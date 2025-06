Amazon wil zoekfunctie met AI-chatbot toevoegen aan webwinkel

Amazon wil een zoekfunctie op basis van generatieve AI integreren in zijn webwinkel. Klanten moeten met die functie vragen over producten kunnen stellen. Het is niet bekend wanneer de feature wordt toegevoegd aan de webwinkel.

Amazon noemt de komst van zijn AI-zoekfunctie in een aantal vacatures, merkte persbureau Bloomberg op. De functie moet gebruikers helpen bij het vinden van antwoorden op vragen over producten, blijkt uit de vacatures. Gebruikers moeten verschillende producten kunnen vergelijken en kunnen gepersonaliseerde suggesties krijgen via de chatbot. Amazon deelt verder geen details over de functie. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Bloomberg dat Amazon 'aanzienlijk investeert in generatieve AI' voor zijn verschillende bedrijven, maar gaat verder niet in op de plannen van de retailgigant.