Google maakt cloud-based ide Project IDX beschikbaar als publieke bèta

Google heeft zijn cloud-based ide Project IDX als publieke bèta beschikbaar gemaakt. De tool heeft geen wachtlijst meer, maar is nog steeds experimenteel. Er komen ook enkele nieuwe features voor de ide beschikbaar, zoals slashcommando's.

Google schrijft in een blogpost dat het het integrated developer environment beschikbaar maakt voor iedereen met een Google-account. De ide is in de browser te gebruiken en draait in Googles eigen cloud. Project IDX heeft sinds deze week geen wachtlijst meer.

Project IDX werd vorig jaar uitgebracht en kwam mondjesmaat beschikbaar, maar tot nu toe was het altijd nog een gesloten bèta. Google zegt nu dat ontwikkelaars voortaan ook standaardtemplates kunnen gebruiken en maximaal vijf workspaces kunnen aanmaken. Ook kunnen gebruikers de nieuwe Gemini-chatbot gebruiken om code te helpen schrijven of analyseren.

Met het openen van de publieke bèta komt ook ondersteuning uit voor slashcommando's zodat gebruikers auotomatisch taken kunnen uitvoeren, zoals het vragen om hulp bij het oplossen van bugs. Er komt verder ook ondersteuning voor een chatbot op basis van Gemini.