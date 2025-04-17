Canonical brengt Ubuntu 25.04 Plucky Puffin uit

Canonical heeft versie 25.04 van Ubuntu uitgebracht. Deze versie van de Linux-distributie levert onder andere een nieuwe versie van de Gnome-desktopomgeving en gaat beter om met bepaalde dualbootinstallaties.

Ubuntu 25.04 draagt de codenaam Plucky Puffin en is vanaf nu te downloaden via de Canonical-website. De nieuwe versie van dit OS wordt standaard geleverd met Gnome 48. Daarmee krijgt Ubuntu voortaan 'gestapelde' notificaties in het notificatieoverzicht, waarmee meldingen worden gegroepeerd per app. Momenteel worden notificaties los van elkaar weergegeven in chronologische volgorde.

Plucky Puffin gaat ook iets beter om met dualbootinstallaties. De installatiesoftware geeft duidelijker aan wat er precies gebeurt bij zo'n installatie. Ook kan het OS beter omgaan met bestaande Windows-installaties met BitLocker. Verder krijgt 25.04 andere nieuwe softwareversies, waaronder Linux-kernel 6.14.

Ubuntu 25.04 is een interimrelease die negen maanden lang van updates wordt voorzien. Daarmee krijgt het OS ondersteuning tot januari 2026. Na die tijd moeten gebruikers overstappen op de eerstvolgende Ubuntu-release, 25.10 Questing Quokka, of de recentste LTS-versie van Ubuntu installeren.