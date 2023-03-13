Huawei kondigt volgende week P60- en Mate X3-telefoons aan

Huawei heeft een evenement aangekondigd voor de presentatie van de P60- en Mate X3-telefoons. De fabrikant zal de aankondiging doen in de Chinese hoofdstad Beijing. De P60 wordt Huawei's nieuwe high-end telefoon, de Mate X3 wordt de volgende vouwbare smartphone.

Het evenement vindt volgende week donderdag plaats om half acht 's ochtends Nederlandse tijd, zo blijkt uit de uitnodiging. Huawei noemt zelf de namen van de P60 en de Mate X3 in de begeleidende tekst. Voorganger P50 kwam enige tijd na de Chinese release ook uit in Nederland. De Mate X2 kwam niet in Nederland en België uit.

Er gaan al enige tijd geruchten over de P60 Pro. Die zou onder meer weer een dieptesensor hebben aan de voorkant, een functie die ontbrak op de P50 Pro van twee jaar geleden. Die zat wel op de P40 Pro van 2020. De telefoon zou een 50-megapixelsensor hebben voor de primaire camera, een 50-megapixelsensor voor de camera met ultragroothoeklens en een 64-megapixelcamera met 3,5x vergroting ten opzichte van de primaire camera.

Sinds het handelsverbod van de VS in 2019 komen Huawei-telefoons zonder Google-diensten en 5G. Huawei rust nieuwere telefoons uit met 4G-versies van Qualcomm-socs. Het merk heeft daardoor afgelopen jaren veel marktaandeel verloren in onder meer Nederland en België.