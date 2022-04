Als je een nieuw AM4-moederbord met AMD-socket wilde kopen, was het tot nu toe kiezen of delen. Een ouder 400-seriemoederbord was de betaalbaarste optie, waarbij je genoegen moest nemen met pci-express 3.0 en mogelijke rompslomp rond de vereiste bios-update voor Ryzen 3000-compatibiliteit. Een X570-bord bood voor beide problemen soelaas, maar was dan weer flink aan de prijs. De nieuwe AMD B550-chipset moet het beste van beide werelden bieden voor de prijsbewuste koper. Wij stelden negen modellen op de proef.

Geen vereiste voor Zen 3, op papier tenminste

We moeten alweer ruim drie jaar terug voor de belofte dat AMD's socket-AM4-platform tot minstens 2020 zou meegaan. De processorontwerper deed die belofte bij de release van de allereerste Ryzens, waarbij Intels cadans van twee generaties per socket natuurlijk schril afsteekt. Toen de B550-chipset in mei voor het eerst werd aangekondigd, deed AMD dan ook uit de doeken dat de toekomstige Zen 3-processor (Ryzen 4000) voor het eerst niet meer ondersteund zou worden op oudere 300- en 400-seriemoederborden. Die beslissing maakte een B550- of X570-model uiteraard direct een stuk aantrekkelijker, ware het niet dat AMD enkele weken later overstag ging en bèta-bios'en voor Zen 3-support op B450- en X470-moederborden zal toestaan.

Pci-e 4.0 voor de mainstream en zonder ventilatortje

Door het gedoe rondom Zen 3-compatibiliteit is wellicht een beetje ondergesneeuwd dat B550 ook om veel andere redenen een interessant alternatief vormt. Natuurlijk is er pci-express 4.0, maar de i/o van de chipset is op meer vlakken bij de tijd gebracht. In tegenstelling tot vrijwel elk X570-bord hebben B550-modellen bovendien geen actieve koeling in de vorm van een chipsetfan nodig. Op de volgende pagina vind je alle details.

Negen keer betaalbaar B550 op de testbank

Voor deze test hebben we negen AMD B550-moederborden verzameld die je aanschaft voor (ruim) minder dan 200 euro, afkomstig van ASRock, Asus, Gigabyte en MSI. Het belangrijkste onderdeel van ons testparcours is de vrm-test. Daarnaast kijken we naar de prestaties, de consistentie daarvan, het stroomverbruik en natuurlijk wat voor specificaties je krijgt voor je geld.