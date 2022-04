In deze Moederbord Best Buy Guide zetten we de beste socket AM4-moederborden op een rij. AMD stevent af op een recordtijd waarbinnen deze socket courant is geworden. De eerste moederborden ermee verschenen in 2016 en hoewel er voor volgend jaar eindelijk een opvolger in de planning staat, zijn er in de afgelopen maanden nog de nodige nieuwe modellen verschenen. Keuze te over dus, maar welk moederbord moet je hebben als je een nieuw systeem met een Ryzen 3000- of 5000-processor samenstelt?

Hoewel de eerste moederborden al eind 2016 verschenen, kreeg socket AM4 pas echt tractie toen in 2017 de Ryzen-processors beschikbaar kwamen. Sindsdien zijn er volgens de Pricewatch bijna 400 (!) moederborden met de socket uitgekomen, waarin je 68 verschillende processors met de AM4-voet kunt plaatsen. Nu is niet alles volledig compatibel; de allernieuwste processors werken niet meer in de oudste moederborden en vice versa, maar die cijfers zijn desondanks indrukwekkend.

Compatibiliteit AMD-socket AM4

In de onderstaande tabel zie je welke processorseries compatibel zijn met welke moederbordchipsets. Veel AM4-moederborden zijn compatibel met processors die pas later uitkwamen, maar vereisen dan wel een bios-update. Als je moederbord beschikt over een BIOS Flashback-functie kun je dat vanaf een USB-stick doen, maar zonder die functie heb je een oudere cpu nodig om het bios te kunnen updaten.

A320/B350/X370 B450/X470 A520/B550 X570 Ryzen 1000 (Zen) Ryzen 2000 (Zen+) Ryzen 3000 (Zen 2) * Ryzen 5000 (Zen 3)

* = De Ryzen 3 3200G en Ryzen 5 3400G zijn gebaseerd op Zen+ en daardoor niet compatibel.

Een AM4-socket op een Gigabyte B550 Aorus Master-moederbord

Koopadvies voor elk budget

In deze Best Buy Guide geven we een koopadvies in diverse prijscategorieën en niet per chipset. We hebben daarvoor gekozen omdat het aanbod door de lange levensduur van socket AM4 erg gevarieerd is. Op bepaalde prijspunten kun je bijvoorbeeld kiezen tussen een weliswaar ouder, maar relatief luxe B450-moederbord, een middenklasse B550-moederbord en een instapper met de X570-chipset. Met deze insteek kunnen we voor ieder budget een goed advies geven.

We baseren ons advies op de testresultaten van alle socket AM4-moederborden die we in de afgelopen jaren hebben getest en de huidige prijsstelling. Doordat socket AM4 al zo lang courant is, hebben we moederborden in de loop van de tijd met verschillende testmethode-iteraties getest, waarvan je alle details en resultaten kunt teruglezen in oudere round-ups. Voor dit artikel hebben we de balans echter opnieuw opgemaakt: wat op het moment van uitkomen een interessant model was, hoeft dat nu niet per se meer te zijn. Andersom kan een bepaald bord door een prijsdaling juist interessanter zijn geworden. Bovendien hebben we ook niet-geteste modellen voor zover mogelijk geanalyseerd en meegenomen, bijvoorbeeld de beperkte refresh van 'X570S'-moederborden zonder chipsetfan.

Eerdere round-ups socket AM4-moederborden

Omdat Intel op het punt staat om over te stappen op een nieuwe socket, beperken we deze BBG tot AMD's socket AM4, die voorlopig nog courant blijft. Ben je op zoek naar een Z590-moederbord, dan kun je onze round-ups van betaalbare en high-end Z590-moederborden teruglezen.