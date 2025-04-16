Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

De GeForce RTX 5060 Ti komt vandaag uit en moet met een vanafprijs van 405 euro voor het 8GB-model de markt voor betaalbaardere videokaarten gaan opschudden. Na de weinig enthousiast ontvangen RTX 4060 Ti van twee jaar geleden heeft Nvidia bij de RTX 5060 Ti besloten een iets scherpere prijsstelling te hanteren en een kleinere meerprijs voor extra videogeheugen te rekenen. Het 16GB-model van de RTX 5060 Ti gaat namelijk 459 euro kosten, en dat is de uitvoering die we voor deze review toegestuurd kregen. GeForce RTX 5060 Ti: met 8GB en met 16GB vram De GeForce RTX 5060 en RTX 5060 Ti maken allebei gebruik van de nieuwe GB206-gpu. Die chip heeft een oppervlakte van 181mm², wat net iets kleiner is dan zijn voorganger en binnen het spectrum van gpu's een vrij kleine chip is. In zijn volledige configuratie, zoals aanwezig in de RTX 5060 Ti, telt de GB206 in totaal 4608 cores. Dat is een kwart minder dan wat op de RTX 5070 geactiveerd is. Bij de RTX 5060 wordt daar nog eens 17 procent van uitgeschakeld om uit te komen op 3840 shadercores. De kloksnelheden van zowel de gpu als het geheugen variëren onderling niet tot nauwelijks. Beide nieuwe modellen zijn voorzien van een 128bit-geheugenbus, net als hun voorgangers in de 40-serie. Doordat het GDDR7-geheugen op veel hogere snelheden werkt dan GDDR6, valt de geheugenbandbreedte met 448GB/s wel ruim de helft hoger uit. De 8GB- en 16GB-uitvoeringen van de RTX 5060 Ti verschillen verder niet van elkaar, het aantal actieve rekenkernen is dus gelijk. De RTX 5060 verschijnt alleen met 8GB geheugen. Nvidia zelf stelt dat 8GB voldoende is voor hoge settings en competitieve games op de resoluties waarvoor de kaart bedoeld is, maar dat er ook scenario's zijn te vinden waarin meer vram nodig is voor soepele gameplay. Ondanks het vertrouwen in de prestaties met 8GB vram heeft de fabrikant er toch voor gekozen om enkel 16GB-modellen uit te sturen naar de techpers. Niet alleen Tweakers ontving enkel de kaart met meer werkgeheugen, ook internationale collega's bevestigen dat de 8GB-versie onbeschikbaar is bij introductie. Nvidia lijkt er dus op te sturen om alle reviews van de RTX 5060 Ti bij introductie enkel van de 16GB-uitvoering te laten zijn. Uiteraard probeert Tweakers zo snel mogelijk een 8GB-kaart te bemachtigen om de prestatieverschillen in kaart te kunnen brengen. RTX 5070 Ti RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 4060 Ti RTX 5060 Releasedatum 20-02-2025 05-03-2025 16-04-2025 24-05-2023 mei 2025 Adviesprijs bij introductie 889 euro 654 euro 8GB: 405 euro

16GB: 459 euro 8GB: 449 euro

16GB: 559 euro onbekend Architectuur Blackwell Blackwell Blackwell Ada Lovelace Blackwell Procedé TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Gpu GB203 GB205 GB206 AD106 GB206 Diesize 378mm² 263mm² 181mm² 190mm² 181mm² Aantal transistors 45,6 miljard 31,1 miljard 21,9 miljard 22,9 miljard 21,9 miljard Cores 8960 6144 4608 4352 3840 SM 's 70 48 36 34 30 RT -cores 70 48 36 34 30 Boostclock 2,45GHz 2,45GHz 2,57GHz 2,53GHz 2,46GHz Geheugen 16GB GDDR7 12GB GDDR7 8GB/16GB GDDR7 8GB/16GB

GDDR6 8GB GDDR7 Geheugenbus 256bit 192bit 128bit 128bit 128bit Snelheid geheugen 28Gbit/s 28Gbit/s 28Gbit/s 18Gbit/s 28Gbit/s Bandbreedte geheugen 896GB/s 672GB/s 448GB/s 288GB/s 448GB/s Tgp 300W 250W 180W 160W 145W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8

Testmethode

Ons uitgangspunt bij gpu-tests is dat we de rest van het systeem zo min mogelijk een bottleneck willen laten vormen. We hebben ons gpu-testsysteem begin 2025 vernieuwd en dat bestaat nu uit een watergekoelde AMD Ryzen 7 9800X3D-processor, overgeklokt naar 5,4GHz-allcore. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB DDR5-6000-geheugen met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het huidige en het vorige testsysteem zijn in de onderstaande tabel te vinden. Huidig testsysteem

Vorig testsysteem Testsysteem gpu's Processor AMD Ryzen 7 9800X3D (@5,4GHz) Moederbord ASUS ROG Crosshair X870E HERO (bios 1104, resizable bar ingeschakeld) Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-6000 CL 28-36-36-77-146 Ssd Silicon Power XS70 4TB Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, 8 Arctic P12 PWM PST-ventilators Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable Besturingssysteem Windows 11 Testsysteem gpu's Processor Intel Core i9-13900K (P-cores @5,5GHz, E-cores uitgeschakeld) Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld) Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115 Ssd Silicon Power XS70 4TB Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable Besturingssysteem Windows 11 Geteste videokaarten Voor onze gpu-tests gebruiken we referentiekaarten of Founders Editions, tenzij de betreffende gpu niet als een dergelijk model is uitgebracht of wij er geen beschikbaar hebben. In dat geval gebruiken we een custom model dat wat kloksnelheden betreft zo dicht mogelijk bij de referentiespecificatie zit. Drivers en meetmethode We hebben alle videokaarten voor deze review getest met de nieuwste driver die beschikbaar was toen we met het testwerk begonnen. Voor de AMD Radeon-kaarten hebben we persdriver 24.30.31 gebruikt, die voor de RX 9070 en 9070 XT ter beschikking werd gesteld. Voor de RTX 5090 hebben we persdriver 571.86 gebruikt, op de RTX 5080 was dat persdriver 572.02 en op de RTX 5070 Ti ging dat om persdriver 572.43. Op de RTX 5070 ging dat om persdriver 572.50 en op de RTX 5060 Ti is persdriver 575.94. Ter validatie hebben we de RTX 5070 en de RTX 4070 met driver 572.83 getest, waaruit bleek dat het prestatieverschil met de oudere drivers minder dan een procent bedraagt. Met behulp van PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e en 99,9e percentiel berekenen en die laatste twee in milliseconden rapporteren. Op de volgende pagina's vind je grafieken met samengestelde balkjes, bestaande uit het 99e percentiel, omgerekend naar frames per seconde, genoteerd als minimumframerate, gevolgd door de gemiddelde framerate per seconde. Er wordt primair gesorteerd op die tweede score, het gemiddelde aantal beelden per seconde dat een videokaart kan berekenen. De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game ondanks een goed gemiddelde niet vloeiend aanvoelt. De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime. Gameselectie Regelmatig houden we de reeks games waarmee we testen tegen het licht en bij deze keuze houden we rekening met de api, de engine, het genre, de AMD/Nvidia-verhouding, de leeftijd en de technische benchmarkdetails van elke game om op een zo representatief mogelijke suite uit te komen. Game Verschijningsdatum Api Engine Assassin's Creed: Mirage Oktober 2023 DX12 Ubisoft Anvil Assetto Corsa Competizione September 2018 DX12 Unreal Engine 4 Avatar: Frontiers of Pandora December 2023 DX12 Snowdrop Engine Black Myth: Wukong Augustus 2024 DX12 Unreal Engine 5 Call of Duty: Black Ops 6 Oktober 2024 DX12 IW 9.0 Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4 Doom Eternal Maart 2020 Vulkan Id Tech 7 F1 24 Mei 2024 DX12 EGO Engine 4.0 Forza Motorsport Oktober 2023 DX12 ForzaTech Stalker 2: Heart of Chornobyl November 2024 DX12 Unreal Engine 5 Stroomverbruik Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de videokaarten. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan. Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte van verschillende componenten monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem. We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijkingen corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren.

3DMark Time Spy, Speed Way en Steel Nomad

3DMark heeft een hele suite benchmarks, waarvan we Time Spy Extreme, Steel Nomad en Speed Way draaien. Deze benchmarks berekenen een totaalscore op basis van de gpu- en cpu-prestaties, waarbij de grafische score het zwaarst meeweegt. De graphicsscores staan zoveel mogelijk los van de prestaties van de andere componenten en deze scores kun je dus ook het best gebruiken als indicatie voor gpu-prestaties, onafhankelijk van de rest van het systeem. De RTX 5060 Ti is in Steel Nomad een paar procent sneller dan de RX 7700 XT, terwijl in Speed Way die voorsprong veel verder uitloopt. In Time Spy is de AMD-kaart dan weer sneller. Tegenover de RTX 4060 Ti is de 5060 Ti 18 tot 25 procent sneller in deze synthetische benchmarks.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage maakt gebruik van een vernieuwde engine: de Ubisoft Anvil-engine, die iets minder voorkeur voor AMD heeft dan de Anvil Next 2.0-engine van Valhalla. AC Mirage is uiteraard nog steeds een thirdpersonadventuregame en draait op DirectX 12. In Mirage eindigt de RTX 5060 Ti in de buurt van de RTX 3080 en RX 7700 XT. Dat betekent op 1440p een framerate van gemiddeld 96 en op 1080p komt de kaart zelfs op 127fps uit, wat in dat laatste geval gelijk is aan de RTX 3080. Op 4k valt de RTX 5060 Ti erg ver terug. Dat komt bij ons exemplaar met 16GB geheugen niet door een gebrek aan vram, maar door het relatief lage aantal rekenkernen. 1440p 4k 1080p

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione is een simracer uit 2018 die op de Unreal Engine 4 draait met gebruik van DirectX 12. Het spel heeft een voorkeur voor Nvidia-kaarten. In ACC doet de RTX 5060 Ti het vrij goed tegenover de RX 7700 XT, zelfs de RX 7800 XT wordt in deze game bijgehouden door de nieuwe GeForce. Op 1440p komt hij uit op 140fps, op 1080p is dat 191. 1440p 4k 1080p

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora komt uit december 2023 en draait op de Snowdrop-engine, die de open wereld in veel detail kan renderen. Het spel maakt standaard gebruik van raytracing voor enkele effecten en draait op Nvidia-hardware bovengemiddeld goed. In Avatar is de RTX 5060 Ti wederom dicht in de buurt van de RX 7700 XT te vinden. Op 1080p komt de kaart nog uit op 70fps, op 1440p zakt dat al naar 46fps. Op 4k wordt duidelijk dat onze RTX 5060 Ti wel beschikt over voldoende vram voor deze resolutie, maar simpelweg te weinig rekenkracht aan boord heeft om deze resolutie native te renderen in Avatar. 1440p 4k 1080p

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong draait op Unreal Engine 5 en is extreem zwaar, zelfs zonder raytracing ingeschakeld. Voor het testen van gpu's maken we gebruik van de ingebouwde benchmark van het spel en schakelen we upscaling uit door Temporal Super Resolution op '100' te zetten. Zonder upscaling is Wukong loodzwaar, ook voor de RTX 5060 Ti. Hij kan zich ongeveer meten met de RX 7800 XT wanneer raytracing uitgeschakeld is. Met DXR erbij is het verschil veel groter en komt de 5060 Ti bovendien 15 tot 20 procent boven zijn voorganger uit. Maar het gaat in vrijwel geen geval om goed speelbare framerates. 1440p 4k 1080p

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 is een firstpersonshooter uit 2024 in de bekende Call of Duty-reeks. Black Ops 6 maakt gebruik van de IW 9.0-engine, waaraan Infinity Ward aanzienlijke upgrades heeft toegevoegd, waaronder volumetric lighting, spectral rendering en verbeterde raytracing. Hoewel de engine dus ondersteuning heeft voor raytracing, is deze grafische functie in Black Ops 6 vooralsnog niet beschikbaar. Op AMD-hardware draait het spel bovengemiddeld goed. In Black Ops 6 heeft de RTX 5060 Ti wat meer moeite om zich overtuigend te onderscheiden van zijn voorganger. Op 1440p lukt dat nog net iets beter dan op 1080p, terwijl op hogere resoluties de RTX 3080 verder uitloopt. Niet geheel verrassend zijn de RX 7700 XT en 7800 XT in deze game ook een stuk sneller dan de RTX 5060 Ti. 1440p 4k 1080p

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 is een actie-rpg die in december 2020 is uitgebracht door CD Projekt. Het spel maakt gebruik van de REDengine 4 en werkt met DirectX 12. De game is veeleisend, met name wanneer raytracing ingeschakeld is. In Cyberpunk zit de RTX 5060 Ti opnieuw op het niveau van een RX 7700 XT als we raytracing uitgeschakeld laten. Met deze rendertechniek ingeschakeld is de nieuwe GeForce even snel als een RX 7900 GRE, wat op 1080p nog goed speelbare framerates oplevert, maar op 1440p minder het geval is. 1440p 4k 1080p

Doom Eternal

Doom Eternal, onderdeel van de zeer bekende serie firstpersonshooters, draait in de Vulkan-api op de relatief nieuwe id Tech 7-engine en is in maart 2020 uitgekomen. De benchmark bestaat uit een 60 seconden durende vaste route door de Hell on Earth-map van het spel. Vanaf 2025 testen we Doom Eternal niet meer op Ultra-instellingen maar op Nightmare, wat nog een stap hoger is in de grafische presets. In Doom is de RTX 5060 Ti niet geheel verrassend bijna even snel als de RX 7700 XT. Net als bij veel andere games zien we deze twee videokaarten vrijwel gelijk uitkomen als er geen gebruik wordt gemaakt van raytracing. Opvallender is dat met DXR ingeschakeld de RTX 5060 Ti zich minder weet te onderscheiden van de AMD-concurrentie dan we bij veel andere games met raytracing zien. Wel gaat het de 5060 Ti een stuk beter af dan de RTX 4060 Ti, die bij ons over 8GB vram beschikt en in sommige gevallen tegen zijn geheugenlimiet aanloopt. 1440p 4k 1080p

F1 24