opwekken. Ik heb al vele andere bandjes ook van andere bedrijven geprobeerd maar de allergie blijft. Heeft Huawei ook nonallergie bandjes ?
batteries4ever @hoost7495 februari 2024 10:14
Het lijkt me niet dat je allergisch bent voor verschillende merken bandjes… Is dat dan wel een allergie of worden je polsen soms wat dikker waardoor de band gaat knellen? Ik zou eens iets rekbaars proberen…
youridv1 @batteries4ever6 februari 2024 12:13
Kan prima zijn dat dat jou niet lijkt. Maar dit is gewoon een bij meerdere mensen voorkomend probleem met rubber achtige bandjes. Zie je op duikhorloge fora ook best regelmatig vragen over. Sommige apple watch gebruikers heb ik het ook. Kun je op internet ook genoeg over vinden.
Je kunt het oplossen door een een universeel metalen bandje te kopen of iet van canvas ofzo. Deze huawei smartwatch is door zijn standaard 22mm lugs heel compatible met allerlei horlogebandjes.

Andere mensen hebben weer een metaal allergie, maar dat komt om de pols een stuk minder vaak voor dan bij bijvoorbeeld oorbellen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:48]

batteries4ever @youridv16 februari 2024 15:19
Klopt. Maar uit het verhaal is niet duidelijk of @hoost749 ook andere soorten bandjes geprobeerd heeft of niet, ik ging ervan uit dat hij dat gedaan heeft. Als hij alleen rubberachtige bandjes heeft gebruikt dan kan het allergie zijn.
youridv1 @batteries4ever6 februari 2024 15:32
Ik vermoed sterk dat hij allemaal rubberen bandjes heeft geprobeerd als ik de klachten zo lees. Kan natuurlijk zijn dat hij zijn horloge gewoon niet vaak genoeg af doet, maar dat lijkt me niet.
batteries4ever @youridv16 februari 2024 17:17
In dat geval heb je natuurlijk gelijk en wordt het tijd voor stoffen/titanium/... bandje.
Senbe5 @hoost7495 februari 2024 10:57
door het horloge snachts een tijdje niet te dragen is het bij mij weg gegaan. Nu kan ik het horloge ook snachts terug aan doen. als ik er terug last van begin te krijgen doe ik die weer een paar dagen snachts niet aan.
FatGoebbelsIM @hoost7495 februari 2024 12:59
Heeft Huawei ook nonallergie bandjes ?
waarom zoek je specifiek naar Huawei bandjes?
Voorzover ik weet hebben oa Huawei, Samsung en meerdere smartwatches gewoon een 22 mm band (schakel). Je kunt dus iedere 22 mm band aan je smartwatch koppelen.

Wat betreft je allergie; zoek een 22 mm titanium band, is wellicht een eurotje duurder, maar ik kan je garanderen dat het je allergie problemen oplost.

Succes.
Mr48 @FatGoebbelsIM5 februari 2024 13:43
ik weet niet of de titanium versies helpen, maar ik kan je wel vermelden dat de stoffen bandjes ook goed werken.

het is afhankelijk waar je allergie/roodheid vandaan komt.
de stoffen bandjes helpen voornamelijk omdat zij lucht doorlaten en niet volledig bedekkend zijn. hierdoor verzamelt zich geen zweet etc en kan je huid onder de horlogeband ademen.

ben je allergisch aan een type materiaal dan kan ev de titanium band helpen

en zoals vermeld vind je de varianten 20mm & 22 mm op varia sites
collinbel @hoost7495 februari 2024 16:16
Ze hebben, woven nylon , bevalt mij prima. Geen zweterig gevoel zoals met de standaard plastic bandjes.
Ashimar @hoost7495 februari 2024 20:42
Er was/is bij de GT2 Pro en in ieder geval ook de GT4 Pro een versie te koop van Huawei "af fabriek" met een titanium band. Anti-allergener kan je het dan niet krijgen, maar relatief duur waren die versies wel. Ik meen de Porsche Design versie van de GT 2 Pro ! Kijk eens op Amazon naar de GT 4 Pro met titanium band. Wat ik wel kan aanraden, ik werk met nylon geweven bandjes met klittebandsluiting trouwens, is om je achterkant van het horloge en de bandjes die je gebruikt elke dag even te wassen/ontsmetten/schoon te poetsen. Dat kan helpen. En om om de week je horloge van de linker naar de rechter pols te doen. Dat werkt bij mij om de af en toe optredende band irritatie te verminderen. Dat had ik ook met lederen bandjes van gewone horloges. Succes.
youridv1 @hoost7496 februari 2024 12:16
probeer een aftermarket bandje zonder rubberige structuur. Zoals een metalen band of iets van canvas, nylon of leer. strapcode, barton bands, hadley, cheapestnatrostraps, delugs, de plaatselijke juwelier en ga zo maar door. Ik zie dit op horloge fora wel vaker.

titanium is een optie die ik aanraad als je een bracelet wil en geen band met "riemgesp". Titanium helpt ook bij mensen met een metaal allergie op de huid, net als zilver, en weegt minder dan een standaard 316L band.
https://longislandwatch.c...nium-bracelet-05001h5-22/ bijvoorbeeld

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:48]

sapphire 5 februari 2024 08:32
Een smartwatch review kan natuurlijk alleen maar afkomstig zijn van @Eric van Ballegoie, over zekerheden in het leven gesproken ;)

Eric kun je ook iets zeggen over de phone-home functionaliteit en/of voorwaarde van deze mooie watch icm de Huawei Health app?
Het horloge is schitterend en kwalitatief hoogstaand zo te lezen maar als vervolgens al mijn gezondheids data zo doorgesluisd word naar China is het een directe no-go voor mij.
Ik wil niet de discussie aanzwengelen welke natie het grotere kwaad is want dat doet afbreuk aan de review maar ik ben hier persoonlijk redelijk selectief in en probeer er een beetje op te letten :)
batteries4ever @sapphire5 februari 2024 10:10
Ik denk dat het zeker een risico is: zoals bij al die dingen zet je vrijwillig gezondheidgegevens in de cloud. Ik geloof dat als je ervoor kiest dat niet te doen, het horloge dat ook netjes niet zal doen, maar zeker weten doe je dat nooit! Anderzijds geloof ik niet dat meneer Xi buitengewoon geïnteresseerd in mijn hartslag en denk dat Amerikaanse ondernemingen ook vrolijk met je data aan de haal gaan als ze maar even de kans hebben. Bij een bezoek aan Taiwan zou ik mijn horloge thuis laten…
J_van_Ekris @batteries4ever5 februari 2024 11:35
IAnderzijds geloof ik niet dat meneer Xi buitengewoon geïnteresseerd in mijn hartslag en denk dat Amerikaanse ondernemingen ook vrolijk met je data aan de haal gaan als ze maar even de kans hebben.
Maar de locatiedata van smartwatches is extreem interessant. Bijvoorbeeld om militaire bases te herkennen, of om militairen te vermoorden. Nu hoef jij niet aan een bepaald profiel te voldoen wat interessant is, maar een horloge kan behoorlijk veel informatie verkrijgen.
batteries4ever @J_van_Ekris5 februari 2024 12:30
Zie ik gebeuren, maar ik ben geen militair maar wetenschapper (wind energie). Ik persoonlijk doe weinig wat Xi niet mag weten.
B64 @J_van_Ekris5 februari 2024 15:14
De voorbeelden die je geeft gaan over Strava, niet over de companion apps van smartwatches. Om maar aan te geven dat apps op je telefoon, en wat je deelt op sociale netwerken, een veel groter veiligheidsrisico zijn dan smartwatches.
Kamiklase1 @batteries4ever5 februari 2024 15:22
In de app kun je het synchroniseren uitschakelen en dan zie je ook dat er heel weinig data wordt overgestuurd. Bij het horloge zet je WiFi niet aan, dat spaart ook stroom en dan kan deze geen contact maken met een server. Maar als je dan een nieuwe smartphone koopt, ben je al je eerdere (sport)data kwijt. Op dat moment kun je het synchroniseren even aanzetten en wordt alles in één keer verstuurd. Op je nieuwe smartphone zet je dit in de app ook even aan en na het synchroniseren zet je dit weer uit. Het grote voordeel hiervan is dat alleen locatie info van heel lang terug wordt doorgestuurd en niet continue waar je nu bent. Mocht de app dit toch doorsturen zonder dat je synchroniseren heb aanstaan (zeg maar Google-praktijken...), dan klopt mijn verhaal natuurlijk niet.
Overigens kan in principe iedere app je locatie illegaal uitlezen en doorsturen toch?
3raser 5 februari 2024 09:01
Android-gebruikers moeten dit via een omweg doen, want sinds Huawei in het zwarte boekje van de Amerikaanse overheid staat, is de Health-app niet meer te downloaden via de Play Store van Google. Het kan wel via onder andere de Galaxy Store-appwinkel van Samsung en via Huaweis eigen AppGallery-winkel. Heb je geen Samsung of Huawei-telefoon, dan moet je die AppGallery dus eerst downloaden, wat verre van ideaal is.
Waarom wordt dit niet als minpunt genoemd? Is "verre van ideaal" niet gewoon "slecht" te noemen? Ja, het aandeel Samsung telefoons is misschien groot maar het is toch eigenlijk best bijzonder dat dit horloge standaard niet wordt ondersteund door Android maar dat dit niet als minpunt wordt benoemd.
david-v @3raser5 februari 2024 09:30
het is toch eigenlijk best bijzonder dat dit horloge standaard niet wordt ondersteund door Android maar dat dit niet als minpunt wordt benoemd.
Dat komt door restricties van de VS, niet omdat Huawei dat zo wil. Bovendien merk ik er weinig van. Een keer sideloaden en de updates gaan vanzelf
3raser @david-v5 februari 2024 13:57
Dat is een slecht argument. Omdat de fabrikant het wel zou willen wordt het niet als minpunt gezien? Het werkt toch gewoon niet, ongeacht wat de fabrikant wil. En dat is de praktijk waar je het mee moet doen.
david-v @3raser5 februari 2024 14:29
Het wordt niet ondersteund door Google Services. Sideloaden of een alternatieve store gebruiken verhelpt dat probleem.

Net zoals je op mobiel niet een netflix of spotify account kan afsluiten maar via een website moet regelen, terwijl dat bij andere apps wel kan. Is dat het "nadeel" dan deze apps of is iets anders het onderliggend probleem?

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 13:48]

Kamiklase1 @3raser5 februari 2024 14:54
Dit is geen minpunt, omdat je in de app een melding krijgt dat er een nieuwe versie is. Dat is ook niet om de haverklap, zoals bij andere apps. Dan druk je op een knop en wordt alles automatisch gedownload en geupdated en start de app weer opnieuw op in de nieuwe versie. Werkt prima.

@3raser Klopt, ik vind het geen minpunt, het werkt prima. Op de PC moet ik ook wel eens software zelfstandig updaten en dat is vaak omslachtiger dan hier. Vandaar mijn mening.
Ik heb nu net al je reacties op deze review bekeken en volgens mij ben je een beetje met een kruistocht tegen Huawei bezig. Ik geef gewoon een reactie van een tevreden gebruiker.

[Reactie gewijzigd door Kamiklase1 op 22 juli 2024 13:48]

3raser @Kamiklase15 februari 2024 15:15
Tweakers schrijft letterlijk: "... wat verre van ideaal is."
Als dat geen minpunt is dan weet ik het ook niet meer.
Bart© 5 februari 2024 09:26
Ik heb een van de eerdere modellen van Huawei overwogen vanwege het amoled scherm i.c.m. de erg goede accuduur.. Helaas kon destijds alleen de Huawei horloge app gebruikt worden en kon je niet eens je activiteiten naar bijvoorbeeld Runkeeper of Strava sturen. Ik heb niet het hele artikel gelezen maar verwacht van dit toestel hetzelfde...

[Reactie gewijzigd door Bart© op 22 juli 2024 13:48]

stefanvanvliet @Bart©5 februari 2024 10:21
Hi Bart, dit kan wel degelijk. In de App van Huawei dient je hiervoor toestemming te geven.
De GT 3 kon het, de GT 4 ook.
Bart© @stefanvanvliet5 februari 2024 12:42
ah, check, ik loop nog meer modellen achter qua kennis dus. |:(
Verwijderd 5 februari 2024 10:15
Alleen de grote vraag kan dit horloge ook navigeren via gpx bestanden en staan er ook kaarten op?
borft @Verwijderd5 februari 2024 11:49
Heb je de review gelezen? Dan kan ie dus niet.
Soei 5 februari 2024 06:48
Grootste model gekocht, niet te groot en bovenal erg erg mooi.

[Reactie gewijzigd door Soei op 22 juli 2024 13:48]

Slide74 5 februari 2024 08:04
Ik koop hem niet omdat mijn GT 2 nog perfect werkt (zelfs het originele bandje). Het is een heerlijk simpel ding dat vrijwel zonder instellingen alles doet wat ik wil. Batterijduur waardoor ik ermee kan slapen en naar de wc met licht van het horloge. Ook voor bellen veel beter dan alle andere horloges die ik heb gezien. Mijn volgende wordt zeker weer Huawei.
PaPi36 5 februari 2024 08:32
Die witte watch face is wel erg mooi. Lijkt net echt. Als ik op de Garmin ooit overstap op een OLED scherm dat zou ik een dergelijke watch face zeker wensen.
Jorah_Newstone @PaPi365 februari 2024 20:51
Inderdaad, vind de watch face ook erg prachtig, hoop dat je hem wel een beetje kan customizen. Horloges met een maanfase vind ik ook altijd zeer aantrekkelijk.

Denk dat de witte watch face met net nog wat meer diepte nog mooier zal worden, maar dit is zeker een gave watch face :)

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