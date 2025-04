Huawei presenteert P60-telefoons waaronder Art-versie

Huawei heeft in China zijn P60-telefoons gepresenteerd. Het zijn de opvolgers van de P50-telefoons van twee jaar geleden. De duurste versie heeft de naam P60 Art gekregen en heeft onder meer een afwijkend ontwerp.

De P60 Art is de meest luxe uitvoering van de drie. Die heeft als enige een accu met siliciumkoolstof, wat een hogere dichtheid mogelijk maakt. Daarom heeft die een capaciteit van 5100mAh, tegenover 4815mAh van de P60 en P60 Pro. De telefoons zijn even groot en even dik. Honor, vroeger een dochterbedrijf van Huawei, kondigde de accutechnologie onlangs aan. Honor is sinds een paar jaar in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen.

De P60-telefoons hebben alle drie een primaire 48-megapixelcamera met een variabel diafragma. Bij weinig licht kan de lensopening open tot f/1,4 en bij veel licht kan dat dicht tot f/4,0. Het is bovendien een sensor met gele subpixels voor het opvangen van meer licht. Huawei gebruikt zulke sensors al jaren.

De P60 Art heeft daarnaast een 40-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 48-megapixelcamera met 3,5x vergroting ten opzichte van de primaire camera en f/2,1-lens. Een dergelijk grote lensopening in combinatie met die vergroting is een bijzonderheid op een telefoon.

De P60 Pro deelt de camera met telelens met die van de Art, maar heeft een mindere camera met ultragroothoeklens. De P60 heeft mindere camera's voor zowel ultragroothoek als tele. De telefoons komen met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, dus zonder 5G-modem. Huawei mag 5G niet gebruiken door het handelsverbod van de Verenigde Staten.

Om diezelfde reden draaien de telefoons Harmony OS 3.1, dus geen Android of Google-diensten. De telefoons zijn alleen aangekondigd voor de Chinese markt, komen daar begin volgende maand uit en prijzen beginnen bij rond 800 euro voor de P60 en meer dan 1200 euro voor de goedkoopste variant van de P60 Art.