Canonical brengt Ubuntu 25.04 Plucky Puffin uit

Canonical heeft versie 25.04 van Ubuntu uitgebracht. Deze versie van de Linux-distributie levert onder andere een nieuwe versie van de Gnome-desktopomgeving en gaat beter om met bepaalde dualbootinstallaties.

Ubuntu 25.04 draagt de codenaam Plucky Puffin en is vanaf nu te downloaden via de Canonical-website. De nieuwe versie van dit OS wordt standaard geleverd met Gnome 48. Daarmee krijgt Ubuntu voortaan 'gestapelde' notificaties in het notificatieoverzicht, waarmee meldingen worden gegroepeerd per app. Momenteel worden notificaties los van elkaar weergegeven in chronologische volgorde.

Plucky Puffin gaat ook iets beter om met dualbootinstallaties. De installatiesoftware geeft duidelijker aan wat er precies gebeurt bij zo'n installatie. Ook kan het OS beter omgaan met bestaande Windows-installaties met BitLocker. Verder krijgt 25.04 andere nieuwe softwareversies, waaronder Linux-kernel 6.14.

Ubuntu 25.04 is een interimrelease die negen maanden lang van updates wordt voorzien. Daarmee krijgt het OS ondersteuning tot januari 2026. Na die tijd moeten gebruikers overstappen op de eerstvolgende Ubuntu-release, 25.10 Questing Quokka, of de recentste LTS-versie van Ubuntu installeren.

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin
Ubuntu 25.04 Plucky Puffin

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 17:17 70

17-04-2025 • 17:17

70

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Reacties (70)

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UPPERKEES 17 april 2025 17:49
Waarom was er geen artikel over Fedora 42? Fedora bevat vaak de nieuwste technologieën, dat is misschien net zo interessant of misschien juist interessanter. Fedora 41 had wel een artikel.

https://fedoramagazine.org/whats-new-fedora-workstation-42/

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/42/ChangeSet

https://www.phoronix.com/news/Fedora-42-Released

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 17 april 2025 17:56]

thePiett @UPPERKEES17 april 2025 18:19
Misschien omdat Ubuntu een groter "marktaandeel" heeft? Zo kun je voor elke distro wel een nieuwsartikel schrijven natuurlijk :) Ik denk dat Ubuntu de bekenste distro is en zo dus hier in het nieuws komt.
asing @thePiett17 april 2025 19:11
Ik denk dat het meer toeval is. Maar Fedora heeft zoals @UPPERKEES aangeeft, ook liefde verdiend. Ubuntu is de grootste. Daar kan je niet aan tornen. Maar in mijn opinie is Fedora de betere van de twee.

Om een paar dingen te noemen:

- Fedora bevat minder kwetsbaarheden. Mijn Wazuh meet op mijn Fedora laptop 1 kritieke kwetsbaarheid (CUPS), voor een Ubuntu desktop omgeving (24.04) zijn dat er 21, voor een server met docker 6.

- Ubuntu gebruikt en pusht als enige Snap. Uiteraard zijn er diverse vormen van app imaging waardoor een applicatie met alle dependencies wordt ingepakt en overal werkt. De bekendste is Flatpak. Fedora heeft dat netjes geïntegreerd en kent geen Snaps. Ubuntu wel, en trekt dat ook door naar de standaard applicaties op de desktop. Het is een keuze, en ik vind Snap niet geweldig.

- Fedora heeft altijd het nieuwste van het nieuwste, wat ik persoonlijk wel fijn vind. Ze waren de eersten met Pipewire en Wayland. De distro werkt gewoon erg prettig.
kayjay @asing17 april 2025 19:37
Ik hoor dit al een tijdje maar zelf nooit overstap gemaakt. Ik run zelf overal Ubuntu of Ubuntu server.

Is er iets waar ik zou moeten rekening mee houden indien ik zou willen overschakelen of op z’n minst fedora goed te kunnen gebruiken komende van Ubuntu?
youridv1 @kayjay17 april 2025 20:12
Fedora bevat out of the box uitsluitend foss packages. Kan zijn dat sommige packages die jij als heel normaal beschouwd, standaard niet beschikbaar zijn. Vandaar dat Nobara bestaat als "fedora for noobs"

Verder is fedora top. Ik ben zelf meer een Pop OS gebruiker, maar dat is door noodzaak zo geworden nu blijf ik dat door gewenning.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 17 april 2025 20:16]

asing @kayjay17 april 2025 20:24
Voor een server zou ik het niet zo snel doen, er verschijnen veel te vaak updates.

Ik draai al jaren Fedora op mijn laptop, ook zakelijk. Je gaat een meer vanilla Gnome krijgen, apt wordt dnf (dat is wel sneller) en meer van die dingen.
DinoBe @kayjay18 april 2025 11:03
Ik heb ervaring met beiden, maar hou er rekening mee dat Fedora heel vaak updates uitbrengt en dat hierdoor regelmatig dingen plots niet meer werken. Het raakt uiteindelijk wel allemaal opgelost, maar ik had er zo stillaan genoeg van en heb voor een iets minder 'leading edge' distro gekozen (Ubuntu LTS).
Ik heb ook nog een "experimenteer" laptop liggen met OpenSuse Tumbleweed. Ondanks dat dit een roling distro is met continue updates lijkt die toch heel stabiel te zijn.
2green @asing17 april 2025 23:04
Heel veel applicaties worden niet geleverd voor Fedora en moet je zelf packagen.

Doordat Fedora zo vernieuwend is, werken veel applicaties niet of stoppen met werken door updates.

Fedora heeft een hele hoop van dit soort problemen die het onhandig maken om te gebruiken.
asing @2green18 april 2025 08:58
Ik denk dat je een beetje aan fear mongering doet. Ja, standaard zit alleen de FOSS software in de repos. Deze set is uit te breiden met de Fusion repos waar de rest in zit. Daarnaast heb ik nog wat repos van Microsoft (powershell, visual studio) en ik heb een paar Flatpaks geïnstalleerd.

Het resultaat is dat alles voor mij werkt.
2green @asing18 april 2025 15:49
Nee joh, niet zo overdrijven. '

Begrijpelijk dat het geen populair opmerking is onder Fedora gebruikers, maar het zijn gewoon feiten. Zelfs een mega bedrijf als steam levert geen officiele Fedora installatie. Duidelijk toch?
sassas @asing18 april 2025 17:02
Klopt voor mij ook en ik doe ook veel video en audio werk met de KDE versie. In de huiskamer staat een standaard GNOME desktop. Ben heel blij met https://cockpit-project.o...0enable%20them%20manually. voor onderhoud op afstand (zelfs met ingebouwde term via https).
Ik gebruik geen ubuntu meer. Dat leunt te veel tegen Microsoft.Ubuntiu gebruikt ook te snel nieuwe technologie. Dat begon met de XEN implementatie.
Nardon @2green18 april 2025 10:47
Valt wel mee, je hebt de Fusion repo's waar alles in staat inclusief bijvoorbeeld de closed-soruce Nvidia drivers die prima werken en Flatpak werkt ook prima. Heb nog nooit een app gehad die niet werkte of opeens stopte met werken. En dat met open source apps als LibreOffice, maar ook dingen als Steam of Spotify werken allemaal prima.

Met Fedora heb ik juist het idee de nieuwste versies van alles makkelijker te kunnen draaien juist omdat ze zo snel zijn met updates! Met andere distro's moet je vaak een half jaartje of langer wachten voor je de nieuwste versies krijgt.

[Reactie gewijzigd door Nardon op 18 april 2025 10:48]

2green @Nardon18 april 2025 15:50
Dat is absoluut waar, maar ze worden officieel niet door de makers van veel software geleverd.

Alleen door repackagen zijn ze nu op Fedora beschikbaar. Dat was toch mijn punt?
bkor @2green18 april 2025 11:11
Doordat Fedora zo vernieuwend is, werken veel applicaties niet of stoppen met werken door updates.
Ik heb totaal niet die ervaring. Fedora is behoorlijk stabiel. Het is tekenend dat je niet specifiek bent.

Fedora brengt elke 6 maanden een nieuwe versie uit. Redelijk vergelijkbaar met elke andere distributie. Dat updates iets breken, Fedora werkt juist met karma om zoiets tegen te gaan. En anders wordt er wel flink geklaagd. Ik begrijp echt niet waar je die indruk vandaan hebt.

Of bedoel je dat je zelf een package maakt en dat die package niet automatisch werkt wanneer libraries veranderen ofzo?
2green @bkor18 april 2025 15:54
Veel software wordt niet officieel ondersteund op fedora, kijk hiervoor op de officiele makers van verschillende software makers. Dit levert soms bugs of zelfs niet werkende apps op, kijkt hiervoor op reddit.

Zelfs de ubuntu halfjaarlijkse releases hebben hier een beetje last, alleen de LTS versies krijgen maximale support en daarop werkt alles. Fedora heeft niet zulks stabiele releases voorzover mij bekend (is alweer even geleden dat ik keek).

Overigens is Fedora een prima distro, zelf ook nog over gezeten voordat ik overstapte op arch voor mijn huis-tuin-keuken laptop. Maar mijn serieus werk doe ik op een stabiele distro, dus geen arch en geen fedora, maar in mijn geval ubuntu LTS.
arjan1995 @thePiett17 april 2025 18:29
En daarvoor is er https://distrowatch.com/
2green @arjan199517 april 2025 23:01
Nee, Distrowatch geeft niet het marktaandeel of bekendheid weer (veel gemaakte fout).

Dit zegt distrowatch ook zelf
The DistroWatch Page Hit Ranking statistics are a light-hearted way of measuring interest in Linux distributions and other free operating systems among the visitors of this website. They correlate neither to usage nor to quality and should not be used to measure the market share of distributions. They simply show the number of times a distribution page on DistroWatch was accessed each day, nothing more.
Bron: Distrowatch


Ubuntu wordt 10 maal vaker op gezocht dan Fedora volgens Google trends bijvoorbeeld.
Dus voor een nieuwsite als tweakers is Fedora een heel stuk minder erg interessant.
Bron: Google trends
Baardmeester @thePiett17 april 2025 19:38
Ubuntu is op Debian gebaseerd terwijl Fedora een van de grote 3(Debian, Fedora, Arch) upstream distro's is. RHEL distro's zijn naast Debian distro's ook vrij belangrijk in enterprise land. Debian en Fedora hebben minstens wel evenveel aandacht verdient als Ubuntu.
2green @Baardmeester18 april 2025 23:44
Feit blijft dat Ubuntu 10 maal zo populair is als Fedora volgens Google zijn eigen Trends views.

En wat mij betreft met reden. Behalve Debian is geen enkele van die drie die jij noemt een stabiele distro. Debian levert long term support en Ubuntu als afgeleide ook en dat is waar software makers software voor willen leveren en langdurig ondersteunen. En dat is wat profesionele gebruikers nodig hebben.

[Reactie gewijzigd door 2green op 18 april 2025 23:47]

Yggdrasil @UPPERKEES17 april 2025 17:52
Tip de redactie: https://tweakers.net/submit/
HollowGamer
@UPPERKEES17 april 2025 19:17
Ik mis ook artikelen over OpenSUSE en een enterprise distro vind ik ook prima.

Het zou mooi zijn, in Duitsland stappen zelfs veel overheden over op Linux.
Microwilly @HollowGamer17 april 2025 23:13
Ik mis ook artikelen over OpenSUSE en Debian. zijn mijn fafos!
HollowGamer
@Microwilly18 april 2025 09:37
Ik zit daarom meestal op Phoronix, itsfoss, 9to5linux en LWN.
H1MSELF1SH @UPPERKEES17 april 2025 19:18
Geen idee. Ik had het via de "tip de redactie" link gemeld eergisteren maar er is niks mee gebeurd.
beerse @UPPERKEES18 april 2025 09:26
Waarom zou er zowel een download-item als een nieuws item aan besteed moeten worden?

download: Fedora 42

en van deze ubuntu zie ik nog geen download item...
Raven @UPPERKEES17 april 2025 17:52
download: Fedora 42 ?
UPPERKEES @Raven17 april 2025 17:53
Dat is niet hetzelfde als dit :)
Raven @UPPERKEES19 april 2025 08:39
(en @aadje93 )

Nou, dat valt ook wel mee. Ik zie vaak genoeg dergelijke nieuwsberichten op de FP die als enige verschil hebben dat de hoogtepunten uit de releasenotes vertaald zijn naar het Nederlands, terwijl die onder software updates copy-pasted zijn in het Engels ;)
UPPERKEES @Raven19 april 2025 09:40
Nog steeds niet hetzelfde als dit artikel ;)
aadje93 @Raven17 april 2025 19:47
de update tracker is iets anders dan een nieuws bericht ervoor publiceren
sassas @UPPERKEES18 april 2025 17:09
Omdat Ubuntu kernel en bash standaard in elke windows 11 (WSL) zit. Microsoft is dit nooit overeengekomen met Fedora ivm store policies en developer agreements (geen technische redenen dus).
Historisch gezien een nogo. Redhat (fedora sponsor) noemde Microsoft in de glossary van de user docs uit de jaren negentig een evil empire :0
UPPERKEES @sassas18 april 2025 17:19
https://docs.fedoraproject.org/en-US/cloud/wsl/

Microsoft noemde Linux een kanker in het verleden. Dus tja... Van Red Hat die uitspraak "evil empire" nooit meegekregen though. Source?

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 18 april 2025 17:22]

sassas @UPPERKEES23 april 2025 16:33
In de glossary van de installation manual van redhat 4.2 of zo iets (jaren negentig)
UPPERKEES @sassas23 april 2025 22:04
Source?
Pasteis 17 april 2025 18:33
Ik ben aan het oriënteren op een overstap van Windows naar Linux. Ubuntu, is samen met ZorinOS ervoor in de race. Voor werk gebruik een Mac, alleen sinds ik overgestapt benvoor werk vind ik privé Windows echt ruk op me laptop (ligt aan me laptop).

Kan iemand zijn ervaring delen tussen Ubuntu en ZorinOS? In welke mate wordt het een beter dan het ander ondersteunt etc..?
paardje @Pasteis17 april 2025 18:38
Zorin OS kan ik wel aanraden (goed ervaring mee!) maar Linux Mint is eigenlijk nog een beetje beter! :)
Maar uiteindelijk ligt de keuze bij jou! :)
Bux666 @paardje17 april 2025 23:07
Ik zou Linux Mint (Cinnamon) aanraden. Geen ervaring met andere distro's maar deze werkt altijd, uit de doos en zelfs de grootste computerleek (mijn ex-schoonvader) kan er mee overweg.
Het is mijn daily driver en de rest van mijn familie (broer, ouders, ex, tante) draaien het al jaren.

Edit: eigenlijk als reactie op @Pasteis maar ook ter aanvulling op @paardje

[Reactie gewijzigd door Bux666 op 17 april 2025 23:08]

Aziraphale @Pasteis17 april 2025 18:55
Zorin is gebaseerd op een oudere (nu 22.04) Ubuntu LTS en daardoor heb je niet de nieuwste features, maar het is voor mensen die van Windows komen wel een van de makkelijkste manieren om over te stappen en het ziet er heel gelikt uit. Ondersteuning is, net als bij Ubuntu, verder prima.

Maar, zoals iemand anders hier ook al noemt, Mint is mogelijk nog interessanter voor je. Moderner dan Zorin qua Ubuntu versie een een veel actievere community. Enige reden voor mij om naar Ubuntu te gaan vanaf Mint was dat ik de Gnome DE prettiger vind dan Cinnamon, wat out-of-the-box sterk lijkt op de oudere Windows met een start menu etc.
Pasteis @Aziraphale17 april 2025 20:01
Zorin is gebaseerd op een oudere (nu 22.04) Ubuntu LTS en daardoor heb je niet de nieuwste features, maar het is voor mensen die van Windows komen wel een van de makkelijkste manieren om over te stappen en het ziet er heel gelikt uit. Ondersteuning is, net als bij Ubuntu, verder prima.

Maar, zoals iemand anders hier ook al noemt, Mint is mogelijk nog interessanter voor je. Moderner dan Zorin qua Ubuntu versie een een veel actievere community. Enige reden voor mij om naar Ubuntu te gaan vanaf Mint was dat ik de Gnome DE prettiger vind dan Cinnamon, wat out-of-the-box sterk lijkt op de oudere Windows met een start menu etc.
Dank voor de reactie. Ik heb alle drie voorbij zien komen. Op zich hoef ik niet de laatste features, wel belangrijk dat het lange support heeft. Het moet vooral stabiel en snel werken. Dat vind ik zo irritant aan Windows de laatste jaren.
Aziraphale @Pasteis17 april 2025 20:23
Dan zou ik voor Mint kiezen. Enorm stabiel, snel en goede ondersteuning.
Uchy @Aziraphale18 april 2025 07:01
Zelf Zorin gebruiker, en ik kan daarover hetzelfde zeggen :-)
Ik vind Mint iets meer bloated dan ubuntu en zorin. Zorin heeft voor mij precies de goede balans van goede UI, handige, maar niet teveel extra, apps. Werkt stabiel, heeft een aantal slimme extra repos voor app-updates tov ubuntu. Mint voelde voor mij als minder geintegreerd.
Het loopt idd wat achter qua LTS-release, maar daar merk ik in de praktijk niet doordat de kernels wel up to date worden gehouden en de belangrijkste apps via flatpak of een extra repo up to date worden gehouden.
dataindataout @Aziraphale18 april 2025 10:05
Ik heb lang Mint gedraaid op de pc van mijn ouders voor exact die reden, stabiliteit en ondersteuning, maar heb een paar keer problemen ondervonden dan upgraden naar nieuwe versies niet altijd vlekkeloos ging. Soms liepen packages ook zo ver achter dat er frustaties waren dat ze op zo'n oude versies bleven zitten. Security patches waren er wel maar bv thunderbird was zo oud... Daarom een paar jaar terug de switch gemaakt naar Ubuntu Cinnamon en alles ziet er nog hetzelfde uit maar minder gedoe voor mij. Ik vind Mint nog steeds geweldig goed maar het is niet (of was niet) "no maintenance", dus niet geschikt voor mijn ouders.

[Reactie gewijzigd door dataindataout op 18 april 2025 10:06]

Tarquin @dataindataout18 april 2025 12:40
Ik heb letterlijk nooit meegemaakt dat een upgrade goed ging.
Booten ging stuk, upgrade liep vast, er was ineens 12GB op de systeempartitie verdwenen alsof beide installaties naast elkaar stonden...

Upgrade is een leuk idee.
Niet voor mij.
sniek @Pasteis17 april 2025 21:55
Installeer er een. Lees je beetje in, google het een en ander. En bereid je voor op een zwerftocht langs de verschillende distro's tot je er eentje fijn vind werken voor jou. Anders dan wat velen je willen laten geloven is de 1 niet beter dan de ander. Veel komt neer op smaak ;).

Zet je /home op een apparte partitie en dan doet een distrohop iets minder pijn ;)
Ozzie @Pasteis17 april 2025 18:50
Zorin is gebaseerd op Ubuntu.
blazez @Pasteis17 april 2025 21:35
Zoals anderen ook zeiden, zorin ziet er zeker mooi uit. Ik heb daat (eerlijk is eerlijk heel kort) naar gekeken. In eerste instantie ziet het er ok uit, maar dan wil je een andere desktop en loop je meteen tegen een abonnement aan. Eeeeuhm, nee dank je.
Op een aantal andere systemen ben ik bezig geweest met Mint en dat is prima te gebruiken. Wee erg leuk om van alles te proberen.
Wat ik wel mis zijn clients als Onedrive/googledrive en icloud drive (met rclone wel te doen, maar commandline) en andere software die ik op windows wel gebruik en nog aan het stoeien ben om met Wine aan de praat te krijgen.
Maar in de basis is Mint een prima start om mee te beginnen.
watabstract @Pasteis18 april 2025 09:56
Ik zou zeggen 1 van de Ubuntu smaken want daar vind je toch het makkelijkste alle info over als beginner. Ik gebruik al jaren Kubuntu. Ben echt fan van KDE terwijl Gnome me niet kan bekoren.
dataindataout @Pasteis18 april 2025 10:00
Kijk, iedereen gaat je nu zijn favoriete distro aanraden en ik kan niet zeggen dat ik helemaal onpartijdig ben maar ik gebruik Linux op al mijn persoonlijke pc's en laptops thuis sinds 2006 (ook voor gaming) en op het werk sinds 2016. Ik heb tientallen distros gebruikt, niet slechts geprobeerd maar echt gebruikt voor echt werk waar ik mijn brood mee verdien. Als je gewoon je mails wil lezen en alles in webapps doet dan maakt het eigenlijk niet uit, wil je meer dan is er eigenlijk niets beters om mee te starten dan Ubuntu. Het is makkelijk te installeren, er is oneindig veel documentatie over te vinden, elk bedrijf dat claimt Linux te ondersteunen bedoelt eigenlijk dat ze Ubuntu ondersteunen. Als er instructies zijn om iets draaiende te krijgen op Linux? Vaak Fedora, Arch,.. maar altijd ook Ubuntu. Ja Ubuntu heeft snaps en daar wordt over geklaagd. Heb je daar als nieuwe gebruiker last van? Nee. Of ja, soms. De snap versie van Firefox kan niet overweg met de plugin die nodig is om met de Belgische e-Id software te kunnen inloggen op sites van de overheid, dat werkt al jaren niet. Het is mogelijk om met een hoop gedoe de niet-snap versie te installeren of je kan voor die ene keer toch even Chromium gebruiken. Of inloggen met ItsMe. Heads up: als je Steam wil installeren neem dan de versie van de site van Valve, niet die uit de Ubuntu store. Voor de rest kan ik me niet meteen problemen herinneren met recente Ubuntu versies. Je kan voor Linux Mint gaan, dat is gebaseerd op Ubuntu en de desktop lijkt iets meer op Windows (Windows 98 ja) maar dan moet je nog altijd instructies googlen voor Ubuntu en als er iets niet werkt je afvragen of het misschien toch niet aan Mint ligt, vooral als er net een nieuwe Ubuntu uit is en Mint nog niet mee is. Gebruik ik zelf Ubuntu? Niet op al mijn systemen maar bv wel op mijn laptop van het werk. Daar had ik EndeavorOS op staan maar de servers draaien Ubuntu en Helpdesk geeft ondersteuning voor Ubuntu dus ben ik geswitched van zodra ik hier terecht kwam. Merk op dat als je twijfels tussen Ubuntu en ZorinOS enkel gebaseerd zijn op de looks ik wil opmerken dat elke desktopomgeving ook op Ubuntu werkt en dat je kan themen en stylen zoveel als je wil dus daar hoef je het niet voor te laten ;)
pjdijkema 17 april 2025 18:17
Het zou mooi zijn als Ubuntu (of een andere distro) weer eens standaard op laptops zou staan, dus direct in de winkel. Wel mooi om te zien dat het marktaandeel toeneemt de afgelopen jaren. Inmiddels zit Linux rond de 4 a 4,5 procent. En wellicht als Windows 10 straks EOL is er nog meer mensen overstappen.
joepadmiraal @pjdijkema17 april 2025 18:27
Dell verkoopt laptops.met Ununtu vooraf geïnstalleerd.
Bijvoorbeeld: https://www.dell.com/nl-n...intel-laptop/cn93904cc_ub
Sjah @joepadmiraal18 april 2025 00:09
Nu nog een voorbeeld van een pc van Dell of Lenovo die geen 1.5k+ kost, maar zeg 700...
HollowGamer
@pjdijkema17 april 2025 19:19
Dell heeft inderdaad opties, Lenovo ook. Maar ook system76 en andere bestaan.
AgeOfPanic 17 april 2025 18:34
Heb Linux lang afgehouden, omdat ik er nooit echt het nut van in zag en omdat ik geen zin had om de terminal te gebruiken. Had de laatste tijd een Chromebook voor prive en Windows laptop voor werk. Echter, gezien de laatste ontwikkelingen was er de wens om gebruik te gaan maken van een alternatief systeem buiten de Big Tech om.
En eerlijk gezegd is de overstap me enorm meegevallen. Heb een Framework laptop met Ubuntu 24.04 LTS. Enige wat ik mis is een echte Teams client voor mijn werk, maar de webversie voldoet. Begin het zelfs leuk te vinden om een beetje te klooien, maar werken in de terminal is niet tot nauwelijks nodig voor de normale functionaliteiten. En het werkt op bepaalde punten zelfs beter dan Windows.
Voor mensen die twijfelen. Ik denk echt dat Linux klaar is voor de mainstream.
thePiett @AgeOfPanic17 april 2025 20:21
De terminal is juist de meest krachtige applicatie op je PC. Het lijkt misschien eng, maar als je eenmaal een klein beetje door hebt hoe het werkt wil je niet meer zonder :)
Hydranet @AgeOfPanic18 april 2025 10:06
Ik gebruik de community versie van Teams, gewoon een electron app maar vind het wel fijner werken.
https://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux
HollowGamer
@AgeOfPanic17 april 2025 19:16
De Terminal wordt door heel veel gebruikers als iets engs gezien, terwijl het juist veel beter is om te weten wat er gebeurt of mogelijk mis gaat op je systeem.

Doordat Windows het zo naar achteren heeft geduwd, moeten de meeste zich redden met herstelpunten en updates verwijderen/herinstalleren.

Niet alles op Linux is goed, nog altijd is NVIDIA verschrikkelijk (ook met de open drivers), en we hebben echt concurrentie nodig met Comic voor KDE/Gnome.
L0g0ff @AgeOfPanic17 april 2025 20:28
Ik gebruik rambox voor teams cliënt op Linux. Voordeel van rambox is dat je verschillende teams instanties dwars door elkaar kan gebruiken.

Ook je Outlook client (mail en kalender) kunnen prima naast elkaar en zitten in 1 interface.

Ander voordeel is dat je met een slider heel de app (of bovenliggende space, met sub apps) direct kan uitschakelen.

Het is het proberen waard ;)
AgeOfPanic @L0g0ff17 april 2025 21:08
Voor alle drie de reageerders op mijn post. Natuurlijk is de terminal heel krachtig en voor echte power users is Linux al lang de beste optie, maar ik ben met name op zoek naar een systeem dat gewoon werkt. Tweaken is alleen voor de hobby. Mijn stelling was dat ook voor de gewone gebruiker Ubuntu nu toegankelijk genoeg is.
Ik ga kijken naar Rambox. Dank je voor de tip.

[Reactie gewijzigd door AgeOfPanic op 17 april 2025 21:08]

Sjah @AgeOfPanic18 april 2025 00:04
Denk dat Ubuntu al jaar of 10 klaar is voor de "big time". Gelukkig komen er meer mensen achter, geldt ook voor andere linux distro's. Gaat mij echter nog absurd langzaam, maar ok, het groeit wel.
Hann1BaL @Sjah18 april 2025 09:52
Dat zeg je, maar als je dan ineens netflix in 4k HDR wil kijken dan gaat dat niet. En de realiteit is dat er nog steeds limitaties zijn tov bijv Windows. Ik ben niet voor Windows, ik ben voor meer concurrentie op OS gebied waar er ook plek is voor Windows en MacOS, maar de ervaring is voor mij dat je nog steeds net even teveel moet doen om alles werkend te krijgen.

Genoeg gebruikers die tegenwoordig vooral een browser nodig hebben en dan werkt elk OS wel. Ik snap daarom wel dat de groei niet sneller gaat.
Sjah @Hann1BaL18 april 2025 13:46
Oww ja er zijn wel tig dingen die niet op Linux zijn, zoals AutoCAD, of Adobe er niet is (meestal omdat de developer Linux links laat liggen). Maar ik had uitdaging nodig, en niet een Windows die alles beslist, tot en met wanneer die wel/niet nodig vindt bij een reboot even uitgebreid updates te gaan doen. Komt bij dat ik me in Linux stuk veiliger voel.
DefaultError 17 april 2025 18:00
Ubuntu is een mooi alternatief voor MacOS of Windows. Zelfs Outlook, Prospect, werkt prima, maar ook Google mail, Mozilla, en andere app's om te kunnen mailen. Editen voor video en foto's is allemaal te vinden met programma's als KDE en GNU Image Manipulation. Nu nog een integrerende ProtonDrive native voor Linux.

De grootste euvel om eraan te beginnen met Linux Ubuntu ligt inmiddels een paar jaar achter me. M'n oude iMac heeft een prima bestaan met Ubuntu.
HollowGamer
@DefaultError17 april 2025 19:20
Alles van Proton op Linux is nog teleurstellend. Het voelt allemaal erg karig vergeleken met andere.
JakkoFourEyes @HollowGamer17 april 2025 19:35
De Proton Mail app vind ik eigenlijk prima. Merk weinig verschil tov Windows
DefaultError @HollowGamer22 april 2025 11:55
Ik hoop dat Proton zich verbeterd, het is in mijn ogen al best functioneel. Dat kan zeker als we in EU gebaseerde bedrijven als consument waarderen.
2green 17 april 2025 17:49
Zo te lezen staat er dan straks een mooie update voor mij klaar thuis 🤗
tweakkjoost 17 april 2025 19:24
Geweldige release, Ubuntu ziet er zo ongelofelijk modern en strak uit. Perfect
heian 18 april 2025 12:28
Ik gebruik Ubuntu al heel lang om gewoon wat te browsen en te mailen. Van de terminal blijf ik het liefst ver weg. Waar ik telkens tegenaan loop dat als je een usb stick met files in de machine steekt, ik deze dan niet kan openen omdat ik er geen rechten voor heb. En ik ben de enige die op die computer werkt en ook root rechten heb.

Na het plaatsen van een extra harddisk, waarvan ik wil dat alleen user123 die kan bewerken (lezen/schrijven en alle andere acties) had ik grote problemen om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat de root en andere users zelfs geel leesrechten op deze extra HD hebben. Dan heb je toch een flinke kennis van de terminal nodig.

Dit zijn twee zaken waar je als newbie tegenaan loopt en die je volgens mij toch naar de terminal dwingen.
BeosBeing @heian18 april 2025 16:41
Waar ik telkens tegenaan loop dat als je een usb stick met files in de machine steekt, ik deze dan niet kan openen omdat ik er geen rechten voor heb. En ik ben de enige die op die computer werkt en ook root rechten heb.
Daar ben ik ook ooit tegenaan gelopen toen ik nog Linux gebruikte. (Tegenwoordig gebruik ik PC's en laptops vooral zakelijk en met Windows-only software, heel incidenteel start ik een oude gammele laptop op - usb werkt niet en veel toetsen haperen.)

Je kunt die stick mounten als je su gebruikt, of als je in een terminal venster inlogt met root.
Een meer definitieve oplossing is het bewerken van de file fstab, ik dacht in de map /etc en daarin een entry te zetten voor je usb-stick en aan te geven dat de gewone gebruiker rechten heeft om te mounten en unmounten.
Dan heb je toch een flinke kennis van de terminal nodig.
Het bewerken van fstab kan zonder kennis van de terminal (maar je moet daarvoor wel root-rechten hebben) en de juiste regel toevoegen.
amusedly 19 april 2025 09:13
Zelf zeer tevreden gebruiker van Ubuntu 22.04 LTS op meerdere machines. Eigenlijk nooit problemen.

Enige narigheid is dat de firefox package op de een of andere manier een lege schil is die automatisch de firefox Snap package installeerd. Het nare van Snap is dat auto-update (toen ik het laatst controleerde) niet uitgezet kon worden.

Ik begrijp dit niet en krijg er een naar gevoel van. Gelukkig heeft Mozilla een APT repo voor Firefox.

Voor Chromium is er geen officiele DEB package. Je browser, welke extreem veiligheidsgevoelig is, moet dan via
- Snap, of
- zelf compileren of
- via een nighly van Google zelf (dat doe ik nu en gaat altijd goed), of
- via een niet-vertrouwde derde

Toch jammer. Het hele idee van een distributie is dat het een vertrouwde bron van binaries is. Zodat je niet zelf alles hoeft te compileren.

Dit is de enige klacht dit ik heb. Weet iemand of bovenstaande nu nog het geval is, in de nieuwere Ubuntu versies?

[Reactie gewijzigd door amusedly op 19 april 2025 09:15]


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