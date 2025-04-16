Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 15:00 122

Haalt de lat, maar die lag niet hoog

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16GB Review

16-04-2025 • 15:00

122

Multipage-opmaak

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

De GeForce RTX 5060 Ti komt vandaag uit en moet met een vanafprijs van 405 euro voor het 8GB-model de markt voor betaalbaardere videokaarten gaan opschudden. Na de weinig enthousiast ontvangen RTX 4060 Ti van twee jaar geleden heeft Nvidia bij de RTX 5060 Ti besloten een iets scherpere prijsstelling te hanteren en een kleinere meerprijs voor extra videogeheugen te rekenen. Het 16GB-model van de RTX 5060 Ti gaat namelijk 459 euro kosten, en dat is de uitvoering die we voor deze review toegestuurd kregen.

GeForce RTX 5060 Ti: met 8GB en met 16GB vram

De GeForce RTX 5060 en RTX 5060 Ti maken allebei gebruik van de nieuwe GB206-gpu. Die chip heeft een oppervlakte van 181mm², wat net iets kleiner is dan zijn voorganger en binnen het spectrum van gpu's een vrij kleine chip is. In zijn volledige configuratie, zoals aanwezig in de RTX 5060 Ti, telt de GB206 in totaal 4608 cores. Dat is een kwart minder dan wat op de RTX 5070 geactiveerd is. Bij de RTX 5060 wordt daar nog eens 17 procent van uitgeschakeld om uit te komen op 3840 shadercores. De kloksnelheden van zowel de gpu als het geheugen variëren onderling niet tot nauwelijks.

Beide nieuwe modellen zijn voorzien van een 128bit-geheugenbus, net als hun voorgangers in de 40-serie. Doordat het GDDR7-geheugen op veel hogere snelheden werkt dan GDDR6, valt de geheugenbandbreedte met 448GB/s wel ruim de helft hoger uit. De 8GB- en 16GB-uitvoeringen van de RTX 5060 Ti verschillen verder niet van elkaar, het aantal actieve rekenkernen is dus gelijk. De RTX 5060 verschijnt alleen met 8GB geheugen.

Nvidia zelf stelt dat 8GB voldoende is voor hoge settings en competitieve games op de resoluties waarvoor de kaart bedoeld is, maar dat er ook scenario's zijn te vinden waarin meer vram nodig is voor soepele gameplay. Ondanks het vertrouwen in de prestaties met 8GB vram heeft de fabrikant er toch voor gekozen om enkel 16GB-modellen uit te sturen naar de techpers. Niet alleen Tweakers ontving enkel de kaart met meer werkgeheugen, ook internationale collega's bevestigen dat de 8GB-versie onbeschikbaar is bij introductie. Nvidia lijkt er dus op te sturen om alle reviews van de RTX 5060 Ti bij introductie enkel van de 16GB-uitvoering te laten zijn. Uiteraard probeert Tweakers zo snel mogelijk een 8GB-kaart te bemachtigen om de prestatieverschillen in kaart te kunnen brengen.

RTX 5070 Ti RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 4060 Ti RTX 5060
Releasedatum 20-02-2025 05-03-2025 16-04-2025 24-05-2023 mei 2025
Adviesprijs bij introductie 889 euro 654 euro 8GB: 405 euro
16GB: 459 euro		 8GB: 449 euro
16GB: 559 euro		 onbekend
Architectuur Blackwell Blackwell Blackwell Ada Lovelace Blackwell
Procedé TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
Gpu GB203 GB205 GB206 AD106 GB206
Diesize 378mm² 263mm² 181mm² 190mm² 181mm²
Aantal transistors 45,6 miljard 31,1 miljard 21,9 miljard 22,9 miljard 21,9 miljard
Cores 8960 6144 4608 4352 3840
SM's 70 48 36 34 30
RT-cores 70 48 36 34 30
Boostclock 2,45GHz 2,45GHz 2,57GHz 2,53GHz 2,46GHz
Geheugen 16GB GDDR7 12GB GDDR7 8GB/16GB GDDR7 8GB/16GB
GDDR6		 8GB GDDR7
Geheugenbus 256bit 192bit 128bit 128bit 128bit
Snelheid geheugen 28Gbit/s 28Gbit/s 28Gbit/s 18Gbit/s 28Gbit/s

Bandbreedte geheugen

 896GB/s 672GB/s 448GB/s 288GB/s 448GB/s
Tgp 300W 250W 180W 160W 145W
Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8

Testmethode

Ons uitgangspunt bij gpu-tests is dat we de rest van het systeem zo min mogelijk een bottleneck willen laten vormen. We hebben ons gpu-testsysteem begin 2025 vernieuwd en dat bestaat nu uit een watergekoelde AMD Ryzen 7 9800X3D-processor, overgeklokt naar 5,4GHz-allcore. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB DDR5-6000-geheugen met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het huidige en het vorige testsysteem zijn in de onderstaande tabel te vinden.

  • Huidig testsysteem
  • Vorig testsysteem
Testsysteem gpu's
Processor AMD Ryzen 7 9800X3D (@5,4GHz)
Moederbord ASUS ROG Crosshair X870E HERO (bios 1104, resizable bar ingeschakeld)
Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-6000 CL 28-36-36-77-146
Ssd Silicon Power XS70 4TB
Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W
Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, 8 Arctic P12 PWM PST-ventilators
Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable
Besturingssysteem Windows 11
Testsysteem gpu's
Processor Intel Core i9-13900K (P-cores @5,5GHz, E-cores uitgeschakeld)
Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld)
Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115
Ssd Silicon Power XS70 4TB
Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W
Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators
Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable
Besturingssysteem Windows 11

Geteste videokaarten

Voor onze gpu-tests gebruiken we referentiekaarten of Founders Editions, tenzij de betreffende gpu niet als een dergelijk model is uitgebracht of wij er geen beschikbaar hebben. In dat geval gebruiken we een custom model dat wat kloksnelheden betreft zo dicht mogelijk bij de referentiespecificatie zit.

Drivers en meetmethode

We hebben alle videokaarten voor deze review getest met de nieuwste driver die beschikbaar was toen we met het testwerk begonnen. Voor de AMD Radeon-kaarten hebben we persdriver 24.30.31 gebruikt, die voor de RX 9070 en 9070 XT ter beschikking werd gesteld. Voor de RTX 5090 hebben we persdriver 571.86 gebruikt, op de RTX 5080 was dat persdriver 572.02 en op de RTX 5070 Ti ging dat om persdriver 572.43. Op de RTX 5070 ging dat om persdriver 572.50 en op de RTX 5060 Ti is persdriver 575.94. Ter validatie hebben we de RTX 5070 en de RTX 4070 met driver 572.83 getest, waaruit bleek dat het prestatieverschil met de oudere drivers minder dan een procent bedraagt.

Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e en 99,9e percentiel berekenen en die laatste twee in milliseconden rapporteren.

Op de volgende pagina's vind je grafieken met samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate, gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. Er wordt primair gesorteerd op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen. De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game ondanks een goed gemiddelde niet vloeiend aanvoelt.

De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.

Gameselectie

Regelmatig houden we de reeks games waarmee we testen tegen het licht en bij deze keuze houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen.

Game Verschijningsdatum Api Engine
Assassin's Creed: Mirage Oktober 2023 DX12 Ubisoft Anvil
Assetto Corsa Competizione September 2018 DX12 Unreal Engine 4
Avatar: Frontiers of Pandora December 2023 DX12 Snowdrop Engine
Black Myth: Wukong Augustus 2024 DX12 Unreal Engine 5
Call of Duty: Black Ops 6 Oktober 2024 DX12 IW 9.0
Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4
Doom Eternal Maart 2020 Vulkan Id Tech 7
F1 24 Mei 2024 DX12 EGO Engine 4.0
Forza Motorsport Oktober 2023 DX12 ForzaTech
Stalker 2: Heart of Chornobyl November 2024 DX12 Unreal Engine 5

Stroomverbruik

BenchlabUiteraard meten we ook het stroomverbruik van de videokaarten. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.

Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte van verschillende componenten monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.

We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijkingen corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren.

Benchlab testopstelling

3DMark Time Spy, Speed Way en Steel Nomad

3DMark heeft een hele suite benchmarks, waarvan we Time Spy Extreme, Steel Nomad en Speed Way draaien. Deze benchmarks berekenen een totaalscore op basis van de gpu- en cpu-prestaties, waarbij de grafische score het zwaarst meeweegt. De graphicsscores staan zoveel mogelijk los van de prestaties van de andere componenten en deze scores kun je dus ook het best gebruiken als indicatie voor gpu-prestaties, onafhankelijk van de rest van het systeem.

De RTX 5060 Ti is in Steel Nomad een paar procent sneller dan de RX 7700 XT, terwijl in Speed Way die voorsprong veel verder uitloopt. In Time Spy is de AMD-kaart dan weer sneller. Tegenover de RTX 4060 Ti is de 5060 Ti 18 tot 25 procent sneller in deze synthetische benchmarks.

  • Steel Nomad
  • Speed Way
  • Time Spy Extreme Graphics
3DMark Steel Nomad (DX12)
Videokaart Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
14.282
GeForce RTX 4090 FE
9.226
GeForce RTX 5080 FE
8.077
Radeon RX 9070 XT
7.097
GeForce RTX 4080 Super FE
6.761
Radeon RX 7900 XTX
6.642
GeForce RTX 5070 Ti
6.589
GeForce RTX 4080 FE
6.525
Radeon RX 9070
5.795
Radeon RX 7900 XT
5.519
GeForce RTX 4070 Ti Super
5.504
GeForce RTX 4070 Ti
5.132
GeForce RTX 3090 FE
5.071
GeForce RTX 5070 FE
5.018
Radeon RX 7900 GRE
4.754
GeForce RTX 4070 Super
4.585
GeForce RTX 3080 FE
4.434
Radeon RX 7800 XT
4.089
Radeon RX 6950 XT
4.055
GeForce RTX 4070 FE
3.883
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
3.545
Radeon RX 7700 XT
3.356
GeForce RTX 3070 FE
3.212
Arc B580
3.091
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
2.909
Arc B570
2.666
Radeon RX 7600 XT
2.341
GeForce RTX 4060
2.310
3DMark Speed Way - Score
Videokaart Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
14.621
GeForce RTX 4090 FE
10.139
GeForce RTX 5080 FE
8.919
GeForce RTX 5070 Ti
7.682
GeForce RTX 4080 Super FE
7.539
GeForce RTX 4080 FE
7.375
Radeon RX 7900 XTX
6.458
Radeon RX 9070 XT
6.349
GeForce RTX 4070 Ti Super
6.273
GeForce RTX 5070 FE
5.831
Radeon RX 9070
5.619
GeForce RTX 4070 Ti
5.619
Radeon RX 7900 XT
5.520
GeForce RTX 3090 FE
5.413
GeForce RTX 4070 Super
5.199
GeForce RTX 3080 FE
4.777
GeForce RTX 4070 FE
4.524
Radeon RX 7900 GRE
4.437
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
4.075
Radeon RX 6950 XT
3.953
Radeon RX 7800 XT
3.878
GeForce RTX 3070 FE
3.569
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
3.272
Radeon RX 7700 XT
3.190
GeForce RTX 4060
2.701
Arc B580
2.468
Radeon RX 7600 XT
2.052
Arc B570
1.947
3DMark Time Spy Extreme - Graphics
Videokaart Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
25.644
GeForce RTX 4090 FE
18.822
GeForce RTX 5080 FE
16.084
Radeon RX 7900 XTX
14.829
Radeon RX 9070 XT
14.472
GeForce RTX 4080 Super FE
14.157
GeForce RTX 4080 FE
13.806
GeForce RTX 5070 Ti
13.598
Radeon RX 7900 XT
13.082
Radeon RX 9070
12.488
GeForce RTX 4070 Ti Super
11.546
GeForce RTX 4070 Ti
10.781
GeForce RTX 5070 FE
10.635
Radeon RX 7900 GRE
10.469
Radeon RX 6950 XT
10.110
GeForce RTX 3090 FE
9.964
GeForce RTX 4070 Super
9.824
Radeon RX 7800 XT
9.303
GeForce RTX 3080 FE
8.789
GeForce RTX 4070 FE
8.422
Radeon RX 7700 XT
7.955
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
7.318
Arc B580
7.156
GeForce RTX 3070 FE
6.785
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
6.170
Arc B570
6.030
Radeon RX 7600 XT
5.251
GeForce RTX 4060
4.997

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage maakt gebruik van een vernieuwde engine: de Ubisoft Anvil-engine, die iets minder voorkeur voor AMD heeft dan de Anvil Next 2.0-engine van Valhalla. AC Mirage is uiteraard nog steeds een thirdpersonadventuregame en draait op DirectX 12.

In Mirage eindigt de RTX 5060 Ti in de buurt van de RTX 3080 en RX 7700 XT. Dat betekent op 1440p een framerate van gemiddeld 96 en op 1080p komt de kaart zelfs op 127fps uit, wat in dat laatste geval gelijk is aan de RTX 3080. Op 4k valt de RTX 5060 Ti erg ver terug. Dat komt bij ons exemplaar met 16GB geheugen niet door een gebrek aan vram, maar door het relatief lage aantal rekenkernen.

1440p

  • 1440p Ultra
  • 1440p Ultra (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
133,8 194,4
GeForce RTX 4090 FE
113,7 171,3
Radeon RX 7900 XTX
109,8 156,3
GeForce RTX 5080 FE
115,2 156,0
GeForce RTX 4080 Super FE
103,8 153,0
Radeon RX 7900 XT
110,7 152,1
GeForce RTX 4080 FE
100,9 151,9
Radeon RX 9070 XT
106,2 151,7
GeForce RTX 5070 Ti
107,1 145,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
97,6 135,2
Radeon RX 9070
96,0 135,2
GeForce RTX 4070 Ti
90,5 129,5
Radeon RX 6950 XT
91,3 125,2
GeForce RTX 5070 FE
93,8 120,9
GeForce RTX 4070 Super
88,3 120,0
Radeon RX 7900 GRE
87,7 119,3
Radeon RX 7800 XT
83,9 113,5
GeForce RTX 4070 FE
80,4 111,2
GeForce RTX 3090 FE
66,0 107,7
GeForce RTX 3080 FE
80,3 101,0
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
76,9 96,0
Radeon RX 7700 XT
71,7 95,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
61,5 85,3
GeForce RTX 3070 FE
65,9 84,0
Arc B580
56,3 72,5
GeForce RTX 4060
50,7 71,2
Radeon RX 7600 XT
54,1 70,9
Arc B570
48,4 61,0
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
7,5
GeForce RTX 5080 FE
8,7
GeForce RTX 4090 FE
8,8
Radeon RX 7900 XT
9,0
Radeon RX 7900 XTX
9,1
GeForce RTX 5070 Ti
9,3
Radeon RX 9070 XT
9,4
GeForce RTX 4080 Super FE
9,6
GeForce RTX 4080 FE
9,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
10,2
Radeon RX 9070
10,4
GeForce RTX 5070 FE
10,7
Radeon RX 6950 XT
11,0
GeForce RTX 4070 Ti
11,1
GeForce RTX 4070 Super
11,3
Radeon RX 7900 GRE
11,4
Radeon RX 7800 XT
11,9
GeForce RTX 4070 FE
12,4
GeForce RTX 3080 FE
12,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
13,0
Radeon RX 7700 XT
13,9
GeForce RTX 3090 FE
15,2
GeForce RTX 3070 FE
15,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
16,3
Arc B580
17,8
Radeon RX 7600 XT
18,5
GeForce RTX 4060
19,7
Arc B570
20,7
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
173,9 236,8
GeForce RTX 4090 FE
161,3 217,2
Radeon RX 7900 XTX
140,4 202,8
Radeon RX 9070 XT
136,1 194,4
GeForce RTX 4080 Super FE
140,9 189,4
GeForce RTX 4080 FE
140,3 189,2
GeForce RTX 5080 FE
141,2 188,3
Radeon RX 7900 XT
127,2 183,2
GeForce RTX 5070 Ti
134,8 177,1
Radeon RX 9070
123,5 173,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
128,6 168,0
GeForce RTX 4070 Ti
124,3 162,1
Radeon RX 6950 XT
114,5 161,3
Radeon RX 7900 GRE
108,1 152,8
GeForce RTX 5070 FE
119,5 152,2
GeForce RTX 4070 Super
117,9 152,1
Radeon RX 7800 XT
106,2 149,3
GeForce RTX 4070 FE
107,5 138,2
GeForce RTX 3090 FE
97,9 132,9
GeForce RTX 3080 FE
99,6 126,1
Radeon RX 7700 XT
91,0 125,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
95,5 119,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
81,9 107,5
GeForce RTX 3070 FE
85,2 104,8
Arc B580
70,5 92,5
GeForce RTX 4060
70,6 92,4
Radeon RX 7600 XT
67,8 92,3
Arc B570
65,2 83,7
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
5,8
GeForce RTX 4090 FE
6,2
GeForce RTX 5080 FE
7,1
GeForce RTX 4080 Super FE
7,1
Radeon RX 7900 XTX
7,1
GeForce RTX 4080 FE
7,1
Radeon RX 9070 XT
7,4
GeForce RTX 5070 Ti
7,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
7,8
Radeon RX 7900 XT
7,9
GeForce RTX 4070 Ti
8,1
Radeon RX 9070
8,1
GeForce RTX 5070 FE
8,4
GeForce RTX 4070 Super
8,5
Radeon RX 6950 XT
8,7
Radeon RX 7900 GRE
9,3
GeForce RTX 4070 FE
9,3
Radeon RX 7800 XT
9,4
GeForce RTX 3080 FE
10,0
GeForce RTX 3090 FE
10,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
10,5
Radeon RX 7700 XT
11,0
GeForce RTX 3070 FE
11,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
12,2
GeForce RTX 4060
14,2
Arc B580
14,2
Radeon RX 7600 XT
14,7
Arc B570
15,3

4k

  • 4k Ultra
  • 4k Ultra (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
Assassin's Creed Mirage - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
108,7 144,9
GeForce RTX 4090 FE
80,9 119,7
GeForce RTX 5080 FE
83,8 105,8
Radeon RX 7900 XTX
80,1 102,7
Radeon RX 9070 XT
73,2 100,4
GeForce RTX 4080 Super FE
71,8 100,2
GeForce RTX 4080 FE
72,6 97,6
GeForce RTX 5070 Ti
75,8 94,8
Radeon RX 7900 XT
74,3 93,0
Radeon RX 9070
68,2 91,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
67,3 86,5
GeForce RTX 4070 Ti
61,6 81,7
GeForce RTX 5070 FE
63,8 77,2
Radeon RX 6950 XT
59,3 75,2
GeForce RTX 4070 Super
58,7 74,2
GeForce RTX 3090 FE
45,8 72,3
Radeon RX 7900 GRE
55,7 71,1
Radeon RX 7800 XT
54,5 70,1
GeForce RTX 4070 FE
54,6 67,8
GeForce RTX 3080 FE
55,4 67,1
GeForce RTX 3070 FE
23,3 59,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
49,0 58,2
Assassin's Creed Mirage - 3840x2160 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
9,2
GeForce RTX 5080 FE
11,9
GeForce RTX 4090 FE
12,4
Radeon RX 7900 XTX
12,5
GeForce RTX 5070 Ti
13,2
Radeon RX 7900 XT
13,5
Radeon RX 9070 XT
13,7
GeForce RTX 4080 FE
13,8
GeForce RTX 4080 Super FE
13,9
Radeon RX 9070
14,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
14,9
GeForce RTX 5070 FE
15,7
GeForce RTX 4070 Ti
16,2
Radeon RX 6950 XT
16,9
GeForce RTX 4070 Super
17,0
Radeon RX 7900 GRE
18,0
GeForce RTX 3080 FE
18,1
GeForce RTX 4070 FE
18,3
Radeon RX 7800 XT
18,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
20,4
GeForce RTX 3090 FE
21,9
GeForce RTX 3070 FE
43,0
Assassin's Creed Mirage - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
134,3 171,8
GeForce RTX 4090 FE
111,1 145,5
GeForce RTX 5080 FE
102,0 125,4
Radeon RX 7900 XTX
92,4 125,0
Radeon RX 9070 XT
89,1 122,2
GeForce RTX 4080 Super FE
91,9 119,0
GeForce RTX 4080 FE
92,7 119,0
GeForce RTX 5070 Ti
92,2 113,8
Radeon RX 9070
79,2 108,0
Radeon RX 7900 XT
81,8 107,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
81,2 102,9
GeForce RTX 4070 Ti
77,5 97,6
Radeon RX 6950 XT
70,0 91,6
GeForce RTX 5070 FE
76,3 91,3
GeForce RTX 4070 Super
72,3 88,7
Radeon RX 7800 XT
66,6 87,5
GeForce RTX 3090 FE
67,1 87,2
Radeon RX 7900 GRE
65,3 86,4
GeForce RTX 4070 FE
66,2 80,2
GeForce RTX 3080 FE
66,3 79,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
58,1 69,0
GeForce RTX 3070 FE
54,9 64,2
Assassin's Creed Mirage - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
7,5
GeForce RTX 4080 FE
8,4
GeForce RTX 4090 FE
9,0
GeForce RTX 5080 FE
9,8
Radeon RX 7900 XTX
10,8
GeForce RTX 5070 Ti
10,8
GeForce RTX 4080 Super FE
10,9
Radeon RX 9070 XT
11,2
Radeon RX 7900 XT
12,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
12,3
Radeon RX 9070
12,6
GeForce RTX 4070 Ti
12,9
GeForce RTX 5070 FE
13,1
GeForce RTX 4070 Super
13,8
Radeon RX 6950 XT
14,3
GeForce RTX 3090 FE
14,9
Radeon RX 7800 XT
15,0
GeForce RTX 3080 FE
15,1
GeForce RTX 4070 FE
15,1
Radeon RX 7900 GRE
15,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
17,2
GeForce RTX 3070 FE
18,3

1080p

  • 1080p Ultra
  • 1080p Ultra (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
Assassin's Creed Mirage - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
151,5 227,8
GeForce RTX 4090 FE
131,7 205,6
Radeon RX 7900 XTX
126,3 190,8
GeForce RTX 5080 FE
133,0 190,0
GeForce RTX 4080 Super FE
119,0 188,2
GeForce RTX 4080 FE
118,3 187,9
Radeon RX 7900 XT
129,7 186,4
Radeon RX 9070 XT
119,3 181,5
GeForce RTX 5070 Ti
124,0 176,3
Radeon RX 9070
115,5 167,1
GeForce RTX 4070 Ti
111,9 165,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
109,8 164,6
GeForce RTX 5070 FE
117,4 158,5
Radeon RX 6950 XT
105,4 156,4
GeForce RTX 4070 Super
110,5 154,5
Radeon RX 7900 GRE
102,1 146,2
GeForce RTX 4070 FE
97,0 143,9
Radeon RX 7800 XT
99,1 140,9
GeForce RTX 3090 FE
75,7 131,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
96,8 127,2
GeForce RTX 3080 FE
95,2 126,0
Radeon RX 7700 XT
86,9 121,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
73,0 110,7
GeForce RTX 3070 FE
76,4 105,1
GeForce RTX 4060
66,6 98,5
Radeon RX 7600 XT
68,9 96,7
Arc B580
65,7 90,1
Arc B570
57,1 77,6
Assassin's Creed Mirage - 1920x1080 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,6
GeForce RTX 5080 FE
7,5
GeForce RTX 4090 FE
7,6
Radeon RX 7900 XT
7,7
Radeon RX 7900 XTX
7,9
GeForce RTX 5070 Ti
8,1
Radeon RX 9070 XT
8,4
GeForce RTX 4080 Super FE
8,4
GeForce RTX 4080 FE
8,5
GeForce RTX 5070 FE
8,5
Radeon RX 9070
8,7
GeForce RTX 4070 Ti
8,9
GeForce RTX 4070 Super
9,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
9,1
Radeon RX 6950 XT
9,5
Radeon RX 7900 GRE
9,8
Radeon RX 7800 XT
10,1
GeForce RTX 4070 FE
10,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
10,3
GeForce RTX 3080 FE
10,5
Radeon RX 7700 XT
11,5
GeForce RTX 3070 FE
13,1
GeForce RTX 3090 FE
13,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
13,7
Radeon RX 7600 XT
14,5
GeForce RTX 4060
15,0
Arc B580
15,2
Arc B570
17,5
Assassin's Creed Mirage - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
196,7 281,5
GeForce RTX 4090 FE
182,8 261,7
Radeon RX 7900 XTX
169,0 253,8
GeForce RTX 4080 Super FE
171,2 242,2
Radeon RX 9070 XT
161,7 242,0
GeForce RTX 4080 FE
168,1 240,7
GeForce RTX 5080 FE
171,6 238,1
Radeon RX 7900 XT
158,6 233,1
GeForce RTX 5070 Ti
162,9 223,9
Radeon RX 9070
150,3 220,2
GeForce RTX 4070 Ti
155,9 217,1
Radeon RX 6950 XT
144,4 212,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
149,6 206,6
GeForce RTX 5070 FE
150,9 201,7
GeForce RTX 4070 Super
145,0 198,9
Radeon RX 7900 GRE
136,8 197,0
Radeon RX 7800 XT
132,6 192,2
GeForce RTX 4070 FE
142,0 190,1
Radeon RX 7700 XT
116,3 166,8
GeForce RTX 3090 FE
108,5 166,0
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
126,3 164,7
GeForce RTX 3080 FE
121,5 160,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
107,3 152,2
GeForce RTX 3070 FE
104,8 135,3
GeForce RTX 4060
98,4 134,0
Radeon RX 7600 XT
92,6 133,9
Arc B580
86,2 120,7
Arc B570
79,8 110,4
Assassin's Creed Mirage - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
5,1
GeForce RTX 4090 FE
5,5
GeForce RTX 5080 FE
5,8
GeForce RTX 4080 Super FE
5,8
Radeon RX 7900 XTX
5,9
GeForce RTX 4080 FE
6,0
GeForce RTX 5070 Ti
6,1
Radeon RX 9070 XT
6,2
Radeon RX 7900 XT
6,3
GeForce RTX 4070 Ti
6,4
GeForce RTX 5070 FE
6,6
Radeon RX 9070
6,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
6,7
GeForce RTX 4070 Super
6,9
Radeon RX 6950 XT
6,9
GeForce RTX 4070 FE
7,0
Radeon RX 7900 GRE
7,3
Radeon RX 7800 XT
7,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
7,9
GeForce RTX 3080 FE
8,2
Radeon RX 7700 XT
8,6
GeForce RTX 3090 FE
9,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
9,3
GeForce RTX 3070 FE
9,6
GeForce RTX 4060
10,2
Radeon RX 7600 XT
10,8
Arc B580
11,6
Arc B570
12,5

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione is een simracer uit 2018 die op de Unreal Engine 4 draait met gebruik van DirectX 12. Het spel heeft een voorkeur voor Nvidia-kaarten.

In ACC doet de RTX 5060 Ti het vrij goed tegenover de RX 7700 XT, zelfs de RX 7800 XT wordt in deze game bijgehouden door de nieuwe GeForce. Op 1440p komt hij uit op 140fps, op 1080p is dat 191.

1440p

  • 1440p Epic
  • 1440p Epic (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Epic
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
287,3 386,7
GeForce RTX 4090 FE
245,7 334,3
GeForce RTX 5080 FE
221,5 308,0
GeForce RTX 4080 Super FE
200,8 271,7
GeForce RTX 5070 Ti
191,7 263,7
GeForce RTX 4080 FE
195,2 262,5
Radeon RX 7900 XTX
172,1 226,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
161,1 223,1
GeForce RTX 4070 Ti
149,0 209,0
Radeon RX 7900 XT
149,6 193,2
GeForce RTX 5070 FE
134,1 192,8
GeForce RTX 4070 Super
135,4 189,7
GeForce RTX 3090 FE
133,7 180,4
Radeon RX 9070 XT
136,1 179,2
Radeon RX 7900 GRE
130,4 165,0
GeForce RTX 4070 FE
123,1 161,8
Radeon RX 6950 XT
125,3 161,3
GeForce RTX 3080 FE
120,2 158,3
Radeon RX 9070
118,6 152,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
106,2 140,4
Radeon RX 7800 XT
110,0 139,3
GeForce RTX 3070 FE
95,0 122,3
Radeon RX 7700 XT
95,0 121,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
96,6 120,7
GeForce RTX 4060
77,1 96,4
Radeon RX 7600 XT
67,8 83,5
Arc B580
51,2 75,7
Arc B570
45,7 66,5
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Epic (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
3,48
GeForce RTX 4090 FE
4,07
GeForce RTX 5080 FE
4,51
GeForce RTX 4080 Super FE
4,98
GeForce RTX 4080 FE
5,12
GeForce RTX 5070 Ti
5,22
Radeon RX 7900 XTX
5,81
GeForce RTX 4070 Ti Super
6,21
Radeon RX 7900 XT
6,68
GeForce RTX 4070 Ti
6,71
Radeon RX 9070 XT
7,35
GeForce RTX 4070 Super
7,38
GeForce RTX 5070 FE
7,46
GeForce RTX 3090 FE
7,48
Radeon RX 7900 GRE
7,67
Radeon RX 6950 XT
7,98
GeForce RTX 4070 FE
8,13
GeForce RTX 3080 FE
8,32
Radeon RX 9070
8,43
Radeon RX 7800 XT
9,09
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
9,41
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
10,35
GeForce RTX 3070 FE
10,52
Radeon RX 7700 XT
10,53
GeForce RTX 4060
12,98
Radeon RX 7600 XT
14,76
Arc B580
19,52
Arc B570
21,87
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
370,6 528,4
GeForce RTX 4090 FE
345,1 497,7
GeForce RTX 5080 FE
333,4 486,8
GeForce RTX 4080 Super FE
323,0 477,9
GeForce RTX 5070 Ti
310,1 466,2
GeForce RTX 4080 FE
324,5 457,3
Radeon RX 7900 XTX
326,7 438,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
297,7 410,3
GeForce RTX 4070 Ti
293,8 385,9
Radeon RX 7900 XT
284,7 373,8
GeForce RTX 5070 FE
272,4 363,2
GeForce RTX 4070 Super
269,0 362,0
Radeon RX 9070 XT
258,7 342,6
GeForce RTX 3090 FE
259,9 334,7
Radeon RX 7900 GRE
254,8 325,6
Radeon RX 6950 XT
242,1 314,4
GeForce RTX 4070 FE
242,8 310,7
GeForce RTX 3080 FE
234,1 296,1
Radeon RX 9070
219,3 285,3
Radeon RX 7800 XT
217,5 279,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
212,5 270,5
Radeon RX 7700 XT
189,9 240,3
GeForce RTX 3070 FE
187,3 229,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
185,8 228,3
GeForce RTX 4060
146,8 183,4
Radeon RX 7600 XT
133,2 164,4
Arc B580
115,1 160,9
Arc B570
107,8 141,1
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,70
GeForce RTX 4090 FE
2,90
GeForce RTX 5080 FE
3,00
Radeon RX 7900 XTX
3,06
GeForce RTX 4080 FE
3,08
GeForce RTX 4080 Super FE
3,10
GeForce RTX 5070 Ti
3,22
GeForce RTX 4070 Ti Super
3,36
GeForce RTX 4070 Ti
3,40
Radeon RX 7900 XT
3,51
GeForce RTX 5070 FE
3,67
GeForce RTX 4070 Super
3,72
GeForce RTX 3090 FE
3,85
Radeon RX 9070 XT
3,86
Radeon RX 7900 GRE
3,92
GeForce RTX 4070 FE
4,12
Radeon RX 6950 XT
4,13
GeForce RTX 3080 FE
4,27
Radeon RX 9070
4,56
Radeon RX 7800 XT
4,60
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
4,70
Radeon RX 7700 XT
5,27
GeForce RTX 3070 FE
5,34
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
5,38
GeForce RTX 4060
6,81
Radeon RX 7600 XT
7,51
Arc B580
8,69
Arc B570
9,28

4k

  • 4k Epic
  • 4k Epic (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
Assetto Corsa Competizione 2025 - 3840x2160 - Epic
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
221,8 289,0
GeForce RTX 4090 FE
144,8 200,5
GeForce RTX 5080 FE
131,5 173,5
GeForce RTX 4080 Super FE
113,6 148,0
GeForce RTX 5070 Ti
112,8 146,4
GeForce RTX 4080 FE
109,8 143,5
Radeon RX 7900 XTX
107,0 128,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
101,5 123,1
GeForce RTX 4070 Ti
94,0 113,2
GeForce RTX 5070 FE
90,1 109,2
Radeon RX 7900 XT
90,9 107,5
GeForce RTX 3090 FE
88,8 105,9
Radeon RX 9070 XT
84,7 103,9
GeForce RTX 4070 Super
83,5 100,8
GeForce RTX 3080 FE
78,8 94,2
Radeon RX 6950 XT
75,2 91,1
Radeon RX 7900 GRE
76,5 91,0
GeForce RTX 4070 FE
75,2 88,5
Radeon RX 9070
71,9 86,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
68,4 79,4
Radeon RX 7800 XT
66,7 77,7
GeForce RTX 3070 FE
59,8 71,2
Assetto Corsa Competizione 2025 - 3840x2160 - Epic (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,51
GeForce RTX 4090 FE
6,91
GeForce RTX 5080 FE
7,60
GeForce RTX 4080 Super FE
8,80
GeForce RTX 5070 Ti
8,87
GeForce RTX 4080 FE
9,10
Radeon RX 7900 XTX
9,35
GeForce RTX 4070 Ti Super
9,86
GeForce RTX 4070 Ti
10,64
Radeon RX 7900 XT
11,00
GeForce RTX 5070 FE
11,10
GeForce RTX 3090 FE
11,26
Radeon RX 9070 XT
11,80
GeForce RTX 4070 Super
11,98
GeForce RTX 3080 FE
12,69
Radeon RX 7900 GRE
13,06
Radeon RX 6950 XT
13,29
GeForce RTX 4070 FE
13,30
Radeon RX 9070
13,91
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
14,61
Radeon RX 7800 XT
15,00
GeForce RTX 3070 FE
16,72
Assetto Corsa Competizione 2025 - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
318,3 456,0
GeForce RTX 4090 FE
260,6 340,6
GeForce RTX 5080 FE
232,7 297,3
GeForce RTX 4080 Super FE
207,3 258,8
GeForce RTX 5070 Ti
199,8 254,6
GeForce RTX 4080 FE
202,1 251,5
Radeon RX 7900 XTX
185,5 231,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
167,0 214,6
Radeon RX 7900 XT
154,7 191,7
GeForce RTX 4070 Ti
149,3 190,8
GeForce RTX 5070 FE
147,9 188,7
Radeon RX 9070 XT
145,6 181,4
GeForce RTX 3090 FE
147,8 180,7
GeForce RTX 4070 Super
143,0 176,1
Radeon RX 7900 GRE
138,3 164,6
Radeon RX 6950 XT
128,7 161,7
GeForce RTX 3080 FE
132,7 159,8
GeForce RTX 4070 FE
122,6 153,8
Radeon RX 9070
122,5 150,5
Radeon RX 7800 XT
116,8 139,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
111,6 135,2
GeForce RTX 3070 FE
101,0 121,2
Assetto Corsa Competizione 2025 - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
3,14
GeForce RTX 4090 FE
3,84
GeForce RTX 5080 FE
4,30
GeForce RTX 4080 Super FE
4,82
GeForce RTX 4080 FE
4,95
GeForce RTX 5070 Ti
5,00
Radeon RX 7900 XTX
5,39
GeForce RTX 4070 Ti Super
5,99
Radeon RX 7900 XT
6,46
GeForce RTX 4070 Ti
6,70
GeForce RTX 5070 FE
6,76
GeForce RTX 3090 FE
6,76
Radeon RX 9070 XT
6,87
GeForce RTX 4070 Super
7,00
Radeon RX 7900 GRE
7,23
GeForce RTX 3080 FE
7,54
Radeon RX 6950 XT
7,77
GeForce RTX 4070 FE
8,15
Radeon RX 9070
8,16
Radeon RX 7800 XT
8,56
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
8,96
GeForce RTX 3070 FE
9,91

1080p

  • 1080p Epic
  • 1080p Epic (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
Assetto Corsa Competizione 2025 - 1920x1080 - Epic
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
292,1 391,6
GeForce RTX 5080 FE
275,8 380,1
GeForce RTX 4090 FE
278,2 375,8
GeForce RTX 4080 Super FE
253,0 353,6
GeForce RTX 4080 FE
242,4 341,4
GeForce RTX 5070 Ti
238,8 337,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
210,7 301,7
Radeon RX 7900 XTX
211,7 294,8
GeForce RTX 4070 Ti
197,9 281,4
Radeon RX 7900 XT
193,2 264,8
GeForce RTX 4070 Super
177,8 262,1
GeForce RTX 5070 FE
180,0 258,7
Radeon RX 9070 XT
173,7 244,3
GeForce RTX 3090 FE
162,6 237,5
GeForce RTX 4070 FE
158,6 230,6
Radeon RX 7900 GRE
165,7 229,0
Radeon RX 6950 XT
159,6 220,6
GeForce RTX 3080 FE
143,6 211,6
Radeon RX 9070
148,1 207,3
Radeon RX 7800 XT
139,8 193,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
130,3 191,3
Radeon RX 7700 XT
126,1 170,4
GeForce RTX 3070 FE
120,8 168,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
118,6 165,3
GeForce RTX 4060
96,8 135,6
Radeon RX 7600 XT
92,3 121,2
Arc B580
61,7 103,1
Arc B570
55,0 88,0
Assetto Corsa Competizione 2025 - 1920x1080 - Epic (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
3,42
GeForce RTX 4090 FE
3,60
GeForce RTX 5080 FE
3,63
GeForce RTX 4080 Super FE
3,95
GeForce RTX 4080 FE
4,13
GeForce RTX 5070 Ti
4,19
Radeon RX 7900 XTX
4,72
GeForce RTX 4070 Ti Super
4,75
GeForce RTX 4070 Ti
5,05
Radeon RX 7900 XT
5,18
GeForce RTX 5070 FE
5,56
GeForce RTX 4070 Super
5,62
Radeon RX 9070 XT
5,76
Radeon RX 7900 GRE
6,04
GeForce RTX 3090 FE
6,15
Radeon RX 6950 XT
6,26
GeForce RTX 4070 FE
6,30
Radeon RX 9070
6,75
GeForce RTX 3080 FE
6,96
Radeon RX 7800 XT
7,15
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
7,67
Radeon RX 7700 XT
7,93
GeForce RTX 3070 FE
8,28
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
8,43
GeForce RTX 4060
10,33
Radeon RX 7600 XT
10,84
Arc B580
16,20
Arc B570
18,18
Assetto Corsa Competizione 2025 - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4080 Super FE
384,2 532,4
GeForce RTX 5090 FE
370,1 529,0
GeForce RTX 4080 FE
348,8 516,4
GeForce RTX 4090 FE
362,0 514,0
GeForce RTX 5080 FE
352,0 513,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
352,0 509,6
GeForce RTX 5070 Ti
334,5 506,0
GeForce RTX 4070 Ti
334,2 499,8
Radeon RX 7900 XT
362,8 488,9
GeForce RTX 4070 Super
331,7 483,2
Radeon RX 9070 XT
352,5 481,2
Radeon RX 7900 XTX
353,2 476,3
GeForce RTX 5070 FE
32,5 475,1
Radeon RX 7900 GRE
353,7 470,5
Radeon RX 6950 XT
339,3 456,7
GeForce RTX 3090 FE
315,1 445,6
GeForce RTX 4070 FE
311,0 433,8
Radeon RX 9070
315,2 430,6
Radeon RX 7800 XT
311,4 419,8
GeForce RTX 3080 FE
291,8 411,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
300,0 395,3
Radeon RX 7700 XT
272,8 369,6
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
266,4 346,0
GeForce RTX 3070 FE
257,3 337,2
GeForce RTX 4060
225,1 289,0
Radeon RX 7600 XT
201,5 261,2
Arc B580
181,8 236,1
Arc B570
149,1 205,9
Assetto Corsa Competizione 2025 - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 4080 Super FE
2,60
GeForce RTX 5090 FE
2,70
Radeon RX 7900 XT
2,76
GeForce RTX 4090 FE
2,76
Radeon RX 7900 GRE
2,83
Radeon RX 7900 XTX
2,83
GeForce RTX 4070 Ti Super
2,84
Radeon RX 9070 XT
2,84
GeForce RTX 5080 FE
2,84
GeForce RTX 4080 FE
2,87
Radeon RX 6950 XT
2,95
GeForce RTX 5070 Ti
2,99
GeForce RTX 4070 Ti
2,99
GeForce RTX 4070 Super
3,02
GeForce RTX 5070 FE
3,09
Radeon RX 9070
3,17
GeForce RTX 3090 FE
3,17
Radeon RX 7800 XT
3,21
GeForce RTX 4070 FE
3,22
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
3,33
GeForce RTX 3080 FE
3,43
Radeon RX 7700 XT
3,67
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
3,75
GeForce RTX 3070 FE
3,89
GeForce RTX 4060
4,44
Radeon RX 7600 XT
4,96
Arc B580
5,50
Arc B570
6,71

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora komt uit december 2023 en draait op de Snowdrop-engine, die de open wereld in veel detail kan renderen. Het spel maakt standaard gebruik van raytracing voor enkele effecten en draait op Nvidia-hardware bovengemiddeld goed.

In Avatar is de RTX 5060 Ti wederom dicht in de buurt van de RX 7700 XT te vinden. Op 1080p komt de kaart nog uit op 70fps, op 1440p zakt dat al naar 46fps. Op 4k wordt duidelijk dat onze RTX 5060 Ti wel beschikt over voldoende vram voor deze resolutie, maar simpelweg te weinig rekenkracht aan boord heeft om deze resolutie native te renderen in Avatar.

1440p

  • 1440p Ultra
  • 1440p Ultra (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
113,7 150,2
GeForce RTX 4090 FE
96,1 123,8
GeForce RTX 5080 FE
77,6 98,1
GeForce RTX 4080 Super FE
77,9 97,2
GeForce RTX 4080 FE
77,5 97,2
GeForce RTX 5070 Ti
68,1 85,7
Radeon RX 7900 XTX
63,7 82,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
63,7 79,5
Radeon RX 9070 XT
62,8 78,1
GeForce RTX 4070 Ti
62,9 77,3
Radeon RX 7900 XT
57,8 72,5
GeForce RTX 4070 Super
54,4 67,8
GeForce RTX 3090 FE
53,4 66,3
Radeon RX 9070
52,8 65,6
GeForce RTX 5070 FE
52,8 64,4
Radeon RX 7900 GRE
48,8 60,5
GeForce RTX 3080 FE
48,8 60,0
GeForce RTX 4070 FE
48,5 59,5
Radeon RX 6950 XT
46,6 57,8
Radeon RX 7800 XT
43,2 53,0
Radeon RX 7700 XT
38,4 46,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
36,8 46,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
37,2 45,2
GeForce RTX 3070 FE
30,7 42,7
Arc B580
29,8 35,7
GeForce RTX 4060
28,0 34,0
Arc B570
26,0 31,2
Radeon RX 7600 XT
25,7 30,1
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
8,8
GeForce RTX 4090 FE
10,4
GeForce RTX 4080 Super FE
12,9
GeForce RTX 5080 FE
12,9
GeForce RTX 4080 FE
12,9
GeForce RTX 5070 Ti
14,7
Radeon RX 7900 XTX
15,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
15,7
GeForce RTX 4070 Ti
15,9
Radeon RX 9070 XT
15,9
Radeon RX 7900 XT
17,3
GeForce RTX 4070 Super
18,4
GeForce RTX 3090 FE
18,7
GeForce RTX 5070 FE
18,9
Radeon RX 9070
18,9
GeForce RTX 3080 FE
20,5
Radeon RX 7900 GRE
20,5
GeForce RTX 4070 FE
20,6
Radeon RX 6950 XT
21,5
Radeon RX 7800 XT
23,2
Radeon RX 7700 XT
26,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
26,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
27,2
GeForce RTX 3070 FE
32,6
Arc B580
33,6
GeForce RTX 4060
35,7
Arc B570
38,4
Radeon RX 7600 XT
39,0
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
136,4 205,6
GeForce RTX 4090 FE
130,4 174,5
GeForce RTX 5080 FE
115,3 146,5
GeForce RTX 4080 FE
109,7 140,5
GeForce RTX 4080 Super FE
109,2 140,0
GeForce RTX 5070 Ti
99,7 127,3
Radeon RX 7900 XTX
92,4 121,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
90,0 116,3
Radeon RX 9070 XT
88,7 116,1
GeForce RTX 4070 Ti
90,4 113,1
Radeon RX 7900 XT
84,7 108,7
GeForce RTX 5070 FE
79,9 101,2
GeForce RTX 4070 Super
80,3 101,0
Radeon RX 9070
75,8 98,7
GeForce RTX 3090 FE
76,2 95,5
Radeon RX 7900 GRE
71,0 90,6
Radeon RX 6950 XT
68,5 89,8
GeForce RTX 4070 FE
71,6 89,3
GeForce RTX 3080 FE
70,1 87,5
Radeon RX 7800 XT
64,0 81,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
58,0 73,8
Radeon RX 7700 XT
57,3 71,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
55,1 67,9
GeForce RTX 3070 FE
46,8 63,3
Arc B580
45,8 56,3
GeForce RTX 4060
42,6 52,6
Arc B570
41,2 49,7
Radeon RX 7600 XT
38,6 46,4
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
7,3
GeForce RTX 4090 FE
7,7
GeForce RTX 5080 FE
8,7
GeForce RTX 4080 FE
9,1
GeForce RTX 4080 Super FE
9,2
GeForce RTX 5070 Ti
10,0
Radeon RX 7900 XTX
10,8
GeForce RTX 4070 Ti
11,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
11,1
Radeon RX 9070 XT
11,3
Radeon RX 7900 XT
11,8
GeForce RTX 4070 Super
12,5
GeForce RTX 5070 FE
12,5
GeForce RTX 3090 FE
13,1
Radeon RX 9070
13,2
GeForce RTX 4070 FE
13,9
Radeon RX 7900 GRE
14,1
GeForce RTX 3080 FE
14,3
Radeon RX 6950 XT
14,6
Radeon RX 7800 XT
15,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
17,2
Radeon RX 7700 XT
17,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
18,1
GeForce RTX 3070 FE
21,4
Arc B580
21,8
GeForce RTX 4060
23,5
Arc B570
24,3
Radeon RX 7600 XT
25,9

4k

  • 4k Ultra
  • 4k Ultra (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
73,6 89,7
GeForce RTX 4090 FE
58,3 69,6
GeForce RTX 5080 FE
45,8 54,6
GeForce RTX 4080 FE
43,6 51,3
GeForce RTX 4080 Super FE
43,8 51,2
Radeon RX 7900 XTX
38,7 45,6
GeForce RTX 5070 Ti
38,5 44,9
Radeon RX 9070 XT
36,2 42,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
35,0 41,0
Radeon RX 7900 XT
34,1 39,5
GeForce RTX 4070 Ti
32,6 38,4
GeForce RTX 3090 FE
31,2 36,3
Radeon RX 9070
30,1 35,4
GeForce RTX 5070 FE
29,3 33,6
GeForce RTX 4070 Super
28,2 33,2
Radeon RX 7900 GRE
28,3 32,4
GeForce RTX 3080 FE
27,4 32,4
Radeon RX 6950 XT
25,8 30,1
Radeon RX 7800 XT
24,5 28,4
GeForce RTX 4070 FE
21,8 26,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
19,6 23,5
GeForce RTX 3070 FE
19,2 23,4
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
13,6
GeForce RTX 4090 FE
17,2
GeForce RTX 5080 FE
21,9
GeForce RTX 4080 Super FE
22,8
GeForce RTX 4080 FE
22,9
Radeon RX 7900 XTX
25,9
GeForce RTX 5070 Ti
26,0
Radeon RX 9070 XT
27,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
28,6
Radeon RX 7900 XT
29,3
GeForce RTX 4070 Ti
30,7
GeForce RTX 3090 FE
32,0
Radeon RX 9070
33,3
GeForce RTX 5070 FE
34,1
Radeon RX 7900 GRE
35,3
GeForce RTX 4070 Super
35,5
GeForce RTX 3080 FE
36,5
Radeon RX 6950 XT
38,8
Radeon RX 7800 XT
40,8
GeForce RTX 4070 FE
45,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
51,1
GeForce RTX 3070 FE
52,1
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
104,6 129,0
GeForce RTX 4090 FE
85,7 104,3
GeForce RTX 5080 FE
71,0 84,2
GeForce RTX 4080 Super FE
66,2 78,4
GeForce RTX 4080 FE
65,7 78,1
GeForce RTX 5070 Ti
59,3 71,0
Radeon RX 7900 XTX
58,3 69,8
Radeon RX 9070 XT
54,4 65,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
53,6 64,3
GeForce RTX 4070 Ti
51,7 61,3
Radeon RX 7900 XT
50,9 60,5
GeForce RTX 3090 FE
46,5 55,3
Radeon RX 9070
45,1 54,6
GeForce RTX 4070 Super
45,8 54,2
GeForce RTX 5070 FE
45,0 53,7
GeForce RTX 3080 FE
41,8 49,9
Radeon RX 7900 GRE
41,7 49,4
Radeon RX 6950 XT
38,7 47,8
GeForce RTX 4070 FE
40,4 47,8
Radeon RX 7800 XT
38,1 44,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
32,6 39,2
GeForce RTX 3070 FE
27,9 35,9
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
9,6
GeForce RTX 5070 Ti
10,8
GeForce RTX 4090 FE
11,7
GeForce RTX 5080 FE
14,1
GeForce RTX 4080 Super FE
15,1
GeForce RTX 4080 FE
15,2
Radeon RX 7900 XTX
17,2
Radeon RX 9070 XT
18,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
18,7
GeForce RTX 4070 Ti
19,4
Radeon RX 7900 XT
19,7
GeForce RTX 3090 FE
21,5
GeForce RTX 4070 Super
21,8
Radeon RX 9070
22,2
GeForce RTX 5070 FE
22,3
GeForce RTX 3080 FE
23,9
Radeon RX 7900 GRE
24,0
GeForce RTX 4070 FE
24,7
Radeon RX 6950 XT
25,9
Radeon RX 7800 XT
26,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
30,7
GeForce RTX 3070 FE
35,4

1080p

  • 1080p Ultra
  • 1080p Ultra (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
128,2 194,6
GeForce RTX 4090 FE
118,4 163,6
GeForce RTX 5080 FE
106,6 142,5
GeForce RTX 4080 Super FE
104,7 138,0
GeForce RTX 4080 FE
103,0 137,5
GeForce RTX 5070 Ti
92,7 124,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
86,2 114,6
Radeon RX 7900 XTX
82,9 112,6
GeForce RTX 4070 Ti
87,4 112,5
Radeon RX 9070 XT
82,5 110,7
Radeon RX 7900 XT
79,4 103,9
GeForce RTX 4070 Super
76,4 100,6
GeForce RTX 5070 FE
75,9 98,8
Radeon RX 9070
71,2 94,8
GeForce RTX 3090 FE
72,5 93,6
GeForce RTX 4070 FE
68,9 89,0
Radeon RX 7900 GRE
64,8 86,4
GeForce RTX 3080 FE
66,1 84,9
Radeon RX 6950 XT
57,7 81,6
Radeon RX 7800 XT
58,3 76,0
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
54,3 70,2
Radeon RX 7700 XT
54,1 68,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
53,3 67,5
GeForce RTX 3070 FE
43,2 62,1
Arc B580
41,2 52,3
GeForce RTX 4060
40,7 51,7
Arc B570
36,3 46,1
Radeon RX 7600 XT
36,6 45,1
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
7,8
GeForce RTX 4090 FE
8,4
GeForce RTX 5080 FE
9,4
GeForce RTX 4080 Super FE
9,6
GeForce RTX 4080 FE
9,7
GeForce RTX 5070 Ti
10,8
GeForce RTX 4070 Ti
11,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
11,6
Radeon RX 7900 XTX
12,1
Radeon RX 9070 XT
12,1
Radeon RX 7900 XT
12,6
GeForce RTX 4070 Super
13,1
GeForce RTX 5070 FE
13,2
GeForce RTX 3090 FE
13,8
Radeon RX 9070
14,0
GeForce RTX 4070 FE
14,5
GeForce RTX 3080 FE
15,1
Radeon RX 7900 GRE
15,4
Radeon RX 7800 XT
17,2
Radeon RX 6950 XT
17,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
18,4
Radeon RX 7700 XT
18,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
18,8
GeForce RTX 3070 FE
23,2
Arc B580
24,3
GeForce RTX 4060
24,6
Radeon RX 7600 XT
27,3
Arc B570
27,5
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
158,5 262,1
GeForce RTX 4090 FE
144,6 220,1
GeForce RTX 5080 FE
135,6 198,7
GeForce RTX 4080 Super FE
131,5 187,9
GeForce RTX 4080 FE
129,4 187,5
GeForce RTX 5070 Ti
122,0 175,2
Radeon RX 7900 XTX
118,1 161,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
116,7 161,3
Radeon RX 9070 XT
111,2 157,8
GeForce RTX 4070 Ti
120,1 157,0
Radeon RX 7900 XT
107,2 148,6
GeForce RTX 4070 Super
105,4 143,8
GeForce RTX 5070 FE
105,4 142,7
Radeon RX 9070
98,6 136,2
GeForce RTX 3090 FE
99,9 130,2
GeForce RTX 4070 FE
97,0 127,8
Radeon RX 7900 GRE
92,1 125,9
Radeon RX 6950 XT
89,8 124,7
GeForce RTX 3080 FE
92,3 119,9
Radeon RX 7800 XT
85,6 114,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
83,3 107,4
Radeon RX 7700 XT
76,0 101,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
77,7 98,9
GeForce RTX 3070 FE
69,2 92,8
Arc B580
61,1 79,2
GeForce RTX 4060
61,9 77,7
Arc B570
56,7 70,7
Radeon RX 7600 XT
52,1 68,2
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,3
GeForce RTX 4090 FE
6,9
GeForce RTX 5080 FE
7,4
GeForce RTX 4080 Super FE
7,6
GeForce RTX 4080 FE
7,7
GeForce RTX 5070 Ti
8,2
GeForce RTX 4070 Ti
8,3
Radeon RX 7900 XTX
8,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
8,6
Radeon RX 9070 XT
9,0
Radeon RX 7900 XT
9,3
GeForce RTX 5070 FE
9,5
GeForce RTX 4070 Super
9,5
GeForce RTX 3090 FE
10,0
Radeon RX 9070
10,1
GeForce RTX 4070 FE
10,3
GeForce RTX 3080 FE
10,8
Radeon RX 7900 GRE
10,9
Radeon RX 6950 XT
11,1
Radeon RX 7800 XT
11,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
12,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
12,9
Radeon RX 7700 XT
13,2
GeForce RTX 3070 FE
14,5
GeForce RTX 4060
16,2
Arc B580
16,4
Arc B570
17,6
Radeon RX 7600 XT
19,2

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong draait op Unreal Engine 5 en is extreem zwaar, zelfs zonder raytracing ingeschakeld. Voor het testen van gpu's maken we gebruik van de ingebouwde benchmark van het spel en schakelen we upscaling uit door Temporal Super Resolution op '100' te zetten.

Zonder upscaling is Wukong loodzwaar, ook voor de RTX 5060 Ti. Hij kan zich ongeveer meten met de RX 7800 XT wanneer raytracing uitgeschakeld is. Met DXR erbij is het verschil veel groter en komt de 5060 Ti bovendien 15 tot 20 procent boven zijn voorganger uit. Maar het gaat in vrijwel geen geval om goed speelbare framerates.

1440p

  • 1440p Very High
  • 1440p Very High (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
81,6 95,6
GeForce RTX 4090 FE
64,9 75,7
GeForce RTX 5080 FE
58,0 67,1
GeForce RTX 4080 Super FE
52,2 61,0
GeForce RTX 4080 FE
51,4 60,0
GeForce RTX 5070 Ti
50,8 59,1
Radeon RX 7900 XTX
48,4 58,0
Radeon RX 9070 XT
48,1 53,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
43,6 50,7
Radeon RX 7900 XT
41,2 49,0
Radeon RX 9070
42,5 48,5
GeForce RTX 4070 Ti
42,4 48,5
GeForce RTX 5070 FE
39,8 46,5
GeForce RTX 4070 Super
38,7 44,4
GeForce RTX 3090 FE
36,9 43,2
Radeon RX 7900 GRE
34,8 40,9
Radeon RX 6950 XT
33,5 38,8
GeForce RTX 3080 FE
33,4 38,8
GeForce RTX 4070 FE
32,6 37,9
Radeon RX 7800 XT
32,2 37,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
31,1 35,3
Radeon RX 7700 XT
27,9 32,2
GeForce RTX 3070 FE
25,0 29,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
25,3 28,7
GeForce RTX 4060
19,9 22,9
Arc B580
16,0 21,3
Radeon RX 7600 XT
18,5 21,0
Arc B570
14,2 18,1
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
12,3
GeForce RTX 4090 FE
15,4
GeForce RTX 5080 FE
17,3
GeForce RTX 4080 Super FE
19,2
GeForce RTX 4080 FE
19,4
GeForce RTX 5070 Ti
19,7
Radeon RX 7900 XTX
20,7
Radeon RX 9070 XT
20,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
22,9
Radeon RX 9070
23,5
GeForce RTX 4070 Ti
23,6
Radeon RX 7900 XT
24,3
GeForce RTX 5070 FE
25,1
GeForce RTX 4070 Super
25,8
GeForce RTX 3090 FE
27,1
Radeon RX 7900 GRE
28,7
Radeon RX 6950 XT
29,8
GeForce RTX 3080 FE
30,0
GeForce RTX 4070 FE
30,7
Radeon RX 7800 XT
31,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
32,1
Radeon RX 7700 XT
35,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
39,5
GeForce RTX 3070 FE
40,0
GeForce RTX 4060
50,2
Arc B580
62,4
Arc B570
70,3
Radeon RX 7600 XT
5.394,0
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
140,4 164,8
GeForce RTX 4090 FE
111,3 131,1
GeForce RTX 5080 FE
105,6 123,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
102,9 121,4
Radeon RX 7900 XTX
93,5 113,2
GeForce RTX 5070 Ti
93,4 109,9
GeForce RTX 4080 Super FE
93,3 109,8
GeForce RTX 4080 FE
92,4 109,0
Radeon RX 9070 XT
93,9 108,7
Radeon RX 9070
82,1 95,3
Radeon RX 7900 XT
78,8 94,7
GeForce RTX 4070 Ti
78,1 91,0
GeForce RTX 5070 FE
76,6 90,1
GeForce RTX 4070 Super
72,5 83,9
GeForce RTX 3090 FE
69,4 82,5
Radeon RX 6950 XT
68,8 82,4
Radeon RX 7900 GRE
68,0 80,9
Radeon RX 7800 XT
64,5 77,0
GeForce RTX 3080 FE
62,8 74,7
GeForce RTX 4070 FE
63,1 73,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
58,5 67,8
Radeon RX 7700 XT
55,4 65,4
GeForce RTX 3070 FE
48,9 58,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
48,2 55,5
GeForce RTX 4060
38,7 45,2
Radeon RX 7600 XT
36,7 42,7
Arc B580
32,2 39,7
Arc B570
27,6 34,7
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
7,1
GeForce RTX 4090 FE
9,0
GeForce RTX 5080 FE
9,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
9,7
Radeon RX 9070 XT
10,7
Radeon RX 7900 XTX
10,7
GeForce RTX 5070 Ti
10,7
GeForce RTX 4080 Super FE
10,7
GeForce RTX 4080 FE
10,8
Radeon RX 9070
12,2
Radeon RX 7900 XT
12,7
GeForce RTX 4070 Ti
12,8
GeForce RTX 5070 FE
13,1
GeForce RTX 4070 Super
13,8
GeForce RTX 3090 FE
14,4
Radeon RX 6950 XT
14,5
Radeon RX 7900 GRE
14,7
Radeon RX 7800 XT
15,5
GeForce RTX 4070 FE
15,8
GeForce RTX 3080 FE
15,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
17,1
Radeon RX 7700 XT
18,0
GeForce RTX 3070 FE
20,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
20,7
GeForce RTX 4060
25,8
Radeon RX 7600 XT
27,3
Arc B580
31,0
Arc B570
36,3
  • 1440p Very High - DXR
  • 1440p Very High - DXR (99p)
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
54,5 64,8
GeForce RTX 4090 FE
39,5 48,3
GeForce RTX 5080 FE
34,7 41,3
GeForce RTX 4080 Super FE
29,9 36,6
GeForce RTX 4080 FE
29,6 36,3
GeForce RTX 5070 Ti
29,8 35,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
24,7 30,1
GeForce RTX 4070 Ti
22,7 27,9
GeForce RTX 5070 FE
22,4 26,7
GeForce RTX 4070 Super
21,3 25,7
GeForce RTX 4070 FE
18,1 21,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
15,1 18,3
GeForce RTX 3090 FE
13,8 16,6
Radeon RX 9070 XT
12,4 15,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
12,8 15,5
GeForce RTX 3080 FE
11,9 14,4
Radeon RX 9070
10,3 13,2
GeForce RTX 4060
9,4 11,3
Radeon RX 7900 XTX
7,1 9,7
Radeon RX 7900 XT
5,8 7,8
Radeon RX 7800 XT
4,5 6,3
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
18,4
GeForce RTX 4090 FE
25,3
GeForce RTX 5080 FE
28,8
GeForce RTX 4080 Super FE
33,4
GeForce RTX 5070 Ti
33,6
GeForce RTX 4080 FE
33,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
40,5
GeForce RTX 4070 Ti
44,1
GeForce RTX 5070 FE
44,6
GeForce RTX 4070 Super
47,1
GeForce RTX 4070 FE
55,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
66,2
GeForce RTX 3090 FE
72,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
78,1
Radeon RX 9070 XT
80,7
GeForce RTX 3080 FE
83,7
Radeon RX 9070
97,1
GeForce RTX 4060
106,0
Radeon RX 7900 XTX
140,8
Radeon RX 7900 XT
174,0
Radeon RX 7800 XT
221,2

4k

  • 4k Very High
  • 4k Very High (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Very High
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
53,1 63,9
GeForce RTX 4090 FE
39,3 47,1
GeForce RTX 5080 FE
34,4 41,4
GeForce RTX 4080 Super FE
30,4 36,0
GeForce RTX 4080 FE
30,0 35,4
Radeon RX 7900 XTX
30,0 35,2
GeForce RTX 5070 Ti
28,8 35,2
Radeon RX 9070 XT
28,3 33,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
25,3 29,5
Radeon RX 7900 XT
25,3 29,4
Radeon RX 9070
24,9 28,1
GeForce RTX 4070 Ti
23,4 27,7
GeForce RTX 5070 FE
22,8 27,1
GeForce RTX 3090 FE
21,0 26,2
GeForce RTX 4070 Super
21,4 25,3
Radeon RX 7900 GRE
20,6 24,2
GeForce RTX 3080 FE
19,2 23,3
Radeon RX 6950 XT
19,4 23,2
GeForce RTX 4070 FE
19,9 21,9
Radeon RX 7800 XT
18,6 21,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
17,4 20,3
GeForce RTX 3070 FE
12,9 14,6
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Very High (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
18,8
GeForce RTX 4090 FE
25,5
GeForce RTX 5080 FE
29,1
GeForce RTX 4080 Super FE
32,9
GeForce RTX 4080 FE
33,4
Radeon RX 7900 XTX
33,4
GeForce RTX 5070 Ti
34,7
Radeon RX 9070 XT
35,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
39,6
Radeon RX 7900 XT
39,6
Radeon RX 9070
40,2
GeForce RTX 4070 Ti
42,8
GeForce RTX 5070 FE
43,9
GeForce RTX 4070 Super
46,8
GeForce RTX 3090 FE
47,6
Radeon RX 7900 GRE
48,5
Radeon RX 6950 XT
51,6
GeForce RTX 3080 FE
52,2
GeForce RTX 4070 FE
52,4
Radeon RX 7800 XT
53,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
57,4
GeForce RTX 3070 FE
77,6
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
93,0 107,8
GeForce RTX 4090 FE
70,4 81,3
GeForce RTX 5080 FE
63,1 73,1
Radeon RX 7900 XTX
55,8 65,3
GeForce RTX 5070 Ti
55,0 64,1
GeForce RTX 4080 Super FE
55,3 63,7
GeForce RTX 4080 FE
54,5 62,7
Radeon RX 9070 XT
52,9 60,2
Radeon RX 7900 XT
46,1 53,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
46,1 52,9
Radeon RX 9070
45,5 52,0
GeForce RTX 5070 FE
42,6 50,0
GeForce RTX 4070 Ti
43,4 49,5
GeForce RTX 3090 FE
41,4 48,5
GeForce RTX 4070 Super
40,0 45,7
Radeon RX 6950 XT
39,1 45,6
Radeon RX 7900 GRE
38,7 44,3
GeForce RTX 3080 FE
37,1 43,5
Radeon RX 7800 XT
35,9 41,7
GeForce RTX 4070 FE
35,1 39,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
31,8 36,5
GeForce RTX 3070 FE
27,6 32,5
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
10,8
GeForce RTX 4090 FE
14,2
GeForce RTX 5080 FE
15,9
Radeon RX 7900 XTX
17,9
GeForce RTX 4080 Super FE
18,1
GeForce RTX 5070 Ti
18,2
GeForce RTX 4080 FE
18,4
Radeon RX 9070 XT
18,9
Radeon RX 7900 XT
21,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
21,7
Radeon RX 9070
22,0
GeForce RTX 4070 Ti
23,1
GeForce RTX 5070 FE
23,5
GeForce RTX 3090 FE
24,2
GeForce RTX 4070 Super
25,0
Radeon RX 6950 XT
25,6
Radeon RX 7900 GRE
25,9
GeForce RTX 3080 FE
27,0
Radeon RX 7800 XT
27,9
GeForce RTX 4070 FE
28,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
31,4
GeForce RTX 3070 FE
36,3
  • 4k Very High - DXR
  • 4k Very High - DXR (99p)
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Very High - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
29,1 34,0
GeForce RTX 4090 FE
20,4 24,5
GeForce RTX 5080 FE
17,6 20,6
GeForce RTX 4080 Super FE
14,9 18,0
GeForce RTX 4080 FE
14,7 17,7
GeForce RTX 5070 Ti
14,6 17,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
12,2 14,8
GeForce RTX 4070 Ti
11,0 13,3
GeForce RTX 5070 FE
11,1 12,9
GeForce RTX 4070 Super
10,2 12,2
GeForce RTX 4070 FE
8,6 10,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
7,2 8,5
GeForce RTX 3090 FE
6,6 7,8
Radeon RX 9070 XT
5,8 7,6
GeForce RTX 3080 FE
5,1 6,3
Radeon RX 9070
4,8 6,2
Radeon RX 7800 XT
2,1 2,9
Black Myth: Wukong - 3840x2160 - Very High - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
34,4
GeForce RTX 4090 FE
49,1
GeForce RTX 5080 FE
56,9
GeForce RTX 4080 Super FE
67,1
GeForce RTX 4080 FE
67,9
GeForce RTX 5070 Ti
68,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
81,7
GeForce RTX 5070 FE
90,5
GeForce RTX 4070 Ti
91,1
GeForce RTX 4070 Super
98,3
GeForce RTX 4070 FE
116,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
139,2
GeForce RTX 3090 FE
152,5
Radeon RX 9070 XT
171,9
GeForce RTX 3080 FE
195,8
Radeon RX 9070
210,4
Radeon RX 7800 XT
469,0

1080p

  • 1080p Very High
  • 1080p Very High (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
Black Myth: Wukong - 1920x1080 - Very High
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
96,6 115,4
GeForce RTX 4090 FE
78,7 94,2
GeForce RTX 5080 FE
73,5 86,9
GeForce RTX 4080 Super FE
66,9 79,3
GeForce RTX 4080 FE
66,0 78,9
GeForce RTX 5070 Ti
65,1 76,7
Radeon RX 9070 XT
64,7 74,8
Radeon RX 7900 XTX
60,2 74,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
56,3 66,2
GeForce RTX 4070 Ti
55,4 65,0
Radeon RX 9070
56,2 64,9
Radeon RX 7900 XT
51,7 63,4
GeForce RTX 5070 FE
53,2 62,1
GeForce RTX 4070 Super
51,6 60,3
GeForce RTX 3090 FE
48,6 57,0
Radeon RX 7900 GRE
44,0 53,4
GeForce RTX 4070 FE
44,7 51,7
GeForce RTX 3080 FE
43,8 51,1
Radeon RX 6950 XT
42,5 50,5
Radeon RX 7800 XT
41,0 48,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
42,0 48,6
Radeon RX 7700 XT
36,4 42,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
35,1 40,1
GeForce RTX 3070 FE
34,3 40,0
GeForce RTX 4060
28,1 32,3
Radeon RX 7600 XT
25,3 29,1
Arc B580
21,7 29,0
Arc B570
17,9 24,1
Black Myth: Wukong - 1920x1080 - Very High (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
10,4
GeForce RTX 4090 FE
12,7
GeForce RTX 5080 FE
13,6
GeForce RTX 4080 Super FE
15,0
GeForce RTX 4080 FE
15,2
GeForce RTX 5070 Ti
15,4
Radeon RX 9070 XT
15,5
Radeon RX 7900 XTX
16,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
17,8
Radeon RX 9070
17,8
GeForce RTX 4070 Ti
18,1
GeForce RTX 5070 FE
18,8
Radeon RX 7900 XT
19,4
GeForce RTX 4070 Super
19,4
GeForce RTX 3090 FE
20,6
GeForce RTX 4070 FE
22,4
Radeon RX 7900 GRE
22,7
GeForce RTX 3080 FE
22,8
Radeon RX 6950 XT
23,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
23,8
Radeon RX 7800 XT
24,4
Radeon RX 7700 XT
27,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
28,5
GeForce RTX 3070 FE
29,1
GeForce RTX 4060
35,6
Radeon RX 7600 XT
39,5
Arc B580
46,2
Arc B570
56,0
Black Myth: Wukong - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
166,8 202,3
GeForce RTX 4090 FE
140,2 167,3
GeForce RTX 5080 FE
135,7 160,8
Radeon RX 9070 XT
129,6 152,9
Radeon RX 7900 XTX
123,7 152,6
GeForce RTX 4080 FE
123,5 146,9
GeForce RTX 5070 Ti
123,0 146,2
GeForce RTX 4080 Super FE
123,4 146,1
Radeon RX 9070
113,1 133,8
Radeon RX 7900 XT
104,3 128,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
107,1 126,3
GeForce RTX 4070 Ti
106,4 125,5
GeForce RTX 5070 FE
103,7 124,7
GeForce RTX 4070 Super
99,2 116,8
Radeon RX 6950 XT
93,2 113,8
Radeon RX 7900 GRE
90,8 111,2
GeForce RTX 3090 FE
90,1 108,3
Radeon RX 7800 XT
87,9 107,1
GeForce RTX 4070 FE
81,7 102,2
GeForce RTX 3080 FE
82,4 99,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
82,1 96,8
Radeon RX 7700 XT
77,0 93,5
GeForce RTX 3070 FE
67,6 81,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
69,7 81,3
GeForce RTX 4060
57,1 67,6
Radeon RX 7600 XT
53,5 63,9
Arc B580
43,0 54,5
Arc B570
37,4 47,9
Black Myth: Wukong - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,0
GeForce RTX 4090 FE
7,1
GeForce RTX 5080 FE
7,4
Radeon RX 9070 XT
7,7
Radeon RX 7900 XTX
8,1
GeForce RTX 4080 FE
8,1
GeForce RTX 4080 Super FE
8,1
GeForce RTX 5070 Ti
8,1
Radeon RX 9070
8,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
9,3
GeForce RTX 4070 Ti
9,4
Radeon RX 7900 XT
9,6
GeForce RTX 5070 FE
9,7
GeForce RTX 4070 Super
10,1
Radeon RX 6950 XT
10,7
Radeon RX 7900 GRE
11,0
GeForce RTX 3090 FE
11,1
Radeon RX 7800 XT
11,4
GeForce RTX 3080 FE
12,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
12,2
GeForce RTX 4070 FE
12,3
Radeon RX 7700 XT
13,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
14,4
GeForce RTX 3070 FE
14,8
GeForce RTX 4060
17,5
Radeon RX 7600 XT
18,7
Arc B580
23,2
Arc B570
26,7
  • 1080p Very High - DXR
  • 1080p Very High (99p)
Black Myth: Wukong - 1920x1080 - Very High - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
77,1 94,4
GeForce RTX 4090 FE
58,8 71,7
GeForce RTX 5080 FE
53,3 63,6
GeForce RTX 4080 Super FE
46,7 56,3
GeForce RTX 4080 FE
45,8 56,0
GeForce RTX 5070 Ti
46,2 55,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
37,6 46,8
GeForce RTX 4070 Ti
35,3 43,5
GeForce RTX 5070 FE
35,0 42,7
GeForce RTX 4070 Super
32,9 40,4
GeForce RTX 4070 FE
28,5 34,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
24,5 29,7
GeForce RTX 3090 FE
21,7 26,7
Radeon RX 9070 XT
20,6 25,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
21,3 25,8
GeForce RTX 3080 FE
19,2 23,5
Radeon RX 9070
16,7 21,2
GeForce RTX 3070 FE
16,1 20,6
GeForce RTX 4060
16,6 20,5
Radeon RX 7900 XTX
11,9 16,0
Radeon RX 7900 XT
9,5 12,7
Radeon RX 6950 XT
7,6 11,0
Radeon RX 7800 XT
7,6 10,8
Radeon RX 7900 GRE
7,7 10,7
Arc B580
7,2 10,3
Black Myth: Wukong - 1920x1080 - Very High DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
13,0
GeForce RTX 4090 FE
17,0
GeForce RTX 5080 FE
18,8
GeForce RTX 4080 Super FE
21,4
GeForce RTX 5070 Ti
21,6
GeForce RTX 4080 FE
21,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
26,6
GeForce RTX 4070 Ti
28,4
GeForce RTX 5070 FE
28,6
GeForce RTX 4070 Super
30,4
GeForce RTX 4070 FE
35,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
40,9
GeForce RTX 3090 FE
46,1
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
47,0
Radeon RX 9070 XT
48,7
GeForce RTX 3080 FE
52,2
Radeon RX 9070
59,9
GeForce RTX 4060
60,2
GeForce RTX 3070 FE
61,9
Radeon RX 7900 XTX
84,4
Radeon RX 7900 XT
105,5
Radeon RX 7900 GRE
130,5
Radeon RX 7800 XT
131,2
Radeon RX 6950 XT
131,8
Arc B580
138,3

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 is een firstpersonshooter uit 2024 in de bekende Call of Duty-reeks. Black Ops 6 maakt gebruik van de IW 9.0-engine, waaraan Infinity Ward aanzienlijke upgrades heeft toegevoegd, waaronder volumetric lighting, spectral rendering en verbeterde raytracing. Hoewel de engine dus ondersteuning heeft voor raytracing, is deze grafische functie in Black Ops 6 vooralsnog niet beschikbaar. Op AMD-hardware draait het spel bovengemiddeld goed.

In Black Ops 6 heeft de RTX 5060 Ti wat meer moeite om zich overtuigend te onderscheiden van zijn voorganger. Op 1440p lukt dat nog net iets beter dan op 1080p, terwijl op hogere resoluties de RTX 3080 verder uitloopt. Niet geheel verrassend zijn de RX 7700 XT en 7800 XT in deze game ook een stuk sneller dan de RTX 5060 Ti.

1440p

  • 1440p Extreme
  • 1440p Extreme (99p)
  • 1440p Balanced
  • 1440p Balanced (99p)
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Extreme
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
151,9 203,2
GeForce RTX 4090 FE
124,6 173,8
Radeon RX 7900 XTX
112,3 156,8
Radeon RX 9070 XT
101,9 152,4
GeForce RTX 5080 FE
106,4 144,4
Radeon RX 7900 XT
101,5 139,5
GeForce RTX 4080 Super FE
102,7 139,2
GeForce RTX 4080 FE
100,3 136,3
Radeon RX 9070
100,7 135,0
GeForce RTX 5070 Ti
92,8 133,0
Radeon RX 6950 XT
93,5 128,2
GeForce RTX 4070 Ti
90,4 122,1
Radeon RX 7900 GRE
89,3 121,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
89,1 120,4
GeForce RTX 5070 FE
94,1 116,5
Radeon RX 7800 XT
80,3 111,8
GeForce RTX 4070 Super
81,7 109,0
Radeon RX 7700 XT
69,0 96,5
GeForce RTX 3090 FE
72,7 96,4
GeForce RTX 4070 FE
72,7 94,7
GeForce RTX 3080 FE
65,2 87,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
57,7 79,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
54,8 73,8
GeForce RTX 3070 FE
53,5 70,7
Radeon RX 7600 XT
47,1 65,3
Arc B580
43,2 61,4
GeForce RTX 4060
43,7 60,1
Arc B570
38,6 54,1
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Extreme (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,6
GeForce RTX 4090 FE
8,0
Radeon RX 7900 XTX
8,9
GeForce RTX 5080 FE
9,4
GeForce RTX 4080 Super FE
9,7
Radeon RX 9070 XT
9,8
Radeon RX 7900 XT
9,9
Radeon RX 9070
9,9
GeForce RTX 4080 FE
10,0
GeForce RTX 5070 FE
10,6
Radeon RX 6950 XT
10,7
GeForce RTX 5070 Ti
10,8
GeForce RTX 4070 Ti
11,1
Radeon RX 7900 GRE
11,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
11,2
GeForce RTX 4070 Super
12,3
Radeon RX 7800 XT
12,5
GeForce RTX 4070 FE
13,8
GeForce RTX 3090 FE
13,8
Radeon RX 7700 XT
14,5
GeForce RTX 3080 FE
15,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
17,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
18,3
GeForce RTX 3070 FE
18,7
Radeon RX 7600 XT
21,3
GeForce RTX 4060
22,9
Arc B580
23,2
Arc B570
25,9
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Balanced
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
202,5 275,2
GeForce RTX 4090 FE
182,9 245,7
GeForce RTX 5080 FE
165,7 221,3
Radeon RX 9070 XT
165,8 219,8
Radeon RX 7900 XTX
156,0 215,9
GeForce RTX 5070 Ti
149,8 208,3
GeForce RTX 4080 Super FE
156,5 208,1
GeForce RTX 4080 FE
153,2 207,1
Radeon RX 7900 XT
149,2 205,0
Radeon RX 9070
143,8 197,9
Radeon RX 6950 XT
145,8 193,4
GeForce RTX 4070 Ti
138,8 184,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
138,5 183,6
Radeon RX 7900 GRE
134,7 181,3
Radeon RX 7800 XT
124,8 173,5
GeForce RTX 4070 FE
125,1 169,8
GeForce RTX 4070 Super
125,7 167,8
GeForce RTX 5070 FE
117,5 163,3
Radeon RX 7700 XT
110,5 153,5
GeForce RTX 3090 FE
106,8 143,8
GeForce RTX 3080 FE
98,7 132,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
92,3 128,4
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
83,4 116,4
Radeon RX 7600 XT
76,8 107,2
GeForce RTX 3070 FE
67,3 104,8
GeForce RTX 4060
67,2 93,7
Arc B580
69,7 91,3
Arc B570
61,4 81,3
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Balanced (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,9
GeForce RTX 4090 FE
5,5
Radeon RX 9070 XT
6,0
GeForce RTX 5080 FE
6,0
GeForce RTX 4080 Super FE
6,4
Radeon RX 7900 XTX
6,4
GeForce RTX 4080 FE
6,5
GeForce RTX 5070 Ti
6,7
Radeon RX 7900 XT
6,7
Radeon RX 6950 XT
6,9
Radeon RX 9070
7,0
GeForce RTX 4070 Ti
7,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
7,2
Radeon RX 7900 GRE
7,4
GeForce RTX 4070 Super
8,0
GeForce RTX 4070 FE
8,0
Radeon RX 7800 XT
8,0
GeForce RTX 5070 FE
8,5
Radeon RX 7700 XT
9,1
GeForce RTX 3090 FE
9,4
GeForce RTX 3080 FE
10,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
10,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
12,0
Radeon RX 7600 XT
13,0
Arc B580
14,4
GeForce RTX 3070 FE
14,9
GeForce RTX 4060
14,9
Arc B570
16,3

4k

  • 4k Extreme
  • 4k Extreme (99p)
  • 4k Balanced
  • 4k Balanced (99p)
CoD: Black Ops 6 - 3840x2160 - Extreme
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
116,4 154,5
GeForce RTX 4090 FE
88,4 118,8
Radeon RX 7900 XTX
79,7 104,6
GeForce RTX 5080 FE
72,3 99,3
Radeon RX 9070 XT
75,6 98,6
GeForce RTX 4080 Super FE
67,5 91,1
Radeon RX 7900 XT
68,3 89,8
GeForce RTX 4080 FE
65,9 87,4
Radeon RX 9070
67,3 86,0
GeForce RTX 5070 Ti
64,1 86,0
Radeon RX 6950 XT
62,3 82,3
GeForce RTX 4070 Ti
59,2 77,2
Radeon RX 7900 GRE
60,1 76,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
57,0 75,4
Radeon RX 7800 XT
54,3 71,3
GeForce RTX 5070 FE
53,4 70,4
GeForce RTX 4070 Super
50,7 67,1
GeForce RTX 3090 FE
48,9 64,4
GeForce RTX 4070 FE
44,0 58,1
GeForce RTX 3080 FE
43,6 57,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
36,9 48,8
GeForce RTX 3070 FE
31,4 44,1
CoD: Black Ops 6 - 3840x2160 - Extreme (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
8,6
GeForce RTX 4090 FE
11,3
Radeon RX 7900 XTX
12,5
Radeon RX 9070 XT
13,2
GeForce RTX 5080 FE
13,8
Radeon RX 7900 XT
14,6
GeForce RTX 4080 Super FE
14,8
Radeon RX 9070
14,9
GeForce RTX 4080 FE
15,2
GeForce RTX 5070 Ti
15,6
Radeon RX 6950 XT
16,1
Radeon RX 7900 GRE
16,7
GeForce RTX 4070 Ti
16,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
17,6
Radeon RX 7800 XT
18,4
GeForce RTX 5070 FE
18,7
GeForce RTX 4070 Super
19,7
GeForce RTX 3090 FE
20,4
GeForce RTX 4070 FE
22,7
GeForce RTX 3080 FE
22,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
27,1
GeForce RTX 3070 FE
31,8
CoD: Black Ops 6 - 3840x2160 - Balanced
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
164,7 214,2
GeForce RTX 4090 FE
130,1 169,4
Radeon RX 7900 XTX
118,1 154,6
GeForce RTX 5080 FE
110,0 147,8
Radeon RX 9070 XT
109,5 146,3
GeForce RTX 4080 Super FE
100,1 136,4
GeForce RTX 5070 Ti
92,8 134,7
Radeon RX 7900 XT
102,6 134,2
GeForce RTX 4080 FE
98,5 131,7
Radeon RX 9070
94,3 126,4
Radeon RX 6950 XT
92,5 122,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
84,3 114,7
GeForce RTX 5070 FE
82,9 114,0
GeForce RTX 4070 Ti
86,1 113,2
Radeon RX 7900 GRE
87,5 111,7
Radeon RX 7800 XT
81,1 108,8
GeForce RTX 4070 Super
75,7 100,8
GeForce RTX 4070 FE
71,9 99,1
GeForce RTX 3090 FE
69,8 95,5
GeForce RTX 3080 FE
64,0 86,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
57,1 77,7
GeForce RTX 3070 FE
42,6 66,6
CoD: Black Ops 6 - 3840x2160 - Balanced (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,1
GeForce RTX 4090 FE
7,7
Radeon RX 7900 XTX
8,5
GeForce RTX 5080 FE
9,1
Radeon RX 9070 XT
9,1
Radeon RX 7900 XT
9,7
GeForce RTX 4080 Super FE
10,0
GeForce RTX 4080 FE
10,2
Radeon RX 9070
10,6
GeForce RTX 5070 Ti
10,8
Radeon RX 6950 XT
10,8
Radeon RX 7900 GRE
11,4
GeForce RTX 4070 Ti
11,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
11,9
GeForce RTX 5070 FE
12,1
Radeon RX 7800 XT
12,3
GeForce RTX 4070 Super
13,2
GeForce RTX 4070 FE
13,9
GeForce RTX 3090 FE
14,3
GeForce RTX 3080 FE
15,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
17,5
GeForce RTX 3070 FE
23,5

1080p

  • 1080p Extreme
  • 1080p Extreme (99p)
  • 1080p Balanced
  • 1080p Balanced (99p)
CoD: Black Ops 6 - 1920x1080 - Extreme
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
168,3 227,2
GeForce RTX 4090 FE
137,6 200,1
Radeon RX 9070 XT
134,6 187,4
GeForce RTX 5080 FE
131,9 182,0
Radeon RX 7900 XTX
128,3 179,6
GeForce RTX 4080 Super FE
128,6 174,6
GeForce RTX 4080 FE
124,4 174,2
Radeon RX 9070
125,1 173,8
GeForce RTX 5070 Ti
122,8 171,8
Radeon RX 7900 XT
120,2 169,9
Radeon RX 6950 XT
117,8 163,6
GeForce RTX 4070 Ti
121,9 160,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
117,4 156,9
Radeon RX 7900 GRE
112,2 156,0
GeForce RTX 5070 FE
127,2 145,5
GeForce RTX 4070 Super
110,0 145,4
Radeon RX 7800 XT
101,5 144,1
GeForce RTX 4070 FE
95,9 128,6
Radeon RX 7700 XT
90,4 127,6
GeForce RTX 3090 FE
92,6 121,9
GeForce RTX 3080 FE
84,5 111,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
77,1 108,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
74,3 102,7
GeForce RTX 3070 FE
70,7 94,5
Radeon RX 7600 XT
64,6 92,1
Arc B580
63,0 85,4
GeForce RTX 4060
60,1 83,0
Arc B570
55,5 75,9
CoD: Black Ops 6 - 1920x1080 - Extreme (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
5,9
GeForce RTX 4090 FE
7,3
Radeon RX 9070 XT
7,4
GeForce RTX 5080 FE
7,6
GeForce RTX 4080 Super FE
7,8
Radeon RX 7900 XTX
7,8
GeForce RTX 5070 FE
7,9
Radeon RX 9070
8,0
GeForce RTX 4080 FE
8,0
GeForce RTX 5070 Ti
8,1
GeForce RTX 4070 Ti
8,2
Radeon RX 7900 XT
8,3
Radeon RX 6950 XT
8,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
8,5
Radeon RX 7900 GRE
8,9
GeForce RTX 4070 Super
9,1
Radeon RX 7800 XT
9,9
GeForce RTX 4070 FE
10,4
GeForce RTX 3090 FE
10,8
Radeon RX 7700 XT
11,1
GeForce RTX 3080 FE
11,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
13,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
13,5
GeForce RTX 3070 FE
14,1
Radeon RX 7600 XT
15,5
Arc B580
15,9
GeForce RTX 4060
16,6
Arc B570
18,0
CoD: Black Ops 6 - 1920x1080 - Balanced
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
218,0 301,6
GeForce RTX 4090 FE
202,4 275,4
GeForce RTX 5080 FE
196,2 265,4
GeForce RTX 4080 Super FE
191,6 256,4
GeForce RTX 4080 FE
189,6 256,3
GeForce RTX 5070 Ti
179,9 254,9
Radeon RX 9070 XT
173,6 243,8
GeForce RTX 4070 Ti
175,4 238,0
Radeon RX 7900 XTX
159,7 236,7
Radeon RX 9070
175,4 236,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
170,5 231,4
Radeon RX 6950 XT
169,8 229,0
Radeon RX 7900 XT
164,4 227,8
GeForce RTX 4070 FE
164,8 226,3
GeForce RTX 4070 Super
164,9 218,7
Radeon RX 7900 GRE
161,8 214,2
Radeon RX 7800 XT
147,9 210,2
GeForce RTX 5070 FE
133,0 204,0
Radeon RX 7700 XT
141,0 196,5
GeForce RTX 3090 FE
134,4 178,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
124,2 173,7
GeForce RTX 3080 FE
124,0 167,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
115,0 162,1
Radeon RX 7600 XT
103,0 151,8
GeForce RTX 3070 FE
91,6 135,8
GeForce RTX 4060
93,3 133,6
Arc B580
87,2 121,7
Arc B570
78,1 108,7
CoD: Black Ops 6 - 1920x1080 - Balanced (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,6
GeForce RTX 4090 FE
4,9
GeForce RTX 5080 FE
5,1
GeForce RTX 4080 Super FE
5,2
GeForce RTX 4080 FE
5,3
GeForce RTX 5070 Ti
5,6
Radeon RX 9070
5,7
GeForce RTX 4070 Ti
5,7
Radeon RX 9070 XT
5,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
5,9
Radeon RX 6950 XT
5,9
Radeon RX 7900 XTX
5,9
GeForce RTX 4070 FE
6,1
GeForce RTX 4070 Super
6,1
Radeon RX 7900 XT
6,1
Radeon RX 7900 GRE
6,2
Radeon RX 7800 XT
6,8
Radeon RX 7700 XT
7,1
GeForce RTX 3090 FE
7,4
GeForce RTX 5070 FE
7,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
8,1
GeForce RTX 3080 FE
8,1
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
8,7
Radeon RX 7600 XT
9,7
GeForce RTX 4060
10,7
GeForce RTX 3070 FE
10,9
Arc B580
11,5
Arc B570
12,8

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 is een actie-rpg die in december 2020 is uitgebracht door CD Projekt. Het spel maakt gebruik van de REDengine 4 en werkt met DirectX 12. De game is veeleisend, met name wanneer raytracing ingeschakeld is.

In Cyberpunk zit de RTX 5060 Ti opnieuw op het niveau van een RX 7700 XT als we raytracing uitgeschakeld laten. Met deze rendertechniek ingeschakeld is de nieuwe GeForce even snel als een RX 7900 GRE, wat op 1080p nog goed speelbare framerates oplevert, maar op 1440p minder het geval is.

1440p

  • 1440p Ultra
  • 1440p Ultra (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
147,8 217,2
GeForce RTX 4090 FE
116,6 159,8
GeForce RTX 5080 FE
102,0 153,2
Radeon RX 9070 XT
102,9 144,5
Radeon RX 7900 XTX
109,4 140,9
GeForce RTX 5070 Ti
98,6 129,5
GeForce RTX 4080 Super FE
94,0 126,1
GeForce RTX 4080 FE
94,6 125,1
Radeon RX 7900 XT
96,2 122,8
Radeon RX 9070
90,6 115,3
GeForce RTX 5070 FE
83,3 104,6
Radeon RX 7900 GRE
82,7 103,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
77,7 102,5
GeForce RTX 4070 Ti
75,4 99,2
GeForce RTX 3090 FE
75,1 96,6
Radeon RX 7800 XT
74,0 93,1
Radeon RX 6950 XT
71,8 91,7
GeForce RTX 4070 Super
68,9 90,4
GeForce RTX 3080 FE
68,0 87,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
63,2 79,4
Radeon RX 7700 XT
62,7 78,1
GeForce RTX 4070 FE
53,0 70,6
GeForce RTX 3070 FE
52,0 64,8
Arc B580
50,2 62,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
44,6 57,9
Arc B570
43,8 54,2
Radeon RX 7600 XT
44,0 52,5
GeForce RTX 4060
35,3 44,8
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,8
GeForce RTX 4090 FE
8,6
Radeon RX 7900 XTX
9,1
Radeon RX 9070 XT
9,7
GeForce RTX 5080 FE
9,8
GeForce RTX 5070 Ti
10,1
Radeon RX 7900 XT
10,4
GeForce RTX 4080 FE
10,6
GeForce RTX 4080 Super FE
10,6
Radeon RX 9070
11,0
GeForce RTX 5070 FE
12,0
Radeon RX 7900 GRE
12,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
12,9
GeForce RTX 4070 Ti
13,3
GeForce RTX 3090 FE
13,3
Radeon RX 7800 XT
13,5
Radeon RX 6950 XT
13,9
GeForce RTX 4070 Super
14,5
GeForce RTX 3080 FE
14,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
15,8
Radeon RX 7700 XT
16,0
GeForce RTX 4070 FE
18,9
GeForce RTX 3070 FE
19,2
Arc B580
19,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
22,4
Radeon RX 7600 XT
22,7
Arc B570
22,9
GeForce RTX 4060
28,3
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
189,4 273,9
GeForce RTX 4090 FE
177,8 235,0
GeForce RTX 5080 FE
133,1 206,7
Radeon RX 7900 XTX
148,4 183,2
Radeon RX 9070 XT
147,5 183,1
GeForce RTX 4080 Super FE
141,9 182,8
GeForce RTX 4080 FE
143,5 182,4
GeForce RTX 5070 Ti
134,6 174,5
Radeon RX 7900 XT
134,2 162,3
Radeon RX 9070
129,8 157,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
125,6 153,8
GeForce RTX 4070 Ti
118,4 146,8
Radeon RX 7900 GRE
116,5 140,2
GeForce RTX 5070 FE
108,8 138,7
GeForce RTX 4070 Super
112,1 137,0
GeForce RTX 3090 FE
110,4 134,1
Radeon RX 6950 XT
107,8 128,7
Radeon RX 7800 XT
105,6 127,6
GeForce RTX 3080 FE
100,1 120,2
GeForce RTX 4070 FE
97,3 117,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
89,9 110,3
Radeon RX 7700 XT
91,2 108,1
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
75,7 89,8
GeForce RTX 3070 FE
74,9 89,2
Arc B580
65,1 80,8
Radeon RX 7600 XT
63,3 73,8
Arc B570
58,9 71,6
GeForce RTX 4060
59,6 70,2
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
5,3
GeForce RTX 4090 FE
5,6
Radeon RX 7900 XTX
6,7
Radeon RX 9070 XT
6,8
GeForce RTX 4080 FE
7,0
GeForce RTX 4080 Super FE
7,1
GeForce RTX 5070 Ti
7,4
Radeon RX 7900 XT
7,5
GeForce RTX 5080 FE
7,5
Radeon RX 9070
7,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
8,0
GeForce RTX 4070 Ti
8,4
Radeon RX 7900 GRE
8,6
GeForce RTX 4070 Super
8,9
GeForce RTX 3090 FE
9,1
GeForce RTX 5070 FE
9,2
Radeon RX 6950 XT
9,3
Radeon RX 7800 XT
9,5
GeForce RTX 3080 FE
10,0
GeForce RTX 4070 FE
10,3
Radeon RX 7700 XT
11,0
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
11,1
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
13,2
GeForce RTX 3070 FE
13,4
Arc B580
15,4
Radeon RX 7600 XT
15,8
GeForce RTX 4060
16,8
Arc B570
17,0
  • 1440p Ultra (DXR Ultra)
  • 1440p Ultra (DXR Ultra) (99p)
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
89,6 110,9
GeForce RTX 4090 FE
71,7 86,6
GeForce RTX 5080 FE
56,3 69,1
GeForce RTX 4080 FE
53,6 64,0
GeForce RTX 4080 Super FE
53,1 63,3
GeForce RTX 5070 Ti
51,1 61,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
44,7 53,3
Radeon RX 9070 XT
44,8 52,9
GeForce RTX 4070 Ti
41,9 49,6
GeForce RTX 3090 FE
37,8 45,4
GeForce RTX 5070 FE
37,9 44,8
GeForce RTX 4070 Super
37,4 44,4
Radeon RX 7900 XTX
36,9 44,1
Radeon RX 9070
35,9 42,7
GeForce RTX 3080 FE
33,6 40,2
Radeon RX 7900 XT
32,3 38,7
GeForce RTX 4070 FE
32,5 38,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
28,6 33,7
Radeon RX 7900 GRE
27,6 33,2
Radeon RX 6950 XT
22,8 28,1
Radeon RX 7800 XT
23,5 28,1
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
20,1 26,6
Radeon RX 7700 XT
20,4 24,7
GeForce RTX 4060
18,0 22,3
GeForce RTX 3070 FE
13,7 21,1
Radeon RX 7600 XT
12,2 14,4
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra) (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
11,2
GeForce RTX 4090 FE
14,0
GeForce RTX 5080 FE
17,8
GeForce RTX 4080 FE
18,6
GeForce RTX 4080 Super FE
18,8
GeForce RTX 5070 Ti
19,6
Radeon RX 9070 XT
22,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
22,4
GeForce RTX 4070 Ti
23,9
GeForce RTX 5070 FE
26,4
GeForce RTX 3090 FE
26,5
GeForce RTX 4070 Super
26,7
Radeon RX 7900 XTX
27,1
Radeon RX 9070
27,9
GeForce RTX 3080 FE
29,8
GeForce RTX 4070 FE
30,7
Radeon RX 7900 XT
31,0
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
35,0
Radeon RX 7900 GRE
36,2
Radeon RX 7800 XT
42,6
Radeon RX 6950 XT
43,8
Radeon RX 7700 XT
49,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
49,7
GeForce RTX 4060
55,5
GeForce RTX 3070 FE
73,1
Radeon RX 7600 XT
81,9

4k

  • 4k Ultra
  • 4k Ultra (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
82,7 112,6
GeForce RTX 4090 FE
56,4 76,1
GeForce RTX 5080 FE
55,8 72,4
Radeon RX 7900 XTX
52,2 65,5
Radeon RX 9070 XT
49,7 62,7
GeForce RTX 5070 Ti
46,5 60,6
GeForce RTX 4080 FE
45,7 58,2
GeForce RTX 4080 Super FE
43,6 57,1
Radeon RX 7900 XT
44,2 54,6
Radeon RX 9070
42,8 53,0
GeForce RTX 5070 FE
39,5 48,4
GeForce RTX 3090 FE
36,5 45,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
34,9 45,1
Radeon RX 7900 GRE
35,0 43,3
GeForce RTX 4070 Ti
33,2 42,1
GeForce RTX 3080 FE
32,3 39,9
Radeon RX 7800 XT
39,6
Radeon RX 7800 XT
32,0 39,6
GeForce RTX 4070 Super
30,1 38,3
Radeon RX 6950 XT
28,8 37,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
27,8 34,0
GeForce RTX 3070 FE
23,5 29,0
GeForce RTX 4070 FE
21,6 27,8
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
12,1
GeForce RTX 4090 FE
17,7
GeForce RTX 5080 FE
17,9
Radeon RX 7900 XTX
19,1
Radeon RX 9070 XT
20,1
GeForce RTX 5070 Ti
21,5
GeForce RTX 4080 FE
21,9
Radeon RX 7900 XT
22,6
GeForce RTX 4080 Super FE
23,0
Radeon RX 9070
23,4
GeForce RTX 5070 FE
25,3
GeForce RTX 3090 FE
27,4
Radeon RX 7900 GRE
28,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
28,7
GeForce RTX 4070 Ti
30,1
GeForce RTX 3080 FE
31,0
Radeon RX 7800 XT
31,2
GeForce RTX 4070 Super
33,2
Radeon RX 6950 XT
34,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
36,0
GeForce RTX 3070 FE
42,6
GeForce RTX 4070 FE
46,4
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
135,3 170,2
GeForce RTX 4090 FE
98,2 121,1
GeForce RTX 5080 FE
82,6 106,9
Radeon RX 7900 XTX
83,6 97,3
Radeon RX 9070 XT
81,4 94,8
GeForce RTX 5070 Ti
77,3 93,7
GeForce RTX 4080 Super FE
75,9 91,5
GeForce RTX 4080 FE
74,7 89,6
Radeon RX 7900 XT
71,8 83,2
Radeon RX 9070
69,2 79,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
63,1 75,5
GeForce RTX 4070 Ti
59,5 70,9
GeForce RTX 5070 FE
60,8 70,5
Radeon RX 7900 GRE
59,3 69,2
GeForce RTX 3090 FE
58,0 68,2
GeForce RTX 4070 Super
53,2 64,0
Radeon RX 7800 XT
53,4 62,9
Radeon RX 6950 XT
52,4 62,6
GeForce RTX 3080 FE
52,2 61,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
45,0 53,1
GeForce RTX 4070 FE
41,3 51,4
GeForce RTX 3070 FE
37,5 43,8
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
7,4
GeForce RTX 4090 FE
10,2
Radeon RX 7900 XTX
12,0
GeForce RTX 5080 FE
12,1
Radeon RX 9070 XT
12,3
GeForce RTX 5070 Ti
12,9
GeForce RTX 4080 Super FE
13,2
GeForce RTX 4080 FE
13,4
Radeon RX 7900 XT
13,9
Radeon RX 9070
14,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
15,8
GeForce RTX 5070 FE
16,5
GeForce RTX 4070 Ti
16,8
Radeon RX 7900 GRE
16,9
GeForce RTX 3090 FE
17,3
Radeon RX 7800 XT
18,7
GeForce RTX 4070 Super
18,8
Radeon RX 6950 XT
19,1
GeForce RTX 3080 FE
19,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
22,2
GeForce RTX 4070 FE
24,2
GeForce RTX 3070 FE
26,6
  • 4k Ultra (DXR - Ultra)
  • 4k Ultra (DXR - Ultra) (99p)
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (DXR - Ultra)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
49,8 59,7
GeForce RTX 4090 FE
37,5 43,8
GeForce RTX 5080 FE
28,5 35,0
GeForce RTX 4080 Super FE
26,2 31,0
GeForce RTX 4080 FE
25,8 30,8
GeForce RTX 5070 Ti
25,6 30,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
21,5 25,7
Radeon RX 9070 XT
21,6 25,6
GeForce RTX 4070 Ti
19,5 23,3
GeForce RTX 3090 FE
10,0 21,8
Radeon RX 7900 XTX
18,2 21,6
GeForce RTX 4070 Super
17,3 20,7
GeForce RTX 5070 FE
15,7 20,6
Radeon RX 9070
17,3 20,4
Radeon RX 7900 XT
15,8 18,7
GeForce RTX 4070 FE
15,1 17,6
GeForce RTX 3080 FE
11,8 16,3
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
13,5 15,9
Radeon RX 7900 GRE
13,2 15,5
Radeon RX 6950 XT
10,5 12,5
GeForce RTX 3070 FE
5,1 6,4
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (DXR - Ultra) (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
20,0
GeForce RTX 4090 FE
26,7
GeForce RTX 5080 FE
35,1
GeForce RTX 4080 Super FE
38,1
GeForce RTX 4080 FE
38,7
GeForce RTX 5070 Ti
39,0
Radeon RX 9070 XT
46,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
46,5
GeForce RTX 4070 Ti
51,2
Radeon RX 7900 XTX
55,0
GeForce RTX 3090 FE
55,5
GeForce RTX 4070 Super
57,9
Radeon RX 9070
57,9
Radeon RX 7900 XT
63,4
GeForce RTX 5070 FE
63,9
GeForce RTX 4070 FE
66,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
74,0
Radeon RX 7900 GRE
75,7
GeForce RTX 3080 FE
84,7
Radeon RX 6950 XT
94,9
GeForce RTX 3070 FE
196,4

1080p

  • 1080p Ultra
  • 1080p Ultra (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
159,0 261,3
GeForce RTX 4090 FE
157,2 234,5
GeForce RTX 5080 FE
152,5 226,6
Radeon RX 7900 XTX
152,8 205,9
GeForce RTX 4080 FE
141,6 201,7
GeForce RTX 4080 Super FE
139,2 201,3
Radeon RX 9070 XT
146,2 198,9
GeForce RTX 5070 Ti
139,4 196,2
Radeon RX 7900 XT
141,7 185,6
Radeon RX 9070
128,1 171,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
120,8 169,1
GeForce RTX 5070 FE
118,4 162,9
GeForce RTX 4070 Ti
117,8 162,8
Radeon RX 7900 GRE
123,1 159,3
GeForce RTX 4070 Super
111,0 152,0
Radeon RX 6950 XT
113,5 148,9
GeForce RTX 3090 FE
109,2 148,9
Radeon RX 7800 XT
109,2 143,8
GeForce RTX 3080 FE
100,6 135,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
93,4 126,3
GeForce RTX 4070 FE
93,8 124,2
Radeon RX 7700 XT
93,4 120,7
GeForce RTX 3070 FE
80,2 104,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
74,1 98,7
Arc B580
69,7 94,8
Radeon RX 7600 XT
68,6 86,2
Arc B570
65,3 83,7
GeForce RTX 4060
61,4 78,9
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
6,3
GeForce RTX 4090 FE
6,4
Radeon RX 7900 XTX
6,5
GeForce RTX 5080 FE
6,6
Radeon RX 9070 XT
6,8
Radeon RX 7900 XT
7,1
GeForce RTX 4080 FE
7,1
GeForce RTX 5070 Ti
7,2
GeForce RTX 4080 Super FE
7,2
Radeon RX 9070
7,8
Radeon RX 7900 GRE
8,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
8,3
GeForce RTX 5070 FE
8,5
GeForce RTX 4070 Ti
8,5
Radeon RX 6950 XT
8,8
GeForce RTX 4070 Super
9,0
Radeon RX 7800 XT
9,2
GeForce RTX 3090 FE
9,2
GeForce RTX 3080 FE
9,9
GeForce RTX 4070 FE
10,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
10,7
Radeon RX 7700 XT
10,7
GeForce RTX 3070 FE
12,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
13,5
Arc B580
14,4
Radeon RX 7600 XT
14,6
Arc B570
15,3
GeForce RTX 4060
16,3
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 4090 FE
198,4 285,0
GeForce RTX 5090 FE
201,0 284,8
GeForce RTX 5080 FE
179,6 272,6
Radeon RX 9070 XT
192,3 263,6
GeForce RTX 4080 FE
197,3 262,1
GeForce RTX 4080 Super FE
178,9 260,4
Radeon RX 7900 XTX
182,6 250,8
GeForce RTX 5070 Ti
169,3 248,6
Radeon RX 7900 XT
180,7 233,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
175,1 232,1
Radeon RX 9070
178,2 226,7
GeForce RTX 4070 Ti
167,2 222,6
GeForce RTX 4070 Super
164,4 210,7
Radeon RX 7900 GRE
166,4 205,7
GeForce RTX 5070 FE
108,8 203,3
GeForce RTX 3090 FE
151,3 197,4
Radeon RX 6950 XT
154,8 192,5
Radeon RX 7800 XT
153,5 191,7
GeForce RTX 4070 FE
142,8 180,7
GeForce RTX 3080 FE
141,7 180,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
130,1 167,8
Radeon RX 7700 XT
131,7 160,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
112,5 141,6
GeForce RTX 3070 FE
111,0 137,7
Arc B580
87,7 117,2
Radeon RX 7600 XT
96,6 115,4
GeForce RTX 4060
92,8 113,8
Arc B570
83,4 105,8
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
5,0
GeForce RTX 4080 FE
5,0
GeForce RTX 4090 FE
5,0
Radeon RX 9070 XT
5,2
Radeon RX 7900 XTX
5,5
Radeon RX 7900 XT
5,5
GeForce RTX 5080 FE
5,6
GeForce RTX 4080 Super FE
5,6
Radeon RX 9070
5,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
5,7
GeForce RTX 5070 Ti
5,9
GeForce RTX 4070 Ti
6,0
Radeon RX 7900 GRE
6,0
GeForce RTX 4070 Super
6,1
Radeon RX 6950 XT
6,5
Radeon RX 7800 XT
6,5
GeForce RTX 3090 FE
6,6
GeForce RTX 5070 FE
6,9
GeForce RTX 4070 FE
7,0
GeForce RTX 3080 FE
7,1
Radeon RX 7700 XT
7,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
7,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
8,9
GeForce RTX 3070 FE
9,0
Radeon RX 7600 XT
10,4
GeForce RTX 4060
10,8
Arc B580
11,4
Arc B570
12,0
  • 1080p Ultra DXR
  • 1080p Ultra DXR (99p)
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
123,4 159,2
GeForce RTX 4090 FE
104,6 130,7
GeForce RTX 5080 FE
81,8 106,7
GeForce RTX 4080 Super FE
83,9 102,2
GeForce RTX 4080 FE
82,9 101,1
GeForce RTX 5070 Ti
77,1 94,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
70,2 85,1
Radeon RX 9070 XT
69,5 83,7
GeForce RTX 4070 Ti
67,9 81,6
GeForce RTX 4070 Super
61,2 73,9
GeForce RTX 5070 FE
59,5 71,6
GeForce RTX 3090 FE
59,4 71,2
Radeon RX 9070
57,0 69,0
Radeon RX 7900 XTX
56,3 68,9
GeForce RTX 3080 FE
53,7 64,3
GeForce RTX 4070 FE
53,3 62,7
Radeon RX 7900 XT
32,3 60,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
45,4 54,0
Radeon RX 7900 GRE
44,0 52,6
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
40,6 49,0
Radeon RX 7800 XT
37,3 45,2
Radeon RX 6950 XT
36,3 45,0
Radeon RX 7700 XT
33,3 40,1
GeForce RTX 4060
31,7 38,2
GeForce RTX 3070 FE
26,1 30,1
Radeon RX 7600 XT
20,2 24,5
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra) (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
8,1
GeForce RTX 4090 FE
9,6
GeForce RTX 4080 Super FE
11,9
GeForce RTX 4080 FE
12,1
GeForce RTX 5080 FE
12,2
GeForce RTX 5070 Ti
13,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
14,3
Radeon RX 9070 XT
14,4
GeForce RTX 4070 Ti
14,7
GeForce RTX 4070 Super
16,4
GeForce RTX 5070 FE
16,8
GeForce RTX 3090 FE
16,8
Radeon RX 9070
17,5
Radeon RX 7900 XTX
17,8
GeForce RTX 3080 FE
18,6
GeForce RTX 4070 FE
18,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
22,0
Radeon RX 7900 GRE
22,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
24,6
Radeon RX 7800 XT
26,8
Radeon RX 6950 XT
27,5
Radeon RX 7700 XT
30,0
Radeon RX 7900 XT
31,0
GeForce RTX 4060
31,5
GeForce RTX 3070 FE
38,4
Radeon RX 7600 XT
49,6

Doom Eternal

Doom Eternal, onderdeel van de zeer bekende serie firstpersonshooters, draait in de Vulkan-api op de relatief nieuwe id Tech 7-engine en is in maart 2020 uitgekomen. De benchmark bestaat uit een 60 seconden durende vaste route door de Hell on Earth-map van het spel. Vanaf 2025 testen we Doom Eternal niet meer op Ultra-instellingen maar op Nightmare, wat nog een stap hoger is in de grafische presets.

In Doom is de RTX 5060 Ti niet geheel verrassend bijna even snel als de RX 7700 XT. Net als bij veel andere games zien we deze twee videokaarten vrijwel gelijk uitkomen als er geen gebruik wordt gemaakt van raytracing. Opvallender is dat met DXR ingeschakeld de RTX 5060 Ti zich minder weet te onderscheiden van de AMD-concurrentie dan we bij veel andere games met raytracing zien. Wel gaat het de 5060 Ti een stuk beter af dan de RTX 4060 Ti, die bij ons over 8GB vram beschikt en in sommige gevallen tegen zijn geheugenlimiet aanloopt.

1440p

  • 1440p Nightmare
  • 1440p Nightmare (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
446,2 615,3
GeForce RTX 4090 FE
425,0 553,9
GeForce RTX 5080 FE
371,9 467,7
GeForce RTX 4080 Super FE
367,5 458,8
GeForce RTX 4080 FE
349,8 456,5
Radeon RX 7900 XTX
349,4 446,9
Radeon RX 9070 XT
353,5 446,6
GeForce RTX 5070 Ti
330,7 417,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
313,7 392,4
Radeon RX 7900 XT
309,4 390,7
Radeon RX 9070
313,0 390,0
GeForce RTX 4070 Ti
296,7 375,0
GeForce RTX 5070 FE
270,5 343,4
Radeon RX 6950 XT
269,8 338,4
GeForce RTX 4070 Super
271,1 337,3
Radeon RX 7900 GRE
263,6 332,5
GeForce RTX 4070 FE
251,3 312,4
GeForce RTX 3090 FE
248,5 311,2
Radeon RX 7800 XT
241,8 307,1
GeForce RTX 3080 FE
232,5 294,6
Radeon RX 7700 XT
208,6 264,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
204,6 260,8
GeForce RTX 3070 FE
194,0 243,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
189,8 235,8
GeForce RTX 2080 Ti FE
176,8 224,2
Arc B580
151,7 196,2
GeForce RTX 4060
154,8 190,7
Arc B570
130,9 170,9
Radeon RX 7600 XT
138,7 169,6
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,2
GeForce RTX 4090 FE
2,4
GeForce RTX 5080 FE
2,7
GeForce RTX 4080 Super FE
2,7
Radeon RX 9070 XT
2,8
Radeon RX 7900 XTX
2,9
GeForce RTX 4080 FE
2,9
GeForce RTX 5070 Ti
3,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
3,2
Radeon RX 9070
3,2
Radeon RX 7900 XT
3,2
GeForce RTX 4070 Ti
3,4
GeForce RTX 4070 Super
3,7
GeForce RTX 5070 FE
3,7
Radeon RX 6950 XT
3,7
Radeon RX 7900 GRE
3,8
GeForce RTX 4070 FE
4,0
GeForce RTX 3090 FE
4,0
Radeon RX 7800 XT
4,1
GeForce RTX 3080 FE
4,3
Radeon RX 7700 XT
4,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
4,9
GeForce RTX 3070 FE
5,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
5,3
GeForce RTX 2080 Ti FE
5,7
GeForce RTX 4060
6,5
Arc B580
6,6
Radeon RX 7600 XT
7,2
Arc B570
7,6
Doom Eternal - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
462,8 729,8
GeForce RTX 4090 FE
475,5 676,9
GeForce RTX 5080 FE
430,3 565,5
GeForce RTX 4080 Super FE
432,0 564,7
GeForce RTX 4080 FE
426,8 556,3
Radeon RX 9070 XT
421,6 536,7
Radeon RX 7900 XTX
404,5 512,5
GeForce RTX 5070 Ti
389,4 505,5
Radeon RX 9070
364,7 459,4
Radeon RX 7900 XT
361,0 455,4
GeForce RTX 4070 Ti
353,5 440,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
341,5 426,7
GeForce RTX 4070 Super
318,3 398,9
Radeon RX 6950 XT
320,0 398,0
GeForce RTX 5070 FE
314,2 395,4
Radeon RX 7900 GRE
306,2 383,9
GeForce RTX 3090 FE
293,3 378,4
GeForce RTX 4070 FE
289,5 363,8
Radeon RX 7800 XT
283,8 358,3
GeForce RTX 3080 FE
281,9 348,5
Radeon RX 7700 XT
241,3 303,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
239,5 299,2
GeForce RTX 3070 FE
220,4 275,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
216,5 270,7
GeForce RTX 2080 Ti FE
208,1 254,6
GeForce RTX 4060
160,9 216,5
Arc B580
175,4 215,6
Radeon RX 7600 XT
156,0 192,5
Arc B570
158,7 191,4
Doom Eternal - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 4090 FE
2,1
GeForce RTX 5090 FE
2,2
GeForce RTX 4080 Super FE
2,3
GeForce RTX 5080 FE
2,3
GeForce RTX 4080 FE
2,3
Radeon RX 9070 XT
2,4
Radeon RX 7900 XTX
2,5
GeForce RTX 5070 Ti
2,6
Radeon RX 9070
2,7
Radeon RX 7900 XT
2,8
GeForce RTX 4070 Ti
2,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
2,9
Radeon RX 6950 XT
3,1
GeForce RTX 4070 Super
3,1
GeForce RTX 5070 FE
3,2
Radeon RX 7900 GRE
3,3
GeForce RTX 3090 FE
3,4
GeForce RTX 4070 FE
3,5
Radeon RX 7800 XT
3,5
GeForce RTX 3080 FE
3,6
Radeon RX 7700 XT
4,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
4,2
GeForce RTX 3070 FE
4,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
4,6
GeForce RTX 2080 Ti FE
4,8
Arc B580
5,7
GeForce RTX 4060
6,2
Arc B570
6,3
Radeon RX 7600 XT
6,4
  • 1440p Nightmare - DXR
  • 1440p Nightmare - DXR (99p)
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
359,5 430,3
GeForce RTX 4090 FE
325,5 389,6
GeForce RTX 4080 Super FE
272,3 323,3
GeForce RTX 4080 FE
270,3 322,1
GeForce RTX 5080 FE
274,3 319,5
Radeon RX 9070 XT
239,0 289,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
235,6 277,5
GeForce RTX 5070 Ti
235,4 274,1
Radeon RX 7900 XTX
217,6 272,0
GeForce RTX 4070 Ti
226,9 270,6
Radeon RX 9070
212,3 254,3
Radeon RX 7900 XT
196,7 242,4
GeForce RTX 4070 Super
199,8 242,3
GeForce RTX 5070 FE
192,2 228,2
GeForce RTX 3090 FE
191,5 227,9
GeForce RTX 4070 FE
185,5 222,9
GeForce RTX 3080 FE
177,0 213,8
Radeon RX 7900 GRE
165,8 199,1
Radeon RX 7800 XT
156,4 195,3
Radeon RX 6950 XT
154,6 193,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
148,2 174,9
Radeon RX 7700 XT
132,3 159,7
GeForce RTX 2080 Ti FE
123,7 148,4
Arc B580
124,2 147,1
Arc B570
107,7 129,4
Radeon RX 7600 XT
83,1 102,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
56,2 65,4
GeForce RTX 3070 FE
56,3 64,0
GeForce RTX 4060
48,6 55,8
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,8
GeForce RTX 4090 FE
3,1
GeForce RTX 5080 FE
3,7
GeForce RTX 4080 Super FE
3,7
GeForce RTX 4080 FE
3,7
Radeon RX 9070 XT
4,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
4,2
GeForce RTX 5070 Ti
4,3
GeForce RTX 4070 Ti
4,4
Radeon RX 7900 XTX
4,6
Radeon RX 9070
4,7
GeForce RTX 4070 Super
5,0
Radeon RX 7900 XT
5,1
GeForce RTX 5070 FE
5,2
GeForce RTX 3090 FE
5,2
GeForce RTX 4070 FE
5,4
GeForce RTX 3080 FE
5,7
Radeon RX 7900 GRE
6,0
Radeon RX 7800 XT
6,4
Radeon RX 6950 XT
6,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
6,8
Radeon RX 7700 XT
7,6
Arc B580
8,1
GeForce RTX 2080 Ti FE
8,1
Arc B570
9,3
Radeon RX 7600 XT
12,0
GeForce RTX 3070 FE
17,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
17,8
GeForce RTX 4060
20,6

4k

  • 4k Nightmare
  • 4k Nightmare (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
Doom Eternal - 3840x2160 - Nightmare
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
327,8 423,8
GeForce RTX 4090 FE
287,6 356,6
GeForce RTX 5080 FE
235,9 289,8
GeForce RTX 4080 Super FE
227,0 272,8
Radeon RX 7900 XTX
224,3 271,3
GeForce RTX 4080 FE
221,0 267,1
Radeon RX 9070 XT
219,8 261,2
GeForce RTX 5070 Ti
199,2 247,6
Radeon RX 7900 XT
186,8 228,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
185,6 227,6
GeForce RTX 4070 Ti
183,6 219,4
Radeon RX 9070
188,2 219,1
GeForce RTX 5070 FE
152,1 196,9
Radeon RX 6950 XT
155,3 191,9
GeForce RTX 4070 Super
157,2 191,9
GeForce RTX 3090 FE
155,0 187,8
Radeon RX 7900 GRE
156,8 186,5
GeForce RTX 3080 FE
142,0 177,1
GeForce RTX 4070 FE
144,6 175,4
Radeon RX 7800 XT
140,1 171,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
114,9 144,1
GeForce RTX 2080 Ti FE
108,0 129,0
GeForce RTX 3070 FE
93,7 119,5
Doom Eternal - 3840x2160 - Nightmare (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
3,1
GeForce RTX 4090 FE
3,5
GeForce RTX 5080 FE
4,2
GeForce RTX 4080 Super FE
4,4
Radeon RX 7900 XTX
4,5
GeForce RTX 4080 FE
4,5
Radeon RX 9070 XT
4,6
GeForce RTX 5070 Ti
5,0
Radeon RX 9070
5,3
Radeon RX 7900 XT
5,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
5,4
GeForce RTX 4070 Ti
5,4
GeForce RTX 4070 Super
6,4
Radeon RX 7900 GRE
6,4
Radeon RX 6950 XT
6,4
GeForce RTX 3090 FE
6,5
GeForce RTX 5070 FE
6,6
GeForce RTX 4070 FE
6,9
GeForce RTX 3080 FE
7,0
Radeon RX 7800 XT
7,1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
8,7
GeForce RTX 2080 Ti FE
9,3
GeForce RTX 3070 FE
10,7
Doom Eternal - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
378,1 479,4
GeForce RTX 4090 FE
329,3 403,8
GeForce RTX 5080 FE
264,0 327,3
GeForce RTX 4080 Super FE
247,2 314,3
Radeon RX 7900 XTX
247,5 299,2
GeForce RTX 4080 FE
236,1 298,3
Radeon RX 9070 XT
251,2 296,1
GeForce RTX 5070 Ti
227,0 279,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
205,1 258,1
Radeon RX 7900 XT
212,1 253,2
Radeon RX 9070
212,7 246,6
GeForce RTX 4070 Ti
196,7 243,3
Radeon RX 6950 XT
176,2 216,6
GeForce RTX 4070 Super
171,3 215,2
GeForce RTX 3090 FE
169,1 213,3
GeForce RTX 5070 FE
172,7 210,2
Radeon RX 7900 GRE
169,8 206,8
Radeon RX 7800 XT
157,9 190,4
GeForce RTX 4070 FE
149,9 189,8
GeForce RTX 3080 FE
158,6 189,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
128,8 159,1
GeForce RTX 3070 FE
120,6 147,0
GeForce RTX 2080 Ti FE
116,2 139,4
Doom Eternal - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,6
GeForce RTX 4090 FE
3,0
GeForce RTX 5080 FE
3,8
Radeon RX 9070 XT
4,0
Radeon RX 7900 XTX
4,0
GeForce RTX 4080 Super FE
4,0
GeForce RTX 4080 FE
4,2
GeForce RTX 5070 Ti
4,4
Radeon RX 9070
4,7
Radeon RX 7900 XT
4,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
4,9
GeForce RTX 4070 Ti
5,1
Radeon RX 6950 XT
5,7
GeForce RTX 5070 FE
5,8
GeForce RTX 4070 Super
5,8
Radeon RX 7900 GRE
5,9
GeForce RTX 3090 FE
5,9
GeForce RTX 3080 FE
6,3
Radeon RX 7800 XT
6,3
GeForce RTX 4070 FE
6,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
7,8
GeForce RTX 3070 FE
8,3
GeForce RTX 2080 Ti FE
8,6
  • 4k Nightmare - DXR
  • 4k Nightmare - DXR (99p)
Doom Eternal - 3840x2160 - Nightmare - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
252,3 297,3
GeForce RTX 4090 FE
213,5 251,4
GeForce RTX 5080 FE
168,4 197,8
GeForce RTX 4080 Super FE
161,2 192,9
GeForce RTX 4080 FE
159,4 192,9
Radeon RX 9070 XT
147,3 171,1
GeForce RTX 5070 Ti
143,5 170,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
142,9 164,2
Radeon RX 7900 XTX
134,1 163,9
GeForce RTX 4070 Ti
133,0 158,0
Radeon RX 9070
124,6 146,5
GeForce RTX 3090 FE
115,4 138,3
Radeon RX 7900 XT
114,9 137,9
GeForce RTX 4070 Super
116,2 137,0
GeForce RTX 5070 FE
111,9 135,4
GeForce RTX 3080 FE
108,1 127,4
GeForce RTX 4070 FE
105,2 124,7
Radeon RX 7900 GRE
94,1 111,8
Radeon RX 6950 XT
88,0 109,0
Radeon RX 7800 XT
85,1 106,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
81,5 99,2
GeForce RTX 2080 Ti FE
70,9 84,8
Doom Eternal - 3840x2160 - Nightmare - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,0
GeForce RTX 4090 FE
4,7
GeForce RTX 5080 FE
5,9
GeForce RTX 4080 Super FE
6,2
GeForce RTX 4080 FE
6,3
Radeon RX 9070 XT
6,8
GeForce RTX 5070 Ti
7,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
7,0
Radeon RX 7900 XTX
7,5
GeForce RTX 4070 Ti
7,5
Radeon RX 9070
8,0
GeForce RTX 4070 Super
8,6
GeForce RTX 3090 FE
8,7
Radeon RX 7900 XT
8,7
GeForce RTX 5070 FE
8,9
GeForce RTX 3080 FE
9,3
GeForce RTX 4070 FE
9,5
Radeon RX 7900 GRE
10,6
Radeon RX 6950 XT
11,4
Radeon RX 7800 XT
11,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
12,3
GeForce RTX 2080 Ti FE
14,1

1080p

  • 1080p Nightmare
  • 1080p Nightmare (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
Doom Eternal - 1920x1080 - Nightmare
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
467,3 702,9
GeForce RTX 4090 FE
453,5 655,7
GeForce RTX 4080 Super FE
442,1 573,8
GeForce RTX 5080 FE
439,4 573,3
GeForce RTX 4080 FE
433,7 572,4
Radeon RX 9070 XT
434,0 568,1
Radeon RX 7900 XTX
419,3 552,3
Radeon RX 7900 XT
390,6 502,3
GeForce RTX 5070 Ti
376,4 499,1
Radeon RX 9070
383,9 498,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
379,9 490,5
GeForce RTX 4070 Ti
357,0 476,4
GeForce RTX 4070 Super
335,8 442,7
GeForce RTX 5070 FE
334,0 435,8
Radeon RX 6950 XT
341,0 434,1
Radeon RX 7900 GRE
328,0 427,0
GeForce RTX 4070 FE
309,1 399,6
Radeon RX 7800 XT
299,9 399,4
GeForce RTX 3090 FE
304,1 398,7
GeForce RTX 3080 FE
286,9 369,5
Radeon RX 7700 XT
269,4 349,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
263,2 339,5
GeForce RTX 3070 FE
245,4 315,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
245,5 311,2
GeForce RTX 2080 Ti FE
227,7 289,5
Arc B580
203,1 263,1
GeForce RTX 4060
200,0 255,3
Radeon RX 7600 XT
186,2 234,7
Arc B570
177,2 232,1
Doom Eternal - 1920x1080 - Nightmare (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,1
GeForce RTX 4090 FE
2,2
GeForce RTX 4080 Super FE
2,3
GeForce RTX 5080 FE
2,3
Radeon RX 9070 XT
2,3
GeForce RTX 4080 FE
2,3
Radeon RX 7900 XTX
2,4
Radeon RX 7900 XT
2,6
Radeon RX 9070
2,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
2,6
GeForce RTX 5070 Ti
2,7
GeForce RTX 4070 Ti
2,8
Radeon RX 6950 XT
2,9
GeForce RTX 4070 Super
3,0
GeForce RTX 5070 FE
3,0
Radeon RX 7900 GRE
3,1
GeForce RTX 4070 FE
3,2
GeForce RTX 3090 FE
3,3
Radeon RX 7800 XT
3,3
GeForce RTX 3080 FE
3,5
Radeon RX 7700 XT
3,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
3,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
4,1
GeForce RTX 3070 FE
4,1
GeForce RTX 2080 Ti FE
4,4
Arc B580
4,9
GeForce RTX 4060
5,0
Radeon RX 7600 XT
5,4
Arc B570
5,6
Doom Eternal - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
488,8 805,2
GeForce RTX 4090 FE
475,5 792,5
GeForce RTX 4080 FE
481,5 714,4
GeForce RTX 5080 FE
482,9 705,2
GeForce RTX 4080 Super FE
466,6 702,9
Radeon RX 9070 XT
461,7 687,2
Radeon RX 7900 XTX
455,2 643,2
GeForce RTX 5070 Ti
427,2 617,2
Radeon RX 9070
455,6 607,9
GeForce RTX 4070 Ti
433,1 599,2
Radeon RX 7900 XT
444,4 584,9
GeForce RTX 4070 Super
416,0 550,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
409,7 541,7
GeForce RTX 5070 FE
394,2 526,5
Radeon RX 6950 XT
400,8 523,0
Radeon RX 7900 GRE
390,8 502,2
GeForce RTX 4070 FE
373,6 496,1
GeForce RTX 3090 FE
370,0 496,1
Radeon RX 7800 XT
360,5 480,2
GeForce RTX 3080 FE
350,6 459,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
323,5 415,8
Radeon RX 7700 XT
320,5 412,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
298,3 378,2
GeForce RTX 3070 FE
292,2 372,9
GeForce RTX 2080 Ti FE
271,2 341,8
Arc B580
241,3 306,4
GeForce RTX 4060
240,8 301,4
Radeon RX 7600 XT
218,9 272,4
Arc B570
207,8 265,4
Doom Eternal - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,1
GeForce RTX 5080 FE
2,1
GeForce RTX 4080 FE
2,1
GeForce RTX 4090 FE
2,1
GeForce RTX 4080 Super FE
2,1
Radeon RX 9070 XT
2,2
Radeon RX 9070
2,2
Radeon RX 7900 XTX
2,2
Radeon RX 7900 XT
2,3
GeForce RTX 4070 Ti
2,3
GeForce RTX 5070 Ti
2,3
GeForce RTX 4070 Super
2,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
2,4
Radeon RX 6950 XT
2,5
GeForce RTX 5070 FE
2,5
Radeon RX 7900 GRE
2,6
GeForce RTX 4070 FE
2,7
GeForce RTX 3090 FE
2,7
Radeon RX 7800 XT
2,8
GeForce RTX 3080 FE
2,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
3,1
Radeon RX 7700 XT
3,1
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
3,4
GeForce RTX 3070 FE
3,4
GeForce RTX 2080 Ti FE
3,7
Arc B580
4,1
GeForce RTX 4060
4,2
Radeon RX 7600 XT
4,6
Arc B570
4,8
  • 1080p Nightmare - DXR
  • 1080p Nightmare - DXR (99p)
Doom Eternal - 1920x1080 - Nightmare - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
397,6 497,2
GeForce RTX 4090 FE
376,8 466,0
GeForce RTX 4080 FE
329,3 407,8
GeForce RTX 4080 Super FE
336,1 407,1
GeForce RTX 5080 FE
336,5 394,3
Radeon RX 9070 XT
295,1 373,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
296,4 356,3
GeForce RTX 4070 Ti
294,0 353,0
GeForce RTX 5070 Ti
291,0 350,4
Radeon RX 7900 XTX
275,0 344,9
Radeon RX 9070
212,2 331,0
GeForce RTX 4070 Super
268,2 322,9
Radeon RX 7900 XT
252,5 314,0
GeForce RTX 5070 FE
250,8 299,5
GeForce RTX 3090 FE
243,3 295,6
GeForce RTX 4070 FE
241,1 291,9
GeForce RTX 3080 FE
228,4 276,6
Radeon RX 7900 GRE
217,0 267,8
Radeon RX 7800 XT
206,7 261,1
Radeon RX 6950 XT
202,8 260,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
193,7 233,0
Radeon RX 7700 XT
179,2 221,5
GeForce RTX 2080 Ti FE
164,2 196,0
Arc B580
159,1 191,2
Arc B570
140,2 170,2
Radeon RX 7600 XT
119,5 146,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
59,1 72,9
GeForce RTX 3070 FE
53,4 68,5
GeForce RTX 4060
55,2 64,3
Doom Eternal - 1920x1080 - Nightmare - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
2,5
GeForce RTX 4090 FE
2,7
GeForce RTX 5080 FE
3,0
GeForce RTX 4080 Super FE
3,0
GeForce RTX 4080 FE
3,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
3,4
Radeon RX 9070 XT
3,4
GeForce RTX 4070 Ti
3,4
GeForce RTX 5070 Ti
3,4
Radeon RX 7900 XTX
3,6
GeForce RTX 4070 Super
3,7
Radeon RX 9070
3,8
Radeon RX 7900 XT
4,0
GeForce RTX 5070 FE
4,0
GeForce RTX 3090 FE
4,1
GeForce RTX 4070 FE
4,2
GeForce RTX 3080 FE
4,4
Radeon RX 7900 GRE
4,6
Radeon RX 7800 XT
4,8
Radeon RX 6950 XT
4,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
5,2
Radeon RX 7700 XT
5,6
GeForce RTX 2080 Ti FE
6,1
Arc B580
6,3
Arc B570
7,1
Radeon RX 7600 XT
8,4
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
16,9
GeForce RTX 4060
18,1
GeForce RTX 3070 FE
18,7

F1 24

F1 24 draait net als veel van zijn voorgangers op de Ego Engine 4.0. De RTX 5060 Ti loopt hier al gauw 10 procent of meer voor op zijn voorganger, maar de RX 7700 XT evenaren lukt niet helemaal.

1440p

  • 1440p Ultra
  • 1440p Ultra (99p)
  • 1440p Medium
  • 1440p Medium (99p)
F1 24 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
219,5 289,2
GeForce RTX 4090 FE
185,2 236,8
GeForce RTX 5080 FE
170,5 215,8
Radeon RX 7900 XTX
167,8 214,6
Radeon RX 9070 XT
163,1 207,9
Radeon RX 7900 XT
154,7 197,9
GeForce RTX 5070 Ti
148,5 191,5
GeForce RTX 4080 Super FE
150,0 187,9
GeForce RTX 4080 FE
147,4 185,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
145,2 185,0
Radeon RX 9070
142,2 178,0
Radeon RX 7900 GRE
138,1 174,3
Radeon RX 6950 XT
129,5 166,8
GeForce RTX 4070 Super
126,2 161,4
GeForce RTX 4070 Ti
126,3 160,5
GeForce RTX 5070 FE
117,9 154,0
GeForce RTX 3090 FE
121,8 153,1
Radeon RX 7800 XT
59,3 144,5
GeForce RTX 4070 FE
108,8 140,0
Radeon RX 7700 XT
111,2 138,1
GeForce RTX 3080 FE
109,3 137,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
94,3 121,0
GeForce RTX 3070 FE
93,0 116,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
84,6 107,5
Radeon RX 7600 XT
77,7 97,9
Arc B580
72,7 89,4
GeForce RTX 4060
67,3 84,7
Arc B570
64,8 79,7
F1 24 - 2560x1440 - Ultra (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,6
GeForce RTX 4090 FE
5,4
GeForce RTX 5080 FE
5,9
Radeon RX 7900 XTX
6,0
Radeon RX 9070 XT
6,1
Radeon RX 7900 XT
6,5
GeForce RTX 5070 Ti
6,7
GeForce RTX 4080 Super FE
6,7
GeForce RTX 4080 FE
6,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
6,9
Radeon RX 9070
7,0
Radeon RX 7900 GRE
7,2
Radeon RX 6950 XT
7,7
GeForce RTX 4070 Super
7,9
GeForce RTX 4070 Ti
7,9
GeForce RTX 3090 FE
8,2
GeForce RTX 5070 FE
8,5
Radeon RX 7700 XT
9,0
GeForce RTX 3080 FE
9,1
GeForce RTX 4070 FE
9,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
10,6
GeForce RTX 3070 FE
10,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
11,8
Radeon RX 7600 XT
12,9
Arc B580
13,8
GeForce RTX 4060
14,9
Arc B570
15,4
Radeon RX 7800 XT
16,9
F1 24 - 2560x1440 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
267,8 357,3
Radeon RX 9070 XT
249,9 335,2
Radeon RX 7900 XTX
246,9 327,2
GeForce RTX 4090 FE
235,6 313,6
GeForce RTX 5070 Ti
225,7 305,3
GeForce RTX 5080 FE
234,5 304,8
GeForce RTX 4080 FE
225,0 303,8
Radeon RX 7900 XT
228,3 299,1
GeForce RTX 4080 Super FE
223,4 297,4
Radeon RX 9070
217,0 282,9
Radeon RX 6950 XT
212,6 279,0
Radeon RX 7900 GRE
209,7 270,0
Radeon RX 7800 XT
206,2 268,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
205,2 265,4
GeForce RTX 4070 Ti
199,9 253,3
GeForce RTX 5070 FE
198,9 251,3
GeForce RTX 4070 Super
197,0 250,2
GeForce RTX 3090 FE
186,5 232,3
GeForce RTX 4070 FE
185,9 229,6
GeForce RTX 3080 FE
181,2 225,7
Radeon RX 7700 XT
172,8 218,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
176,3 213,5
GeForce RTX 3070 FE
161,4 196,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
160,9 192,7
GeForce RTX 4060
140,7 167,7
Radeon RX 7600 XT
136,4 167,3
Arc B580
118,8 143,9
Arc B570
109,0 130,9
F1 24 - 2560x1440 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
3,7
Radeon RX 9070 XT
4,0
Radeon RX 7900 XTX
4,1
GeForce RTX 4090 FE
4,2
GeForce RTX 5080 FE
4,3
Radeon RX 7900 XT
4,4
GeForce RTX 5070 Ti
4,4
GeForce RTX 4080 FE
4,4
GeForce RTX 4080 Super FE
4,5
Radeon RX 9070
4,6
Radeon RX 6950 XT
4,7
Radeon RX 7900 GRE
4,8
Radeon RX 7800 XT
4,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
4,9
GeForce RTX 5070 FE
5,0
GeForce RTX 4070 Ti
5,0
GeForce RTX 4070 Super
5,1
GeForce RTX 4070 FE
5,4
GeForce RTX 3090 FE
5,4
GeForce RTX 3080 FE
5,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
5,7
Radeon RX 7700 XT
5,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
6,2
GeForce RTX 3070 FE
6,2
GeForce RTX 4060
7,1
Radeon RX 7600 XT
7,3
Arc B580
8,4
Arc B570
9,2
  • 1440p Ultra - DXR
  • 1440p Ultra - DXR (99p)
F1 24 - 2560x1440 - Ultra - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
103,4 182,8
GeForce RTX 4090 FE
102,3 142,1
GeForce RTX 5080 FE
92,5 124,0
Radeon RX 9070 XT
89,8 114,9
Radeon RX 7900 XTX
72,3 111,6
GeForce RTX 4080 Super FE
85,0 110,0
GeForce RTX 4080 FE
82,1 106,5
GeForce RTX 5070 Ti
80,8 106,2
Radeon RX 9070
76,6 98,4
Radeon RX 7900 XT
66,2 98,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
74,0 95,0
GeForce RTX 4070 Ti
69,0 88,5
Radeon RX 7900 GRE
57,2 83,1
GeForce RTX 4070 Super
63,9 81,4
GeForce RTX 5070 FE
62,3 80,3
GeForce RTX 3090 FE
60,2 80,2
Radeon RX 7800 XT
60,4 73,9
Radeon RX 6950 XT
53,2 72,5
GeForce RTX 3080 FE
54,6 71,7
GeForce RTX 4070 FE
55,3 70,2
Radeon RX 7700 XT
46,0 63,5
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
45,6 58,3
GeForce RTX 3070 FE
41,2 54,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
41,8 53,5
Arc B580
34,8 46,5
GeForce RTX 4060
32,7 41,8
Arc B570
31,1 41,4
Radeon RX 7600 XT
28,1 38,3
F1 24 - 2560x1440 - Ultra - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
9,7
GeForce RTX 4090 FE
9,8
GeForce RTX 5080 FE
10,8
Radeon RX 9070 XT
11,1
GeForce RTX 4080 Super FE
11,8
GeForce RTX 4080 FE
12,2
GeForce RTX 5070 Ti
12,4
Radeon RX 9070
13,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
13,5
Radeon RX 7900 XTX
13,8
GeForce RTX 4070 Ti
14,5
Radeon RX 7900 XT
15,1
GeForce RTX 4070 Super
15,6
GeForce RTX 5070 FE
16,0
Radeon RX 7800 XT
16,6
GeForce RTX 3090 FE
16,6
Radeon RX 7900 GRE
17,5
GeForce RTX 4070 FE
18,1
GeForce RTX 3080 FE
18,3
Radeon RX 6950 XT
18,8
Radeon RX 7700 XT
21,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
21,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
23,9
GeForce RTX 3070 FE
24,3
Arc B580
28,7
GeForce RTX 4060
30,6
Arc B570
32,1
Radeon RX 7600 XT
35,6

4k

  • 4k Ultra
  • 4k Ultra (99p)
  • 4k Medium
  • 4k Medium (99p)
F1 24 - 3840x2160 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
178,0 224,8
GeForce RTX 4090 FE
142,4 172,0
Radeon RX 7900 XTX
127,2 157,0
GeForce RTX 5080 FE
128,5 155,2
Radeon RX 9070 XT
119,0 146,1
GeForce RTX 5070 Ti
112,2 137,9
GeForce RTX 4080 Super FE
113,0 135,8
Radeon RX 7900 XT
111,1 134,0
GeForce RTX 4080 FE
109,8 132,9
Radeon RX 9070
101,4 122,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
100,4 121,8
Radeon RX 7900 GRE
95,4 113,2
GeForce RTX 4070 Ti
93,8 112,8
Radeon RX 6950 XT
92,5 112,4
GeForce RTX 5070 FE
88,3 109,1
GeForce RTX 4070 Super
90,2 107,7
GeForce RTX 3090 FE
88,7 106,4
Radeon RX 7800 XT
89,5 105,9
GeForce RTX 3080 FE
81,2 96,5
GeForce RTX 4070 FE
74,6 91,8
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
64,6 79,0
GeForce RTX 3070 FE
45,0 63,4
F1 24 - 3840x2160 - Ultra (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
5,6
GeForce RTX 4090 FE
7,0
GeForce RTX 5080 FE
7,8
Radeon RX 7900 XTX
7,9
Radeon RX 9070 XT
8,4
GeForce RTX 5070 Ti
8,9
GeForce RTX 4080 Super FE
8,9
Radeon RX 7900 XT
9,0
GeForce RTX 4080 FE
9,1
Radeon RX 9070
9,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
10,0
Radeon RX 7900 GRE
10,5
GeForce RTX 4070 Ti
10,7
Radeon RX 6950 XT
10,8
GeForce RTX 4070 Super
11,1
Radeon RX 7800 XT
11,2
GeForce RTX 5070 FE
11,3
GeForce RTX 3090 FE
11,3
GeForce RTX 3080 FE
12,3
GeForce RTX 4070 FE
13,4
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
15,5
GeForce RTX 3070 FE
22,2
F1 24 - 3840x2160 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
220,6 282,9
GeForce RTX 5080 FE
190,4 235,8
GeForce RTX 4090 FE
189,4 235,1
Radeon RX 7900 XTX
180,4 223,9
Radeon RX 9070 XT
176,3 220,0
GeForce RTX 4080 Super FE
164,7 201,2
Radeon RX 7900 XT
162,8 200,3
GeForce RTX 5070 Ti
164,1 198,7
GeForce RTX 4080 FE
163,1 198,6
Radeon RX 9070
153,7 189,3
GeForce RTX 4070 Ti Super
152,2 182,3
GeForce RTX 4070 Ti
145,1 174,0
Radeon RX 6950 XT
141,2 171,2
Radeon RX 7900 GRE
141,3 171,0
GeForce RTX 5070 FE
139,5 168,6
GeForce RTX 4070 Super
141,4 168,0
GeForce RTX 3090 FE
136,7 162,1
Radeon RX 7800 XT
135,1 161,9
GeForce RTX 3080 FE
127,3 151,3
GeForce RTX 4070 FE
127,4 149,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
111,7 131,6
GeForce RTX 3070 FE
106,6 125,6
F1 24 - 3840x2160 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,5
GeForce RTX 4090 FE
5,3
GeForce RTX 5080 FE
5,3
Radeon RX 9070 XT
5,7
Radeon RX 7900 XT
6,1
GeForce RTX 5070 Ti
6,1
GeForce RTX 4080 Super FE
6,1
GeForce RTX 4080 FE
6,1
Radeon RX 9070
6,5
GeForce RTX 4070 Ti Super
6,6
GeForce RTX 4070 Ti
6,9
Radeon RX 6950 XT
7,1
Radeon RX 7900 GRE
7,1
GeForce RTX 4070 Super
7,1
GeForce RTX 5070 FE
7,2
GeForce RTX 3090 FE
7,3
Radeon RX 7800 XT
7,4
GeForce RTX 4070 FE
7,8
Radeon RX 7900 XTX
7,9
GeForce RTX 3080 FE
7,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
9,0
GeForce RTX 3070 FE
9,4
  • 4k Ultra - DXR
  • 4k Ultra - DXR (99p)
F1 24 - 3840x2160 - Ultra - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
91,5 120,6
GeForce RTX 4090 FE
68,7 86,9
GeForce RTX 5080 FE
55,7 71,9
Radeon RX 9070 XT
49,7 63,8
GeForce RTX 4080 Super FE
49,9 63,8
GeForce RTX 4080 FE
48,5 61,8
Radeon RX 7900 XTX
44,7 61,4
GeForce RTX 5070 Ti
47,0 61,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
42,0 53,9
Radeon RX 7900 XT
39,7 53,7
Radeon RX 9070
40,5 52,0
GeForce RTX 4070 Ti
38,4 49,6
GeForce RTX 4070 Super
35,6 46,1
GeForce RTX 3090 FE
34,0 45,7
GeForce RTX 5070 FE
34,3 45,0
Radeon RX 7900 GRE
33,8 44,9
Radeon RX 7800 XT
33,2 39,8
GeForce RTX 3080 FE
29,3 39,7
GeForce RTX 4070 FE
30,0 39,1
Radeon RX 6950 XT
28,4 37,9
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
24,6 32,1
GeForce RTX 3070 FE
19,5 27,1
F1 24 - 3840x2160 - Ultra - DXR (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
10,9
GeForce RTX 4090 FE
14,6
GeForce RTX 5080 FE
18,0
Radeon RX 9070 XT
20,1
GeForce RTX 4080 Super FE
20,1
GeForce RTX 4080 FE
20,6
GeForce RTX 5070 Ti
21,3
Radeon RX 7900 XTX
22,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
23,8
Radeon RX 9070
24,7
Radeon RX 7900 XT
25,2
GeForce RTX 4070 Ti
26,0
GeForce RTX 4070 Super
28,1
GeForce RTX 5070 FE
29,1
GeForce RTX 3090 FE
29,5
Radeon RX 7900 GRE
29,6
Radeon RX 7800 XT
30,2
GeForce RTX 4070 FE
33,3
GeForce RTX 3080 FE
34,2
Radeon RX 6950 XT
35,2
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
40,6
GeForce RTX 3070 FE
51,2

1080p

  • 1080p Ultra
  • 1080p Ultra (99p)
  • 1080p Medium
  • 1080p Medium (99p)
F1 24 - 1920x1080 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
232,1 318,3
Radeon RX 7900 XTX
193,5 257,2
GeForce RTX 5080 FE
192,7 250,9
GeForce RTX 4090 FE
194,5 250,3
Radeon RX 9070 XT
189,0 249,8
Radeon RX 7900 XT
181,7 240,6
GeForce RTX 5070 Ti
175,0 228,7
GeForce RTX 4080 FE
175,3 223,9
Radeon RX 9070
165,6 222,1
GeForce RTX 4080 Super FE
174,0 221,5
Radeon RX 7900 GRE
160,6 207,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
158,3 204,2
Radeon RX 6950 XT
148,9 197,5
Radeon RX 7800 XT
151,8 195,4
GeForce RTX 4070 Ti
144,8 190,1
GeForce RTX 4070 Super
143,2 186,7
GeForce RTX 5070 FE
130,9 182,9
GeForce RTX 3090 FE
141,1 179,0
Radeon RX 7700 XT
130,3 167,4
GeForce RTX 4070 FE
125,0 165,9
GeForce RTX 3080 FE
126,4 161,6
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
107,4 144,3
GeForce RTX 3070 FE
101,6 135,4
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
99,1 130,4
Radeon RX 7600 XT
91,8 119,5
Arc B580
81,8 106,3
GeForce RTX 4060
79,2 104,0
Arc B570
75,7 96,2
F1 24 - 1920x1080 - Ultra (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
4,3
GeForce RTX 4090 FE
5,1
Radeon RX 7900 XTX
5,2
GeForce RTX 5080 FE
5,2
Radeon RX 9070 XT
5,3
Radeon RX 7900 XT
5,5
GeForce RTX 5070 Ti
5,7
GeForce RTX 4080 Super FE
5,7
GeForce RTX 4080 FE
5,7
Radeon RX 9070
6,0
Radeon RX 7900 GRE
6,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
6,3
Radeon RX 7800 XT
6,6
Radeon RX 6950 XT
6,7
GeForce RTX 4070 Ti
6,9
GeForce RTX 4070 Super
7,0
GeForce RTX 3090 FE
7,1
GeForce RTX 5070 FE
7,6
Radeon RX 7700 XT
7,7
GeForce RTX 3080 FE
7,9
GeForce RTX 4070 FE
8,0
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
9,3
GeForce RTX 3070 FE
9,8
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
10,1
Radeon RX 7600 XT
10,9
Arc B580
12,2
GeForce RTX 4060
12,6
Arc B570
13,2
F1 24 - 1920x1080 - Medium
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
287,6 398,8
Radeon RX 9070 XT
277,8 382,4
GeForce RTX 4090 FE
264,2 381,9
Radeon RX 7900 XTX
273,9 377,4
Radeon RX 7900 XT
261,9 360,3
GeForce RTX 5080 FE
254,4 354,9
Radeon RX 9070
257,3 348,8
GeForce RTX 5070 Ti
248,0 345,0
Radeon RX 6950 XT
248,6 335,1
GeForce RTX 4080 Super FE
241,8 329,5
GeForce RTX 4080 FE
236,0 327,8
Radeon RX 7800 XT
237,1 326,4
Radeon RX 7900 GRE
242,5 323,7
GeForce RTX 4070 Super
234,2 317,7
GeForce RTX 4070 Ti Super
236,1 315,9
GeForce RTX 5070 FE
234,4 315,7
GeForce RTX 4070 Ti
231,2 308,7
GeForce RTX 4070 FE
219,8 285,4
GeForce RTX 3090 FE
211,9 275,8
Radeon RX 7700 XT
209,1 270,7
GeForce RTX 3080 FE
208,2 264,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
209,6 263,7
GeForce RTX 3070 FE
200,4 254,2
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
197,3 246,1
Radeon RX 7600 XT
172,5 220,3
GeForce RTX 4060
179,2 218,8
Arc B580
147,8 191,0
Arc B570
134,7 165,3
F1 24 - 1920x1080 - Medium (99p)
Videokaart Minimum- / Gemiddelde frametime in ms (lager is beter)
GeForce RTX 5090 FE
3,5
Radeon RX 9070 XT
3,6
Radeon RX 7900 XTX
3,7
Radeon RX 7900 XT
3,8
GeForce RTX 4090 FE
3,8
Radeon RX 9070
3,9
GeForce RTX 5080 FE
3,9
Radeon RX 6950 XT
4,0
GeForce RTX 5070 Ti
4,0
Radeon RX 7900 GRE
4,1
GeForce RTX 4080 Super FE
4,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
4,2
Radeon RX 7800 XT
4,2
GeForce RTX 4080 FE
4,2
GeForce RTX 4070 Super
4,3
GeForce RTX 5070 FE
4,3
GeForce RTX 4070 Ti
4,3
GeForce RTX 4070 FE
4,6
GeForce RTX 3090 FE
4,7
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
4,8
Radeon RX 7700 XT
4,8
GeForce RTX 3080 FE
4,8
GeForce RTX 3070 FE
5,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
5,1
GeForce RTX 4060
5,6
Radeon RX 7600 XT
5,8
Arc B580
6,8
Arc B570
7,4
  • 1080p Ultra - DXR
  • 1080p Ultra - DXR (99p)
F1 24 - 1920x1080 - Ultra - DXR
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
110,6 223,8
GeForce RTX 4090 FE
104,6 177,9