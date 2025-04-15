Ubuntu 25.10 krijgt codenaam 'Questing Quokka'

Geen gedoe met commands intypen.
Ik gebruik Linux Mint Cinnamon en type nooit commando's. Die kopieer ik van informatieve websites, plak ze vervolgens in de terminal en tenslotte druk ik op Enter om ze uit te voeren.
Het aantal commando's dat ik heb moeten gebruiken vallen trouwens op één hand te tellen:
1. Commando voor de installatie van Microsoft lettertypen.
2. Commando voor het bijwerken van de public key van Spotify.
Als mijn aannames waar zijn, wat is dan het verschil tussen Kubuntu en Linux Mint?
Linux Mint heeft een versie met een door het Mint team zelf ontwikkelde grafische omgeving die Cinnamon wordt genoemd en die ik zelf enorm prettig in gebruik vind. Cinnamon is ook wel los verkrijgbaar voor andere Linux distributies, maar door die te testen kwam ik er achter dat de integratie van Cinnamon in Linux Mint vele malen beter is.
Zelf ben ik geen fan van KDE (de grafische schil van Kubuntu), maar dat is gevoelsmatig en een kwestie van persoonlijke voorkeur.
Ik ben zelf trouwens tussen 2005 en 2010 serieus begonnen met Ubuntu dat ik toen een jaar lang heb gebruikt op mijn toenmalige pc en dat beviel mij eigenlijk wel goed, behalve voor games. Maar nu is ondersteuning voor games zo goed geworden dat ik definitief over ben naar Linux.
Niemand kan jou vertellen welke de beste distributie is, want dat kan alleen jij uitvinden, op basis van je eigen gevoel. Ik heb zelf gevoelsmatig nooit kunnen wennen aan Gnome zoals het er nu uit ziet en werkt, vandaar mijn overstap van het moderne Ubuntu naar Linux Mint. Maar voor jou kan dat precies andersom zijn.
Je zult moeten experimenteren, vrees ik
Als je zo dicht mogelijk bij de Windows-ervaring wilt blijven raad ik mijn persoonlijke favoriet Linux Mint Cinnamon aan, want veel dichter bij de manier waarop Windows grafisch gezien werkt met allerlei leuke en nuttige tierelantijnen kom je niet.
Ubuntu lijkt vanwege grafische schil Gnome juist helemaal niet op Windows, dat heeft meer weg van MacOS.
[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 15 april 2025 21:50]