Liever met Nvidia, Intel of AMD?

Gamen doen we allemaal het liefst met bloedsnelle hardware. In een ideale wereld toveren processors en videokaarten een oneindig aantal beelden per seconde op je scherm. De werkelijkheid is vaak anders. In dit artikel bekijken we de gamingprestaties bij gebruik van verschillende cpu's in combinatie met videokaarten van Intel, Nvidia en AMD. We schrijven vaak dat de videokaart het belangrijkste onderdeel van een game-pc is. Tegelijkertijd is je videokaart zo snel als je processor. Dat zit zo: je cpu verwerkt de berekeningen die nodig zijn om een spel te draaien. Ondertussen worden door de processor ook instructies voorbereid die de videokaart moet uitvoeren om het volgende beeld klaar te maken. De cpu zegt wàt er moet gebeuren, de gpu bouwt vervolgens dat beeld met alle bijbehorende elementen en gewenste effecten op. Het verschilt per fabrikant hoe deze instructies worden verwerkt en hoe het te verrichten grafische werk wordt verdeeld over de rekenkernen van de gpu. Regelmatig doen we vergelijkingstests om een overzicht te geven van de prestaties van alle beschikbare gpu's, zoals ook in onze Videokaart Best Buy Guide. In dergelijke tests gebruiken we ons vaste gpu-testplatform, dat uit zeer snelle hardware bestaat om ook met de snelste videokaarten maximale prestaties te kunnen behalen. Gamen op een tragere processor is uiteraard niet ideaal, maar om verschillende redenen is het soms gewoon niet mogelijk om de cpu te upgraden, niet in de laatste plaats omdat er vaak veel meer bij komt kijken dan alleen de processor. Het mooie van een pc is dat je upgrades gefaseerd kunt uitvoeren, en specifiek voor gaming is de videokaart een belangrijk en relatief makkelijk te vervangen onderdeel. Nvidia GeForce, AMD Radeon en Intel Arc De keuze om voor dit artikel met de GeForce RTX 3070, Intel Arc A770 en Radeon RX 6700 XT te testen, is niet uit de lucht gegrepen. Deze drie videokaarten bevinden zich grofweg in hetzelfde segment, wat onderling vergelijken makkelijker maakt. Bovendien zijn dit wat ons betreft wat zinnigere opties om een ouder systeem van meer grafische pit te voorzien, dan een nog snellere videokaart die vaak onevenredig veel kost ten opzichte van de overige hardware. Bij deze drie videokaarten hangt het sterk van de benchmark af hoe ze ten opzichte van elkaar presteren. Als we de synthetische test Time Spy van 3DMark aanhouden, dan zou de Arc A770 tussen de RTX 3070 en RX 6700 XT uit moeten komen. Uit onze eigen prestatiescore, een gewogen gemiddelde van tien geteste games, blijkt dat de A770 duidelijk langzamer is dan de RX 6700 XT, die op zijn beurt weer iets langzamer is dan de RTX 3070. De drie kaarten verbruiken onder belasting wel evenveel energie. Hoe staan de verhoudingen ervoor als we in plaats van ons supersnelle standaardtestsysteem juist langzamere processors gebruiken? Dat bekijken we in dit artikel.

Drie Ryzen 5's: Zen, Zen 2 en Zen 3

In dit artikel kijken we hoe de gamingprestaties van drie videokaarten zich verhouden tot de snelheid van de processor die wordt gebruikt. Daarbij gebruiken we vier processors die variëren in rekenkracht en leeftijd. Ten eerste hebben we getest met een AMD Ryzen 5 1600, 3600 en 5600. Dit zijn cpu's met opvolgende architecturen, namelijk Zen, Zen 2 en Zen 3. Naast die drie modellen hebben we ook getest met de Ryzen 7 5800X3D, om een scenario mee te nemen waarin de processor veel minder de beperkende factor zal vormen. Bij die laatste cpu gebruiken we ook sneller werkgeheugen. Cpu AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 7 5800X3D Cores/threads 6C/12T 6C/12T 6C/12T 8C/16T Architectuur Zen Zen 2 Zen 3 Zen 3 Werkgeheugen 16GB DDR4-2666CL14 16GB DDR4-3200CL14 16GB DDR4-3200CL14 16GB DDR4-3600CL16 Processorkoeler Noctua NH-U12S Moederbord MSI MEG X570 Godlike (Agesa 1.2.0.7, ReBAR ingeschakeld) Voeding Seasonic Focus GX-650 Opslag Samsung 970 Evo Plus 500GB Besturingssysteem Windows 11 Pro Gpu-drivers Radeon Adrenalin 23.2.1

GeForce Game Ready 528.49

Intel Arc 101.4125

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol gebruikt de Unreal 4-engine en draait op zowel DirectX 11 als 12. Wij maken gebruik van DX12, maar voor deze test grijpen we niet naar de ingebouwde benchmark omdat de processorbelasting daarin erg laag is in vergelijking met het echte in-game cpu-gebruik. In plaats daarvan meten we de prestaties tijdens de Outbreak-missie, waarin we vanaf de control room een minuut rennen. We draaien de game voor deze test zonder upscaling-technieken en zonder raytracing. De Radeon RX 6700 XT behaalt met de verschillende processors framerates die niet gek ver uit elkaar liggen. Vanaf de Ryzen 5 1600 is er naar de 3600 een kleine sprong, maar met de nog snellere 5600 en 5800X3D is er op ultra-instellingen geen voordeel. Ook bij medium-settings is de toename beperkt. In de frametimes meten we een bescheiden toename, die bij de 5800X3D juist weer terugvalt. Met de GeForce RTX 3070 liggen de verhoudingen anders. De Nvidia-kaart heeft duidelijk te lijden onder de snelheid van de Ryzen 5 1600 en is nu zelfs langzamer dan de RX 6700 XT. Met een Ryzen 5 3600 of sneller is de RTX 3070 vervolgens wel de snellere kaart op ultra-instellingen, maar op medium gebeurt dat pas met een Ryzen 5 5600. De RTX 3070 is hier in het slechtste geval dus langzamer dan een RX 6700 XT, maar in het beste geval - met de 5800X3D als processor - is dat juist omgekeerd. Intels Arc A770 presteert vergelijkbaar met de RTX 3070 wanneer het systeem draait op de Ryzen 5 1600. De verhoudingen met snellere processors zijn vervolgens vergelijkbaar met het patroon van AMD, maar wel met lagere framerates. Ook op medium heeft de A770 vanaf de Ryzen 3600 geen profijt meer van een nog snellere processor voor hogere framerates. Wel blijken de frametimes iets beter te kunnen met de 5600 en 5800X3D. Ultra

Medium

F1 2022

F1 2022 draait op de EGO Engine 4.0 en maakt gebruik van DirectX 12. Voor deze test maken we gebruik van de ingebouwde benchmark van het spel, die we draaien terwijl er wordt gereden op het circuit van Zandvoort. Er wordt gebruikgemaakt van twee presets, wat bij ultra-settings betekent dat raytracing is ingeschakeld. De Radeon RX 6700 XT zet in F1 op de langzaamste processor framerates neer die iets achterblijven bij die van de snellere modellen. De frametimes hebben er meer onder te lijden. Beide waarden zien we met de stap naar de Ryzen 5 3600 toenemen, maar vanaf daar is de winst nog maar beperkt. Bij medium-instellingen schalen de prestaties wel veel verder door, tot en met de snelste processor uit deze test. Voor de GeForce RTX 3070 is wederom de Ryzen 5 1600 met afstand de minst favoriete processor van het viertal. We zien opnieuw dat op ultra de RTX 3070 met deze cpu langzamer is dan de RX 6700 XT. Vanaf de Ryzen 3600 gaat het de Nvidia-kaart enorm veel beter af, maar alleen op medium-settings blijft dat vervolgens doorschalen. Met de Arc A770 worden zowel op medium als ultra veel minder hoge framerates behaald dan met de concurrentie, en schalen de prestaties ook niet zo ver door met een snellere processor. Op medium levert het alsnog keurig speelbare framerates op, maar op ultra zijn ze voor een snelle racegame aan de krappe kant. Ultra

Medium

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider draait op de Foundation Engine en is zowel met DirectX 11 als 12 te spelen. We draaiden voor dit artikel de test in DX12, tijdens het begin van de Cozumel-missie, waarbij je als speler navigeert door een druk dorpshart. In deze game schaalt de Radeon RX 6700 XT in prestaties aardig door tot de Ryzen 5 5600. Op ultra-instellingen is de meerwaarde van de 5800X3D daar bovenop maar minimaal, en ook op medium is die meerwaarde relatief beperkt. De frametimes liggen echter nog wel een stuk hoger met deze snelste processor. Bij de GeForce RTX 3070 zien we een soortgelijk patroon, behalve dat de meerwaarde van de 5800X3D hier iets groter is. Zowel de gemiddelde framerates als de frametimes gaan er duidelijk op vooruit. Nvidia heeft dus wat meer profijt van de snelste processors, en andersom zien we dat de langzaamste cpu opnieuw de prestaties van de RTX 3070 in de weg zit. In dat scenario is vooral met ultra-instellingen de RX 6700 XT nog wat sneller. Op de Arc A770 heeft alles boven de Ryzen 5 3600 amper toegevoegde waarde. Zowel op ultra als medium blijven de framerates grofweg gelijk, en in de frametimes zit niet heel veel meer verbetering. Intel behaalt in dit spel dus geen hogere prestaties met een snellere processor; de beperkende factor zal hier eerder bij de driver liggen. Ultra

Medium

Spider-Man Remastered

Spider-Man Remastered draait op DirectX 12, en gebruikt een eigen engine zonder naam. Het spel biedt ondersteuning voor raytracing, dat we voor deze test uitgeschakeld hebben gelaten. De prestaties van de Radeon RX 6700 XT schalen in Spider-Man Remastered vrij goed met snellere processors. Opvallend is dat de framerates bij drie van de vier processors hoger liggen dan bij de RTX 3070. In combinatie met de Ryzen 5 1600, 3600 en 5600 is de RX 6700 XT dus sneller. Dat klinkt alsof Spider-Man nu eenmaal beter presteert op AMD-hardware, maar met de 5800X3D zien we vervolgens dat de RTX 3070 er ruim met de winst vandoor gaat. Deze sprong laat goed zien hoe afhankelijk de Nvidia-kaart is van een snelle processor, om optimaal te presteren. Getuige AMD's winst bij de langzamere processors én het kleinere verschil tussen de Ryzen 1600 en 5800X3D op de RX 6700 XT, is de Radeon-kaart juist minder afhankelijk van een snelle processor. De Arc A770 valt qua verhoudingen een beetje tussen bovenstaande patronen van AMD en Nvidia in. Intel heeft aardig wat profijt van de 5800X3D, maar toch niet zoveel als Nvidia. De prestatiebeperking door de Ryzen 5 1600 is fors voor de A770, en groter dan wat we bij de RTX 3070 zagen. Ultra

Medium

Gemiddelde prestaties

Van de vier games in dit artikel zijn gewogen gemiddelden berekend voor zowel de ultra- als medium-instellingen waarop is getest. De Radeon RX 6700 XT is niet langzamer, maar juist sneller dan de RTX 3070 wanneer de Ryzen 5 1600 als processor wordt gebruikt. De voorsprong in gemiddelde framerates bedraagt dan 12 procent, terwijl de frametimes erg vergelijkbaar zijn. Met de overstap naar de Ryzen 5 3600 is de RTX 3070 op ultra vervolgens wel iets sneller dan de RX 6700 XT, namelijk 4 procent. Ook zijn de frametimes voor de GeForce-kaart hier marginaal beter. Zodra we upgraden naar de Ryzen 5 5600 is de RX 6700 XT gemiddeld even snel als de RTX 3070 met een Ryzen 5 3600. De Nvidia-kaart gaat er met die upgrade echter ook op vooruit en presteert hiermee zeven procent beter dan de RX 6700 XT. Met de snelste processor uit deze test komt de RTX 3070 het meeste tot zijn recht op ultra-instellingen. De voorsprong op de concurrentie is in dit geval groot, mede dankzij de flinke winst die de RTX 3070 in Spider-Man Remastered boekt met de 5800X3D. Op medium-settings zien we dat de RX 6700 XT gemiddeld niet alleen in combinatie met de Ryzen 5 1600, maar met elk geteste cpu de snelste videokaart is. Aangezien er maar vier games zijn getest, is F1 2022 met zijn gunstige verhoudingen voor AMD hier voor een groot deel aan te danken. Ultra

Medium

Energiegebruik processors

Op de vorige pagina's hebben we gezien dat het per processor sterk verschilt hoe de verhoudingen tussen de RX 6700 XT, RTX 3070 en A770 liggen. De Radeon-kaart presteert met een langzamere processor vaak beter dan de concurrentie, terwijl de GeForce-kaart vooral met de snelste cpu weet te overtuigen. Maar wat zien we hiervan terug in de belasting op de processor? Om dit te vergelijken, zetten we hieronder het gemiddelde energiegebruik van elke processor naast de behaalde gemiddelde framerate van elke videokaart. De metingen zijn met software verricht, maar omdat voor alle tests en hardwarecombinaties hetzelfde moederbord is gebruikt, kunnen ze onderling worden vergeleken. Ten opzichte van de vorige pagina's is voor het overzicht de indeling van processors en videokaarten omgedraaid. Zo bekijken we per processor hoe de drie gpu's zich tot elkaar verhouden. In absolute zin zijn de verschillen die we zien allesbehalve spannend. Hier en daar een watt verschil zal voor de energierekening amper uitmaken en ook hoef je er geen andere processorkoeler voor aan te schaffen. Als we goed kijken naar de verhoudingen tussen het energiegebruik en de behaalde framerates, komen we echter wel enkele interessante verschillen tegen. De GeForce RTX 3070 is in combinatie met een snellere processor vaak de snelste videokaart van het drietal. De framerate ligt het hoogst, en het is niet gek dat het energiegebruik van de processor dan ook hoger ligt; hij moet dan immers ook harder werken. Maar in de scenario's waarin de Radeon RX 6700 XT de snelste is, ligt het cpu-verbruik doorgaans niet hoger; het ligt in veel gevallen juist lager. Het meest uitgesproken voorbeeld daarvan is zichtbaar in Shadow of the Tomb Raider op ultra-instellingen met de Ryzen 5 1600, waar de RX 6700 XT ruim tien procent beter presteert terwijl de processor toch bijna acht procent minder verbruikt dan met de RTX 3070. In Spider-Man Remastered zijn de verhoudingen iets meer zoals je ze zou verwachten, maar The Callisto Protocol en F1 op ultra laten opnieuw zien dat een hogere framerate bij AMD niet een hoger cpu-verbruik hoeft te betekenen, terwijl dat bij Nvidia wel zo is. Nogmaals, de verschillen zijn in absolute zin klein, maar er is wel een patroon in te herkennen. Ultra

Medium Ultra

Medium Ultra

Medium Ultra

Medium

Conclusie