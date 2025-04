Hoe goed je videokaart presteert, hangt onder andere af van de snelheid van je processor. In een vorig artikel bekeek ik de prestaties van drie videokaarten op verschillende generaties Ryzen-processors. Dit keer is het de beurt aan cpu's van Intel. Is het eerdere artikel je ontgaan, lees het dan vooral nog even terug.

De snelheid van je videokaart is niet alleen afhankelijk van de totale rekenkracht van de gpu, maar ook van hoe goed hij aan het werk kan worden gezet. Een videokaart is daarvoor afhankelijk van je processor, die naast de in-game berekeningen ook instructies voorbereidt die je videokaart moet uitvoeren om een nieuw frame te renderen. De cpu zegt wat er moet gebeuren, de gpu bouwt vervolgens dat beeld met alle bijbehorende elementen en gewenste effecten op. Het verschilt per fabrikant hoe deze instructies worden verwerkt en hoe het te verrichten grafische werk wordt verdeeld over de rekenkernen van de gpu.

Bij het testen van videokaarten wordt doorgaans een zo snel mogelijke processor gebruikt, om zo te zorgen dat van alle modellen de maximaal mogelijk prestaties worden behaald en kunnen worden vergeleken. Wanneer je een bestaande game-pc van een nieuwe, snellere videokaart voorziet, kan de vraag dus zijn of je processor snel genoeg is om hem bij te benen. In dit artikel testen en vergelijken we de prestaties van drie videokaarten van Nvidia, Intel en AMD op drie generaties Core-processors, om te achterhalen hoe de prestaties zich tot elkaar verhouden.