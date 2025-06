Opensourcegame-engine Godot krijgt ondersteuning voor Wayland-displayserver

Opensourcegame-engine krijgt ondersteuning voor de Wayland-displayserver. Daarvan zit een eerste experimentele feature in een bèta. Het gaat nog om een test, waar de makers ruim twee jaar aan hebben gewerkt.

De ontwikkelaars achter Godot beschrijven de ondersteuning in de releasenotes van Bèta 1 van Godot 4.3. Die krijgt officieel ondersteuning voor Wayland, de displayserver die door steeds meer Linux-distributies wordt geïmplementeerd. De ontwikkelaars achter Godot schrijven dat gebruikers al sinds 2014 vragen om ondersteuning, maar dat het nu pas mogelijk was om die in de game-engine te zetten. Daar werd volgens de makers twee jaar aan gewerkt. Godot werkte al sinds 2020 aan de ondersteuning, maar destijds was de architectuur daar volgens de ontwikkeling niet klaar voor.

De ondersteuning voor Wayland gaat gepaard met ondersteuning voor OpenGL ES-driver voor desktops. Dat werkt voorlopig alleen nog voor Linux-apparaten en nog niet op Windows.

De ontwikkelaars van Godot waarschuwen dat Wayland nog een work in progress is. De makers willen op termijn dat Wayland dezelfde status krijgt als de huidige X11-ondersteuning, maar die laatste blijft voorlopig nog de standaard. Ontwikkelaars kunnen Wayland inschakelen door het commando --display-driver wayland te gebruiken.

In de bètaversie van Godot 4.3 zit ook een optionele Direct 3D 12-back-end voor Windows-gebruikers, voor gebruikers die een alternatief willen voor api's als Vulkan of OpenGL.