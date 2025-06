Huawei brengt vouwbare Mate X3-smartphone voor 2200 euro uit in Nederland

Huawei heeft zijn vouwbare smartphone Mate X3 uitgebracht in Nederland. De Mate X3 kost bij release 2200 euro, waarmee hij tot de duurste smartphones op de markt behoort. Eerder kwam al de P60 Pro uit.

Huawei had de Mate X3 al in maart aangekondigd, samen met de P60 Pro, die vorige week uitkwam. Voorganger P50 kwam enige tijd na de Chinese release ook uit in Nederland. De Mate X2 is niet in Nederland en België uitgekomen.

De Mate X3 is een telefoon die uit te vouwen is tot een kleine tablet en valt op door zijn geringe dikte en gewicht. Hij is 11,1mm dik en rond 240g zwaar. Daarmee hij is enkele millimeters dikker dan andere telefoons en iets zwaarder. Andere vouwbare telefoons zijn doorgaans dikker en nog iets zwaarder.

Huawei mag door het handelsverbod van de Verenigde Staten geen smartphones leveren met 5G of Google-diensten. Omdat vrijwel alle moderne Android-smartphones 5G en Google-diensten hebben, zijn Huawei-telefoons afgelopen jaren flink in populariteit gedaald.