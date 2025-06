Photoshop krijgt tool voor beeldgeneratie met AI

Adobe gaat generatieve AI toevoegen aan zijn Photoshop-beeldbewerkingssoftware. Deze kan kaders vergroten door nieuwe content te verzinnen, maar kan ook op basis van prompts objecten in een plaatje introduceren en objecten weghalen.

Adobe gebruikt daarvoor zijn Firefly-afbeeldingengenerator en noemt de functie Generative Fill. De ontwikkelaar onderstreept dat de modellen die de generator gebruikt, gebaseerd zijn op beelden waarvoor Adobe ook daadwerkelijk de rechten heeft. Daardoor moeten de gegenereerde beelden op hun beurt bijvoorbeeld commercieel ingezet kunnen worden.

Adobe heeft de functionaliteit per direct vrijgegeven in de bètaversie van de Photoshop-desktopapp. In de tweede helft van 2023 moet de functie naar de releaseversie van Photoshop komen. Voor gebruikers die alleen interesse hebben in de afbeeldingengenerator van Adobe, is er een losstaande Firefly-applicatie.

Adobe post een voorbeeld op de webpagina voor Generative Fill. Daarop is te zien hoe kaders vergroot worden en objecten aan de beelden toegevoegd worden. Ook heeft het bedrijf een walkthroughvideo gemaakt.