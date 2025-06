Google werkt aan cloudbased ide met eigen GitHub CoPilot-concurrent Codey

Google werkt aan een eigen ide die in een webbrowser werkt en die automatisch delen van code kan genereren met kunstmatige intelligentie. Project IDX moet gaan werken op basis van Codey, Googles tegenhanger van GitHub CoPilot dat werkt op Googles taalmodel PaLM 2.

Google noemt het project in een aankondiging IDX. Er is inmiddels een website beschikbaar, maar het product zelf bestaat vooralsnog niet. Er is alleen een wachtlijst waar ontwikkelaars zich voor kunnen registreren. Het is nog niet bekend wanneer de alphaversie beschikbaar komt voor testers.

IDX wordt een integrated developer environment, oftewel ide, die in de webbrowser werkt. De tool is vooral gericht op appontwikkelaars. IDX heeft verschillende frameworks geïntegreerd. Google noemt specifiek Angular, Next.js, React, Svelte en Flutter als opties, maar er zijn er meer. Later moet er ook ondersteuning voor Python en Go komen. Verder moet het mogelijk worden GitHub-applicaties te importeren in de tool.

In de ide kunnen ontwikkelaars door AI code laten genereren met behulp van Codey. Dat is een kunstmatige-intelligentiemodel vergelijkbaar met GitHubs Copilot. Google toonde Codey eerder dit jaar al tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O. Codey is gebaseerd op PaLM 2, het large language model waar ook Googles AI-chatbot Bard op draait. Ontwikkelaars behouden in IDX het auteursrecht op hun code. Google schrijft in de algemene voorwaarden niet of het bedrijf eigen llm's mag trainen op basis van code die in de ide wordt geschreven.