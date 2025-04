Nvidia brengt hotfix uit voor bug die gpu-temperatuur verkeerd weergeeft

Nvidia heeft een hotfix uitgebracht voor de nieuwste GeForce-driver. Die moet onder meer verhelpen dat monitoringsoftware in bepaalde gevallen de temperatuur van de gpu verkeerd uitleest, waardoor custom fanprofielen niet meer naar behoren werken.

De techgigant schrijft op zijn website dat de hotfix-driver met versienummer 576.15 is gebaseerd op de Game Ready Driver 576.02. Laatstgenoemde kwam afgelopen week uit, samen met de GeForce RTX 5060 Ti.

De hotfix moet voorkomen dat bepaalde software de temperatuur van de gpu verkeerd weergeeft nadat het systeem uit slaapstand is ontwaakt of snel opstarten heeft ingeschakeld. In dat geval zou het systeem een vaste, verkeerde, temperatuur van de gpu blijven tonen. Dit zorgt ervoor dat custom fanprofielen van de videokaart of op basis van de gpu-temperatuur niet meer werken. MSI Afterburner-ontwikkelaar Unwinder bevestigde het probleem op het Guru3D-forum.

De update moet daarnaast allerlei andere problemen met de RTX 50-serie verhelpen, waaronder te lage idle kloksnelheden, crashes en flikkeringen in games, en het tonen van een zwart scherm in het geval van laptops. Ook het crashen tijdens het renderen in Lumion 2024 en het optreden van microstutters bij het gebruik van v-sync met SteamVR behoren tot de opgeloste problemen.