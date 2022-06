Tijd voor een upgrade? - Deel 2

Heb je een eerste-, tweede- of zelfs derdegeneratie-Ryzen-processor en twijfel je of een nieuwe processor het upgraden waard is? Dan is dit artikel voor jou, want we hebben de AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 7 1800X, Ryzen 5 2600 en Ryzen 7 2700X compleet opnieuw getest voor een vergelijking met de nieuwste AMD- en Intel-processors. Zit je met je oudere Ryzen nog goed of wordt het tijd voor een upgrade?

Normaal gesproken kijk je bij het upgraden van je pc eerst naar een nieuwe videokaart of meer intern geheugen, omdat die niet direct afhankelijk zijn van de rest van het systeem. Een processor upgraden heeft vaak wat meer voeten in de aarde; vaak moet je dan ook het moederbord of zelfs het geheugen vervangen.

Socket AM4 heeft op dat punt een unieke propositie, want zelfs in de oudste B350- en X370-moederborden kun je sinds enige tijd een moderne Ryzen 5000-processor prikken. Met de nieuwere 400- en 500-serie chipsets is dat natuurlijk ook geen probleem. Je kunt in veel gevallen dus je Ryzen 1000- of 2000-processor omwisselen voor een nieuwe cpu zonder extra kosten anders dan de aanschafprijs van de cpu zelf.

Sinds enige tijd mogen moederbordfabrikanten bios'en uitbrengen voor de 300-seriemoederborden met Ryzen 5000-compatibiliteit.

Ryzen 1000 en 2000 in een notendop

Voordat we naar de benchmarks gaan kijken: hoe zat het ook alweer met de eerste generaties Ryzen-processors? De Ryzen 1000-serie, geïntroduceerd in maart 2017, was een enorme breuk met het verleden; de compleet nieuwe Zen-architectuur stapte af van het afwijkende core-ontwerp van de Bulldozer-processors en betekende bovendien de overstap naar een 14nm-productieproces en DDR4-geheugen. AMD beloofde dat de corresponderende socket AM4 maar liefst drie jaar zou meegaan - bij concurrent Intel was twee jaar/generaties voor een socket gebruikelijk - maar het werd uiteindelijk zelfs ruim vijf jaar. Pas in de herfst van dit jaar komt er met AM5 een opvolger.

Het topmodel van de Ryzen 1000-processors was de 8-core Ryzen 7 1800X. Die beschikte over smt, zodat er 16 threads beschikbaar waren, en kon boosten tot 4,1GHz. In het middensegment was de Ryzen 5 1600 een populaire optie, die over zes in plaats van acht cores beschikte, maar wel net als alle andere Ryzens overklokbaar was.

De Ryzen 2000-serie verscheen een jaar later en was meer een evolutie dan een revolutie, op basis van de core Zen+ en een geoptimaliseerd 12nm-procedé. Misschien wel belangrijker was de verbeterde compatibiliteit met snel geheugen, omdat de snelheid van de interne communicatie tussen de core-complexen gekoppeld was aan de geheugensnelheid. De 2700X had net als de 1800X acht cores, terwijl ook de 2600 evenveel cores telde als de 1600 van de generatie ervoor.