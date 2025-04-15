GMKtec-mini-pc met Ryzen AI Max+-cpu en 128GB ram kost 1999 euro

GMKtec brengt begin mei de EVO-X2 uit. Het is een van de eerste mini-pc's met AMD's nieuwe Ryzen AI Max+ 395-processor. Met 64GB ram kost het systeem 1499 euro, met het maximum van 128GB ram is dat 1999 euro.

De Ryzen AI Max+ 395-processor beschikt over 16 cores en 32 threads, met een maximale kloksnelheid van 5,1GHz. De 4nm-chip heeft een tdp van 140W. De computer bevat een Radeon 8060S-gpu met 40 cores. De geïntegreerde npu levert volgens GMKtec 50Tops aan rekenkracht voor AI-toepassingen, wat in combinatie met cpu en gpu zou neerkomen op 126Tops. Het systeem zou grote taalmodellen tot 70 miljard parameters kunnen verwerken.

De EVO-X2 is leverbaar met 64GB of 128GB lpddr5x-geheugen op 8000MHz en een PCIe 4.0-ssd tot 2TB, uit te breiden naar 4TB. De connectiviteit omvat Wi-Fi 7 via een RZ717-chip en Bluetooth 5.4. Het systeem heeft aan de voorzijde twee USB 3.2 Gen 2-poorten, een USB4-aansluiting, audio-uitgang en SD-kaartlezer. Achterop zitten DisplayPort 1.4 en HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, twee USB 2.0-poorten, USB4 en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting.

De mini-pc is vanaf begin mei beschikbaar. Een exacte datum geeft GMKtec niet. Bij een pre-order moet er een borg van 200 euro worden betaald; de rest van het aankoopbedrag moet op 7 mei betaald worden.