Extreme Intel Z590-moederborden

Even geleden hebben we aandacht besteed aan relatief betaalbare Intel Z590-moederborden. Deze keer kijken we naar modellen in het tegenovergestelde segment. Daarvoor vroegen we alle fabrikanten om hun meest uit de kluiten gewassen topmodel op te sturen; drie van de vier modellen naderen dan ook de duizend euro. Wat voor moederbord krijg je als je er zoveel geld tegenaan smijt?

In de eerdere review noemden we al dat de nieuwe generatie Intel-moederborden over het algemeen een stuk duurder is dan de vorige. Fabrikanten houden met name de eisen die PCI-Express 4.0 stelt aan de signaalkwaliteit en de toegenomen vrachtkosten verantwoordelijk. Voor budgetmoederborden betekenen die paar tientjes extra direct een forse relatieve stijging. Ook in het high-end segment is echter sprake van enorme inflatie. Waar je een paar generaties geleden wel kon zeggen dat je voor rond de 500 euro het meest luxe moederbord in huis had, moet je daarvoor nu het dubbele uitgeven. Daarmee zijn ze zelfs veel duurder dan de meest luxe processor die je erin kunt steken: de Core i9 11900K.

Nu moeten we ook toegeven dat de topmodellen steeds luxer en extremer zijn geworden, met allerlei toevoegingen, van oledschermpjes tot 10Gbit-ethernet. En blijkbaar kopen mensen het nog ook, want anders zouden de fabrikanten niet zoveel tijd in deze producten steken.

ASUS, Gigabyte en MSI deden alle drie een inzending in het absolute topsegment: de ASUS ROG Maximus XIII Extreme kost 909 euro, de Gigabyte Z590 Aorus Xtreme zelfs 1009 euro en de MSI MEG Z590 Godlike haal je voor 951 euro in huis. ASRock doet vooralsnog niet mee aan die gekkigheid, maar wilde wel graag meedoen met zijn meest luxe bord: de 419 euro kostende Z590 Taichi. Daar hebben we mee ingestemd, al is het maar om gelijk een mooi beeld te hebben van wat voor dat bedrag níét, maar voor het dubbele wél kan.