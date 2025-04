Huawei wijzigt naam P-smartphones: Huawei P70 wordt Pura70

Huawei kondigt aan dat toekomstige smartphones in de P-serie de merknaam Pura zullen dragen. De komende smartphone van het bedrijf, de P70, wordt dan ook omgedoopt tot Pura70. De Chinese fabrikant heeft nog geen releasedatum voor de toestelserie naar buiten gebracht.

Huawei-ceo Yu Chendong zegt dat de nieuwe naamvoering de 'eenheid en puurheid' van het product moet weerspiegelen, meldt Huawei Central. Op de naam van de Huawei Pura70 na, noemt het bedrijf nog geen specificaties of functies van de nieuwe toestellen.

Volgens Weibo-leaker Digital Chat Station bestaat de Pura70-serie uit vier toestellen: de Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Pro+ en Pura70 Ultra. De smartphones zijn naar verluidt beschikbaar met minstens 12GB werkgeheugen en 512GB opslag, met een maximum van 16GB werkgeheugen en 1TB opslag. Eerdere geruchten spreken onder meer over de komst van een 6,7"-oledscherm en een 50-megapixelcamera met variabel diafragma naar het instapmodel.

Hoewel Huawei nog geen officiële releasedatum heeft genoemd, is het bedrijf gestart met het delen van teasers op het Chinese socialemediaplatform Weibo. Dit kan erop wijzen dat de onthulling spoedig plaatsvindt. Vanaf 17 april houdt Huawei zijn jaarlijkse Analyst Summit, waarbij het bedrijf onder meer dieper ingaat op zijn AI-strategie. Het is mogelijk dat de Pura70-serie zijn opwachting maakt tijdens dit evenement.

Het is niet bekend of Huawei zijn Pura70-smartphones uiteindelijk ook buiten China uitbrengt. Het lijkt in elk geval onwaarschijnlijk dat alle toestellen in de serie in Nederland beschikbaar komen; Huawei bracht vorig jaar enkel de P60 Pro uit in Nederland, en de reguliere P60 en Art-versie niet. De telefoons waren al enkele maanden eerder in China uitgebracht.