Huawei kondigt volgende week P60- en Mate X3-telefoons aan

Huawei heeft een evenement aangekondigd voor de presentatie van de P60- en Mate X3-telefoons. De fabrikant zal de aankondiging doen in de Chinese hoofdstad Beijing. De P60 wordt Huawei's nieuwe high-end telefoon, de Mate X3 wordt de volgende vouwbare smartphone.

Huawei-uitnodiging
Huawei-uitnodiging

Het evenement vindt volgende week donderdag plaats om half acht 's ochtends Nederlandse tijd, zo blijkt uit de uitnodiging. Huawei noemt zelf de namen van de P60 en de Mate X3 in de begeleidende tekst. Voorganger P50 kwam enige tijd na de Chinese release ook uit in Nederland. De Mate X2 kwam niet in Nederland en België uit.

Er gaan al enige tijd geruchten over de P60 Pro. Die zou onder meer weer een dieptesensor hebben aan de voorkant, een functie die ontbrak op de P50 Pro van twee jaar geleden. Die zat wel op de P40 Pro van 2020. De telefoon zou een 50-megapixelsensor hebben voor de primaire camera, een 50-megapixelsensor voor de camera met ultragroothoeklens en een 64-megapixelcamera met 3,5x vergroting ten opzichte van de primaire camera.

Sinds het handelsverbod van de VS in 2019 komen Huawei-telefoons zonder Google-diensten en 5G. Huawei rust nieuwere telefoons uit met 4G-versies van Qualcomm-socs. Het merk heeft daardoor afgelopen jaren veel marktaandeel verloren in onder meer Nederland en België.

Schematische weergave Huawei P60 Pro
Schematische weergave Huawei P60 Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 21:06 32

13-03-2023 • 21:06

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Huawei P50 Pro

vanaf € 369,-

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Reacties (32)

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drusloos 13 maart 2023 21:10
Blijkbaar is er toch winst te halen uit het aanbieden van telefoons zonder google diensten. Zal wel voornamelijk zijn in China waar ze hun eigen “google diensten” hebben. Zelf was ik altijd wel gecharmeerd van de toestellen, jammer dat je er hier in Nederland nu vrijwel niks meer aan hebt.
Verwijderd @drusloos13 maart 2023 21:13
Tis inderdaad zeer spijtig,


Waren altijd enorm goeds toestellen
cordonbleu @drusloos13 maart 2023 21:20
Inderdaad erg jammer. Ik heb de Mate 20 Pro nu al sinds release, nu dus al zo'n 4,5 jaar en hij doet het echt nog uitstekend. Ik heb een paar maanden geleden de batterij laten vervangen en heb het gevoel dat hij eigenlijk nog een hele tijd mee kan. Dat vind ik toch wel echt uitzonderlijk. Ik heb nog nooit zo lang met een smartphone gedaan en dan nog kan hij langer mee. Het enige wat ik mis is een 120Hz scherm en een snellere shutter speed van de camera.
Ontzettend jammer dat ze hier van de markt zijn verdreven. De software kan je wat van vinden, maar de hardware is subliem. Ik durf wel te stellen dat ze nr 1 smartphone merk zouden zijn geworden. Heb het gevoel dat, naast dat het een Chinees merk is, de ban daar wel iets mee te maken heeft. Ze begonnen een heel serieuze bedreiging (in marktaandeel dus) te vormen, dus ook voor dat Amerikaanse merk...

[Reactie gewijzigd door cordonbleu op 24 juli 2024 13:33]

Jorgen Moderator Beeld & Geluid @cordonbleu14 maart 2023 00:44
Ik was ook zeer blij met die van mij. Heb 'm alleen weggedaan omdat de batterij en usb-aansluiting onbetrouwbaar werden. Kosten van reparatie waren te hoog. Anders had ik 'm graag nog een hele tijd gehouden.
Coleman @cordonbleu14 maart 2023 07:39
Ook nog steeds een Huawei Mate 20 Pro bezitter! Na bijna 4 jaar doet die het nog uitstekend, wel ondertussen de batterij vervangen. Hou hem denk ik nog wel voor een half jaar aan, dan maar eens verder kijken. Voordeel is dat je zo flinke vooruitgang maakt qua functies en performance ;)
The Zep Man @drusloos13 maart 2023 21:29
Zelf was ik altijd wel gecharmeerd van de toestellen, jammer dat je er hier in Nederland nu vrijwel niks meer aan hebt.
Dat is volledig de keuze van Huawei, omdat die sinds zoveel jaar het unlocken van bootloaders niet meer toestaat.

Met een SoC uit de juiste serie, een unlocked bootloader, AOSP en (MindThe)Gapps kan een tweaker gewoon Google-applicaties hebben.

Dus wat je schrijft als eerste zin klopt: men verdient kennelijk voldoende zonder Google.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 13:33]

GekkePrutser @The Zep Man14 maart 2023 01:39
Ja precies dit. Ik snap echt niet dat ze dit niet gewoon doen. Genoeg telefoonshops waar ze gewoon de boel er ff voor je op zouden zetten.
The Zep Man @GekkePrutser14 maart 2023 07:28
Ja precies dit. Ik snap echt niet dat ze dit niet gewoon doen.
Oh, ik wel. Je noemt telefoonshops die dit kunnen doen, maar ik noem Huawei's business model. Een klant bij Google is een klant bij een concurrent, zeker als op de smartphone geen Huawei-software meer staat waardoor Huawei een klant misloopt. Uiteraard verbergen fabrikanten zich achter 'veiligheid' en 'een betere gebruikservaring', maar het gaat uiteindelijk om geld.

En dan heb je nog lastpakken zoals ik, die niet eens Google-software draaien op hun smartphones. Ja, hallo? Mogen we even verdienen aan uw data?! En die langere ondersteuning die mede-lastpakken leveren is ons ook een doorn in het oog! :+

Over dat laatste punt: een tijdje geleden heb ik een oude smartphone voorzien van Android 13. De fabrikant gooide de handdoek in de ring na een enkele upgrade (Android 9 -> 10) en twee jaar aan security updates, maar de community gaat vrolijk door.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 13:33]

GekkePrutser @The Zep Man14 maart 2023 11:57
Oh, ik wel. Je noemt telefoonshops die dit kunnen doen, maar ik noem Huawei's business model. Een klant bij Google is een klant bij een concurrent, zeker als op de smartphone geen Huawei-software meer staat waardoor Huawei een klant misloopt. Uiteraard verbergen fabrikanten zich achter 'veiligheid' en 'een betere gebruikservaring', maar het gaat uiteindelijk om geld.
Ze lopen geen klant mis want ze hebben net een mooie telefoon verkocht. En de Huawei software hoeft er niet per se af. Maak die interessant genoeg en mensen doen dat niet. Liefst ook beter op het gebied van privacy ook.

Nu hebben ze die mensen helemaal niet meer als klant dus alle klanten zitten per definitie bij de concurrent.

Ik draai zelf ook zo weinig mogelijk google op mijn telefoon, helaas heb ik om werk redenen nog wel google play er op staan, maar ik ben er niet op ingelogd.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 13:33]

pharmacist 13 maart 2023 21:16
Technisch gezien waren de Huawei phones echt wel zeer goed en absoluut veel bang for the bucks. Helaas is het een heel gedoe om google diensten erop te zetten met allerlei kunst en vliegwerk (en dan nog kunnen bepaalde dingen al dan niet goed werken of zelfs niet) en blijft het dus behelpen.
Jammer dat Huawei niet samenwerkt met een Europees bedrijf: Huawei levert de kale hardware en een Europees bedrijf schrijft het besturingsysteem met de nodige Google diensten conform de Europese en Amerikaanse veiligheidseisen en privacy-vereisten. Het bedrijf zorgt er ook voor dat alle diensten draaien op Europese clouddiensten die in de EU worden gehost. Huawei blij, de EU blij en de klant blij.
Luchtbakker @pharmacist13 maart 2023 21:23
Lag dat probleem maar zo simpel. Amerika heeft een handelsverbod opgelegd waardoor Huawei geen diensten meer mag afnemen van Google behalve op zaken wat opensource is.

Alleen de opensource versie van Android kan huawei nog gebruiken en aanpassen, maar dat is dus een versie zonder play services, store en dat soort zaken.
GekkePrutser @Luchtbakker14 maart 2023 01:38
Ze zouden natuurlijk hun domme blokkade op rooten kunnen opheffen, dan kunnen mensen zelf google services erop laden.

Ik snap niet dat ze dat niet hebben gedaan, bij zowat elk ander merk kan dat gewoon.
Luchtbakker @GekkePrutser14 maart 2023 06:45
Ze zouden natuurlijk hun domme blokkade op rooten kunnen opheffen, dan kunnen mensen zelf google services erop laden.

Ik snap niet dat ze dat niet hebben gedaan, bij zowat elk ander merk kan dat gewoon.
En dan? Je draait dan diensten die eigenlijk niet op een toestel mogen staan en wat vervolgens onverkoopbaar is in het buitenland want geen enkel Europese winkel mag ze aannemen.
The Zep Man @Luchtbakker14 maart 2023 07:29
En dan? Je draait dan diensten die eigenlijk niet op een toestel mogen staan en wat vervolgens onverkoopbaar is in het buitenland want geen enkel Europese winkel mag ze aannemen.
De toestellen worden door Huawei aangeboden zonder Google-software. Die kunnen gebruikers zelf erbij installeren in het geschetste scenario van @GekkePrutser. Dat houdt toestellen gewoon verkoopbaar. Het handelsverbod is tussen Huawei en Google, niet tussen de consument en Google. Huawei hoeft Google-software niet onmogelijk te maken. Ze mogen het alleen niet zelf meeleveren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 13:33]

Luchtbakker @The Zep Man14 maart 2023 07:41
[...]


De toestellen worden door Huawei aangeboden zonder Google-software. Die kunnen gebruikers zelf erbij installeren in het geschetste scenario van @GekkePrutser. Dat houdt toestellen gewoon verkoopbaar. Het handelsverbod is tussen Huawei en Google, niet tussen de consument en Google. Huawei hoeft Google-software niet onmogelijk te maken. Ze mogen het alleen niet zelf meeleveren.
Er is een handje vol consumenten die weet hoe dit moet. De rest ziet het als probleem.

Dat jij en ik weten hoe dit moet, betekend niet dat een gemiddelde student, 40 jarige of wie dan ook dat weet.

Verplaats je eens in een ander en denk niet alleen aan je eigen eilandje. Wat jij schetst is voor een miljarden bedrijf als Huawei niet te doen, en voor honderd duizenden consumenten in Nederland ook niet.
GekkePrutser @Luchtbakker14 maart 2023 11:56
Ik denk dat je een beetje onderschat hoe handig mensen zijn. Juist jongere mensen als studenten krijgen zoiets echt wel voor elkaar. Het hele idee van 'mensen zijn daar te dom voor' geloof ik niet in. Mensen konden jaren geleden ook met Word Perfect werken als dat nodig was en dat was veel ingewikkelder met al die rare toetscombinaties.

Het probleem is vooral dat er momenteel niet veel mee te bereiken is voor mainstream gebruikers, daarom hebben ze er geen interesse in. Het is met name voor de alu hoedjes zoals ik. De rest vindt het prima dat hun data alle kanten op vliegt, of denkt er liever niet aan.

Als Huawei rond het prijspeil van OnePlus (in het begin) was gaan zitten, dan was er een hele industrie ontstaan van mensen die hier omheen gingen werken om zo te profiteren. Dat had alternatieve firmware veel meer op de kaart gezet.

Het gekke is dat Huawei een van de weinige merken is die dit blokkeert. Samsung kan het gewoon, Sony heeft zelfs een programma om alternatieve firmwares te stimuleren. Xiaomi kan het ook, je moet alleen een week wachten.
pharmacist @Luchtbakker14 maart 2023 07:47
Voila: mijn oplossing zou zijn dat een Europees bedrijf dan WEL google services mag afnemen en dan zelf een OS schrijft volgens de door Huawei opgegeven interface en dan volledig controle kan nemen hoe en waar de cloudservices (in EU) kan opslaan en dan Huawei er verder geen invloed op heeft behalve aangeven: het OS moet er zo en zo uitzien. Huawei levert dan gewoon een lege phone zonder software en ZONDER firmware erop (maar geeft wel aan wat de specificaties zijn, zodat het europees bedrijf weet hoe het geschreven kan worden aan de hand van de hardwarespecificaties).
Fr0ns @pharmacist14 maart 2023 10:53
Je kunt toch niet meer op losse hardware verkoop leven? Daar moeten toch op zijn minst allemaal abonnementen en / of datamining aan hangen.
dartbord 13 maart 2023 21:40
Vind het nog steeds doodzonde dat er geen google diensten meer op mogen zitten en net zo jammer vind ik die gekromde schermen!! Fuuuu!

Ik heb nu al een paar jaar een (2e hands) P20 Pro en ben nog steeds elke dag blij met het toestel. Werkt nog als een trein, ziet er nog uit als nieuw omdat ik er zuinig op ben...

Ik had best een P60 op de kop willen tikken als upgrade als het dus google diensten en een plat scherm zou hebben.
Database freak 13 maart 2023 23:52
Gebruik elke dag nog met plezier de Mate 20X https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_x-9369.php
helaas is er daarna geen 30X, 40X, 50X of nu een 60X gekomen, ondanks de populariteit van het toestel, met name in Azie waar veel inwoners geen pc hebben en een groot scherm op een smartphone waarderen omdat ze er alles mee doen.

Met de 60X doel ik op een 7.2" scherm dus, 85mm breed. Niet dit model: https://specs-tech.com/huawei-mate-60-x/
lremmers @Database freak14 maart 2023 07:18
het zelfde hier, ik kan mijn Mate 20X niet vervangen, er is geen vergelijkbaar toestel meer:(
Database freak @lremmers15 maart 2023 01:33
Gedeelde smart. Echt ongelofelijk dat zo'n succesvol toestel waar zoveel vraag naar was en is niet een moderne versie krijgt. Alle onderdelen zijn goedkoper geworden: OLED scherm, accu, er kan zelfs een niet state-of-art processor en het toestel zou nog steeds modern aanvoelen.
Electr0n 13 maart 2023 21:20
Hoe zit het met HarmonyOS?
Worden de telefoons nog niet met deze software geladen?
Luchtbakker @Electr0n13 maart 2023 21:28
Hoe zit het met HarmonyOS?
Worden de telefoons nog niet met deze software geladen?
Zeker, afgelopen maand nog:

https://www.gizmochina.co...-wiko-5g-tenna-harmonyos/

En de Huawei watches draaien er al op.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 24 juli 2024 13:33]

John Duh @Luchtbakker13 maart 2023 22:48
Sinds de GT lijn draaien Huawei horloges inderdaad op dat OS. In vergelijking met Wear OS (by Google), waar de voorgangers op draaienden, ervaar ik dat eigen OS van Huawei als een forse verbetering, vooral vanwege de zeer lange accuduur. Als je kunt leven met het gesloten systeem, zoals bijvoorbeeld een eigen variant van Google Maps, Petal Maps genaamd, voor navigatie op het horloge, is het een fijn ding. Met name doordat slechts om de week de accu opgeladen hoeft te worden. Notificaties kunnen gewoon worden ontvangen door een koppeling met een telefoon (Android of iOS) en vanaf de GT2 kun je ook bellen via het horloge. Dat laatste werkt niet met iOS, masr wel met Android en uiteraard HarmonyOS.
GekkePrutser @Electr0n14 maart 2023 01:37
HarmonyOS is gewoon een android kloon.
ivorlandon 13 maart 2023 22:06
Gebruik al drie jaar de P30. Nog altijd een prima toestel. Heel erg jammer van de regelgeving na die tijd
diquan2001 @ivorlandon13 maart 2023 22:46
Top telefoon , tijdje met heel veel plezier gebruikt .Wou toch wat nieuws en nu overgestapt naar de Honor Magic 4 Pro ,Toch nog een beetje Huawei in mijn ogen :)
Kaasje123 @ivorlandon14 maart 2023 07:08
Ik typ dit bericht ook op een p30. Zeer fijn toestel. Ik zie er tegenop op de dag dat hij vervangen moet worden
KKose 14 maart 2023 07:14
Ik had vroeger ook zo'n gsm, was heel goed. Maar nu geef ik geen cent meer uit. (Het is zoals gas-Rusland..)

[Reactie gewijzigd door KKose op 24 juli 2024 13:33]

danielsondepina 14 maart 2023 11:25
Ik gebruik nog steeds wekelijks mijn oude Mate20Pro ! wat een fantastisch ding ! nog geen betere toestel gevonden.
hjoels 28 maart 2023 21:56
De Mate X3 is een mooie tegenhanger van de Samsung Fold-4 maar is een stuk duurder.
Zag een prijs voorbij komen van € 1.900,-- voor de 256GB.

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