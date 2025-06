Google voorziet Android Studio van generatieve AI die code kan helpen schrijven

Google voorziet Android Studio van een AI-bot die automatisch code kan schrijven. De concurrent van onder andere CoPilot is alleen beschikbaar voor Amerikaanse ontwikkelaars en bevindt zich nog in een vroeg stadium, waarschuwt Google.

De bot heet Studio Bot. Google kondigde de generatieve code-AI aan tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O. Studio Bot is een 'vroeg experiment' dat alleen beschikbaar is voor Amerikaanse ontwikkelaars, zegt Google. De bot wordt geïntegreerd in Android Studio en kan worden gebruikt om code voor het mobiele besturingssysteem te schrijven. Studio Bot zit in de Canary-versie van Hedgehog. Wanneer er een definitieve versie beschikbaar komt voor internationale gebruikers, is niet bekend.

Studio Bot is een chatbot waar ontwikkelaars met natuurlijke taal vragen aan kunnen stellen. Google geeft als voorbeeld de vraag: 'Hoe kan een ontwikkelaar cameraondersteuning aan een app toevoegen?' De bot geeft dan een uitleg van het proces, maar kan ook automatisch de code daarvoor schrijven. Vervolgens verschijnen er contextgevoelige menu's waarmee het mogelijk is de code direct in een editor in de IDE te plaatsen of om direct de nodige dependency's te integreren.

Google waarschuwt dat de bot nog fouten kan maken. Studio Bot is gebaseerd op PaLM 2, een nieuwe versie van Googles taalmodel dat Google tijdens de ontwikkelaarsconferentie aankondigde. PaLM 2 wordt ook gebruikt voor onder andere Bard en voor toekomstige AI-toepassingen

Het model is getraind op 'een gecureerde dataset' die volgens Google best practices voor Android-ontwikkeling volgt. De trainingsdata is volgens het bedrijf niet van gebruikers afkomstig. Ook als ontwikkelaars de chatbot gebruiken, wordt de gegenereerde of zelfgeschreven code uit Android Studio niet gebruikt om de chatbot verder te trainen. Hoewel alles dat in het chatvenster wordt geschreven naar Googles servers wordt gestuurd, wordt het niet voor trainingsdoeleinden gebruikt.