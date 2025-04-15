Ubuntu 25.10 krijgt codenaam 'Questing Quokka'

Canonical heeft de naam bekendgemaakt van de aankomende Ubuntu-release in oktober 2025. Ubuntu 25.10 krijgt de codenaam 'Questing Quokka'. Dat maakt Canonical bekend op sociale media.

De quokka is een kleine wallabysoort uit West-Australië. Het bijvoeglijk naamwoord 'questing' refereert aan een lange of moeizame zoektocht. De codenaam volgt de traditionele naamgevingsconventie van Ubuntu, waarbij elke release een allitererende combinatie krijgt van een bijvoeglijk naamwoord en een dierennaam. De letter Q volgt op de P van de nog te verschijnen Ubuntu 25.04 'Plucky Puffin'. Dit is de tweede Ubuntu-release met de letter Q, na Ubuntu 12.10 'Quantal Quetzal'.

Canonical had op 1 april al gehint naar deze release onder de naam 'Quizzical Quokka'. Dit bleek achteraf een gedeeltelijke 1-aprilgrap te zijn. Ubuntu 25.10 zal als tussenrelease negen maanden van updates worden voorzien. Specifieke nieuwe features zijn nog niet bekendgemaakt.