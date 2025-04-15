Ubuntu 25.10 krijgt codenaam 'Questing Quokka'

Canonical heeft de naam bekendgemaakt van de aankomende Ubuntu-release in oktober 2025. Ubuntu 25.10 krijgt de codenaam 'Questing Quokka'. Dat maakt Canonical bekend op sociale media.

De quokka is een kleine wallabysoort uit West-Australië. Het bijvoeglijk naamwoord 'questing' refereert aan een lange of moeizame zoektocht. De codenaam volgt de traditionele naamgevingsconventie van Ubuntu, waarbij elke release een allitererende combinatie krijgt van een bijvoeglijk naamwoord en een dierennaam. De letter Q volgt op de P van de nog te verschijnen Ubuntu 25.04 'Plucky Puffin'. Dit is de tweede Ubuntu-release met de letter Q, na Ubuntu 12.10 'Quantal Quetzal'.

Canonical had op 1 april al gehint naar deze release onder de naam 'Quizzical Quokka'. Dit bleek achteraf een gedeeltelijke 1-aprilgrap te zijn. Ubuntu 25.10 zal als tussenrelease negen maanden van updates worden voorzien. Specifieke nieuwe features zijn nog niet bekendgemaakt.

Een quokka. Foto: phototrip / Getty Images (edited)
Een quokka. Foto: phototrip / Getty Images

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 13:30
67 • submitter: TheVivaldi

15-04-2025 • 13:30

67

Submitter: TheVivaldi

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RaJitsu 15 april 2025 13:47
Ik heb Ubuntu als primair systeem omdat ik een beetje klaar was met Windows. Je merkt echter dat Snap, wat voor mij nieuw was omdat ik Ubuntu hiervoor echt 15 jaar terug gerund heb, gewoon minder efficiënt is dan APT. Echter is Snap wat Ubuntu lijkt te willen pushen. Downloaden van pakketten duurt langer en het starten eveneens. Dus waarom ze dit een goed idee vonden is mij een raadsel.

Verder viel Ubuntu mij in esthetisch opzicht enorm tegen. Dat zag er vroeger echt veel beter uit, en oudere videos van het OS bevestigen dit. Als ik een paar dagen de tijd heb ga ik toch over op Mint, denk ik. Voor iedereen die Linux overweegt, was Ubuntu ooit een veilige aanrader. Die tijd zijn wel wel voorbij denk ik.
GertMenkel
@RaJitsu15 april 2025 15:18
Snap lost een aantal problemen op, zoals het gebrek aan sandboxing en het dependencyprobleem. Flatpak lost dit probleem ook op, maar Flatpak en Snap hebben ieder verschillende voordelen en beperkingen omdat de projecten net andere einddoelen hebben.

Debian/APT packages zijn leuk, maar veel software is niet als package beschikbaar, of alleen als stokoude versie omdat het moet werken met de libraries van de Ubuntu-release die je gebruikt. Flatpak en Snap lossen dat probleem op door verschillende versies van die dependencies naast elkaar te zetten en waar nodig aan software te lijmen, zoals Windows dat ook doet sinds Vista.

Het alternatief voor Flatpak en Snap is dat ontwikkelaars van ieder project repo's bijhouden voor iedere versie van Debian, Ubuntu, Fedora, enzovoorts, maar daar hebben weinig projecten zin in.

Ik moet zeggen dat ik zelf Flatpak boven Snap prefereer maar beide hebben duidelijke voordelen. Ik erger me er wel aan dat Ubuntu apt-install commando's onderschept en verandert in snap install commando's.

Als GNOME-fan ben ik juist heel blij met de huidige look van Ubuntu. Mijn andere Linux installs zien er dan ook bijna net zo uit als Ubuntu. Ik denk dat voor de Windows 10-vluchtelingen iets als Kubuntu een beter alternatief is dan Mint, omdat alle fora op internet toch redelijk Ubuntu-centrisch zijn, en Mint een hele hoop dingen net weer anders doet.
TheVivaldi @GertMenkel15 april 2025 16:26
Het alternatief voor Flatpak en Snap is dat ontwikkelaars van ieder project repo's bijhouden voor iedere versie van Debian, Ubuntu, Fedora, enzovoorts, maar daar hebben weinig projecten zin in.
Er zijn nog andere alternatieven, zoals AppImage en ESH.
GertMenkel
@TheVivaldi15 april 2025 16:28
AppImage lost maar een gedeelte van het probleem op (dependencies), die doet niet echt aan sandboxing. Ik zou het een alternatief noemen voor apt-packages, maar niet echt voor Snap en Flatpak.

ESH ken ik nog niet, heb je daar misschien een link voor? Ik krijg allerlei shells als ik Google maar dat lijkt me niet datgene wat jij bedoelt.
Tim AtSharp @GertMenkel15 april 2025 15:57
Eens, En Snap werkt inderdaad onprettig, en de push geeft een akelig gevoel.

Zelf draai ik Pop_os - dat is niet het nieuwste van het nieuwste, maar hoewel ubuntu based heeft het toch de genoemde onhebbelijkheden niet. Ook geweldige nvidia ondersteuning.

De vraag is wat COSMIC gaat brengen, in welke mate software daar goed op gaat lopen

Voor software kijk is waar mogelijk naar appimages, dan flatpak, dan apt.
LANnerd @RaJitsu15 april 2025 13:55
Heb hier een beetje dezelfde ervaring. Klaar met Windows dus Ubuntu es op mn laptop geprobeerd. Later op de desktop en htpc mint en bazzite geïnstalleerd en dat bevalt me beiden een stuk beter als Ubuntu. Vooral bazzite ben ik erg van onder de indruk.
haagsepracht @LANnerd15 april 2025 16:28
Bazzite werkt idd echt helemaal top voor o.a. gaming
doltishDuke @RaJitsu15 april 2025 13:53
Ubuntu is nog steeds een zeer veilige aanrader, want het werkt gewoon en je krijgt het niet zomaar kapot. Zeker voor de wat minder technisch onderlegde lieden onder ons een prima eerste stap naar Linux komende vanaf Windows.

Ik deel echter je mening en ben na Jammy Jellyfish naar Manjaro verhuisd. Ubuntu houdt me wat te lang vast aan hun eigen initiatieven als al lang blijkt dat de Linux wereld de andere kant op beweegt, zoals Snap inderdaad.
The Realone @RaJitsu15 april 2025 13:59
Ik zie niet in waarom Ubuntu niet nog steeds een veilige aanrader is voor iedereen die Linux overweegt. Zeker als beginner is de compatibiliteit enorm goed, evenals het app aanbod. Ik heb gemengde gevoelens bij Snaps. Het concept is prima en in de praktijk werkt het voor mij echt meer dan prima, en je loopt niet meer tegen dependency nachtmerries meer aan zoals soms met apt. Is bepaalde gevallen lijkt het wel trager te zijn, en het idee dat het een gesloten distributie kent is niet prettig.
cat_byte @RaJitsu15 april 2025 14:00
Voor mij was de liefde voor Ubuntu klaar met de versie dat SNAP er by default in zat. Toch vind ik het wel een gebruiksvriendelijke distro. Voor een overstappers van Windows zonder al te veel computeren vind ik het zeker nog wel een aanrader. Maar dat SNAP deels gesloten is en niet gedecentraliseerd is voor mij de grootste afknapper.
MulMonkey @RaJitsu15 april 2025 14:09
Zoveel mensen....zoveel wensen. Ik vind juist Mint esthetisch tegenvallen. Het lijkt zo oubollig. Mijn voorkeur is toch Ubuntu's Gnome versie. Voor mij werkt het beter en overzichtelijker dan Pop, Bazzite, vanilla Gnome etc. Eigenlijk alles wel geprobeerd: in elk geval alle gangbare/populaire opties. Doe mij maar "gewoon Ubuntu".

Snaps is kut... Vooral qua concept. De prestaties zijn echt wel beter nu. Beetje jammer van de Steam Client in de snap store. Je kunt beter die van Steam direct downloaden.

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 15 april 2025 14:10]

desmond @RaJitsu15 april 2025 17:15
Ken je Ubuntu One nog? Of de Amazon ads? Voor mij is een goed OS een OS dat niet in de weg zit. Ik ben na 14 jaar van Ubuntu overgestapt naar Linux Mint na advies van forumleden. Op Mint voelt het allemaal zeer logisch aan en het biedt uitgebreide software- en configuratiekeuzes.
watabstract @RaJitsu15 april 2025 18:14
Gelukkig zijn er andere smaken van Ubuntu. Ik draai al jaren met plezier Kubuntu. Sowieso heeft KDE veel betere integratie en customization. Het ziet er gewoon vrij gelikt uit.

Snap gebruik ik niet. Voor Firefox en Thunderbird gebruik ik de PPA van Mozilla zelf en de snap packages van deze software heb ik in de repositories helemaal uitgezet. Voor de rest mis ik niks. Ik draai dus gewoon alles native.

Kubuntu is een erg mooi alternatief voor mensen die Windows gewend zijn. Het gros van de gebruikers gebruikt amper meer dan de browser en voor brieven en spreadsheets werkt het meegeleverde gratis LibreOffice helemaal top. En dit allemaal licentievrij. Gewone consumenten hebben helemaal geen Windows nodig maar het is erg lastig om dit te doorbreken. Jammer want de open source wereld heeft pareltjes van software en het is allemaal gratis en vrij te gebruiken.
MrMonkE @RaJitsu15 april 2025 19:31
Ik heb zelfs een die ik sporadisch gebruik er af gehaald omdat het een grote image was en updaten duurde een eeuwigheid.

Wat vind je van Majaro?
Ik zit nu in mint, met XFCE, mar Manjario met KDE ziet er wel leuk uit.
Maar zo'n gedoe om over te stappen.
PrimusIP @RaJitsu16 april 2025 09:28
Qua Looks vind ik Ubuntu eigenlijk wel prima. En als je geen enkele ervaring met Linux en vooral GUI bediening gewend bent, is Ubuntu eigenlijk ook prima. Zeker als je tegelijk niet naar een Windows kloon op zoek bent.

Voor mezelf vind ik Ubuntu vooral onprettig omdat Canonical eigenwijs is. En als je het anders wilt doen (op een meer uniforme Linux manier) heb ik het idee dat Ubuntu vooral aan het tegenwerken is. Ik voel me meer prettig bij Fedora. Dan heb je ook een GUI met een hoop mogelijkheden en bedrijf met een zak geld er achter. Maar dan eentje die bijvoorbeeld die wel Flatpak en dergelijke dingen gebruikt.
Terr-E @RaJitsu16 april 2025 10:38
Mijn daily drivers zijn Kubuntu en Neon (Ubuntu LTS met de laatste KDE) en ik herken me totaal niet in het negatieve beeld wat jij schetst. Na wat problemen toen Snap net nieuw was, werkt het nu fantastisch. Het kunnen wisselen tussen verschillende channels binnen een applicatie is een verademing. En esthetisch heb ik geen last van de "standaard" Ubuntu, want KDE Plasma Desktop is toch meer mijn ding.
Als iemand van Windows af wil is Kubuntu mijn vaste aanrader.

(ja natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar dat is op Windows, macOS en ChromeOS niet anders)
Llopigat @RaJitsu15 april 2025 21:23
Ik gebruik BSD maar hetzelfde principe. Ik gebruikte primair macOS en het begon me steeds meer tegen te staan dat ze steeds dingen die ik gebruikte onderuit haalden met nieuwe versies, dat de apps steeds meer ipad-achtig worden en dat de meeste nieuwe functies alleen met een apple cloud account werken. En daarmee Apple exclusief zijn. Ik gebruikte toen ook al alle OS'en door elkaar, alleen mijn Mac was primair. Dus een sync die alleen op apple spullen werkt heb ik helemaal niks aan. Mijn mobiel is niet eens een iPhone want die zijn voor mij te dichtgetimmerd.

Nu heb ik helemaal geen Apple meer, alleen nog windows om op te gamen. Ik gebruik veel VR en dat gaat ook niet goed met linux. Voor werk is het ook Windows nu, sinds mijn laatste werk Mac kapot ging.

Maar Windows irriteert me zo. Als ik een USB storage apparaat in prik dan bevriest de hele explorer bijvoorbeeld. Met mijn kindle gebeurt dat altijd omdat hij even tijd nodig heeft om naar storage mode te switchen. Op BSD? Nope. Blijft gewoon werken. En als je met de muis van een Hi-DPI scherm naar een gewoon DPI scherm beweegt heb je een soort onzichtbaar muurtje en klopt de muispositie niet omdat windows de muis zelfs in dit tijdperk nog op pixel niveau berekent en niet op fysieke locatie. Het is 2025, waarom nog de muis op pixelpositie berekenen? 🙄 Heel veel mensen hebben nu schermen met verschillende DPI naast elkaar.

En dan de olifant in de kamer: Het constant bestookt worden met reclame, telemetrie die niet uit kan, copilot, in moeten loggen met een microsoft account, reclame voor hun eigen cloud shit zoals onedrive. De standaard browser Edge heeft een coupon scam ingebouwd en standaard aan staan. Het is duidelijk dat je niet de klant meer bent. Ja ze moeten geld verdienen. Maar mijn BSD dat geen geld verdient heeft dat allemaal niet dus het kan blijkbaar wel gewoon.

Ubuntu vond ik teveel richting Mac gaan. Weinig instelopties in de GUI (komt ook door de filosofie van Gnome) en altijd dingen door je strot drukken zoals die snaps. En verder heb ik ook geen distro gevonden waar ik me echt thuisvoelde. Maargoed voor ieder wat wils hoor, dat is juist het voordeel van FOSS :) Van BSD vind ik het grote voordeel dat je een stabiel OS kan hebben met rolling packages dus je hebt een OS dat niet ongevraagd verandert maar wel de laatste pakketten. Bij Linux is het altijd of alles stable of alles rolling. Ook is de ports collection erg fijn, je kan daarmee makkelijk software met andere compile flags installeren.

Ik gebruik trouwens KDE als desktop en betaal daar ook voor (donaties in dit geval zelfs maandelijks).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 april 2025 21:47]

coolkil @RaJitsu17 april 2025 19:09
Steeds meer gebruikers van Linux zitten meer in de categorie het boeit me niet hoe als het maar werkt. O-)

Als je het zo bekijkt maakt het geen moer uit hoe je packages installeert. Ja persoonlijk kies ik ook voor apt packages met als enige exceptie de microk8s snap.

Dat is echt een geniaal simpele manier van een hoog beschikbare k8s omgeving. Als je een relatief simple use case hebt en alleen een klein clustertje nodig hebt doet dat zijn werk uitmuntend.
danny_s 15 april 2025 13:45
Bijnamen is leuk maar wel onhandig
Ik moet nog steeds altijd opzoeken welke versie nu welke naam heeft
Als ik 22 heb en naar 24 wil , eerst opzoeken dat ik dus van jammy naar noble moet
dcm360 @danny_s15 april 2025 13:57
Bij Ubuntu scheelt het dan nog wel dat de namen op alfabetische volgorde meelopen met de versies. Bij Debian vergeet ik telkens op welke volgorde Bookworm, Bullseye en Buster horen.
maevian @dcm36015 april 2025 14:24
het scheelt dat er maar om de 4 jaar een nieuwe debian release is
orvintax @maevian15 april 2025 14:34
Om de 2 ;)
watabstract @maevian15 april 2025 18:19
Elke twee jaar dus en als je je tot LTS builds beperkt dan geldt voor Ubuntu hetzelfde.
Luminair @dcm36015 april 2025 15:09
Het valt mij wel tegen dat de letter niet parallel loopt aan de nummers; Q is bijvoorbeeld de 17e letter. Het was misschien ook makkelijker te onthouden als die wel gelijk liepen.
thomas_n @Luminair15 april 2025 16:59
Als dat gelijk zou lopen zou je wel elk jaar twee releases met dezelfde beginletter voor hun codename hebben. Ik weet niet of dat handiger is. Dan zou je dit jaar bijvoorbeeld twee verschillende Y-dieren hebben. Je zou dan natuurlijk iets kunnen doen met (bijvoorbeeld) meer uiterlijk beschrijvende adjectieven voor de april-release en meer abstracte voor de oktober-release, om het onderscheid nog makkelijker te maken. ;)

Wellicht wel handiger voor wie bij letters altijd sterk denkt aan het bijbehorende nummer. Ik weet niet of die associatie voor veel mensen zo op de voorgrond zit dat het de moeite van het veranderen waard is. Je hebt die codename ook niet echt vaak nodig, dus het dan gewoon even opzoeken als je het niet meer weet is ook weer niet zo'n ramp.


Edit: bovendien is het binnenkort alleen nog zinvol voor mensen die nummers modulo 26 paraat hebben, zodat je direct ziet dat in, bijvoorbeeld, 2031 de Ubuntu-codenames met een E zullen beginnen. :+

[Reactie gewijzigd door thomas_n op 15 april 2025 17:09]

watabstract @Luminair15 april 2025 18:20
Meen je dat nou? Dus jij weet van elke willekeurige letter meteen te zeggen de hoeveelste letter van het alfabet dat is? Knap..
DeTeraarist @dcm36015 april 2025 16:15
De versies die je noemt zijn omgekeerd alfabetisch 10, 11 en 12. Maar ja, er zijn nog meer namen.
jip_86 @danny_s15 april 2025 13:50
Hoezo? Als ik op de downloadpagina kijk staan er overal alleen de versie nummers. Hier en daar staat tussen haakjes de codenaam er achter.
florizla @jip_8615 april 2025 13:58
Bvb hier: https://packages.ubuntu.c...uite=oracular&section=all

Ik wil weten welke Python versie er standaard aanwezig is in Ubuntu 22.04 LTS. Klik ik op 'focal' of 'jammy' of 'nobel'?

Als je diep in het Ubuntu systeem zit dan weet je dit uiteraard snel uit het hoofd. Voor alle anderen is het gewoon frustrerend.

Op zich is het genoeg om te weten dat focal == 22.04 en de rest volgt afabetisch aan twee per jaar, dus 2024.04 = J = jammy.

Een ander voorbeeld: is 'oracular' een LTS versie? Gemakkelijk als je weet dat dit 24.10 is (dus: nee -- want geen 04 suffix). Maar als er gewoon '24.10' had gestaan dan was dit meteen duidelijk.

[Reactie gewijzigd door florizla op 15 april 2025 14:01]

dataindataout @florizla15 april 2025 21:23
Rechtsklikken op je desktop, wallpaper veranderen en kijken welk beest er op de meegeleverde wallpapers staat ;)

Of 'uname -a', dan krijg je het ook te zien.
danny_s @jip_8615 april 2025 14:04
Ik kijk nooit op de downloadpagina.
Ik wijzig bijvoorbeeld sources.list(.d/*)
Paultje3181 @danny_s16 april 2025 07:49
Is er een andere manier dan?
Zo doe ik het eigenlijk al jaren...
youridv1 @danny_s15 april 2025 13:50
Hoezo? Wat voegt het weten van de naam toe aan je upgrade proces?
hachee @youridv115 april 2025 13:53
Voor losse packages is het wel een eens vervelend welke het nou was/op welke versie van Ubuntu je Distro nou ook alweer gebaseerd was.
The Realone @youridv115 april 2025 13:55
De namen van repos vooral. En buiten dat om, verwijzingen in het algemeen wanneer het om compatibiliteit gaat. De ene verwijst naar de codenamen, een ander weer naar het versienummer.
GertMenkel
@danny_s15 april 2025 15:00
Als ik 22 heb en naar 24 wil , eerst opzoeken dat ik dus van jammy naar noble moet
Dat doet do-release-upgrade toch voor je?

Bij PPA's/custom repositories moet je nog wel eens zelf de versie veranderen, maar die hebben in mijn ervaring net zo vaak versienummers als releasenamen. Ook zet do-release-upgrade natuurlijk "disabled on upgrade to quokka" boven je repositorybestanden dus dat zou moeten helpen met de upgrade :)
Palm_freemium @danny_s15 april 2025 14:00
Dacht dat ze dat hadden opgelost door een bagger release upgrade systeem te implementeren. Why upgrade, if you can reinstall! /S

Ik bleef meestal op de LTS versie van Ubuntu, maar denk dat ik ten hoogste 2 dist-upgrades heb gedaan voordat ik een reinstall deed. Mijn ervaring met Ubuntu release upgrades was matig en kwam de stabiliteit en performance niet ten goede. Ik zit nu al een goede 4 jaar op Fedora en zie eigenlijk op tegen het krijgen van een nieuwe laptop omdat ik dan moet herinstalleren. Op het moment dat ik aan een reinstall toe ben ga ik nog wel kijken of de Atomic editions al geschikt zijn voor mijn usecase, maar voorlopig blijf ik bij Fedora (voor mijn werkstation, alle servers zijn nog steeds Ubuntu).
danny_s @Palm_freemium15 april 2025 14:06
Ik ben gestopt met distrohoppen toen ik bij Fedora aankwam
Sowieso is rpm lichtjaren voor op apt
Apt is in mijn ogen totaal ongeschikt voor productie. Je kan niet eens een rollback doen
gevoelig @danny_s15 april 2025 14:14
Ben ik het wel mee eens. Waarom een dergelijke projectnaam nodig is heb ik nooit begrepen. Het zorgt alleen maar verwarring en extra mapping.
CharlesND @danny_s15 april 2025 14:49
Als ik 22 heb en naar 24 wil , eerst opzoeken dat ik dus van jammy naar noble moet
Je gaat mij toch niet vertellen dat daar geen tooltje voor is ?? :)
analogue @danny_s15 april 2025 15:24
Ik zoek nooit op die versienamen, altijd op nummers en dat heeft me zeker al sinds 2009 prima geholpen op google of in de docs.
DefaultError 15 april 2025 14:32
Ubuntu is een prima alternatief voor MacOS of Windows. Zelfs Outlook, Prospect, werkt prima, maar ook Google mail, Mozilla, en andere app's om te kunnen mailen. Editen voor video en foto's is allemaal te vinden met programma's als KDE en GNU Image Manipulation. Nu nog een integrerende ProtonDrive native voor Linux.

Muziekprogramma's laten te wensen over gezien deze beter zijn op Windows of Mac.

Ik zie wat oktober gaat brengen met een nieuwe release. De grootste euvel eraan beginnen ligt inmiddels een paar jaar achter me. M'n oude iMac heeft een prima bestaan met Ubuntu.
Blue_Airplane @DefaultError15 april 2025 15:33
Rythembox is zo slecht niet dacht ik? VLC is ook gewoon beschikbaar, maar wellicht zijn er andere muziek applicaties die je mist?

Voor streaming van spotify is een native app beschikbaar dus dat zit wel goed.
LANnerd @Blue_Airplane15 april 2025 16:08
Ik denk dat hij meer doelde op software als protools en cubase. En ja daar zijn helaas niet echt goede linux alternatieven voor al word de vst support steeds beter.
DefaultError @LANnerd15 april 2025 16:22
Klopt, als een zwerende vinger.
Blue_Airplane @LANnerd16 april 2025 08:36
Klopt!!!

Vanuit een ander perspectief naar de situatie gekeken, tja dan zie je ook wat anders.
Ondertussen weer wat wijzer geworden op dit front.

Nu is het 100 jaar geleden dat ik cubase geopend heb, ooit in mijn opleiding wat mee "moeten" doen.
Zou dat niet via wine draaiend te krijgen zijn? (Vooral een vraag uit nieuwsgierigheid.)

Overigens zou dat voor een professional een non-starter zijn, die wil/moet simpel weg op een supported systeem werken om ook de support vanuit Steinberg te krijgen.
DefaultError @Blue_Airplane16 april 2025 10:10
Je wilt met opnames zo weinig mogelijk latency, dit wordt mede bepaald door de aansluiting op hardware. Muzikanten horen een klein verschil in tijd en dat speelt niet lekker. Valt een bypass van te maken maar dat werkt wederom niet optimaal.

Er bestaan op Linux verschillende multitrack programma’s:
Ardour
Bitwig Studio
Renoise
Reaper
LMMS
Audacity

Cubase en Protools werken standaard niet met Linux, mogelijk wel met Wine maar dat is geen logische stap.
DefaultError 15 april 2025 16:07
@Blue_Airplane Om te editen en meerder sporen opnemen, versta ik onder muziekprogramma's. Eigenlijk heet dit multitrackrecording software. Hardware werkt voornamelijk op Windows en Mac. Met lichtprogramma's om DMX te bedienen wil met Linux maar zit soms op een beta.
Spotify werkt prima en ook Rhythembox;-)
Blue_Airplane @DefaultError16 april 2025 08:08
Helder!!! :)

Om te editen en meer sporen op te nemen zou ik niet verder komen dan Audacity.
(Om vervolgens zojuist in een rabit-hole van wikipedia te belanden en nu heb ik over Dean Zelinsky gitaren gelezen... :D heerlijk die rabit-holes af en toe...)

Dit artikel van augustus 2022 onderschrijft je punt.
https://librearts.org/202...ux-that-are-not-audacity/

Wist niet dat het er zo slecht voor stond op het audio editing-front wat linux betreft.
DefaultError @Blue_Airplane16 april 2025 10:00
Prima opsomming van editing programma’s, ik gebruik soms KWave. Dat laat nog steeds te wensen over, het geluid stottert maar komt er redelijkerwijs wel goed uit.

Het is een behoorlijk tijdrovend proces om multi-track audio op te nemen en dit vervolgens te mixen.
DefaultError @Blue_Airplane16 april 2025 12:11
Heb net mhWaveEdit getest. Heeft jammer genoeg geen directe monitoring functie. Werkt prima maar je overstuurt behoorlijk snel. Geeft op een standaard input een goede mogelijkheid om met audio, of microfoon, te werken.
De output, save to, is oké, een hele rij aan verschillende formaten.

Dit is geen gereedschap voor de pro-user, eerder werkbaar. Het meten van bas en de pieken is bijzonder wenselijk, niet aanwezig bij mhWaveEdit, om de maximale output mee te geven.

Mocht het werkbaar worden om op Linux multitrack high-end opnames te maken, en met pluggins te werken die stabiel zijn en doen wat ze moeten doen, dan is een editor met pluggins nodig om fade-in&out en het volume van een stereo-track nog even te poetsen.
DefaultError @Blue_Airplane16 april 2025 17:18
Hierbij een voorbeeld hoe Takashi Iwai zich waagt aan het schrijven van een ALSA driver op Linux.

https://kernel.org/doc/ht...iting-an-alsa-driver.html
Zwaai Haai 15 april 2025 16:15
Dit 'windowsmannetje' hier wil wel maar weet het niet.. Ik heb daarom DistroChooser geraadpleegd. De 16 vragen leiden je naar een aanbeveling voor Linux distro, Kwam bij mij geen Ubuntu uit. maar Endeavour OS

edit... :o hahaha ben er met twee benen ingestonken.. lees vooral even het bericht van Wim De Winter hieronder.

[Reactie gewijzigd door Zwaai Haai op 15 april 2025 22:48]

Verwijderd @Zwaai Haai15 april 2025 17:16
Die website geeft altijd EndeavourOS als uitkomst. Klik eens op het linkje onderaan, kom je hier uit: https://github.com/flyingcakes85/distrochooser-but-better
Grappig.
Als je wil switchen. Gebruik Ventoy: https://www.ventoy.net/en/download.html op een usb/externe ssd en test een paar live distro's.
Ik zit nu op opensuse aeon (géén live distro afaik) en ben best tevreden. Tijd lang manjaro gebruikt alsook debian en ubuntu. Alledrie hadden ze hun voor- en nadelen. Mijn vrouw en mijn moeder gebruiken linux mint en kunnen alles wat ze willen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 april 2025 17:20]

DaWit @Zwaai Haai15 april 2025 17:53
Linux maakt je (oude) computer supersnel en je kunt veel meer je eigen keuzes bepalen, bijvoorbeeld over veiligheid of hoe je wil dat je desktop eruit ziet.

Maar voor Linux kiezen betekent wel dat je veel tijd en energie moet steken in leren hoe het allemaal werkt. Voor Mint Linux minder, voor Arch Linux meer.

Je verwijzing naar DistroChooser (wat een grap is) laat zien dat je niet goed leest. En dat is wel essentieel als je besluit over te stappen, want de meeste distro's hebben geweldige wiki's. Maar daar moet je wel de tijd voor (willen) nemen.

[Reactie gewijzigd door DaWit op 15 april 2025 17:55]

hachee 15 april 2025 13:36
https://wiki.ubuntu.com/DevelopmentCodeNames

[Reactie gewijzigd door hachee op 15 april 2025 13:51]

Soneraxx 15 april 2025 18:17
Ik zie dat er wat mensen hier reageren met kennis van zaken.

De laptops van mijn vrouw en mezelf lopen tegen EOL aan omwille van niet kunnen upgraden naar windows 11.

We overwegen om de overstap te maken naar Linux (ik heb ooit al wat gestoeid met linux mint).

Even voor mijn begrip. Zijn Kubuntu, Linux Mint en Ubuntu allemaal gebaseerd op Ubuntu? Maar zit het verschil grotendeels in het uiterlijk van het systeem? Ik denk dat het voor mijn vrouw aangewezen is dat we zo dicht mogelijk bij 'windows-ervaring' blijven. Geen gedoe met commands intypen. Voor mij wordt het ook een leercurve.

Als mijn aannames waar zijn, wat is dan het verschil tussen Kubuntu en Linux Mint?

Het moet vooral eenvoudig, veilig en out of the box zijn :-).

Super bedankt alvast voor het antwoord.

Edit: bedankt iedereen voor de antwoorden!

[Reactie gewijzigd door Soneraxx op 16 april 2025 16:00]

mieJas @Soneraxx15 april 2025 19:19
Alledrie hebben ze dezelfde basis. Mint heeft een andere aanpak op sommige vlakken (zoals app distributie -snap vs flatpak- en interface -Unity vs Cinnamon-), maar verder is het grotendeels gelijk. Kubuntu = Ubuntu, maar met de KDE interface.

Ik zou gewoon met Mint starten. Reserveer een namiddag waarop je het systeem wat gewoon kan geraken en verschillende zaken kan uittesten. Eventueel met z'n twee. Is wel zo romantisch ;)
hypnos @Soneraxx15 april 2025 19:21
Misschien is Zorin OS iets: https://zorin.com/os/
MachIII @hypnos15 april 2025 21:46
Toevallig vandaag ook Zorin 17.3 op een oudere HP-laptop gezet.
Werkt prima en lijkt in vele opzichten op Windows.
p.rullenmand @Soneraxx15 april 2025 20:27
In de Computer!Totaal van april 2025 staat een hele uitgebreide uitleg over overstappen naar Linux met diverse distro's uitgelegd.

Misschien heb je daar iets aan.

[Reactie gewijzigd door p.rullenmand op 15 april 2025 20:28]

Uruk-Hai @Soneraxx15 april 2025 21:41
Geen gedoe met commands intypen.
Ik gebruik Linux Mint Cinnamon en type nooit commando's. Die kopieer ik van informatieve websites, plak ze vervolgens in de terminal en tenslotte druk ik op Enter om ze uit te voeren.

Het aantal commando's dat ik heb moeten gebruiken vallen trouwens op één hand te tellen:
1. Commando voor de installatie van Microsoft lettertypen.
2. Commando voor het bijwerken van de public key van Spotify.
Als mijn aannames waar zijn, wat is dan het verschil tussen Kubuntu en Linux Mint?
Linux Mint heeft een versie met een door het Mint team zelf ontwikkelde grafische omgeving die Cinnamon wordt genoemd en die ik zelf enorm prettig in gebruik vind. Cinnamon is ook wel los verkrijgbaar voor andere Linux distributies, maar door die te testen kwam ik er achter dat de integratie van Cinnamon in Linux Mint vele malen beter is.

Zelf ben ik geen fan van KDE (de grafische schil van Kubuntu), maar dat is gevoelsmatig en een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Ik ben zelf trouwens tussen 2005 en 2010 serieus begonnen met Ubuntu dat ik toen een jaar lang heb gebruikt op mijn toenmalige pc en dat beviel mij eigenlijk wel goed, behalve voor games. Maar nu is ondersteuning voor games zo goed geworden dat ik definitief over ben naar Linux.

Niemand kan jou vertellen welke de beste distributie is, want dat kan alleen jij uitvinden, op basis van je eigen gevoel. Ik heb zelf gevoelsmatig nooit kunnen wennen aan Gnome zoals het er nu uit ziet en werkt, vandaar mijn overstap van het moderne Ubuntu naar Linux Mint. Maar voor jou kan dat precies andersom zijn.

Je zult moeten experimenteren, vrees ik ;)

Als je zo dicht mogelijk bij de Windows-ervaring wilt blijven raad ik mijn persoonlijke favoriet Linux Mint Cinnamon aan, want veel dichter bij de manier waarop Windows grafisch gezien werkt met allerlei leuke en nuttige tierelantijnen kom je niet.

Ubuntu lijkt vanwege grafische schil Gnome juist helemaal niet op Windows, dat heeft meer weg van MacOS.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 15 april 2025 21:50]

RoestVrijStaal @Uruk-Hai16 april 2025 00:41
[...]

Ik (...) type nooit commando's. Die kopieer ik van informatieve websites, plak ze vervolgens in de terminal en tenslotte druk ik op Enter om ze uit te voeren.
Dit is zo'n slecht idee.
Zeker als je niet 100% weet wat voor commando het is of wat die parameters van dat commando betekenen. Ook websites die maffe spacing om de commando's zetten, maakt het de boel niet beter op.
Uruk-Hai @RoestVrijStaal16 april 2025 10:32
Dat moet je mensen zelf laten ondervinden, vind ik.
SillieWous @Soneraxx16 april 2025 00:26
Dit is inderdaad lastig bij overstappen naar Linux, de keuze is enorm.

De twee grote keuzes die je moet maken zijn de ‘distro’ en de ‘desktop environment’.

Distro wijst grofweg op wie het levert. (K)Ubuntu is van Canonical, een commerciële partij, Mint is voor zover ik weet een community gedreven project. Mint is een afgeleide van Ubuntu.

De desktop environment (DE) is hoe de GUI er uit ziet. De twee grootste zijn KDE (Windows achtig) en Gnome (MacOS achtig). Ubuntu wordt standaard geleverd met Gnome. De KDE versie van Ubuntu heet Kubuntu. Mint draait (standaard) Cinamon, wat ook een Windows achtig is, maar weet ik zelf niet veel van.

Als je Windows-like wilt zul je dus Kubuntu of Mint kunnen kiezen. Bij beide zit je denk ik wel goed qua HW support, wellicht bij Kubuntu iets beter. Bij Mint heb je dan weer minder/geen commerciële eigenaardigheden. Sowieso kun je beiden natuurlijk eerst even proberen voor je een keuze maakt.
neeroeter @Soneraxx16 april 2025 05:12
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1682269

Daar kan je informatie ophalen, maak eventueel een topic aan :)
mieJas 15 april 2025 19:18
-verkeerd gepost-

[Reactie gewijzigd door mieJas op 15 april 2025 19:18]


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