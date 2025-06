KPN gaat volgend jaar sneller 5G aanbieden

De Nederlandse provider KPN gaat volgend jaar 5G-standalone aanbieden op zijn mobiele netwerk. De provider heeft in Breda een test met 5G-standalone gedaan. Tijdens de test haalde de provider meer dan 900Mbit/s en een latency van 14ms.

KPN 5G-SA-test

KPN zegt dat de test in Breda inhield dat de provider probeerde een game te streamen via een testopstelling van leverancier Ericsson op de 3,5GHz-frequentie. Die frequentie moet begin volgend jaar beschikbaar zijn na een veiling. De huidige 5G-netwerken werken op de 700MHz-frequentie. Die heeft een beter bereik dan 3,5GHz, maar de snelheid daarmee is beperkt.

Het verschil tussen standalone en non-standalone is dat de telefoon bij non-standalone ook verbinding maakt via 4G met een ankerband. Ook de backbone is daardoor gebaseerd op 4G. Met standalone-5G moeten hogere snelheden en een lagere latency mogelijk zijn.

In de test kwam KPN tot boven 900Mbit/s down en een latency van ongeveer 14ms. Die latency is iets lager dan bij non-standalone 5G, dat in een test van Tweakers rond 18ms uitkwam. Providers kwamen in 2020 met 5G-netwerken en veel telefoons ondersteunen de nieuwe netwerkstandaard inmiddels.