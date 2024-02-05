Inleiding en uiterlijk

Samengevat De Huawei Watch GT 4 is een allround smartwatch met een fraai uiterlijk en goed amoledscherm. Het horloge biedt goede (basis) smartwatchfuncties, goede sportfuncties en heeft een uitstekende batterijduur. Helaas is het appaanbod beperkt en is de integratie met Android en iOS minder goed dan die van respectieve WearOS-horloges en de Apple Watch. Pluspunten Fraai beeldscherm

Fraai beeldscherm Snelle, overzichtelijke interface

Snelle, overzichtelijke interface Uitstekende accuduur

Uitstekende accuduur Goede gps en hartslagmeter Minpunten Beperkt appaanbod Getest Huawei Watch GT 4 46mm, Zilver (Groen) Prijs bij publicatie: € 269,- Vergelijk prijzen Vanaf € 132,54 Bekijk alle uitvoeringen (9) Huawei is al jaren een grote speler op de markt voor smartwatches en het bedrijf lijkt daarbij een vaste filosofie aan te houden. De horloges zijn voornamelijk gericht op sport en gezondheid, zien er stijlvol uit, hebben fraaie oledschermen en bieden een uitstekende accuduur. Omdat het uit de lengte of uit de breedte moet komen, kiest Huawei ervoor de allround smartwatchfuncties beperkt te houden. Het eigen HarmonyOS biedt minder vergaande integratie met de gekoppelde smartphone dan WearOS en Apples WatchOS, en het appaanbod is beperkt. Huawei Watch GT4 46mm De Watch GT-serie is wat prijs-prestatie betreft waarschijnlijk het interessantst. Het nieuwste klokje in deze serie, de Watch GT 4, is verkrijgbaar in twee formaten en is in onze Pricewatch terug te vinden voor ongeveer 250 euro, afhankelijk van het model. Huawei prijst de GT-serie aan als ‘klassieke horloges die wonderen verrichten’, met ‘tot twee weken accuduur, verbeterd 24/7-gezondheidsmanagement en een wetenschappelijke work-outcoach’. De grotere 46mm-versie van de GT 4 heeft een rond scherm, omgeven door een forse, gehoekte bezel waarmee het horloge duidelijk op het mannelijke publiek is gericht. De kleinere 41mm-versie daarentegen heeft een veel dunnere bezel met goudkleurige accenten, gericht op een vrouwelijk publiek. De horloges hebben een amoledscherm met 466x466 pixels en een diagonaal van 1,43 of 1,32 inch. Behalve de schermgrootte verschilt ook de capaciteit van de ingebouwde accu, uiteraard in het voordeel van de grotere 46mm-versie. Verder zijn de GT 4-modellen identiek wat functionaliteit en bediening betreft. Wij gingen de afgelopen weken aan de slag met de grote 46mm-versie in de kleurstelling zilver met groen. Uiterlijk De 46mm-versie die ik heb getest, is zoals gezegd duidelijk gericht op mannen. Om de GT 4 een stoerder uiterlijk te geven, heeft Huawei de kast van verschillende vlakke kanten voorzien, waar de kast van de GT 3 nog doorlopend rond was. Het horloge is leverbaar in verschillende kleuren en met een matte of glanzende afwerking. Afhankelijk van de kast verschilt ook het meegeleverde bandje, al zijn ze onderling uitwisselbaar en kun je alle gangbare 22mm-horlogebandjes gebruiken. Ik heb de groen met zilveren variant van de GT 4 getest. Die heeft een glanzend zilverkleurige kast met groene accenten op de binnenste rand rond het scherm en wordt geleverd met een fraai bandje dat gemaakt is van flexibel kunststof gecombineerd met ingelegde delen van geweven draad. In eerste instantie was ik bang dat dit fragiel zou zijn, maar na ruim acht weken continu gebruik zag het bandje er nog als nieuw uit. Het horloge beschikt over een watchface in de kleuren van de kast en de band. Dat geeft de Watch 4 écht een stijlvol uiterlijk, niet in de laatste plaats omdat het gebruikte oledscherm scherp en kleurrijk is. Als je de helderheid niet te hoog instelt, lijkt het net een echt horloge. De andere versies van de Watch GT 4 hebben ook watchfaces die aansluiten bij hun specifieke kleur en stijl.

Bediening, smartwatchfuncties en accuduur

Installatie De Watch GT 4 werkt samen met de Huawei Health-app om verbinding te maken met een smartphone. Het horloge is compatibel met zowel iOS als Android. Als je een iPhone gebruikt, kun je de Health-app gewoon in de App Store downloaden. Android-gebruikers moeten dit via een omweg doen, want sinds Huawei in het zwarte boekje van de Amerikaanse overheid staat, is de Health-app niet meer te downloaden via de Play Store van Google. Het kan wel via onder andere de Galaxy Store-appwinkel van Samsung en via Huaweis eigen AppGallery-winkel. Heb je geen Samsung of Huawei-telefoon, dan moet je die AppGallery dus eerst downloaden, wat verre van ideaal is. Interface en bediening Wat bediening betreft is de Watch GT 4 vrij standaard. Buiten het touchscreen zijn er twee knoppen: een draai- en drukbare kroon rechtsboven en een drukknop rechtsonder. Het horloge maakt gebruik van Huaweis eigen HarmonyOS, versie 4.0.0 in het geval van ons testmodel. Uiterlijk en wat bediening betreft lijkt dat sterk op Wear OS van Google. Veeg je vanaf het homescreen naar rechts, dan zie je ‘kaarten’: schermen die in één oogopslag informatie geven over bijvoorbeeld je hartslag, sportbelasting en herstel, je agenda, algemene gezondheidsgegevens of de voortgang van jouw activiteitsdoelen vandaag. Links van het homescreen is een scherm met ‘slimme assistentie', het huidige weer en muziekbediening. Wie hoopt op integratie van een stemassistent als Google Assistant of Alexa, moet ik teleurstellen; die functionaliteit biedt de GT 4 niet. Veeg je vanaf het homescreen omhoog, dan krijg je jouw laatste smartphonenotificaties te zien. Een veegbeweging naar beneden brengt een menu met toggles in beeld, waar je bijvoorbeeld het scherm kunt vergrendelen, het horloge in slaapstand kunt zetten of naar het menu met de algemene instellingen kunt gaan. Navigeren door menu’s of apps met boven elkaar geplaatste schermen kan door aan de kroon te draaien. Een druk op de kroon brengt je meestal terug naar de watchface. Druk je vanaf de watchface vervolgens nogmaals op de kroon, dan wordt het overzicht met alle geïnstalleerde apps geopend. De functie van de tweede knop is instelbaar, waarbij deze standaard gebruikt wordt om de trainingsapp te openen, maar je bent vrij om hier elke geïnstalleerde app aan te koppelen. In apps en bij menu’s met verschillende lagen ga je eenvoudig naar het vorige scherm terug door van links naar rechts over het scherm te vegen. De interface werkt bovendien supersnel, waarbij het horloge eigenlijk nooit hapert en het beeld altijd keurig met 60fps geüpdatet lijkt te worden. De bediening van het horloge is daarmee prima. Het enige minpunt dat ik tijdens mijn gebruik opmerkte, is dat het horloge regelmatig ‘uit zichzelf’ van watchface wisselde. Een lange druk op de watchface biedt namelijk de mogelijkheid om te wisselen en dat gebeurt onder de mouw van een overhemd of jas nog weleens onbedoeld; het scherm is zeer gevoelig afgesteld. Ook de kroon heeft weinig druk nodig om te worden geactiveerd, waardoor ik tijdens het sporten meer dan eens onbedoeld een activiteit pauzeerde als ik mijn mouw over het horloge trok. Smartwatchfuncties en accuduur De horloges van Huawei zijn een beetje een vreemde eend in de bijt in smartwatchland. Ze bieden goede sportfuncties, waarover verderop meer, en prima functionerende basissmartwatchfunctionaliteit. HarmonyOS heeft bovendien een appstore waar je meer apps kunt downloaden, maar dat appaanbod is heel klein en de apps zijn vaak ook nog eens bedroevend slecht. Technisch gezien is het dus een uitbreidbaar platform, maar in de praktijk zit je eigenlijk vast aan wat Huawei standaard aan functionaliteit levert. De Watch GT 4 kan uiteraard meldingen weergeven. Je kunt je agenda bekijken, en timers en weksignalen instellen. Er zijn een weerapp, een hoogtemeter, een kompas, een lijst met contactpersonen en een zaklampfunctie. Je kunt het horloge ook gebruiken om mee te bellen via de ingebouwde microfoon en luidspreker. Daarvoor is een bluetoothverbinding met de telefoon noodzakelijk, en deze functionaliteit is handig en werkt goed; tijdens het fietsen een gesprek aannemen en voeren via het horloge gaat uitstekend. De Watch GT 4 heeft als nieuwe functie een app om jouw calorie-inname en -verbruik te tracken, handig als je wilt afvallen of juist wilt aankomen. Helaas werkt het bijhouden van je inname niet handig; er is geen koppeling met apps met een voedseldatabase, zoals MyFitnessPal, zodat je de calorieën handmatig moet invoeren, wat zeer omslachtig is. Huawei Watch GT4 46mm om een pols met 20cm omtrek De verdere functionaliteit is nogal beperkt. De Watch GT 4 kan muziek afspelen als je een bluetoothheadset koppelt, maar het is niet mogelijk een streamingdienst als Spotify te koppelen om playlists te downloaden en offline af te spelen. De enige mogelijkheid om muziek op het horloge te krijgen, is door handmatig mp3’s vanaf je telefoon te kopiëren. Ook navigatiefunctionaliteit ontbreekt. Waar WearOS zich naadloos laat integreren met Google Maps, zodat je tijdens een (stads)wandeling of fietsrit aanwijzingen krijgt voor de volgende afslag, is dat met HarmonyOS niet mogelijk. Via de Huawei App Gallery kun je Petal Maps als companionapp op de Watch GT 4 gebruiken, maar dat is naar mijn mening geen volwaardig alternatief. De smartwatchfunctionaliteit van de Watch GT 4 is dus beperkt. Wat werkt, werkt goed, maar verwacht geen uitbreidingsmogelijkheid zoals iOS en WearOS bieden. Het voordeel van deze beperkte functionaliteit is dat de accuduur van de Watch GT 4 heel goed is. Tijdens mijn test haalde ik gemiddeld tien dagen met het scherm in raise-to-wakemodus en iets meer dan vijf dagen met het scherm altijd aan. Opladen met de meegeleverde draadloze puck gaat snel voor de eerste tachtig procent; de laatste twintig procent duurt langer, waardoor volledig opladen ongeveer een uur en drie kwartier duurt.

Gezondheid en sportfuncties

Gezondheidsfuncties De Watch GT-modellen zijn sterk gericht op sport en gezondheid, en op dat vlak doet Huawei het bijzonder goed. Het horloge biedt een groot aantal sportprofielen en kan, in tegenstelling tot veel andere horloges in deze prijsklasse, ook gekoppeld worden met externe sensors, zoals hartslagmeters, maar ook met cadans- en powermeters voor fietsen en zelfs met indoorfietstrainers. De Watch GT 4 meet, als je dat wilt, continu hartslag en stress, en, met intervallen, je bloedzuurstofsaturatie en huidtemperatuur. Het horloge telt daarnaast uiteraard stappen, en meet en analyseert je slaap, inclusief slaapfasen. De Watch GT 4 en de Health-app op je smartphone geven daarbij goede inzichten. Het meten van slaapduur doet de Watch GT 4 goed; het nieuwe TrueSleep 3.0-algoritme herkent zeer nauwkeurig wanneer je in slaap valt en ontwaakt. Over de analyse van slaapfasen kan ik weinig zeggen; ik heb geen goede referentie om het horloge tegen af te zetten. Wel lijkt de data grotendeels overeen te komen met Fitbit-data, een van de betere platforms als het om slaapanalyse gaat. De Health-app geeft ook een slaapscore die, in mijn geval, goed overeenkomt met hoe ik mijn slaap zelf zou beoordelen. Ook geeft de app inzicht in je slaap over een langere periode en geeft hij tips om beter te slapen. De Watch GT 4 biedt daarnaast de mogelijkheid om ‘ademhalingsanalyse’ tijdens slaap uit te voeren, waarmee slaapapneu gedetecteerd moet worden. Opvallend is dat het horloge deze functie automatisch uitschakelt als je de gegevens zeven dagen niet bekijkt. Dit wordt gedaan om de accu te sparen, maar heel gebruiksvriendelijk is het niet. Huawei Health app - Gezondheidsfuncties Sport Voor sportanalyse werkte Huawei tot een aantal jaar geleden samen met Firstbeat Analytics, maar sinds dat bedrijf door Garmin is overgenomen, lijkt die samenwerking beëindigd. Huawei lijkt echter niet vergeten wat het van Firstbeat geleerd heeft. Analyse van zaken als aerobe en anaerobe trainingsbelasting en herstelbehoeften zijn ook in de GT 4 te vinden en lijken sterk op wat Garmin op dat vlak biedt. De Watch GT 4 houdt ook jouw progressie over een langere periode bij en geeft voor hardlopers bijvoorbeeld ook een schatting van de lactaatdrempel en VO₂ max. Alle sport- en gezondheidsdata komt standaard in de Health-app terecht, waarbij je er expliciet voor kunt kiezen om deze al dan niet naar de servers van Huawei te uploaden. Nadeel is dat je alle info kwijt bent als je de app deïnstalleert of je telefoon kwijtraakt; voordeel is uiteraard dat jouw gegevens niet naar Huawei geüpload worden. Kies je ervoor deze gegevens wél te uploaden of heb je dat eerder gedaan, dan is er ook een knop in de app om al jouw gegevens uit de cloud te verwijderen. Huawei Health app - Sportfuncties Wil je gegevens delen met andere apps, dan kan dat beperkt. Activiteiten kunnen gesynchroniseerd worden met Adidas Running, Komoot en Strava. Dat laatste kreeg ik echter niet voor elkaar. Hoewel beide apps gekoppeld waren, kwamen trainingen tijdens de testperiode niet daadwerkelijk in mijn Strava-account terecht. Uiteindelijk lukte het me wel om data via een omweg in Strava te krijgen, met de HealthSync-app voor Android, maar ideaal is dat niet. De Watch GT 4 is voorzien van Huaweis nieuwste TrueSeen 5.5-hartslagsensor. Huawei staat bekend om zijn nauwkeurige optische hartslagmeters en deze nieuwe sensor belooft de beste tot nu toe te zijn. Ik heb het horloge de afgelopen tijd tijdens tientallen activiteiten gebruikt, waaronder hardloopsessies met intervallen, krachttraining en fietsritten op de weg, in bossen en op mountainbikeparcours. Hieronder zie je resultaten van enkele van die activiteiten met de Watch GT 4 in groen, vergeleken met een Garmin Epix 2 met optische hartslagmeter in rood en de Garmin Forerunner 964 gekoppeld aan een ECG-borstband als referentie in zwart. De korte conclusie is dat de optische hartslagmeter van de Watch GT 4 zeer goed is. Om heel snelle veranderingen van hartslag te meten, blijft een ECG-band de beste optie, maar de GT 4 komt goed mee. Hartslagdata fietsrit Hartslagdata hardlopen met wisselend tempo Hartslagdata hardlopen 400m-intervallen Dualband-gps Ook de positieregistratie van de Watch GT 4 is goed. Het horloge heeft een dualband-gps-ontvanger die ervoor zorgt dat de positiebepaling ook in lastige omstandigheden, zoals onder bomen met veel bladeren en tussen hoogbouw, goed overeind blijft. In vergelijking met de veel duurdere Garmin Epix Pro, die ook over dualband-gps beschikt, lijkt de Watch GT 4 iets meer smoothing uit te voeren, waardoor bochtjes wat ronder lopen en je soms iets lijkt af te snijden, maar over het geheel gezien is de gps-registratie heel goed, ook tussen de hoogbouw in het centrum van Rotterdam.

Conclusie