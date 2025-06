Canonical trekt upgradeoptie van Ubuntu 22.04 naar 24.04 LTS terug vanwege bug

Canonical heeft de upgrade van Ubuntu 22.04 naar 24.04 LTS tijdelijk opgeschort vanwege een bug, die het voor sommige gebruikers onmogelijk maakte om hun besturingssysteem bij te werken.

Canonical heeft de release weggehaald uit meta-release-lts , merkt OMGUbuntu op. Dat is de functie waarmee Ubuntu controleert of er nieuwe versies van het besturingssysteem binnen de longtermsupportbranch beschikbaar zijn. Dat betekent in de praktijk dat gebruikers van de vorige lts-release, Ubuntu 22.04 LTS, niet via het besturingssysteem kunnen upgraden naar 24.04 LTS, de versie die in april uitkwam.