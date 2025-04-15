Nvidia kondigt RTX 5060 en RTX 5060 Ti aan en halveert meerprijs 16GB-model

Na de release van de RTX 5070 begin maart was het even stil, maar Nvidia gaat zijn line-up de komende weken weer verder uitbouwen. De chipontwerper kondigt de RTX 5060 en RTX 5060 Ti aan, en die laatste gaat woensdag al in de verkoop. De gewone RTX 5060 volgt in mei.

Specificaties: nieuwe GB206-gpu en sneller geheugen

De GeForce RTX 5060 en RTX 5060 Ti maken allebei gebruik van de nieuwe GB206-gpu, die net als de andere chips die gebruikt worden in de 50-serie op TSMC's 4N-procedé wordt gemaakt. In zijn volledige configuratie, zoals aanwezig in de RTX 5060 Ti, telt hij 4608 cores. Dat zijn er een kwart minder dan in de RTX 5070. Bij de RTX 5060 wordt daar nog eens 17 procent van uitgeschakeld om uit te komen op 3840 shadercores. De kloksnelheden van zowel de gpu als het geheugen variëren onderling niet tot nauwelijks.

Beide nieuwe modellen zijn voorzien van een 128bit-geheugenbus, net als hun voorgangers in de 40-serie. Doordat het GDDR7-geheugen op veel hogere snelheden werkt, valt de geheugenbandbreedte met 448GB/s wel ruim de helft hoger uit. De RTX 5060 Ti komt in twee varianten beschikbaar, met 8 en 16GB vram. Verder verschillen deze kaarten niet van elkaar. De RTX 5060 verschijnt alleen met 8GB geheugen.

De tekst gaat verder onder de tabel.

RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 4060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Architectuur Blackwell Blackwell Ada Lovelace Blackwell Ada Lovelace Procedé TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Gpu GB205 GB206 AD106 GB206 AD107 Diesize 263mm² 181mm² 190mm² 181mm² 158,7mm² Aantal transistors 31,1 miljard 21,9 miljard 22,9 miljard 21,9 miljard 18,9 miljard Cores 6144 4608 4352 3840 3072 Boostclock 2,45GHz 2,57GHz 2,53GHz 2,50GHz 2,46GHz Geheugen 12GB GDDR7 8GB/16GB GDDR7 8GB/16GB

GDDR6 8GB GDDR7 8GB GDDR6 Geheugenbus 192bit 128bit 128bit 128bit 128bit Snelheid geheugen 28Gbit/s 28Gbit/s 18Gbit/s 28Gbit/s 17Gbit/s Bandbreedte

geheugen 672GB/s 448GB/s 288GB/s 448GB/s 272GB/s Tgp 250W 180W 160W 145W 115W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8

Het is opvallend dat de RTX 5060 en RTX 5060 Ti gebaseerd zijn op dezelfde gpu, waar de RTX 4060 Ti nog een hardwarematig andere chip bevatte dan de RTX 4060. Nu worden de verschillen dus alleen gevormd door het aantal actieve cores, een iets andere gpu-kloksnelheid en de tdp: dat is 180W bij de RTX 5060 Ti en 145W bij de RTX 5060. Beide vermogens liggen wat hoger dan bij de 40-serie.

Verkrijgbaarheid en prijzen

De RTX 5060 Ti komt als eerste uit. Deze videokaart ligt vanaf woensdagmiddag om 15.00 uur in de winkels en krijgt adviesprijzen van 405 euro voor het 8GB-model en 459 euro voor het 16GB-model. Daarmee is de RTX 5060 Ti aanzienlijk goedkoper dan zijn voorganger, zeker in het geval van de 16GB-uitvoering; de meerprijs daarvan is gehalveerd van 110 naar 54 euro.

De gewone RTX 5060 volgt ergens in mei. Nvidia geeft nog geen adviesprijs in euro's vrij, maar wel in dollars, en die is met 299 dollar identiek aan die van de RTX 4060. Als Nvidia dezelfde conversiekoers hanteert als het bij de RTX 5060 Ti's heeft gedaan, zou dat een prijs van 320 euro betekenen.

RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 4060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Introductieprijs 654 euro 8GB: 405 euro

16GB: 459 euro 8GB: 449 euro

16GB: 559 euro ~320 euro 329 euro Releasedatum 05-03-2025 16-04-2025 23-05-2023 mei 2025 28-06-2023

Van alle gpu's in de RTX 5060-serie verschijnen geen Founders Editions; je kunt ze dus alleen kopen van Nvidia-partners waaronder ASUS, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit en PNY.