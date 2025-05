Ubuntu krijgt in 24.10 mogelijk standaard Wayland-ondersteuning bij Nvidia-gpu's

Ubuntu gaat vanaf versie 24.10 mogelijk standaard de Wayland-driver gebruiken voor Nvidia-gebruikers. Met Gnome 47 zouden de drivers daar mogelijk klaar voor zijn, in tegenstelling tot in eerdere releases van het OS.

De productmanager van Ubuntu bij Canonical schrijft in een update dat de ontwikkelaars in versie 24.10 vooral bepaalde onderdelen van het OS willen oppoetsen. De versie die in april uitkwam, 24.04 Noble Numbat, was nog een lts-release waarbij dat soort experimentelere ontwikkelingen niet verstandig waren, maar voor 24.10 hebben de ontwikkelaars naar eigen zeggen andere plannen. Een belangrijke daarvan zit in de Wayland-displayserver. Gnome 47, de desktopomgeving van Ubuntu 24.10, moet voortaan standaard gebruik gaan maken van Wayland op systemen met Nvidia-gpu's.

Op dit moment heeft Ubuntu al ondersteuning voor Wayland, maar daar zitten nog wel wat problemen in waardoor het niet de standaard displayserver is. Op die gpu's gebruikt Ubuntu nog Xorg. De makers verwachten dat die problemen in Gnome 47 voldoende zijn opgelost. "De lijst met problemen is inmiddels gekrompen naar een lengte waardoor we ons zeker voelen om het in de aankomende release te implementeren en enige 'onbekende onbekenden' op te lossen voor de release van Ubuntu 26.04 lts", zeggen de makers.

Canonical wil ook experimenteren om volledige schijfversleuteling mogelijk te maken op meer systemen met de juiste TPM. Dat is overigens iets waar Canonical al sinds 2022 naartoe wil. Canonical wil verder ook de Desktop-installer nog meer onder handen nemen. Dat was een van de grootste veranderingen in 23.04, wat Tweakers ook al schreef in onze review. Verder wil Canonical experimenteren met ondersteuning voor thirdparty-Debian-packages in het App Center.

Veel van wat het bedrijf beschrijft, bestaat nog uit ideeën en experimentele features. Of die daadwerkelijk in oktober in de definitieve release komen, durft het bedrijf nog niet te zeggen.